РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14104 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
3 111 40
вуз (903) выборы (24316) Луцкий (74) ректор (129)

Кум Табачника, экс-"регионал" Луцкий победил на выборах ректора Национального авиационного университета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Кум Табачника, экс-

В первом туре выборов ректора Национального авиационного университета, который состоялся 28 января, победил доктор технических наук, профессор Максим Луцкий.

Согласно сообщению пресс-службы университета, общее количество избирателей, внесенных в списки, составило 2 711 человек, явка избирателей составила – 2 423 человека (89,3%), передает Цензор.НЕТ.

Голоса избирателей распределились следующим образом: Максим Луцкий – 1 733 голосов (63,9%), Римвидас Хращевський - 393 голоса (14,5%), Павел Борсук - 161 голос (5,9%). Не поддержали ни одного кандидата - 112 голосов (4,1%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На выборах ректора Национального авиационного университета большинство голосов набрал кум Табачника, экс-регионал Луцкий, - источник

Отмечается, что голосовать могли все научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники университета, структурных подразделений НАУ, а также представители студенчества и сотрудников, избранные путем тайного голосования.

Жалоб на нарушения избирательного процесса, как от участников голосования, так и наблюдателей не получено.

Протоколы избирательных комиссий по выборам ректора НАУ оформлены и направлены в Министерство образования и науки Украины.

На данный момент, и.о. ректора НАУ является Римвидас Хращевский.

Луцкий является бывшим проректором НАУ, народным депутатом Верховной Рады от ПР 5 и 6 созывов. Максим Луцкий является кумом экс-министра образования Дмитрия Табачника.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
Все как и было обещано, только новые лица
показать весь комментарий
29.01.2021 15:19
+11
Максим Луцкий - это ватник, сторонник януковича и его банды. Он же был ректором при януковиче, потом главой Соломенской РДА в Киеве, потом в 2014 году в РДА зашла самооборона и его выкинули из его кабинета главы района.

Он испугался, чуть ласты не склеил. Потом залег на дно и активизировался при торчке Зеленском. Хотел вернуться в Соломенскую РДА, но не получилось, в итоге вернулся Ректором в НАУ.
Резюмируем: при торчке Зеленском происходит реванш про-российских сил и сторонников диктатора януковича во всех органах законодательной и исполнительной власти в Украине!
показать весь комментарий
29.01.2021 15:25
+9
Это уже просто зеленое ДНИЩЕ!
показать весь комментарий
29.01.2021 15:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все как и было обещано, только новые лица
показать весь комментарий
29.01.2021 15:19 Ответить
І що, знов поверне собі приймальню на розі Севастопольської площі та вул. Народного ополчення?
показать весь комментарий
29.01.2021 15:19 Ответить
Кум Табачника, экс-"регионал" Луцкий победил на выборах ректора Национального авиационного университета - Цензор.НЕТ 3735
показать весь комментарий
29.01.2021 15:20 Ответить
Кум Табачника, экс-"регионал" Луцкий победил на выборах ректора Национального авиационного университета - Цензор.НЕТ 6926
показать весь комментарий
29.01.2021 15:21 Ответить
Теперь авиация Украины в надежных руках!
показать весь комментарий
29.01.2021 15:20 Ответить
Ещё одна победа . Кум Табачника, экс-"регионал" Луцкий победил на выборах ректора Национального авиационного университета - Цензор.НЕТ 9669
показать весь комментарий
29.01.2021 15:21 Ответить
- Стал заносчивый, как гаишник с престижного перекрёстка.(с)
показать весь комментарий
29.01.2021 15:22 Ответить
бачу, шо московські воші плодяться з такою швидкістю, шо скоро й українських гнид не залишиться Кум Табачника, экс-"регионал" Луцкий победил на выборах ректора Национального авиационного университета - Цензор.НЕТ 9486
показать весь комментарий
29.01.2021 15:22 Ответить
Это уже просто зеленое ДНИЩЕ!
показать весь комментарий
29.01.2021 15:23 Ответить
Це Ви в штани собі ще не дивились !
показать весь комментарий
29.01.2021 15:27 Ответить
щебень угомонись.соси тихонько.
показать весь комментарий
29.01.2021 15:55 Ответить
Зебилью сказать нечего, только кряхтеть и остается.
показать весь комментарий
29.01.2021 18:01 Ответить
Максим Луцкий - это ватник, сторонник януковича и его банды. Он же был ректором при януковиче, потом главой Соломенской РДА в Киеве, потом в 2014 году в РДА зашла самооборона и его выкинули из его кабинета главы района.

