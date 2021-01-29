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Новости Общество
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Киев (24529) майдан (4138) память (1456) Ткаченко Александр (429)

"Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало", - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что шокирован информацией о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ткаченко сообщил в Telegram.

"Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало. В первую очередь как гражданина. В здании, где во время Революции Достоинства был штаб Майдана. Там, где при пожаре погибли люди. Память о трагических событиях тех дней должно быть сохранено, а мемориальное наследство почтено достойно", - отметил глава Минкультуры и информационной политики.

По словам Ткаченко, он обеспокоен такими действиями и решениями.

"Очевидно, что для "спортивного покера" там не место. Министерство культуры и информационной политики уже направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины, чтобы тщательно разобраться в ситуации", - добавил Ткаченко.

Министр почеркнул, что в случае, если факт будет доказан - Минкультуры сделать все зависящее, чтобы не допустить размещения в Доме профсоюзов любых развлекательных заведений.

Ранее СМИ сообщали, что в центре Киева в Доме профсоюзов на Майдане Независимости откроют гигантский покерный клуб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению на территории православного кладбища синагоги, переименовав ее в "место для размышлений", - историк Нахманович. ДОКУМЕНТ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Официально это будет спортивный покер...а не официально это будет казино для зедебилов....
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29.01.2021 14:44
+9
шок после выборов в 2019 году
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29.01.2021 14:41
+8
"Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6454
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29.01.2021 14:40
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"Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6454
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29.01.2021 14:40 Ответить
"Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6875
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29.01.2021 14:53 Ответить
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29.01.2021 20:14 Ответить
ну и что?
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29.01.2021 14:40 Ответить
- Ну, как устроились на новом месте?
- О, это, брат, сон. Хожу и жмурюсь. Такой, понимаешь, это простор. Такая воля. Гуляй - не хочу. Ну, есть, конечно, что подделать. Там полы, прочее... Я, как утром встал, сразу за ДРЭЛЬ!(с)
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29.01.2021 14:55 Ответить
высокие отношения
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29.01.2021 15:49 Ответить
Ну прямо ШОК!!! ПУБЛИЧНЫЙ дом нужно открывать.. Куда плечевых девать???
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29.01.2021 18:19 Ответить
шок после выборов в 2019 году
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29.01.2021 14:41 Ответить
Блэк-джек есть .
А шлюхи ?
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29.01.2021 14:41 Ответить
арахамия сосн обечпечит.. как и айкосі. будет вовка-шмаркля тестировать новіх сосен на покерном столе...
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29.01.2021 14:45 Ответить
в Покер или Очко - какая разница???
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29.01.2021 14:42 Ответить
Если спортивный покер, а не казино для зедебилов, то почему бы и нет?
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29.01.2021 14:43 Ответить
Официально это будет спортивный покер...а не официально это будет казино для зедебилов....
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29.01.2021 14:44 Ответить
странно другое: какого лысого, товариш Ткаченко, главный продюсер канала г+г, стал косить под патриота? шокирывало его панимаешь, мухахахах
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29.01.2021 14:48 Ответить
Значит у товаришЧа ткаченко есть другие виды на это помещение.....
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29.01.2021 14:51 Ответить
А чем спортивный покер от неспортивного отличается? "Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9535
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29.01.2021 14:50 Ответить
там играют на интерес, а не на бабло "Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8346
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29.01.2021 14:52 Ответить
Вначале меняют бабло на интерес...(фишки).....а потом наоборот...фишки на бабло... "Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8082
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29.01.2021 14:55 Ответить
Ну да, отличие только лишь в том можно ли обналичить интерес или нет. "Звістка про те, що в Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, шокувала", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5519
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29.01.2021 15:13 Ответить
"Шокировало ?" Скоро будет два года , как всё в шоке . Привыкайте .
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29.01.2021 14:43 Ответить
Нє..після п'яти попередніх-звикли вже...
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29.01.2021 14:46 Ответить
А помните, сколько хрюканья было, когда там в Доме Смерти собирались открыть харчевню? А теперь уже и казино="отель" с очаровашками никого не удивляет.
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29.01.2021 14:43 Ответить
В Доме Профсоюзов работают и сейчас кавоварня и ресторан "Миредо". Во всяком случае Гугл так показывает.
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29.01.2021 15:26 Ответить
Щось пропустив...
А що зараз в Одессі, на Куликовому полі, бувшому обкому??
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29.01.2021 14:44 Ответить
Вспам'ятав там теж був дім "профсоюзів" після обкому та крюїнгові
компаніі моряків....
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29.01.2021 14:52 Ответить
Если минкульт в общем и аж целый Ткаченко в частности обеспокоены - то почему б не выкупить Минкульту или Ткаченку по рыночной цене это здание и делать с ним что душе угодно? У здания есть хозяин - и этот хозяин может распоряжаться своим имуществом в рамках Законодательства. Пока я ни слова от Ткаченко о несоблюдении действующего законодательства не прочитал. Как-то так
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29.01.2021 14:48 Ответить
А известие что ты дом в заповедной зоне построил тебя не шокировало?
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29.01.2021 14:55 Ответить
Дурні, щей сліпі.
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29.01.2021 14:57 Ответить
Україні конче потрібен гетьман по фамілії Гнидодав...
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29.01.2021 15:02 Ответить
Пане Ткаченко,треба гнати вашу владу до чортової матері, тоді навіть думок про покер не буде. Які ж ви падлюки! Івани безрідні...
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29.01.2021 15:03 Ответить
Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи.
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29.01.2021 15:08 Ответить
Отец дома с приятелями играет в покер.
Тут образовывается приличный банк, идет круг торговли. В этот момент к
отцу подбегает четырехлетний сынишка и заглядывает в карты:
- Ой, папа, а четыре туза это хорошо?
Отец сквозь зубы:
- Да! сынок...
Все сразу уходят в пас, батя гребет банчище.
Сынок:
- Жаль, папа, что у тебя их не было...... "Звістка про те, що в Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, шокувала", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8966
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29.01.2021 15:12 Ответить
Проститутки - это нормально.
А покерный клу-у-у-б ..
"Звістка про те, що в Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, шокувала", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9674
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29.01.2021 15:15 Ответить
А лично выписывать разрешение на постройку синагоги на хрестьянском кладбище тебя у...к не шокировало???!
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29.01.2021 15:25 Ответить
так то ж для единоверцев "Звістка про те, що в Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, шокувала", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2396
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29.01.2021 15:27 Ответить
Лично меня уже 30лет шокирует наличие майна у каких-то там "профсоюзов"
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29.01.2021 15:56 Ответить
Та ти шо? А це тебе не шокувало?

"Нахманович повідомив, що сьогодні, 28 січня 2021 р., Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" розпочав роботи зі зведення синагоги на території Кирилівського православного цвинтаря, що входить безпосередньо до складу Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
Дозвіл на проведення робіт надав 22 січня особисто Міністр культури України Олександр Ткаченко "
Джерело: https://censor.net/ua/n3244723
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29.01.2021 17:13 Ответить
А почему покерный клуб в доме профсоюзов, а не в октябрьском дворце ?
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29.01.2021 21:21 Ответить
Головне, щоб усе було офіційно: "Ти відкриваєш клуб - бюджет міста отримує з кожного столу =10% прибутку. І щоб за 1 столом сиділо 2 команди.. Тільки не треба маскуватись під спорт. Одразу заявити, або комерційна гра, або ніяка.
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30.01.2021 11:14 Ответить
 
 