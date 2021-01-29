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Новости Политика Украины
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Закон о выбросах - это игры в пользу конкретных людей, а не бизнеса и экологии, - президент Союза химиков Голубов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Закон о выбросах - это игры в пользу конкретных людей, а не бизнеса и экологии, - президент Союза химиков Голубов

Законопроект о промышленных выбросах №4167, предложенный Министерством экологии, усилит давление на бизнес и может привести к остановке промышленности.

Об этом заявил президент Союза химиков Алексей Голубов.

"Принимаются законы, которые явно будут давить на бизнес... Все это игры какие-то, не в пользу бизнеса, и не в пользу экономики. Они не создают поле для того, чтобы пришел инвестор, а вводят драконовские меры. Все это приведет к тому, что остановятся те, кто еще работает - металлурги, цементники, химики. Вот к чему это приведет. Потому что и так работаем на грани убыточности", - рассказал Голубов. По его словам, законопроект необходимо существенно доработать, и решать проблему выбросов комплексно. "Нельзя вводить какие-то меры, которые заставят бизнес платить большие штрафные санкции, потому что мы не готовы к этому пока", - подчеркнул Голубов.

По его мнению, для обеспечения экомодернизации предприятий необходимо привлекать инвестиции, как это делали многие страны. И власть должна создать для этого благоприятные условия. "Посмотрите, как Турция приняла ряд законодательных актов. И вот я сужу по химической отрасли. За 10 лет она существенно выросла - с тех пор, как они отнесли химическую отрасль к приоритетным. Ей дали некоторые преференции - площадки бесплатно, подключение газа, электроэнергии осуществляются за счет государства. Если заходит инвестор, на 5 лет освобождается от налога на прибыль. Если идет импортозамещение, освобождается от подоходного налога весь коллектив", - привел пример Голубов.

Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту, и они должны быть обязательно учтены при его доработке. В свою очередь директор GMK Center Станислав Зинченко считает, что принятие предложенного правительством законопроекта о промышленных выбросах приведет к уничтожению целых отраслей экономики, по его мнению, документ нуждается в доработке.
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В Маріуполі та КривомуРозі побувайте-дихати нічим...
А алігаторам нові яхти та палаци під Києвом та в європах!!
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29.01.2021 14:29 Ответить
Треба під Конча-Заспою збудувати маленький такий коксо-хім.
Та подивитися, що ці икспєрди заспівають.
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29.01.2021 14:59 Ответить
Жека, кто будет строить и на какие шиши? Я-бы скинулся, только пока построят, в Раде закон быстрее примут о заповедной зоне в Конче-Заспе, а ее обитателей в Красную книгу занесут и будут с меня налог выворачивать на разведение и содержание тех особей. Мы правда и так им платим, но еще один налог не помешает.)))
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29.01.2021 19:39 Ответить
Хватит про яхты и прочую хрень. Кто вам виноват, что вы в 2014-м мозги выключали, а теперь ноете про яхты? Был кипишь в столице, так почему было до ума не довести? Мне лично орали слюнявыми пастями, что я провокатор, а теперь сами в соплях.
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29.01.2021 19:36 Ответить
Они думают, что народ надурят. Типа если экология, то это что-то хорошее. Это всё делается для корупции. И делалось всё для корупции 30 лет. Наши экологические службы собирали самые большие взятки.
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29.01.2021 15:11 Ответить
так и щас собирают
постоянно палят всяких местных глав экоинспекций на взятках, откатах - люди давным-давно не верят в заботy госyдарства об экологии
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29.01.2021 18:01 Ответить
в Тyрции вообще мощный аппарат по поддержке отечественного бизнеса, если бы не полyдиктаторские замашки Эрдогана - страна была бы гораздо выше в цепочке самых больших экономик
y нас нет и 20% такого протекционизма
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29.01.2021 18:00 Ответить
А когда это у нас законы по иному придумывали? Нет, понятно что все законы для людей, народа и тому подобное, но это лишь на бумаге так писано. Любому человеку, даже самому ленивому, понятно, что все законы пишутся под кого-то, а страна все ниже и ниже падает.
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29.01.2021 19:33 Ответить
 
 