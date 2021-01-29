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Вакцин, выделенных Украине в рамках COVAX, будет недостаточно для прививки в 2021 году критически необходимого количества населения, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Вакцин, выделенных Украине в рамках COVAX, будет недостаточно для прививки в 2021 году критически необходимого количества населения, - Зеленский

Президент Украина Владимир Зеленский призвал к более активному привлечению Европейской комиссии к переговорному процессу Украины с производителями вакцин от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президент, об этом Зеленский заявил во время разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Основное внимание во время разговора было уделено мерам по противодействию распространению пандемии COVID-19 и объединению усилий европейских стран для получения широкого доступа к качественным сертифицированным вакцинам.

"Украина недавно вышла из локдауна. Сейчас регистрируем до пяти тысяч больных ежедневно, это почти в три раза меньше, чем в карантин. Тем не менее пандемия коронавируса остается серьезным вызовом как для Украины, так и для всего мира", - сказал Зеленский.

Президент Украины выразил благодарность за инициативу Евросоюза по созданию механизма передачи вакцины странам-партнерам.

"Поставка вакцины - это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и политики и геополитики", - отметил Зеленский.

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Президент Украины также проинформировал собеседницу, что вакцин, выделенных в рамках фонда COVAX, будет недостаточно для прививки в 2021 году критически необходимого количества населения. В связи с этим он призвал к более активному привлечению Европейской комиссии к переговорному процессу Украины с производителями.

"В стремлении быть здоровыми украинцы не отличаются от европейцев. Ускорение поставки вакцины может стать сильным сигналом того, что Европейский Союз рад видеть Украину за столом не только когда все хорошо, но и в сложных ситуациях", - отметил Зеленский.

Урсула фон дер Ляен отметила, что в течение 2021 и страны Европейского Союза, и государства-соседи получат достаточное количество доз вакцины.

"Сейчас весь мир переживает беспрецедентную волну одновременной вакцинации", - сказала Президент Европейской комиссии.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Вова, где бабло из фонда борьбы с ковидом? В Омане или на Кипре?
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29.01.2021 17:01
+9
почему Европа должна решать проблемы Украины, если у нее есть преЗЕдент мастер спорта по борьбе с ковидом и который на короткой ноге ))) (это выражение такое...так совпало))))...
так вот.... и который на короткой ноге со всеми мировыми лидерами (особенно с теми кто недавно поздравил))))
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29.01.2021 17:04
+9
А вот не надо так с издёвкой.

Игорь Валерьевич не заболел, значит бабло помогло.

Пусть только одному человеку, но помогло же !
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29.01.2021 17:05
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Вова, где бабло из фонда борьбы с ковидом? В Омане или на Кипре?
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29.01.2021 17:01 Ответить
А вот не надо так с издёвкой.

Игорь Валерьевич не заболел, значит бабло помогло.

Пусть только одному человеку, но помогло же !
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29.01.2021 17:05 Ответить
чому члєнограй не покличе мєндель, щоб вона все врегулювала двома твітами?
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29.01.2021 17:53 Ответить
Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9638
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29.01.2021 22:05 Ответить
подставной актёр вова не знает, на кассе беня.
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29.01.2021 17:06 Ответить
Ну, он же ЯнеЛДох, поэтому должен хотябы догадывать.
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29.01.2021 19:08 Ответить
та то вовка-шмаркля ХВАЛИТСЯ..
зебильная власть - единственная в Европе кто еще не начал вакцинирование людей в Украине и не закупил вакцин ВООБЩЕ.
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29.01.2021 17:59 Ответить
почему Европа должна решать проблемы Украины, если у нее есть преЗЕдент мастер спорта по борьбе с ковидом и который на короткой ноге ))) (это выражение такое...так совпало))))...
так вот.... и который на короткой ноге со всеми мировыми лидерами (особенно с теми кто недавно поздравил))))
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29.01.2021 17:04 Ответить
Вакцин, выделенных Украине в рамках COVAX, будет недостаточно для прививки в 2021 году критически необходимого количества населения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2230
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29.01.2021 17:11 Ответить
это в той же ...как бы головке, где уже закончилась война?
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29.01.2021 17:14 Ответить
Да, там "мир, труд, май, жвачка" и сидит ненавистный Порошенко. И еще летают стаи больших зеленых мух

Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9031
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29.01.2021 17:21 Ответить
Он (Зеленский) даже пошутить самостоятельно не в состоянии. тупое, лживое недоразумение на посту президента.
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29.01.2021 17:13 Ответить
он всю жизнь шутил по сценарию написанному кем-то...(или нашептанное в суфлер уха)
Вы ж заметили, что для него связать два слова - проблема.. а отсебятина получается глупой и пошлой... опять же...он потерял нюх (и это объяснимо))) в какие моменты юмористические вставки не к месту...
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29.01.2021 17:17 Ответить
Європа вже підписалась. Тож перед зеленою бандою не відхреститься.
За базар буде відповідати. Зеленський візьме на особистий контроль.
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30.01.2021 20:34 Ответить
Воно й видно....
Щоб всім, вижившим, після тарифомору, ти все так і робиш, вистачило....мля...
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29.01.2021 17:05 Ответить
Поэтому я поставил на личный контроль закупку кацапского спутник 5 и только через фирму бородатого
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29.01.2021 17:06 Ответить
Ой, боюсь, что ещё и лишняя останется. С нашими ребятами у власти лучше , пожалуй, не колоться. Здоровее будешь.
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29.01.2021 17:08 Ответить
та через год млнами штук будут выбрасывать пузырьки не использованные....
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29.01.2021 18:36 Ответить
Меня очень настораживает стремление уколоть абсолютно всех и в сжатые сроки.. Сразу вспоминаю "Секретные материалы" где разразилась страшная эпидемия, а потом оказалось что умирают только те, кто сделал себе эти прививки.(с)
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29.01.2021 17:10 Ответить
А также носители шапочек из фольги и чипованные Чипом или Дейлом. У кого в голове лампы -- не заболели вовсе.
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29.01.2021 17:14 Ответить
я об этом никуя не знаю, а знаю только то - что вакцин от ЛЮБОГО вируса в природе нет !!!
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29.01.2021 17:18 Ответить
Странно. Что-то я не вижу эпидемий полиомиелита и черной оспы. Только эпидемия дебилизма.

Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5149
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29.01.2021 17:24 Ответить
У нас эпидемия Зебилизма, от этой болезни вакцина кстати есть - квартплата, счете за газ и электроэнергию и т. п.
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29.01.2021 17:35 Ответить
начало твоего коммента просто прекрасное.
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29.01.2021 17:26 Ответить
"Эксперд", однако. Прохффесор околовсяческих наук.
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29.01.2021 17:29 Ответить
привить большинство населения в короткие сроки - это азы борьбы с любой эпидемией.

если растягивать и прививать маленькими группами, то это прямой путь к резкому повышению резистентности вируса.
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29.01.2021 17:17 Ответить
буду краток - вакцин от вирусов нет !!! и зачем намеренно заражаться (вакцинироваться) !?, и тем более тем кто уже переболел - а их в Украине уже до 15 миллионов !!!
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29.01.2021 17:21 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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29.01.2021 17:30 Ответить
а откуда ты получаешь такую информацию ?
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29.01.2021 17:51 Ответить
дивно що цензор не видаляє такі коменти - це ж явне введення в оману!!
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29.01.2021 17:55 Ответить
для особо одаренных повторяю - вакцин от вирусов нет т.к. они постоянно мутируют - зайди в любой мед.справочник и прочти, или спроси у любого студента медика.... и нех мне тут приводить цитаты с кацапо-вики !!!
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29.01.2021 20:24 Ответить
а вакцин от гриппа тоже нет ?

грипп - это тоже вирус и он тоже постоянно мутирует.

зайди в любой медсправочник или спроси любого студента-медика.
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29.01.2021 21:00 Ответить
Грипп есть разный, у нас вирус гриппа - КОРОНАВИРУСНЫЙ( и кста - который кацапы еще и подшаманили для более убийственной и тяжелой формы), и о котором все врачи знали еще с конца 1970 - х годов !!!! и вакцину по сей день так и не изобрели !!! А тут на раз-два ВУАЛЯ !! Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2675
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29.01.2021 23:48 Ответить
последний такой вирус был в 2002 году.

я не знаю, шо там кацапы подшаманили для убийственности, но тогда из 8 тыщ зараженных умер каждый десятый, т.е 800 чуваков
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30.01.2021 19:02 Ответить
я не помню что там было в 2003-м но за 2020-й год только Китай (операт.моб.связи) безвозвратно потеряли 18.000.000. абонентов , и если еще посчитать по миру - то 20 милл. будет как минимум , и это если учесть что Ковид еще полностью свой урожай не собрал..
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30.01.2021 19:50 Ответить
я не знаю, шо там с абонентами Китая, но среди моих знакомых точно не каждый десятый от ковида умер.
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30.01.2021 19:59 Ответить
Против короновируса сейчас делают вакцины которые помечают самый критичный его белок, на "вершинах рожек короны", который позволяет проникать ему в клетку и делает таким заразным. Можно представить что он мутирует таким образом, что этот белок - изменится. Но не станет ли вирус от этого менее опасным?

