Россия пытается активно использовать свою вакцину как инструмент информационной войны в Восточной Европе, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов выразил обеспокоенность ситуацией ,когда отдельные страны ЕС подыгрывают пророссийским шагам.

Об этом Степанов сказал в ходе онлайн-дискуссии "Увеличение помощи ЕС странам Восточного партнерства в борьбе с COVID-19", передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно российскую вакцину Украина покупать не будет. Россия пытается активно использовать свою вакцину как инструмент информационной войны в Восточной Европе. Мы обеспокоены, что отдельные страны Европейского Союза также подыгрывают этим евроскептическим и пророссийским шагам, не имеющим ничего общего ни со здравоохранением, ни с международной солидарностью", - подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, ранее Степанов заявил, что в Украине не будут регистрировать вакцину российского производства "Спутник V".

Также читайте: Украина готова выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС, - Степанов