Кулеба заявил об открытости к диалогу с Лукашенко: Никто ни от кого не закрывается
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Украина в рамках Люблинского треугольника, куда входят также Польша и Литва, готова к диалогу с Александром Лукашенко относительно решения кризиса в Беларуси. Однако для этого необходимо желание самих белорусских властей.
Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Люблинский треугольник с самого начала кризиса в Беларуси предложил свои добрые услуги для содействия урегулированию ситуации... Никто ни от кого не закрывается, но безусловно если говорить, то разговор должен быть со взаимным уважением. И только в том случае, если белорусская сторона действительно этого хочет. Навязываться мы не будем, но мы открыты к общению", - заявил Кулеба.
Он добавил, что все, что сейчас может прекратить насилие в Беларуси и обеспечить демократические трансформации в этой стране, является предметом для разговора.
Пожалуйста, подождите...
белорусские ходоки слились и пошли работать, а Лука остался - или вы хотите лютого врага на севере?
Лука для РБ это как минимум
- компенсация 2/3 кредитов взятых на производство экспортируемой продукции
- запрет (неполный - на ряд продуктов есть квоты) на импорт продукции, аналог которой производится в РБ
Мария, если Вы не поняли, то поясню. Две приведенные меры выше - это рабочие места. Это работающие заводы, производящие продукцию т.н. "высокого передела" а не сырье. Это защита внутреннего рынка и опять же рабочие места. Для ребят которые против него протестуют в том числе... сюр, ага?
Поясню еще кое что. У нас такого нет. Только недавно был принят закон о локализации да и тот... далеко не тот.
Другой пример: организация, Сталиным, нападения Гитлера на СССР (причина: отторжение от Румынии Южной Бессарабии и Северной Буковины, создание угрозы нефтедобывающим районам Плоешти), а затем 4 года, последовавших, за этими "подвигами", кровопролитнейшей войны.
а) на конкретику отвечает эмоциями: указанные мной меры это + к конкурентоспособности компаний из РБ на внешних рынках. на которых и так тяжко + защита местных производителей от располагающих куда как бОльшими возможностями в плане борьбы за рынок крупных европейских (не только) корпораций
б) очевидно имеет диплом, но не имеет опыта работы в продажах на экспорт. без указанных выше мер, а как к примеру у нас... будет как с заводом Автозаз в Запорожье. Сравните с МАН и все Вам станет ясно.
Прото совет:
в) меньше читайте резуна и его бред про автострадные танки (элементарно блокирующиеся банальным фугасом спереди наступающей по автостраде колонне баранов), но больше о причинно-следственных связях и о том, кого и по чьей протекции оправдали (!!!) в Нюрнберге
Хотя бы для того, чтоб своему работодателю не брякнуть "А фигли мелочиться?" в моменте с повышением себестоимости продукции на 50%.
Поясню один раз. Тот кто пишет о наступающих по автострадам танках - выставляет командующих данными соединениями - баранами. Потому как см. выше. А тот кто опирается не его ... измышления ... в общем выставляет себя не в лучшем виде.
Ну как бы... 8 вместо 12.
А давайте-ка Вы предложите работодателю ради принципов увеличить себестоимость Вашей продукции на 50%.
Вопрос: долго ли на такого работодателя проработает Мария?
Вывод: Лука может и тиран... но во многом поучиться у него стоит - ибо не бывает "правильных" и "неправильных" методов. Бывают эффективные и не эффективные, безотносительно личности.
Вроде как некто Д.Байден кстати тоже это понял и некоторые из его первых приказов таки тоже содержат ряд протекционстских мер.
Ваше отношение к себестоимости его продукции = Ваши перспективы у него работать.
Проработаете Вы на него не долго.
Как думаете - смогут ли с ними конкурировать компании из РБ? Как это отразится на ... сотрудниках этх компаний?
Смотрите еще 1 прикол.
Определимся с главным. Люди не живут там, где им плохо. С учетом их образования, знаний, предпочтений, ожиданий и соответствия реальности этим ожиданиям.
Там, где они считают, что им плохо - люди не живут. Не рождают детей...
Сравним, ага?
Динамику численности населения адской РБ и райской Литвы:
1) РБ. После лихих 90х и нулевых... рост:
https://countrymeters.info/ru/Belarus#population_forecast
2) Литва: .... че-то в вашем раю все меньше и меньше людей...
https://countrymeters.info/ru/Lithuania#population_forecast
Это раз.
