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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен - Зеленскому: ЕС работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша макрофинансовой помощи - 600 млн евро

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен - Зеленскому: ЕС работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша макрофинансовой помощи - 600 млн евро

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен поблагодарил Европейский Союз за выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в декабре прошлого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

 "Это помогло удержать нашу макрофинансовую стабильность", - отметил Зеленский.

Президент Европейской комиссии отметила, что ЕС работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша - 600 млн евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 600 млн евро макрофинансовой помощи выделены Украине под обязательство продолжать сотрудничество с МВФ, - Еврокомиссия

Автор: Ірина Дашківська
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У Зєлі в італійській вілі може не поміститись. Треба буде добудовуватись
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29.01.2021 17:16 Ответить
Україна- це Я і камарилья Моя!!
ЗЕ
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29.01.2021 17:20 Ответить
Зелёная проститутка выпросила денюжку?
А как дышал, как дышал 😁
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29.01.2021 17:20 Ответить
Очередная взятка К Р Е Д И Т - за угичтожение Карпат.....Лес рубят за кредит(((((.....
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29.01.2021 17:21 Ответить
Ага, помощь!? Вы лес свой рубите и нам отправляйте.
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29.01.2021 17:24 Ответить
600міліонів євро?!?? в Ахметова пів команди молодіжної шахтьор коштує. Клоуни, по моєму, всі. Трясіть цих довбаних олігархів, а не кредіти з народу.
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29.01.2021 18:02 Ответить
За первую помощь, отдали карпатский кругляк. В какую позу встать, за вторым траншем?
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29.01.2021 18:13 Ответить
 
 