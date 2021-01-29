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Новости Политика Украины
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Законопроект о сокращении числа нардепов до 300 человек нужно выносить в зал, когда будет поддержка в 300 голосов, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект о сокращении числа нардепов до 300 человек нужно выносить в зал, когда будет поддержка в 300 голосов, - Разумков

Парламентарии не вносили предложений относительно рассмотрения на ближайшей неделе законопроекта о сокращении депутатского корпуса до 300 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Таких предложений от них не поступало", - сказал он на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о том, что Рада может принять данный законопроект в целом в период 2-5 февраля.

Вместе с тем Разумков подчеркнул, что этот документ нужно будет выносить в зал, когда "мы будем видеть поддержку в 300 голосов".

"Когда это произойдёт? Посмотрим. Нужно проводить дополнительные консультации с представителями разных депутатских фракций и групп", - добавил спикер.

Как сообщалось, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект о сокращении депутатов до 300 человек "в очереди".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада запустила в Telegram опрос относительно сокращения числа нардепов до 300

Раньше, 14 января, комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Раде окончательно внесенный президентский законопроект №1017 "О внесении изменений в ст.76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300 и избирать их по пропорциональной системе.

4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1017. За соответствующее постановление на пленарном заседании проголосовали 236 народных депутатов.

В своем законопроекте президент Владимир Зеленский предлагает в ст.76 Конституции Украины закрепить положение о количественном составе Верховной Рады в 300 народных депутатов (согласно действующей редакции Конституции их 450), которые избираются на пять лет (эта норма не меняется).

В Основном законе предлагается прописать, что "народным депутатом Украины может быть гражданин Украины ("может быть избран гражданин Украины" - в текущей редакции), который на день выборов достиг 21 года, имеет право голоса, постоянно проживает в Украине не менее последних пяти лет и владеет государственным языком ("и проживает в Украине в течение последних пяти лет" - в нынешней редакции Конституции)". В законопроекте отмечается, что "не может быть народным депутатом Украины (сейчас - "избранным в Верховную Раду") гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке".

В ст.77 Конституции также предлагается закрепить, что Верховная Рада избирается по пропорциональной системе. При этом остается формулировка, что порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом. Переходные положения законопроекта предусматривают, что Верховная Рада, избранная до вступления в силу этого закона, продолжает исполнять свои обязанности до следующих выборов народных депутатов Украины.

