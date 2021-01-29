Украинцы стали заметно меньше болеть инфекционными болезнями в 2020 году, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

В Центре общественного здоровья сообщили, что за прошлый год в Украине заметно снизилась заболеваемость инфекционными недугами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦОЗ.

Отмечается, что общая заболеваемость на различные виды вирусного гепатита упала на 47,6%. На уровне прошлого года остались заболеваемости на клещевой вирусный энцефалит, бешенство, брюшной тиф и паратиф.

Случаев холеры, бруцеллеза, дифтерии, орнитоза и острого полиомиелита в 2020 году выявлено не было, однако, в отличие от 2019 года, наблюдались один случай сибирской язвы среди взрослых (Одесская область) и три случая туляремии (Харьковская и Сумская области).

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