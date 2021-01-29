РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14508 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
4 007 19
Одесса (7370) суд (24693) Стерненко (384) домашний арест (169) Лозинский Роман (36)

Приморский суд Одессы отменил домашний арест для активиста Стерненко, - нардеп Лозинский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Приморский районный суд Одессы удовлетворил заявление народного депутата от фракции "Голос" Романа Лозинского о взятии на поруки активиста Сергея Стерненко.

Об этом Лозинский написал в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что суд удовлетворил мое заявление о взятии на поруки Сергея Стерненко и отменил домашний арест", - написал нардеп.

Также он опубликовал фото из здания суда.

Приморский суд Одессы отменил домашний арест для активиста Стерненко, - нардеп Лозинский 01
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд в Одессе отправил Стерненко под ночной домашний арест. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
Рад за Сергея !!!
Сепары, начинайте гавкать....
показать весь комментарий
29.01.2021 16:37
+9
Хоч одна хороша новина ,як тепер будуть біситись різні:червоненки ,рабінович ,ківа ,дубіна,бондаренко та інша українофобська шваль.
показать весь комментарий
29.01.2021 18:16
+8
Хорошая новость 😊
показать весь комментарий
29.01.2021 17:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пора выпускать карманного бурца с несправедливостью, а то уже пахнуть внеочередными начало.
показать весь комментарий
29.01.2021 16:33 Ответить
"Активіст" в Україні вже давно є лайкою, якщо вже не матом.
показать весь комментарий
29.01.2021 16:36 Ответить
Біле Пальто, свинорус, в твоем ватном мозгу все перепуталось: в Украине уже давно е лайкою слово КАЦАП
показать весь комментарий
29.01.2021 19:27 Ответить
Для таких дебілів я к деякі - бузумовно!
показать весь комментарий
29.01.2021 19:34 Ответить
На парашу, ЧМО!
показать весь комментарий
29.01.2021 21:57 Ответить
Рад за Сергея !!!
Сепары, начинайте гавкать....
показать весь комментарий
29.01.2021 16:37 Ответить
держим крепче рукоятки!!
наконецто
показать весь комментарий
29.01.2021 16:44 Ответить
Хорошая новость 😊
показать весь комментарий
29.01.2021 17:30 Ответить
Для мудил - это точно!!!!
показать весь комментарий
29.01.2021 17:51 Ответить
таварищ посетитель лекцій прахфеССорки більченко ..
показать весь комментарий
29.01.2021 18:07 Ответить
Антон Ковальчук df4b2a08,кацапсина. а мы тебя пендалями-в спам,чтоб не гавкал! Приморський суд Одеси скасував домашній арешт для активіста Стерненка, - нардеп Лозинський - Цензор.НЕТ 2495
показать весь комментарий
29.01.2021 19:28 Ответить
Хоч одна хороша новина ,як тепер будуть біситись різні:червоненки ,рабінович ,ківа ,дубіна,бондаренко та інша українофобська шваль.
показать весь комментарий
29.01.2021 18:16 Ответить
а также Портянкин и черноротая Лукаш которая назвала Стерненко, "убийцей" без суда и следствия, Когда ей задали вопрос: на основании чего , суда не было? Ответ в стиле лугандонской провинциалки.юстицки, "эрзац-министра юстиции". Это вполне литературное слово!
показать весь комментарий
29.01.2021 20:05 Ответить
чудова новина
показать весь комментарий
29.01.2021 19:08 Ответить
Рад за Сергея Стерненко! я подписан на его блог на ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=ghNBbiWdBp8
показать весь комментарий
29.01.2021 19:30 Ответить
це добре.
показать весь комментарий
29.01.2021 20:53 Ответить
Хороша новина.
показать весь комментарий
29.01.2021 22:39 Ответить
Хорошие парни. Вместе победим мокшанских сволот от ермака-козыря с его подручными татаровым и портновым до всей ОПЗЖопской швали.
показать весь комментарий
30.01.2021 03:39 Ответить
Радий за Сергія, але чому нардеп від Голоса взяв на поруки, вони ж оутсайдери, адже голосніше всіх українців захищає партія ЄС
показать весь комментарий
30.01.2021 03:43 Ответить
 
 