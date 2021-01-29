Зеленский поручил на государственном уровне отпраздновать 150-летие со дня рождения Леси Украинки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения выдающейся украинской писательницы, общественного деятеля Леси Украинки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно документу, Кабинет Министров должен утвердить план мероприятий по празднованию этой памятной даты, обеспечить организацию в Киеве соответствующего торжественного мероприятия, проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Леси Украинский.

Областные государственные администрации и КГГА должны утвердить региональные планы мероприятий по этому случаю, способствовать инициативам общественности по реализации мероприятий по чествованию памяти и популяризации творчества писательницы.

План мероприятий может содержать проведения конкурсов литературных, исследовательских и мультимедийных ученических проектов, посвященных этой выдающейся дате, художественных конкурсов на информационные продукты для популяризации творчества Леси Украинки.

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Также должны быть осуществлены реставрационно-ремонтные работы в памятниках культурного наследия - "Белом и сером домах Косачив" в с. Колодяжне Ковельского района Волынской области, реконструкция Новоград-Волынского литературно-мемориального музея Леси Украинки.

Предусмотрена поддержка проектов по изданию произведений писательницы и о ней, преимущественно инновационных форматов (комиксы, графические романы, интерактивные издания); поддержка проектов по осуществлению перевода произведений Леси Украинки.

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