РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14884 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
778 13
боевик (16775) обстрел (20085) Донбасс (26945) Трехсторонняя контактная группа (842)

Украинская делегация в ТКГ об обстреле террористами позиций ВСУ с использованием беспилотника: Двое воинов получили легкие ранения, направлена нота в ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украинская делегация в ТКГ об обстреле террористами позиций ВСУ с использованием беспилотника: Двое воинов получили легкие ранения, направлена нота в ОБСЕ

Сегодня, 29 января, около 13.00 в результате применения противником БПЛА в районе Водяного получили легкие ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую делегация в трехсторонней контактной группе.

"Воинам оказана медицинская помощь, состояние стабильное. Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", - отметили в украинской делегации в ТКГ.

Как сообщалось ранее, наемники РФ с беспилотника сбросили выстрел ВОГ-17 над позициями ВСУ у Водяного. Двое воинов получили ранения. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты с начала суток нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки и Опытного, - Минобороны

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Українська сторона напрвила ноту тим під чиїм наглядом відбуваються ці обстріли і висловила "глибоке занепокоєння"!!!
показать весь комментарий
29.01.2021 17:00
+3
Какую ноту отправили до или ре а отправили бы ноту бах и нет троих сепаров было бы по другому
показать весь комментарий
29.01.2021 17:07
+2
ого! целая нота..это даже много! лучше бы одна маленькая ответка (хаотично так...залпиком)
показать весь комментарий
29.01.2021 17:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СММ ОБСЕ озаботилось?
показать весь комментарий
29.01.2021 16:58 Ответить
Да,,,, надо было тети МОТИ отправлять. Ошибочка ...
показать весь комментарий
29.01.2021 18:08 Ответить
Українська сторона напрвила ноту тим під чиїм наглядом відбуваються ці обстріли і висловила "глибоке занепокоєння"!!!
показать весь комментарий
29.01.2021 17:00 Ответить
ого! целая нота..это даже много! лучше бы одна маленькая ответка (хаотично так...залпиком)
показать весь комментарий
29.01.2021 17:00 Ответить
И такая легкая, очень легкая ЗЕнота отрправлена в ... в задницу.
показать весь комментарий
29.01.2021 17:01 Ответить
Оце шарахнули, так шарахнули! Нота це дуже сильно! Майже, як бій під Крутами.
показать весь комментарий
29.01.2021 17:07 Ответить
Мабудь на Дамбасі вже паніка.
показать весь комментарий
29.01.2021 17:08 Ответить
Какую ноту отправили до или ре а отправили бы ноту бах и нет троих сепаров было бы по другому
показать весь комментарий
29.01.2021 17:07 Ответить
На севере было и "бах", не раз и погромче чем ВОГ.
показать весь комментарий
29.01.2021 18:07 Ответить
Ви би ще в Спортлото написали.
показать весь комментарий
29.01.2021 18:53 Ответить
Семью зеленского на передок, пусть наслаждаются ждзеперемирием.
показать весь комментарий
29.01.2021 19:44 Ответить
В жопу себе засуньте эту ноту, предатели,- агенты мокшанские.
показать весь комментарий
30.01.2021 03:34 Ответить
 
 