РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14104 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
7 467 25
обстрел (20085) ранение (3237) Донбасс (26945)

Ранены двое украинских воинов. Наемники РФ с беспилотника сбросили выстрел ВОГ-17 над нашими позициями у Водяного, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Война в Украине

Ранены двое украинских воинов. Наемники РФ с беспилотника сбросили выстрел ВОГ-17 над нашими позициями у Водяного, - штаб ООС

Сегодня, 29 января, российско-оккупационные войска в очередной раз не выполнили достигнутые договоренности и нарушили режим прекращения огня.

 Так, около полудня, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, на Приазовье. В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Воины оперативно доставлены в медучреждение, где им была оказана медицинская помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников еще раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться мирных договоренностей. О действиях оккупантов уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в штабе ООС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил пулевое ранение в результате вражеского обстрела возле Новоалександровки. За сутки - пять нарушений режима "тишины", - штаб ОС

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+37
Поранено двох українських воїнів. Найманці РФ з безпілотника скинули постріл ВОГ-17 над нашими позиціями біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3974
показать весь комментарий
29.01.2021 15:13
+28
Перемирие.Надо отойти вглубь.
показать весь комментарий
29.01.2021 15:10
+18
Постройте им ще центры обслуговування,терпилы вечные
показать весь комментарий
29.01.2021 15:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перемирие.Надо отойти вглубь.
показать весь комментарий
29.01.2021 15:10 Ответить
Плохо прятались, обоим по выговору и лечение за свой счет, командира на губу...
показать весь комментарий
29.01.2021 15:12 Ответить
Не скроем от детей наших.
Украинские родители расскажут своим детям правду о северном соседе. Мы просто обязаны поведать своим детям и внукам, что с начала Майдана российские СМИ «ЛАЙНОНЬЮС» лживыми способами пытались дискредитировать стремление украинского народа к свободе.
Православные россияне называли и продолжают называть украинцев «фашистами», «карателями», «киевской хунтой», «бандеровцами» и «бандерлогами».
Российский телеведущий Д. Киселев, с выпученными от внутричерепного давления глазами, озвучивал в вечерних «Новостях» высказывания своего «Кормильца», что, якобы, украинского народа не существует, что украинский язык придумали самураи, что Майдан организовали «пиндосы» и в своих комментариях кощунствовал над гибелью Небесной Сотни.

