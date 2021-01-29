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Кулеба о доктрине террористов "Русский Донбасс": Никому не запрещено писать фантастические романы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о доктрине террористов

Так называемая доктрина "Русский Донбасс", которую приняли Террористические группировки "ДНР" и "ЛНР", напоминает фантастический роман.

Об этом сегодня в ходе брифинга после заседания Люблинского треугольника заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Никому не запрещено писать фантастические романы или документы, которые напоминают произведения фантастов", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что угроза для Украины была создана в 2014 году с началом российской агрессии, с появлением ее вооруженных сил в Крыму и ОРДЛО.

"С тех пор стратегия Украины была четкой, мы учитываем все риски, все возможные сценарии событий. Но стратегия базируется на простом принципе - неотвратимое возвращение наших территорий, выведение российских войск и восстановление суверенитета Украины в этих регионах", - сказал министр.

Он добавил, что оккупанты могут принимать "все, что угодно", но Украина понимает все риски и готова к ним.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, террористы представили новую доктрину "Русский Донбасс".

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Автор: Ірина Дашківська
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у вас тут под носом профессор универа бильченко антиукраиннскую пропоганду ведет полным размахом - а вы ушами хлопаете-студенты из вуза бегут и жалуются на явную украинофобку- реакции 0-
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29.01.2021 16:18 Ответить
Кулеба о доктрине террористов "Русский Донбасс": Никому не запрещено писать фантастические романы - Цензор.НЕТ 4788
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29.01.2021 16:29 Ответить
тётя Роза

Россия присылала туда и бурятских танкистов и армянских пропагандистов.
А жизнь в Донецких умиратах лучше не становится
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29.01.2021 16:22 Ответить
Фантастика это когда 73 % безмозглых аленей выбирают во время войны командующим армией тупого клоуна-совка,а все остальное всегда может произойти,вплоть до прилета марсиан.
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29.01.2021 16:40 Ответить
..доктрина "Русский Донбасс", которую приняли Террористические группировки "ДНР" и "ЛНР", напоминает фантастический роман.

Ага.. фантастический... Можете через месяц проснуться. а там уже русский мир во всей красе. Совсем не фантастика то, что там скоро большинство будет иметь паспорта *********... Вот и возвращай тогда... А про крым вообще уже давно пора забыть. Никогда ни один правитель ********* ничего не отдаст.
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29.01.2021 16:50 Ответить
 
 