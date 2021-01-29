Приветствуем позитивные шаги по реформированию СБУ по международным стандартам, - послы G7

Послы стран "Большой семерки" приветствовали шаги по реформированию Службы безопасности Украины по международным стандартам.

Об этом говорится в сообщении послов стран "Большой семерки", обнародованном в соцсети Твиттер, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы G7 приветствуют позитивные шаги по реформированию СБУ по международным стандартам. Мы высоко ценим роль президента Зеленского, вице-премьера Стефанишиной и других в осуществлении этих изменений и призываем их совершить эту работу", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 28 января Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ. После этого глава государства заявил, что данное решение приближает Украину к европейскому сообществу.