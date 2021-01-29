"Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало", - Ткаченко
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что шокирован информацией о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ткаченко сообщил в Telegram.
"Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало. В первую очередь как гражданина. В здании, где во время Революции Достоинства был штаб Майдана. Там, где при пожаре погибли люди. Память о трагических событиях тех дней должно быть сохранено, а мемориальное наследство почтено достойно", - отметил глава Минкультуры и информационной политики.
По словам Ткаченко, он обеспокоен такими действиями и решениями.
"Очевидно, что для "спортивного покера" там не место. Министерство культуры и информационной политики уже направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины, чтобы тщательно разобраться в ситуации", - добавил Ткаченко.
Министр почеркнул, что в случае, если факт будет доказан - Минкультуры сделать все зависящее, чтобы не допустить размещения в Доме профсоюзов любых развлекательных заведений.
Ранее СМИ сообщали, что в центре Киева в Доме профсоюзов на Майдане Независимости откроют гигантский покерный клуб.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3244723