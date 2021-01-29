"Инъекция народной воли": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, почему в Украине до сих пор нет вакцины от COVID-19

Сегодня, 29 января, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут выяснять, когда наконец начнется вакцинация населения Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ток-шоу будут обсуждать, почему в Украине до сих пор нет ни одной вакцины от COVID-19. А также затронут тему – нужен ли нам закон о референдуме и действительно ли украинцы смогут решать общегосударственные вопросы.

Гостями программы станут:

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины; Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины; Юлия Тимошенко, лидер ВО "Батьківщина"; Федор Вениславский, народный депутат, "Слуга народа", представитель президента в Конституционном суде; Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность"; Сергей Рахманин, народный депутат, "Голос"; Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Ольга Стефанишина, народный депутат, "Голос", член Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации.

Екатерина Булавинова, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ в Украине; Наталья Виноград, заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ; Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США); Лилия Чуб, директор клиники семейной медицины (Дубай, ОАЭ); Борис Брыль, врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив" (Тель-Авив, Израиль).