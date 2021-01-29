Ранены двое украинских воинов. Наемники РФ с беспилотника сбросили выстрел ВОГ-17 над нашими позициями у Водяного, - штаб ООС

Сегодня, 29 января, российско-оккупационные войска в очередной раз не выполнили достигнутые договоренности и нарушили режим прекращения огня.

Так, около полудня, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, на Приазовье. В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Воины оперативно доставлены в медучреждение, где им была оказана медицинская помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников еще раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться мирных договоренностей. О действиях оккупантов уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в штабе ООС.

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