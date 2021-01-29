Кум Табачника, экс-"регионал" Луцкий победил на выборах ректора Национального авиационного университета

В первом туре выборов ректора Национального авиационного университета, который состоялся 28 января, победил доктор технических наук, профессор Максим Луцкий.

Согласно сообщению пресс-службы университета, общее количество избирателей, внесенных в списки, составило 2 711 человек, явка избирателей составила – 2 423 человека (89,3%), передает Цензор.НЕТ.

Голоса избирателей распределились следующим образом: Максим Луцкий – 1 733 голосов (63,9%), Римвидас Хращевський - 393 голоса (14,5%), Павел Борсук - 161 голос (5,9%). Не поддержали ни одного кандидата - 112 голосов (4,1%).

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Отмечается, что голосовать могли все научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники университета, структурных подразделений НАУ, а также представители студенчества и сотрудников, избранные путем тайного голосования.

Жалоб на нарушения избирательного процесса, как от участников голосования, так и наблюдателей не получено.

Протоколы избирательных комиссий по выборам ректора НАУ оформлены и направлены в Министерство образования и науки Украины.

На данный момент, и.о. ректора НАУ является Римвидас Хращевский.

Луцкий является бывшим проректором НАУ, народным депутатом Верховной Рады от ПР 5 и 6 созывов. Максим Луцкий является кумом экс-министра образования Дмитрия Табачника.