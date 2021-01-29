РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13743 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом Коронавирус и карантин
900 19
вакцина (3815) карантин (16730) Евросоюз (15860) Кулеба Дмитрий (2620) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Кулеба о международной помощи Украине с COVID-вакцинами: "В самом ЕС не все хорошо с поставками"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Кулеба о международной помощи Украине с COVID-вакцинами:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможную помощь со стороны стран Европейского Союза с поставками Украине вакцин от коронавируса. По его словам, в самом ЕС существуют проблемы с поставками препарата.

Об этом Кулеба заявил во время брифинга в пятницу, 29 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что тема вакцины от COVID-19 была одним из пунктов встречи Люблинского треугольника (кроме Украины в него входит Польша и Литва).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в районе 15 февраля, - Ляшко

"Я могу сказать, что и сегодняшняя встреча и мои предыдущие встречи с министрами стран Европейского Союза показывают, что и в самом ЕС не все хорошо с поставками вакцин в полном объеме. Но мы сегодня наметили дополнительные шаги, которые мы можем сделать для того, чтобы поддерживать друг друга в вопросе поставок вакцин", - заявил Кулеба.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
И опять пошла морока про коварный зарубеж...©
показать весь комментарий
29.01.2021 15:53
+1
Кулеба о международной помощи Украине с COVID-вакцинами: "В самом ЕС не все хорошо с поставками" - Цензор.НЕТ 6283
показать весь комментарий
29.01.2021 15:54
+1
Згоден, Саньок!!
)))
показать весь комментарий
29.01.2021 16:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И опять пошла морока про коварный зарубеж...©
показать весь комментарий
29.01.2021 15:53 Ответить
да нафиг вообще надо эти вакцины?!
показать весь комментарий
29.01.2021 15:57 Ответить
00-Ольга К aaa949db Кулеба про міжнародну допомогу Україні з COVID-вакцинами: "У самому ЄС не все добре з поставками" - Цензор.НЕТ 9173
Кулеба про міжнародну допомогу Україні з COVID-вакцинами: "У самому ЄС не все добре з поставками" - Цензор.НЕТ 6602
показать весь комментарий
29.01.2021 15:58 Ответить
волнует сколько стоит газ а точнее тарифы, потому что мало московитских питаросов еще и местные накручивают тормозят добычу украинского газа, альтернативу, кстати,напр в Черкасской области норвежские солнечные станции работают, почему только там? и почему мы сами такие не делаем
показать весь комментарий
29.01.2021 16:12 Ответить
Не збираюся вакцинуватися..))
показать весь комментарий
29.01.2021 16:12 Ответить
Так в Европе почему такие проблемы, да по тому что в продаже есть батарейки, носки и сигареты
показать весь комментарий
29.01.2021 15:58 Ответить
В.С.Висоцький. Геній.
показать весь комментарий
29.01.2021 16:06 Ответить
Згоден, Саньок!!
)))
показать весь комментарий
29.01.2021 16:10 Ответить
А где украинская вакцина, на разработку которой зелёные ********** потратили 100500 миллионов гривен?
показать весь комментарий
29.01.2021 15:54 Ответить
Кулеба о международной помощи Украине с COVID-вакцинами: "В самом ЕС не все хорошо с поставками" - Цензор.НЕТ 6283
показать весь комментарий
29.01.2021 15:54 Ответить
лехко! ей это как два твита об асфальт )
показать весь комментарий
29.01.2021 16:03 Ответить
Не звезди, в районе 15 февраля начнется вакцинация, читай новости, пан Кулеба.
показать весь комментарий
29.01.2021 15:55 Ответить
Ну если укол это вакцинация, то физраствор -
тогда вакцина
показать весь комментарий
29.01.2021 15:59 Ответить
этот артикль идёт в паре с тем, который. о тяжкой доле украинской студентке в германии)) суть этой "нераздельной пары" - не ходите заробитчане в европу работать.
показать весь комментарий
29.01.2021 16:02 Ответить
Як вже задовбали ці дипломатичні балачки ніпрощо! Ну нема чого конкретного сказати, то просто не розтуляйте свого рота!
показать весь комментарий
29.01.2021 16:04 Ответить
Ажиотаж вокруг нехватки и качества в++

https://youtu.be/3JxGWI7XILc?t=312
показать весь комментарий
29.01.2021 16:15 Ответить
Кулеба про міжнародну допомогу Україні з COVID-вакцинами: "У самому ЄС не все добре з поставками" - Цензор.НЕТ 8930
Кулеба про міжнародну допомогу Україні з COVID-вакцинами: "У самому ЄС не все добре з поставками" - Цензор.НЕТ 7927
показать весь комментарий
29.01.2021 16:28 Ответить
Куба далеко, Куба далеко, Куба рядом...91.Oman... Кулеба про міжнародну допомогу Україні з COVID-вакцинами: "У самому ЄС не все добре з поставками" - Цензор.НЕТ 3597 Кулеба про міжнародну допомогу Україні з COVID-вакцинами: "У самому ЄС не все добре з поставками" - Цензор.НЕТ 3597 Кулеба про міжнародну допомогу Україні з COVID-вакцинами: "У самому ЄС не все добре з поставками" - Цензор.НЕТ 3597
показать весь комментарий
29.01.2021 20:40 Ответить
Крєпітесь! Загранітса нам поможет. Запад с намі!
https://www.youtube.com/watch?v=nagt3tme0H4
показать весь комментарий
29.01.2021 16:36 Ответить
 
 