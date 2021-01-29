Вакцин, выделенных Украине в рамках COVAX, будет недостаточно для прививки в 2021 году критически необходимого количества населения, - Зеленский
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Президент Украина Владимир Зеленский призвал к более активному привлечению Европейской комиссии к переговорному процессу Украины с производителями вакцин от коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президент, об этом Зеленский заявил во время разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Основное внимание во время разговора было уделено мерам по противодействию распространению пандемии COVID-19 и объединению усилий европейских стран для получения широкого доступа к качественным сертифицированным вакцинам.
"Украина недавно вышла из локдауна. Сейчас регистрируем до пяти тысяч больных ежедневно, это почти в три раза меньше, чем в карантин. Тем не менее пандемия коронавируса остается серьезным вызовом как для Украины, так и для всего мира", - сказал Зеленский.
Президент Украины выразил благодарность за инициативу Евросоюза по созданию механизма передачи вакцины странам-партнерам.
"Поставка вакцины - это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и политики и геополитики", - отметил Зеленский.
Президент Украины также проинформировал собеседницу, что вакцин, выделенных в рамках фонда COVAX, будет недостаточно для прививки в 2021 году критически необходимого количества населения. В связи с этим он призвал к более активному привлечению Европейской комиссии к переговорному процессу Украины с производителями.
"В стремлении быть здоровыми украинцы не отличаются от европейцев. Ускорение поставки вакцины может стать сильным сигналом того, что Европейский Союз рад видеть Украину за столом не только когда все хорошо, но и в сложных ситуациях", - отметил Зеленский.
Урсула фон дер Ляен отметила, что в течение 2021 и страны Европейского Союза, и государства-соседи получат достаточное количество доз вакцины.
"Сейчас весь мир переживает беспрецедентную волну одновременной вакцинации", - сказала Президент Европейской комиссии.
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Игорь Валерьевич не заболел, значит бабло помогло.
Пусть только одному человеку, но помогло же !
зебильная власть - единственная в Европе кто еще не начал вакцинирование людей в Украине и не закупил вакцин ВООБЩЕ.
так вот.... и который на короткой ноге со всеми мировыми лидерами (особенно с теми кто недавно поздравил))))
Вы ж заметили, что для него связать два слова - проблема.. а отсебятина получается глупой и пошлой... опять же...он потерял нюх (и это объяснимо))) в какие моменты юмористические вставки не к месту...
За базар буде відповідати. Зеленський візьме на особистий контроль.
Щоб всім, вижившим, після тарифомору, ти все так і робиш, вистачило....мля...
если растягивать и прививать маленькими группами, то это прямой путь к резкому повышению резистентности вируса.
грипп - это тоже вирус и он тоже постоянно мутирует.
зайди в любой медсправочник или спроси любого студента-медика.
я не знаю, шо там кацапы подшаманили для убийственности, но тогда из 8 тыщ зараженных умер каждый десятый, т.е 800 чуваков
Говорите "вакцин от вирусов нет"? А как же оспа??? Её фактически победили из за вакцин.
Нужно больше данных и времени. Возможно структуру вируса создают такие специфические белки, мутация которых - сделает вирус безопасным. Вот против них и надо нацеливать векторы вакцин. (а может этот вирус и подобен гриппу. Может мутировать как угодно - и хрен в нём отыщешь что то неизменное)
Сомневаюсь что другие вакцины как то отличаются. Все сделаны примерно по одному принципу и работают по схожим механизмам.