В самый тяжелый для Украины момент, после расстрела на Майдане «Беркутом» и воронежским спецназом Небесной Сотни - Вооруженные православные силы Московии аннексировали Крым, застрелив при этой авантюре двух украинских военнослужащих - майора Станислава Карачевского и прапорщика Сергея Кокурина, таким образом, нарушив этим все свои обещания и гарантии.
После захвата Крымского полуострова православный агрессор не успокоился и преследует, арестовывает и убивает крымских татар.
Результат прихода «Русского мира» на Донбасс - тысячи убитых и искалеченных украинских воинов и мирных граждан.
Православные из РПЦ мп Кирилла Гундяева разрушили на Донбассе города и поселки, разбомбили Луганский и Донецкий аэропорты, сожгли напалмом поля с урожаем пшеницы, взорвали газопроводы, водоводы и затопили водой угольные шахты, куда сбрасывали трупы российских наемников и «отпускников».
В тех регионах, куда приходят российские православные «миротворцы» дворники смывают человеческую кровь с асфальта водой из шлангов, а в лесопосадках местные жители находят обглоданные бездомными собаками останки человеческих скелетов. На улицах растерзанных городов часто слышен вой сирен карет «скорой помощи», плач и стенания вдов и сирот.
Украинские отцы и матери скорбят о гибели своих неженатых сыновей и о не рожденных внуках. Во многих городах и селах Украины слышен плач и рыдание, и вопль великий к Небу. Вдовы и сироты плачут и стенают о смерти своих мужей, братьев и отцов и не могут утешиться, ибо их нет.
показать весь комментарий
29.01.2021 19:48 Ответить
Постройте им ще центры обслуговування,терпилы вечные
показать весь комментарий
29.01.2021 15:11 Ответить
Поранено двох українських воїнів. Найманці РФ з безпілотника скинули постріл ВОГ-17 над нашими позиціями біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3974
показать весь комментарий
29.01.2021 15:13 Ответить
Нема куди повертатись! Одраз у після відхду..під пильним оком ОБСЄ..обладнані позиціі розібрали а окопи засипали...(((
показать весь комментарий
29.01.2021 15:19 Ответить
что-то давненько гланокакбыкомандующий не хвалился перемирием 100500 день ..
т.е. как бы с нового года вообще ничичирк (ибо война в его голове закончилась давно)
показать весь комментарий
29.01.2021 15:13 Ответить
Суки!!!
показать весь комментарий
29.01.2021 15:21 Ответить
На власть и командование надежды нет ,вернее есть полная уверенность в их капитуляционном настроение , по этому на такие провокации должны отвечать неустановленная ,3-я сторона , благо у волонтеров беспилотников достаточно .
показать весь комментарий
29.01.2021 15:46 Ответить
Волонтеров не допускают на передок. Полиция останавливает и досматривает волонт авто и бусы с недонецк и нелуганск номерами как на блокпостах при въезде к прифронт зоне, так и при передвижении непосредственно к передовой..
Когда полгода тому увидел картину досматриваемой машины - офигел.. Как сепарня досматривала военных при выдвижении в донецкий аэропорт..
Наголосовали, пля..
показать весь комментарий
29.01.2021 20:27 Ответить
И где наши Байрактары? Много говорили,а толку мало.
показать весь комментарий
29.01.2021 15:50 Ответить
Вони що не чули, що "перестать стрелять?"
показать весь комментарий
29.01.2021 16:06 Ответить
Хлопцям одужання.

Чергові ноти в похоронний марш - проста пєрєстать стрєлять...
показать весь комментарий
29.01.2021 16:47 Ответить
Байрактары!Вы где?
показать весь комментарий
29.01.2021 16:48 Ответить
Бівает.
показать весь комментарий
29.01.2021 17:33 Ответить
перемирье от куйла в исполнении "зе"- по рашистско- террористическим квадрокоптерам тоже запрещено шмалять,
показать весь комментарий
29.01.2021 17:54 Ответить
Знову відведуть ще в чотирьох точках... Але ворожі безпілотники й туди долетять з бомбами.
показать весь комментарий
29.01.2021 18:44 Ответить
Пораненим видужання, а офіцерам -- подумати добре, як далі захищати країну і свою честь.
показать весь комментарий
29.01.2021 18:47 Ответить
Хлопці кожного дня отримують поранення, або смерть. А ця **** зелена разом з с мерзотником хомчаком кожного дня гавкають, що перемир'я. Шоб ви сволота повиздихали. А солдатам, нашим захисникам, щира вдячність і повага. Слава нашим воїнам за їх службу.
показать весь комментарий
29.01.2021 20:15 Ответить
Кацапы сраные, чтоб вы сдохли ( не все ,но многие ) Поранено двох українських воїнів. Найманці РФ з безпілотника скинули постріл ВОГ-17 над нашими позиціями біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4251
показать весь комментарий
29.01.2021 21:47 Ответить
Бажано щоби здохли всі кацапи , які прийшли на нашу землю воювати та вбивати наших кращих синів !
показать весь комментарий
29.01.2021 23:40 Ответить
Поранено двох українських воїнів. Найманці РФ з безпілотника скинули постріл ВОГ-17 над нашими позиціями біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2274
показать весь комментарий
30.01.2021 00:03 Ответить
помоему вог от падения не взрываеться его выстреливать еадо если просто уавдет с высоты он не взорветься какаято лажа
показать весь комментарий
30.01.2021 00:21 Ответить
 
 