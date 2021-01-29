Россия пытается активно использовать свою вакцину как инструмент информационной войны в Восточной Европе, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр здравоохранения Максим Степанов выразил обеспокоенность ситуацией ,когда отдельные страны ЕС подыгрывают пророссийским шагам.
Об этом Степанов сказал в ходе онлайн-дискуссии "Увеличение помощи ЕС странам Восточного партнерства в борьбе с COVID-19", передает Цензор.НЕТ.
"Безусловно российскую вакцину Украина покупать не будет. Россия пытается активно использовать свою вакцину как инструмент информационной войны в Восточной Европе. Мы обеспокоены, что отдельные страны Европейского Союза также подыгрывают этим евроскептическим и пророссийским шагам, не имеющим ничего общего ни со здравоохранением, ни с международной солидарностью", - подчеркнул глава Минздрава.
Напомним, ранее Степанов заявил, что в Украине не будут регистрировать вакцину российского производства "Спутник V".
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-Моня, а какие? Израильские или российские.
-Конечно, израильские.
-Моня, но это там очень дорого.
-Ничего. Зато будет гарантия, шо случайно не подсунут "Новичок"