Он испугался, чуть ласты не склеил. Потом залег на дно и активизировался при торчке Зеленском. Хотел вернуться в Соломенскую РДА, но не получилось, в итоге вернулся Ректором в НАУ.
Резюмируем: при торчке Зеленском происходит реванш про-российских сил и сторонников диктатора януковича во всех органах законодательной и исполнительной власти в Украине!
показать весь комментарий
29.01.2021 15:25 Ответить
зеленський його призначив чи вата з колективу університету обрала ?
показать весь комментарий
29.01.2021 15:29 Ответить
Разжую тебе: выбирают сотрудники университета, а Президент страны и его окружение задают создают политическую конъюнктуру, которая определяет общее направление.
показать весь комментарий
29.01.2021 15:34 Ответить
То є зрада. При Петрові бувші регіонали до влади не потрапляли... Хоча стоп... А сам Петро хто?
показать весь комментарий
29.01.2021 15:43 Ответить
Чушь. При чем тут Зеленский? Надо было тебе выдвигать свою кандидатуру. А почему и нет: такой весь патриотичный, всезнающий, подготовленный.... Или только на лай с кустов способный?
показать весь комментарий
29.01.2021 15:47 Ответить
64% мудрого київського наріду голоснуло за Партію Регіонів....
показать весь комментарий
29.01.2021 15:26 Ответить
То коли таке було?
показать весь комментарий
29.01.2021 15:27 Ответить
Максим Луцкий - 1 733 голосов (63,9%)
показать весь комментарий
29.01.2021 15:28 Ответить
То скільки у Києві живе? Три тисячі?
показать весь комментарий
29.01.2021 15:30 Ответить
ну рейтинги ж малюють з фокус-групою в 2000 осіб. Чому 3000 киян з вищою освітою, співробітників НАУ, не можуть бути такою ж фокус-групою?
показать весь комментарий
29.01.2021 15:35 Ответить
не охоплює всі вікові і соціальні групи . Ви точно повнолітній ?
показать весь комментарий
29.01.2021 15:37 Ответить
повторюю, - це люди з вищою освітою. Що казати про люмпен від "сватів")
показать весь комментарий
29.01.2021 15:41 Ответить
Хренова з них фокус-група. Вище вам вже відповіли.
показать весь комментарий
29.01.2021 15:38 Ответить
давайте я Вам розжую й до рота покладу , якщо самі не в змозі :"Голосувати могли всі наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники університету, структурних підрозділів НАУ, а також представники студентства та співробітників, обрані шляхом таємного голосування."- з сайту університету . Там і половини киян немає .
показать весь комментарий
29.01.2021 15:31 Ответить
університет де знаходиться? Чи в ньому 90% співробітників з Донецька?
показать весь комментарий
29.01.2021 15:37 Ответить
це проблема , тут згоден.
показать весь комментарий
29.01.2021 15:38 Ответить
Теперь точно порубит все сады на территории и окончательно все застроит НАУ. такого разгула коррупции при этом чучеле проректоре не было ни в одном ВУЗе Украины.
показать весь комментарий
29.01.2021 15:26 Ответить
Ну що ж. А кум жінки Петра в свій час став Генпрокурором. І що ж тепер з тим робити? "Виносити цих козлів", як закликала жінка третього тисячоліття?
показать весь комментарий
29.01.2021 15:29 Ответить
До одного места эти выборы. Суд восстановил в правах ранее незаконно уволенного ректора НАУ Владимира Исаенко.
показать весь комментарий
29.01.2021 15:30 Ответить
Це ще раз доказує .. в НАУ ПРоригівське кодло ! Кум Табачника, екс-"регіонал" Луцький переміг на виборах ректора Національного авіаційного університету - Цензор.НЕТ 7333
показать весь комментарий
29.01.2021 15:30 Ответить
всі януковіча браткі вертаються і захватують посади як будуть вчитись в інституті і на якій мові можно догадатись ,евреї все передають росії
показать весь комментарий
29.01.2021 15:31 Ответить
сечі немає терпіти ці борошна перекладу ...
показать весь комментарий
29.01.2021 15:33 Ответить
Кум Табачника, екс-"регіонал" Луцький переміг на виборах ректора Національного авіаційного університету - Цензор.НЕТ 4661
показать весь комментарий
29.01.2021 15:35 Ответить
ще сам себе пестить привселюдно ...
показать весь комментарий
29.01.2021 15:34 Ответить
А кому зараз легко?
показать весь комментарий
29.01.2021 15:41 Ответить
Шолом Шабат !
показать весь комментарий
29.01.2021 15:39 Ответить
это тот который воровал компьютера?
показать весь комментарий
29.01.2021 16:17 Ответить
 
 