3 сентября 2019 года Рада внесла в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд Украины президентский законопроект №1017. 18 декабря были получено заключение КС (от 16 декабря 2019г № 8-в/2019) о соответствии законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого на следующей очередной сессии Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.
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Топ комментарии
+6
Зе
Законопроект о сокращении числа нардепов до 300 человек нужно выносить в зал, когда будет поддержка в 300 голосов, - Разумков - Цензор.НЕТ 3837
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29.01.2021 14:37
+5
та давайте уже проведём референдум за 2 миллиарда ?
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29.01.2021 14:32
+4
ЗЕчмо обіцяло проводити референдуми з важливих питань, а щодо розпродажу землі так не провів. Не порадився з народом. Тріпло.
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29.01.2021 14:36
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Правила форума Совет форумчан
та давайте уже проведём референдум за 2 миллиарда ?
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29.01.2021 14:32 Ответить
ЗЕчмо обіцяло проводити референдуми з важливих питань, а щодо розпродажу землі так не провів. Не порадився з народом. Тріпло.
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29.01.2021 14:36 Ответить
Зате порадився з пЄС та безголосими...)))
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29.01.2021 14:37 Ответить
Ну у ЕС та Голосу ринок землі був в програмі, а от для зебаранів вийшов сюрприз)
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29.01.2021 15:10 Ответить
явно зе курнув зайвого
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29.01.2021 14:44 Ответить
"58-14. Контрреволюционный саботаж, т.е. сознательное неисполнение кем-либо определенных обязанностей или умышленно небрежное их исполнение со специальной целью ослабления власти правительства и деятельности государственного аппарата, влечет за собой -- при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты -- расстрела, с конфискацией имущества" (с)
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29.01.2021 14:57 Ответить
Астанавись. Юлька их уже хочет 5 штук. А другим тоже надо. Так что пока нужно занять очередь и пропустить бабушек с дедушками вперед
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29.01.2021 14:36 Ответить
Дупатути пилятимуть сук на якому сидять? Танунах. Законопроект о сокращении числа нардепов до 300 человек нужно выносить в зал, когда будет поддержка в 300 голосов, - Разумков - Цензор.НЕТ 3580
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29.01.2021 14:32 Ответить
А навіщо? У нас є "референдум", то для чого нам взагалі депутати, що 450, що 300, та хоч троє!!!
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29.01.2021 14:32 Ответить
а с результатом у нас проблемы.....
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29.01.2021 14:39 Ответить
Угу-угу...
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29.01.2021 15:01 Ответить
депутаты проголосуют за данный закон только при условии что именно они попадут в число этих 300 самых новых депутатов верховной рады
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29.01.2021 14:36 Ответить
Краще їх всіх виносити...вперед ногами...
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29.01.2021 14:36 Ответить
Прелагаю депутатов заменить на акции и продавать их на аукционе каждые 4 года.Акционеры 3-4 человека будут голосовать акциями. Так честнее и для акционеров дешевле.
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29.01.2021 14:37 Ответить
Зе
Законопроект о сокращении числа нардепов до 300 человек нужно выносить в зал, когда будет поддержка в 300 голосов, - Разумков - Цензор.НЕТ 3837
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29.01.2021 14:37 Ответить
не знаю точно сколько нужно депутатов стране, но точно знаю что их сильно дохрена...
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29.01.2021 14:38 Ответить
Зачем воздух содрогать? Никогда этого не будет....При Зеленском...............может при другом Президенте и другой Раде....Лично я за 450 депутатов...Пусть ездят по своим округам хоть чем-то помогают....
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29.01.2021 14:39 Ответить
Так само казали і про зняття недоторканості.
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29.01.2021 14:46 Ответить
"Чем больше сдадим, тем лучше." Законопроект о сокращении числа нардепов до 300 человек нужно выносить в зал, когда будет поддержка в 300 голосов, - Разумков - Цензор.НЕТ 2623
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29.01.2021 14:39 Ответить
Берем стеклянную банку. Пишем на бумажках ФИО всех депутатов.
Приглашаем президента Зимбабве (а шоб никто не обвинил, что он в чьих-то интересах действует). Пусть тянет.
Неудачники в ВР нам не нужны))
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29.01.2021 14:40 Ответить
450 депутатов дорого для олигархов. Пожалейте их.
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29.01.2021 14:41 Ответить
Или перед выборами, чтобы снова отлошить электорат.
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29.01.2021 14:42 Ответить
Просто 300 человек проще купить и дешевле чем 450.
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29.01.2021 14:44 Ответить
один депутат от 1 области и все
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29.01.2021 14:51 Ответить
Щоб простіше підкупити було олігархам?
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29.01.2021 15:24 Ответить
Не, надо 2 от области-а то вдруг у кого понос(короновирус).
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29.01.2021 15:50 Ответить
Законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300 осіб потрібно виносити в зал, коли буде підтримка в 300 голосів, - Разумков - Цензор.НЕТ 1063 Законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300 осіб потрібно виносити в зал, коли буде підтримка в 300 голосів, - Разумков - Цензор.НЕТ 1063 то есть - никогда, а как же свыня от троки уйдет
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29.01.2021 14:51 Ответить
Щось забагато кремлеботів на гілці. Починаю в спам відправляти. Олег Олегов - ти перший. І не питай, за що
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29.01.2021 15:22 Ответить
под свынями имел ввиду всех депутатов, а не того, про того, кого ты подумал Законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300 осіб потрібно виносити в зал, коли буде підтримка в 300 голосів, - Разумков - Цензор.НЕТ 3162
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29.01.2021 16:17 Ответить
есть параллельное предложение, по сокращению числа зебилов в стране на 73 % Законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300 осіб потрібно виносити в зал, коли буде підтримка в 300 голосів, - Разумков - Цензор.НЕТ 1683
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29.01.2021 14:51 Ответить
Эх! Сокращать бы их через запуск в расход, а конфискованное наворованное присоединить к зарплатам учителей... Законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300 осіб потрібно виносити в зал, коли буде підтримка в 300 голосів, - Разумков - Цензор.НЕТ 7159
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29.01.2021 14:53 Ответить
А такої підтримки не буде ніколи.
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29.01.2021 15:02 Ответить
Хтозна. Враховуючи, що більшість слуг прийшла у в ВР тупо заради грошей і розуміє, що переобратися без фальсифікацій у них мінімум, в їм байдуже, хто буде після них, то за гроші проголосують і не за такі рішення
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29.01.2021 15:39 Ответить
Якби в країні діяв і Конституційний суд, а не вилизувачі владних сідниць, і суди всіх інстанцій, і правоохоронні органи , при яких було б повним абсурдом тримати крота СЗР РФ прямо в адміністрації, пардон , ФСБ -конторі президента, то тоді звичайно було б за можливе скороти число нардепів до якогось оптимального їх числа. А на сьогодні в цей час 450 це гарантія (хоч і маленька) втримати Україну від її розвалення агентурою Москви, від зовнішнього управління МВФ маніпулюванням владою, яка має боргу вже 86 млрд. Тому (відмічу розумна ідея) при цих вербонутих слугах олігархії, МВФ і Москви є дуже небезпечна, і може коштувати країні втратою незалежності. Для економії коштів потрібно інше це розвивати економіку і індустрію, і взагалі свободу, а не пердіти в небо зеленими ідеями фікх !
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29.01.2021 15:06 Ответить
А чого до 300? Залишить одного разумкова і "вільну касу"
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29.01.2021 15:12 Ответить
Меня терзают смутные сомнения,сами себе обрезание???
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29.01.2021 15:12 Ответить
Будет нормально и 250, тем более, что население сократилось
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29.01.2021 15:31 Ответить
А хіба в законодавстві існує норма, що кількість народних депутатів залежить від кількості населення?
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29.01.2021 15:51 Ответить
то есть никогда не вынесут на повестку))
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29.01.2021 15:46 Ответить
Як тільки назбирають необхідну кількість голосів - так і одразу. Не пряником , так батогом
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29.01.2021 15:52 Ответить
 
 