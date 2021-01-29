Законопроект о сокращении числа нардепов до 300 человек нужно выносить в зал, когда будет поддержка в 300 голосов, - Разумков

Парламентарии не вносили предложений относительно рассмотрения на ближайшей неделе законопроекта о сокращении депутатского корпуса до 300 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Таких предложений от них не поступало", - сказал он на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о том, что Рада может принять данный законопроект в целом в период 2-5 февраля.

Вместе с тем Разумков подчеркнул, что этот документ нужно будет выносить в зал, когда "мы будем видеть поддержку в 300 голосов".

"Когда это произойдёт? Посмотрим. Нужно проводить дополнительные консультации с представителями разных депутатских фракций и групп", - добавил спикер.

Как сообщалось, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект о сокращении депутатов до 300 человек "в очереди".

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Раньше, 14 января, комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Раде окончательно внесенный президентский законопроект №1017 "О внесении изменений в ст.76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300 и избирать их по пропорциональной системе.

4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1017. За соответствующее постановление на пленарном заседании проголосовали 236 народных депутатов.

В своем законопроекте президент Владимир Зеленский предлагает в ст.76 Конституции Украины закрепить положение о количественном составе Верховной Рады в 300 народных депутатов (согласно действующей редакции Конституции их 450), которые избираются на пять лет (эта норма не меняется).

В Основном законе предлагается прописать, что "народным депутатом Украины может быть гражданин Украины ("может быть избран гражданин Украины" - в текущей редакции), который на день выборов достиг 21 года, имеет право голоса, постоянно проживает в Украине не менее последних пяти лет и владеет государственным языком ("и проживает в Украине в течение последних пяти лет" - в нынешней редакции Конституции)". В законопроекте отмечается, что "не может быть народным депутатом Украины (сейчас - "избранным в Верховную Раду") гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке".

В ст.77 Конституции также предлагается закрепить, что Верховная Рада избирается по пропорциональной системе. При этом остается формулировка, что порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом. Переходные положения законопроекта предусматривают, что Верховная Рада, избранная до вступления в силу этого закона, продолжает исполнять свои обязанности до следующих выборов народных депутатов Украины.

3 сентября 2019 года Рада внесла в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд Украины президентский законопроект №1017. 18 декабря были получено заключение КС (от 16 декабря 2019г № 8-в/2019) о соответствии законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого на следующей очередной сессии Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.