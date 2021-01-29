Зеленский поручил на государственном уровне отпраздновать 150-летие со дня рождения Леси Украинки
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения выдающейся украинской писательницы, общественного деятеля Леси Украинки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Согласно документу, Кабинет Министров должен утвердить план мероприятий по празднованию этой памятной даты, обеспечить организацию в Киеве соответствующего торжественного мероприятия, проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Леси Украинский.
Областные государственные администрации и КГГА должны утвердить региональные планы мероприятий по этому случаю, способствовать инициативам общественности по реализации мероприятий по чествованию памяти и популяризации творчества писательницы.
План мероприятий может содержать проведения конкурсов литературных, исследовательских и мультимедийных ученических проектов, посвященных этой выдающейся дате, художественных конкурсов на информационные продукты для популяризации творчества Леси Украинки.
Также должны быть осуществлены реставрационно-ремонтные работы в памятниках культурного наследия - "Белом и сером домах Косачив" в с. Колодяжне Ковельского района Волынской области, реконструкция Новоград-Волынского литературно-мемориального музея Леси Украинки.
Предусмотрена поддержка проектов по изданию произведений писательницы и о ней, преимущественно инновационных форматов (комиксы, графические романы, интерактивные издания); поддержка проектов по осуществлению перевода произведений Леси Украинки.
Пожалуйста, подождите...
Мертвих ******* більше , чим ще живих...
Нічо не маю проти, але на Державному рівні...
Розпил бабла...
дня рождения Л. Украинки.
сопрано
пущай помолятся или просто устно спомнят кто знает
P.S. Не сотвори себе кумира.
як пробити пану груди ? (с)
Чи блакитна кров проллється, як пробити пану груди?