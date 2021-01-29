Украинцы стали заметно меньше болеть инфекционными болезнями в 2020 году, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА
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В Центре общественного здоровья сообщили, что за прошлый год в Украине заметно снизилась заболеваемость инфекционными недугами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦОЗ.
Отмечается, что общая заболеваемость на различные виды вирусного гепатита упала на 47,6%. На уровне прошлого года остались заболеваемости на клещевой вирусный энцефалит, бешенство, брюшной тиф и паратиф.
Случаев холеры, бруцеллеза, дифтерии, орнитоза и острого полиомиелита в 2020 году выявлено не было, однако, в отличие от 2019 года, наблюдались один случай сибирской язвы среди взрослых (Одесская область) и три случая туляремии (Харьковская и Сумская области).
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+6 Вася Шевченко f77d76ba
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+5 Палєо Мустьє
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+4 Паравоз
показать весь комментарий29.01.2021 16:58
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Ибо именно вы, зеленые мудаки, провали борьбу с эпидемией и вакцинирование.
Тут майнула думка, що підвищене дотримання елементарних правил гігієни через страх до ковід19, зменшило розповсюдження інших інфекцій. Цілком можливо що й через це.
Якщо смертність у 2020 виявиться не набагато більшою ніж за минулі роки, то це означає, що загрозливої епідемії не існувало. була спеціально створена істерія, аби виділити і розікрасти кошти антиковідного фонду. Був примус закупівлі населення значної кількості масок і антисептиків, тестів і ліків. Які однозначно повинна була профінансувати держава.
З миру по нитці - голому сорочка. Хто б підрахував - скільки то грошей викачано у населення в 2020 році страхом захворіти (і померти) та бути оштрафованим? Я думаю: сума порівняна з великим крадівництвом.
А ви, зеленомозкі все про свинарчуків та мародерів! Та ті з минулої влади просто пацани проти нинішніх умільців. Яким насрати, що своїми діями завдали небаченого удару по економіці країни. Правильно хтось із коментаторів Цензора сказав: нашу країну врятує позбавлення ідіотів права вибирати та бути обранми.
Кількість померлих в Україні в листопаді-2020 проти листопада-2019 підскочила на 35% - Держстат. Це як, перемога?