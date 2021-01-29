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Экологические проблемы "тонут" в потоке манипулятивных тем, это наносит вред окружающей среде и населению, – эксперт

Новости Цензор.НЕТ Общество

Экологические проблемы

Из-за недостаточного внимания со стороны общественности и властей Украины к важным экологическим проблемам, таким как: вырубка лесов, исчезновение биоразнообразия, лесным пожарам, которые тонут в потоке других манипулятивных тем, окружающей среде и населению наносится колоссальный вред.


Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, отвечая на вопрос о том, почему проблемы экологии промышленных предприятий и бизнеса в Украине всегда на первом месте, тогда как более масштабным проблемам уделяется существенно меньше внимания, передает УНИАН.

"К сожалению, тема экологической безопасности очень манипулятивная в Украине. Поэтому, конечно те темы, которые позволяют общественным активистам, власти, некоторым представителям государственных органов набрать некоторое количество баллов: экономических, политических, имиджевых - эти темы традиционно вызывают больше внимания со стороны общественности, со стороны СМИ. Поэтому они стоят на повестке дня", - сказала Цыганок.

При этом она подчеркнула, что окружающей среде и населению наносится колоссальный вред из-за отсутствия внимания к более важным проблемам, решение которых требует более длительного времени и ресурсов.

"При этом такие важные темы, как вырубка лесов, исчезновение биоразнообразия, пожаров – они не в плоскости достижения быстрого результата, но они несут колоссальные последствия, от чего страдает каждый украинец", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, ранее экологи призывали объединить усилия общественности, активистов и правительства Украины, чтобы не допустить возгорания на территории Чернобыльской зоны, которое может произойти уже этой весной и будет самым масштабным за все годы, в связи с частичным разрушением защитного лесного барьера зоны отчуждения и изменениями климата.

В течение апреля 2020 года крупнейшие лесные пожары продолжались в Чернобыльской зоне отчуждения, Житомирской и Киевской областях. Так, только в Чернобыльской зоне отчуждения огонь уничтожил более 11 тысяч гектаров леса.
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"Экологи" в Украине, это третья, после судов и прокуратуры, коррумпированная бандитская группировка.
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29.01.2021 17:35 Ответить
Ну я-бы не стал так высоко ценить экологическую службу. Скорее они просто просиживают зады, протирают штаны и, время от времени, выскребают "крохи", что им достаются.))) Их хоть и обьединили в одно министерство с энергетиками, но штат-то не уменьшился. Вреда больше - ведь их типа подвинули...)))
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29.01.2021 19:30 Ответить
та это yдобная тема для манипyляций, запyгивания и кошмаривания бизнеса
особенно в нашей стране, где власть плевала на деле на экологию
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29.01.2021 19:00 Ответить
А что, экологи должны бить в набат? Им не с руки, если за молчание им могут отстегнуть крупную сумму. Даже если захотеть не получится. Государство(типа) обнищало, кредитов не выделяют, вот и приходится торговать своим телом. Это как нарик или алкаш - все из дому тянут, а тянуть еще ой как много можно.)))
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29.01.2021 19:27 Ответить
А только ли они? Просто у нас как какая-то тема на слуху, так резко она начинает волновать всех политиков сразу. В итоге решения проблемы нет, зато потоки пиара.
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30.01.2021 00:47 Ответить
 
 