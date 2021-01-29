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Новости Политика Украины
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СБУ (18663) реформы (3866)

Приветствуем позитивные шаги по реформированию СБУ по международным стандартам, - послы G7

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Приветствуем позитивные шаги по реформированию СБУ по международным стандартам, - послы G7

Послы стран "Большой семерки" приветствовали шаги по реформированию Службы безопасности Украины по международным стандартам.

Об этом говорится в сообщении послов стран "Большой семерки", обнародованном в соцсети Твиттер, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы G7 приветствуют позитивные шаги по реформированию СБУ по международным стандартам. Мы высоко ценим роль президента Зеленского, вице-премьера Стефанишиной и других в осуществлении этих изменений и призываем их совершить эту работу", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 28 января Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ. После этого глава государства заявил, что данное решение приближает Украину к европейскому сообществу.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Законопроекты - это конечно чудесно, но вот что делать с криминальным мусором в погонах в руководстве этой сказочной конторы?... Приветствуем позитивные шаги по реформированию СБУ по международным стандартам, - послы G7 - Цензор.НЕТ 4250
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29.01.2021 17:38
+1
к послам -ТО ШО ДАЛИ ВАМ НА БУМАГЕ потеряется в ЗЕоврагах !
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29.01.2021 17:36
+1
Да вы шо! Там в комитете Рады этой Рехформой занимается недомедик 33 лет Марьяна Безмозгла...ой Безугла, та какая разница...нареформируют что потом полный трындец от этой шелупени.
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29.01.2021 17:37
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к послам -ТО ШО ДАЛИ ВАМ НА БУМАГЕ потеряется в ЗЕоврагах !
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29.01.2021 17:36 Ответить
не уподобляйтесь 73 процентному разливу ! Звучит как крепость огого - а на самом деле - руццкий боярышник
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29.01.2021 17:38 Ответить
Да вы шо! Там в комитете Рады этой Рехформой занимается недомедик 33 лет Марьяна Безмозгла...ой Безугла, та какая разница...нареформируют что потом полный трындец от этой шелупени.
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29.01.2021 17:37 Ответить
Законопроекты - это конечно чудесно, но вот что делать с криминальным мусором в погонах в руководстве этой сказочной конторы?... Приветствуем позитивные шаги по реформированию СБУ по международным стандартам, - послы G7 - Цензор.НЕТ 4250
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29.01.2021 17:38 Ответить
Больше давите на них, а то вообще нюх потеряли... удачи вам в борьбе против преступности в Украине. Слава Украине .
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29.01.2021 17:41 Ответить
послы G7
Но тут прибежали святые волхвы, к тому же разя перегаром... (с)
Надо проверить инфу -- похожа на замануху левую.
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29.01.2021 17:43 Ответить
Ну вот -- проверил -- несколько буковок разницы, а смысл меняется глобально:
Мы высоко ценим роль президента Зеленского, вице-премьера Стефанишиной и других в осуществлении этих изменений и призываем их совершить эту работу", - подчеркивается в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3244966

...

Высоко оцениваем роль Зеленского , Стефанишина и других в том, чтобы это произошло, и побуждаем их завершить оставшуюся работу.
https://twitter.com/G7AmbReformUA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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29.01.2021 17:53 Ответить
И в чем разница?Учи инглиш(
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29.01.2021 18:07 Ответить
1. Я поддерживаю тебя в строительстве дома и призываю тебя совершать эту работу.
2. Я поддерживаю тебя в том, что бы ты начал достраивать дом и побуждаю тебя завершить

оставшуюся работу.
Усёк ньюансы?
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29.01.2021 18:16 Ответить
Это из той же оперы, где в арии Зеленского поётся о том, что освобождение Крыма началось с его приходом, а до этого никто этим не занимался.
Перевод текста, я имею в виду...
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29.01.2021 18:28 Ответить
Ты че бред какой-то несешь?Ты написал,что новость искажена и неправильна-тебя рылом ткнули и показали,что все абсолютно правильно.Новость о реформе СБУ.При чем тут арии клоуна Зели о Крыме,если ты не менее талантливый клоун?Спрошу еще раз:какой смысл твоего высера о неправильной новости,если Цензор передал ее дословно,в чем легко убедиться из первоисточника?
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29.01.2021 19:06 Ответить
Ты мне ничего не показал. Окромя твоего воспитания -- точнее -- его жлобских мутаций...

Пшол, керя! *)
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29.01.2021 19:10 Ответить
Что тебе показывать,птица,долбящая деревья?Твиттер открой и почитай.Если тямы не хватает-вставь текст в переводчик и он переведет.И не надо,чтоб о воспитании мне говорил человек,бессовестно врущий)
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29.01.2021 19:14 Ответить
что они этим хотели сказать Приветствуем позитивные шаги по реформированию СБУ по международным стандартам, - послы G7 - Цензор.НЕТ 7022 они что, издеваются? Приветствуем позитивные шаги по реформированию СБУ по международным стандартам, - послы G7 - Цензор.НЕТ 1146
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29.01.2021 17:48 Ответить
Вітаємо позитивні кроки з реформування СБУ за міжнародними стандартами, - посли G7 - Цензор.НЕТ 3332
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29.01.2021 21:04 Ответить
Читаю комменты и не понимаю- так нам нужна реформа СБУ, или нет? Если эта реформа неправильная, то какая правильная?
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29.01.2021 18:06 Ответить
И что?Что Цензор написал,то и в Твиттере.Что не так,к кому претензии?
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29.01.2021 18:19 Ответить
Мαлαнцу удаётся не только украинский народ, но даже G7 обмануть
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29.01.2021 18:25 Ответить
Ты делаешь Зеле громадный комплимент... -- он этого не заслужил...*)
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29.01.2021 18:32 Ответить
Как можно реформировать кротов?
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29.01.2021 19:45 Ответить
 
 