Говорите "вакцин от вирусов нет"? А как же оспа??? Её фактически победили из за вакцин.

Нужно больше данных и времени. Возможно структуру вируса создают такие специфические белки, мутация которых - сделает вирус безопасным. Вот против них и надо нацеливать векторы вакцин. (а может этот вирус и подобен гриппу. Может мутировать как угодно - и хрен в нём отыщешь что то неизменное)
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30.01.2021 00:05 Ответить
я соглашусь, вопросов больше чем ответов, и как я понял что не заболеть коронавирусом оставили Нам только одну лазейку - это вакцинироваться Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9313.. и кста - в США идет сильная компания ВРАЧЕЙ которые против поголовной вакцинации (и кста эта тема протестов замалчивается в сми и там и у нас)!? (может они , врачи там чет больше чем мы знают!?)
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30.01.2021 00:14 Ответить
Сейчас в РФ началась вакцинация. Уже нескольких моих знакомых привили. В варианте "Спутника V" - это фактически значит 2 раза заболеть простудой. Кто то болеет почти незаметно, а вот один знакомый (лет 25 - военный) на пару дней получил температуру под 40. Не очень то приятно. (хотя коронавирус - неприятнее). Кроме того - совершенно непонятно сколько держится иммунитет. Если месяца 3 - переносить такое каждые 3 месяца - вообще "не в кайф".

Сомневаюсь что другие вакцины как то отличаются. Все сделаны примерно по одному принципу и работают по схожим механизмам.
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30.01.2021 00:32 Ответить
Во-во.. побочьки от вакцинации еще не изучены, и производители хотят провести исследования в боевых условиях.. Кто хочет быть дебило-добровольцем и еще заплатить за это деньги !?
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30.01.2021 00:52 Ответить
Это был первый случай в истории, когда подопытные кролики, сами платили за лекарства какие на них испытывают. Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 849
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30.01.2021 01:07 Ответить
Подопытные кролики сидят в клетке и беседуют, один другому говорит - Ты вакциной будешь прививаться?! - Ты что дурак !? Нет конечно !!! Ее еще на людях не испытали !!! Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2923
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30.01.2021 01:10 Ответить
Сначала в Украине нужно найти " критическое число населения" которая захочет даже бесплатно ( что у нас ни есть гарантированно) вакцинироваться ( особенно если вакцина дает 65-75% уверенности в успехе) а с нашими методами хранения препаратов и качеством медицины этот процент можно сразу делить на два...
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29.01.2021 17:15 Ответить
Думаю Украине лучше совсем отказатся от вакцин от Ковид-19.
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29.01.2021 17:17 Ответить
COVAX это программа рассчитанная для нищих стран, це перемога зебилы )
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29.01.2021 17:21 Ответить
Так поделитесь краденным и закупите вместе с Ермаком и подельниками недостающее количество.
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29.01.2021 17:21 Ответить
а как же мастера спорта по борьбе с короно- вирусом Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2294
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29.01.2021 17:22 Ответить
А самі не пробували купити?
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29.01.2021 17:31 Ответить
Сякундачку! Я як же шефи по областях призначенні геніальним реформатором?! Може іони допоможуть?!
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29.01.2021 17:45 Ответить
Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4435
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29.01.2021 17:55 Ответить
Вот это блеяние шоумена переведу на понятный язык, когда Зе проводил операцию в китае по закупке масок, тогда китайские комуняки соблазнили его хорошим откатом, и таким способом сделали его зависимым, а сейчас у него появился шанс рассчитаться и он отдал, типа купил вакцину, млрд грн., вот и вся история, собственный аналитический вывод.
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29.01.2021 17:59 Ответить
Предлагаю спорткомитету забрать у Вовы звание "Мастер спорта по борьбе с корона-вирусом", а присвоить звание "Почетный лыжник Буковеля"
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29.01.2021 18:31 Ответить
Умиляет забота о здоровье украинцев... И это без споров о вирусах и заговорах...
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29.01.2021 18:40 Ответить
Вакцини не поможуть.
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30.01.2021 12:40 Ответить
 
 