ВВП Беларуси: 59,66 млрд. долларов США
https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%B2%D0%BF+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C&rlz=1C1SQJL_ukUA818UA818&oq=%D0%B2%D0%B2%D0%BF+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C&aqs=chrome..69i57j0l3j0i22i30j0i22i30i395l3.2792j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
ВВП Литвы: 53,54 млрд. долларов США
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_ukUA818UA818&sxsrf=ALeKk01tPj4bZ2nLyI__ZQ2fcgB0Rjd70A%3A1611932703218&ei=HyQUYO7hDIXrrgT5qI3wCw&q=%D0%B2%D0%B2%D0%BF+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0+&oq=%D0%B2%D0%B2%D0%BF+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0+&gs_lcp=*******************************************************************************************************************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiu7bShtcHuAhWFtYsKHXlUA74Q4dUDCA0&uact=5
Учите матчасть вместе с Марией.
https://knoema.ru/atlas/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%92%D0%92%D0%9F-%D0%BF%D0%BE-%D0%9F%D0%9F%D0%A1
https://knoema.ru/atlas/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C/%D0%92%D0%92%D0%9F-%D0%BF%D0%BE-%D0%9F%D0%9F%D0%A1-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Вооот, теперь Вы правильно думаете. А почему в их аду динамика населения +, а в вашем раю -? Как думаете? Может таки не все в порядке в королевстве Датском?
Но. Тенденцию видишь? У вас вниз, у них, РБ вверх и уже давно.
Сейчас по сути у них решается вопрос: быть у них еще одним 90м или не быть.
Цену вопроса в населении ты видел, я привел статистику.
Вы заплатили свое и продолжаете платить. А вот что решат они... их дело.
3 696 749 - в 1991
2 740 859 - в 2020
Без малого миллион (!!!) человек.
Источники я приводил.
Каждый блин третий с 1991 года. Как тебе цена? И главное - что дальше?
РБ тоже минус, но они отделались легче. Всего-то 7,4%
Ваш госдолг на уровне под половину Вашего ВВП. У них, кстати, тоже большой, но ... 17млрд. против ваших 32х. Причем Ваш увеличивается быстрее.
https://ru.euronews.com/2020/03/25/ru-nuclear-power-series-poland
Хммм.... Гданьск он ведь не то чтобы прям сильно далеко от вас?
Та не попадет... будете и дальше платить больше.
Наши вот решили что деньги не пахнут, видимо.
План хорош. Тут не спорю. Но дорог. Вам решать... платить или нет. Я там выше указал главную цену. Задумайтесь) Ну или нет - впрочем, Вам решать.
Транспортировка - это не только кабель, но и трансформаторы, подстанции (которые имеют износ и амортизацию) - это в общем не раз заплатил и все. А платишь постоянно.
Цена вопроса... решать вам.
И речь вначале шла не о том, смею напомнить))
А о том, что бацька может и тиран... но разумные меры для защиты своего рынка и увеличения конкурентоспособности своих экспортеров - прнимает.
Сейчас живу в Киеве - расстояние до Чернобыля ... сопоставимо.
Не свечусь, если что))
Вопрос человеческого фактора. Не более.
Ну и РБ АЭС посовременнее чернобыля и намного)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUivXEt8HuAhVElYsKHbY-CxEQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FList_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita&usg=AOvVaw0I9WLZuVb6IkSd2arUzlW8
Опять же, вот в чем штука.
Перевезти людей можно в автобусе МАН, а можно в автобусе Мерседес.
При этом второй принесет в ВВП больше чем первый.
Но есть ряд нюансов: во-первых, он принесет в ВВП Германии а не условной Литвы, во-вторых - и так и эдак это будет всего лишь один автобус. В котором будут ездить люди. А на бумаге превосходство в ВВП будет подавляющим. Понимаешь?
Ты учти, то - что не твое, оно чисто на бумаге твое.
То есть решит завтра дядя... что ему выгодней производить где-нить в Китае...
Нет-нет, я не спорю. Кое-что есть.
2020 m. spalio mėn. duomenimis, ketvirtadalis visų šalies ūkio darbuotojų uždirbo 784 EUR ir mažiau, kiti 25 proc. darbuotojų gavo nuo 784 iki 1 126 EUR, kitas ketvirtadalis - nuo 1 126 iki 1 660 EUR ir likęs ketvirtadalis − daugiau nei 1 660 EUR.
Vot danyje 25% tut zarabatyvajet bolse 1660 evro,25% ot 1126 do 1660 eto 50% rabotajucix kak bi sredni klas.Ranse byla mense teper vydyte ix bolse i bolse skazdim godam.Eto oficialnaja statistika za prosli god.Do nemcev nam konecno daleko mozet 20 let ili bolse do ix zarplat,no doganiajem ix.S 1995 goda polucali tolko 8% ix zarplat,a teper bolse 50%.Pravilno idiom
Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/praejusiais-metais-lietuvos-ekonomika-susitrauke-atlyginimai-augo-sparciai-o-kainos-didejo-nezymiai.d?id=86353373