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Каждый четвертый пенсионер в Украине переживает депрессию и тревожность, - данные Института психиатрии

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Каждый четвертый пенсионер в Украине переживает депрессию и тревожность, - данные Института психиатрии

Каждый четвертый пенсионер переживает депрессию, тревожность, деменцию, а две трети пожилых людей с проблемами психического здоровья вовсе не получают необходимого лечения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщила на Украинском пенсионном форуме директор Института психиатрии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Ирина Пинчук.

Учитывая быстрый процесс старение населения, по словам Пинчук, к 2030 году ожидается удвоение количества пожилых людей с психическими расстройствами.

По данным Института психиатрии, 11% населения в возрасте 60+ нуждается в психиатрической помощи, помощь также нужна 20% пенсионерам в возрасте 80+. Люди в возрасте 65 + составляют половину всех пациентов, получающих долгосрочное психиатрическое лечение, и примерно, одну пятую всех пациентов, впервые попавших в психиатрический стационар.

Пинчук также отметила, что самый высокий уровень самоубийств среди пожилых людей фиксируется в возрасте 85 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6,5 млн пенсионеров ежемесячно получают до трех тысяч гривен, - Лазебная

Исследования института показывают, что пожилые люди получают пользу от поддержании социальных связей и тесных личных отношений, но страдают вследствие нарушения личных связей и одиночества.

"Пожилых людей следует поощрять, принимать активное участие в своих общинах и в обществе в целом", – отмечает Пинчук.

По прогнозам демографического департамента ООН, к 2050 году население Украины на 37% будет состоять из людей возрастом старше 60 лет.

80% одиноких людей или одиноких супружеских пар пожилого возраста живут за чертой бедности. У 90% пенсионеров нет возможности оплатить медицинские услуги: лекарства, лечение, госпитализацию.

Порядка 60% или 6,5 млн украинских пенсионеров получают государственные пенсии в размере до 3000 грн. Уровень пенсионных выплат в Украине "ничтожно низкий и солидарная система не обеспечивает достойную пенсию".
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Топ комментарии
+9
Каждый четвертый пенсионер...Ага, конечно. Та я в 30 лет уже седеть начал от такой жизни в стране, то урку избирают, то клоуна
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29.01.2021 15:04
+4
сухая статистика далека от жизни
только персональные пенсионеры могут спокойно прожить на свою пенсию...
остальные - просто выживают, экономя в первую очередь на еде (одежду не покупая десятилетиями)...
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29.01.2021 15:18
+3
Кожен четвертий пенсіонер в Україні переживає депресію і тривожність, - дані Інституту психіатрії - Цензор.НЕТ 5897

Ну как тут психику сохранять? А ещё зЕлёноголубая плесень жалуется, что за 40 тысяч не проживёшь, а пенсии от полутора тысяч...
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29.01.2021 17:35
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Какая Галя не захочет
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29.01.2021 15:02 Ответить
Каждый четвертый пенсионер...Ага, конечно. Та я в 30 лет уже седеть начал от такой жизни в стране, то урку избирают, то клоуна
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29.01.2021 15:04 Ответить
то бухгалтера, мародера......
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29.01.2021 15:08 Ответить
Молодой не закаленный )))) я почти пенсионЭрка и пусть эти уроды сами идут к психиатрам, и не таких пережила 😂😂😂
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29.01.2021 15:08 Ответить
Якщо мова про пенсів, то 3/4, щодо інших, то мінімум половина.
А про вибір, то тому і виюирають куй зна що, бо не мають ні часу, ні розуму.

Все натхнення пішло на виживання(

В країні немає і в перспективі на буде середнього класу, котрий обирає і вирішує( Або злодії (і ніяк інакше), або люмпени (так з беліччю окликів !!!).
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29.01.2021 16:20 Ответить
А не надо им каждый месяц повышать пенсию на 10 гр . Повышайте раз в год .
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29.01.2021 15:04 Ответить
В реале процентов 95.....пенсии, ожидание платежек, рост цен, лекарства.....Ублюдки, мерзкме Властные твари!
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29.01.2021 15:07 Ответить
Так і ти не правило написав.
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29.01.2021 15:44 Ответить
За это заплатят будущие поколения,за издевательство над стариками,за все в жизни нужно платить,больное общество где нет уважения к старикам.
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29.01.2021 15:14 Ответить
Кому заплатять?
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29.01.2021 15:15 Ответить
Пальто відмий від невігластва,потім поспілкуємось.
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29.01.2021 15:21 Ответить
Та з дуба ти мені впало, спілкуватися з тобі подібними.))))
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29.01.2021 15:24 Ответить
Яку державу вони побудували, те від неї і мають. Нема чого жалітися.
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29.01.2021 15:14 Ответить
А остальным троим чего печалиться?
Пенсия достойная. Путешествуют, наслаждаются жизнью ... Или это я видел не в Украине?
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29.01.2021 15:14 Ответить
По-моему у нас дипрессию и тревожность переживает каждый украинец. Каждый четвертый пенсионер в Украине переживает депрессию и тревожность, - данные Института психиатрии - Цензор.НЕТ 3008
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29.01.2021 15:14 Ответить
Добре, що я не кожний.
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29.01.2021 15:16 Ответить
Исключение из правил подтверждает само правило. Каждый четвертый пенсионер в Украине переживает депрессию и тревожность, - данные Института психиатрии - Цензор.НЕТ 529
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29.01.2021 15:37 Ответить
сухая статистика далека от жизни
только персональные пенсионеры могут спокойно прожить на свою пенсию...
остальные - просто выживают, экономя в первую очередь на еде (одежду не покупая десятилетиями)...
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29.01.2021 15:18 Ответить
Задача Зеленского-добиться, чтобы депрессию и тревожность испытывал не каждый четвертый пенсионер, а каждый украинец (кроме разве что зеленой биомассы). И ему это достаточно успешно удается!
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29.01.2021 15:23 Ответить
каждый четвёртый пенсионер?!!!!! какой оптимистический пост))) ржу немогу...какой идиот это настрочил?))
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29.01.2021 15:25 Ответить
я не пенс но я каждый раз переживаю статистику и депрессию когда читаю новости.
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29.01.2021 15:27 Ответить
можем выслать селёдку...!
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29.01.2021 17:28 Ответить
Данні неточні, бо на мій погляд і статистика показує, що психічні розлади і старіння почалося у 73% населення країни вже з 20 років, починаючи з квітня 2019 року.
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29.01.2021 16:00 Ответить
Покажите мне человека,который будет отлично себя чувствовать при месячном доходе в 70 долларов!
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29.01.2021 16:03 Ответить
Якщо це дійсно так, то нічого дивуватися результатам виборів. Видно таки треба пенсіонерам обмежувати виборче право.
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29.01.2021 16:30 Ответить
За Зеленского переживают бедолаги...
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29.01.2021 16:31 Ответить
Кожен пенсіонер не виживає.
Дані візуального спостереження з цвинтарів.....
"СН" втрачає електорат.....Думай те!
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29.01.2021 17:14 Ответить
Статистика в Украине всегда звучит как некролог на похоронах: вот результат вашей жизни, мы о вас помним, сочувствуем ..скорбим!
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29.01.2021 17:35 Ответить
Кожен четвертий пенсіонер в Україні переживає депресію і тривожність, - дані Інституту психіатрії - Цензор.НЕТ 5897

Ну как тут психику сохранять? А ещё зЕлёноголубая плесень жалуется, что за 40 тысяч не проживёшь, а пенсии от полутора тысяч...
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29.01.2021 17:35 Ответить
 
 