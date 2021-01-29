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Новости Политика Украины
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Зеленский поручил на государственном уровне отпраздновать 150-летие со дня рождения Леси Украинки

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поручил на государственном уровне отпраздновать 150-летие со дня рождения Леси Украинки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения выдающейся украинской писательницы, общественного деятеля Леси Украинки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно документу, Кабинет Министров должен утвердить план мероприятий по празднованию этой памятной даты, обеспечить организацию в Киеве соответствующего торжественного мероприятия, проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Леси Украинский.

Областные государственные администрации и КГГА должны утвердить региональные планы мероприятий по этому случаю, способствовать инициативам общественности по реализации мероприятий по чествованию памяти и популяризации творчества писательницы.

План мероприятий может содержать проведения конкурсов литературных, исследовательских и мультимедийных ученических проектов, посвященных этой выдающейся дате, художественных конкурсов на информационные продукты для популяризации творчества Леси Украинки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": К 150-летию со дня рождения Леси Украинки Нацбанк выпустил сувенирную банкноту номиналом 200 гривен из чистого серебра. ФОТО

Также должны быть осуществлены реставрационно-ремонтные работы в памятниках культурного наследия - "Белом и сером домах Косачив" в с. Колодяжне Ковельского района Волынской области, реконструкция Новоград-Волынского литературно-мемориального музея Леси Украинки.

Предусмотрена поддержка проектов по изданию произведений писательницы и о ней, преимущественно инновационных форматов (комиксы, графические романы, интерактивные издания); поддержка проектов по осуществлению перевода произведений Леси Украинки.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Шевченко родился в 1814 году. Шапкокрад скорострелом оказался.
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29.01.2021 15:46
+3
Піішло відволікання уваги....
Мертвих ******* більше , чим ще живих...
Нічо не маю проти, але на Державному рівні...
Розпил бабла...
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29.01.2021 15:42
+3
А концерт с пианиной будет ?
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29.01.2021 15:47
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Нет ответа на главный вопрос...сколько кейсов бабла уедет в ослиный офшор после этого празднества...
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29.01.2021 15:30 Ответить
на Шевченка кажись 400 млн.
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29.01.2021 15:32 Ответить
Помню Крепкий хозяйственник в 12-том году 200 летие Шевченко тоже ,на державном распорядился. Зеленский поручил на государственном уровне отпраздновать 150-летие со дня рождения Леси Украинки - Цензор.НЕТ 6640
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29.01.2021 15:31 Ответить
Шевченко родился в 1814 году. Шапкокрад скорострелом оказался.
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29.01.2021 15:46 Ответить
ну там предполагалось за два года "освоить " денежку и на Умань тоже типа попалоначали и разворовали, а потом Майдан..
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29.01.2021 15:53 Ответить
вот теперь заживём))
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29.01.2021 15:36 Ответить
Піішло відволікання уваги....
Мертвих ******* більше , чим ще живих...
Нічо не маю проти, але на Державному рівні...
Розпил бабла...
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29.01.2021 15:42 Ответить
А концерт с пианиной будет ?
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29.01.2021 15:47 Ответить
Не будет. Сейчас Портнов даст команду и ОАСК запретит отмечать 150-летие со
дня рождения Л. Украинки.
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29.01.2021 15:54 Ответить
концерт будет с кожаной флейтой,
сопрано Зеленський доручив на державному рівні відсвяткувати 150-річчя від дня народження Лесі Українки - Цензор.НЕТ 1044
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29.01.2021 15:57 Ответить
нi, у шмарклi гундосноi меццо, навiть контральто, воно старається.
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29.01.2021 19:51 Ответить
А ще можна роздати кожному громадянинові України на пам'ять купюру з Лесею. При теперішній інфляціі, це звісно дрібничка, але ж приємно буде.
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29.01.2021 15:48 Ответить
Это просто расточительство какое-то деньги смердам раздавать,
пущай помолятся или просто устно спомнят кто знает Зеленський доручив на державному рівні відсвяткувати 150-річчя від дня народження Лесі Українки - Цензор.НЕТ 819
P.S. Не сотвори себе кумира.
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29.01.2021 15:56 Ответить
цікава який суд зо позовом портнова відмінитиь його указ
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29.01.2021 15:53 Ответить
"Зеленский лижет, аж брызги летят", - прекрасная фраза. Жаль, не я автор. За последние сутки клоун нагородил больше, чем за последние полтора года
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29.01.2021 15:53 Ответить
И тут зрада?
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29.01.2021 16:05 Ответить
Пир во время чумы. Лучше б зеленский с дерьмаком повесились - секномили бы гос денег а страна хорошо повеселилась бы.
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29.01.2021 15:56 Ответить
Деньжата карманы жмут?
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29.01.2021 15:58 Ответить
Ага, дайош концерт з Сердючкою та трусами Могілевської, це ж так креативно...
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29.01.2021 16:15 Ответить
Алан Бадоев уже пишет сценарий. На официальную часть празднований были приглашены: Студия «Квартал 95», Тина Кароль и Андрей Данилко. Так же запланирован для всех участников двух недельный тренинг в Трускавце, на котором разъяснят участникам кто такая Леся Украинка.
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29.01.2021 16:21 Ответить
Мужики цікаві стали - чи в панів біліші кості ? Чи блакитна кров проллється ,
як пробити пану груди ? (с)
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29.01.2021 16:27 Ответить
Мужики цікаві стали: Чи ті кості білі всюди?
Чи блакитна кров проллється, як пробити пану груди?
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25.02.2021 11:55 Ответить
Что бы не организовывал всенародно избранный комик, получается всегда "95 квартал"....Выбрасывать сейчас десятки миллионов грн. на всякую шваль, типа, Лабуды, "Кроликов", Анилорак, Повалийши и прочих ничтожеств, паскудящих любое торжество своим присутствием - это преступление организаторов и преЗедента....Деньги надо тратить на помощь фронту, на раненых в госпиталях, на помощь семьям наших воинов - героев....Остальное - фигня и чепуха....
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29.01.2021 16:51 Ответить
А ОПЖЖ не проти?
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29.01.2021 17:03 Ответить
 
 