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Приветствуем позитивные шаги по реформированию СБУ по международным стандартам, - послы G7
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Послы стран "Большой семерки" приветствовали шаги по реформированию Службы безопасности Украины по международным стандартам.
Об этом говорится в сообщении послов стран "Большой семерки", обнародованном в соцсети Твиттер, информирует Цензор.НЕТ.
"Послы G7 приветствуют позитивные шаги по реформированию СБУ по международным стандартам. Мы высоко ценим роль президента Зеленского, вице-премьера Стефанишиной и других в осуществлении этих изменений и призываем их совершить эту работу", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось, 28 января Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ. После этого глава государства заявил, что данное решение приближает Украину к европейскому сообществу.
Топ комментарии
+2 дмитрий иванов 527db324
показать весь комментарий29.01.2021 17:38
+1 Nataliia Radchenko
показать весь комментарий29.01.2021 17:36
+1 Генрих Ричи
показать весь комментарий29.01.2021 17:37
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Но тут прибежали святые волхвы, к тому же разя перегаром... (с)
Надо проверить инфу -- похожа на замануху левую.
Мы высоко ценим роль президента Зеленского, вице-премьера Стефанишиной и других в осуществлении этих изменений и призываем их совершить эту работу", - подчеркивается в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3244966
...
Высоко оцениваем роль Зеленского , Стефанишина и других в том, чтобы это произошло, и побуждаем их завершить оставшуюся работу.
https://twitter.com/G7AmbReformUA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
2. Я поддерживаю тебя в том, что бы ты начал достраивать дом и побуждаю тебя завершить
оставшуюся работу.
Усёк ньюансы?
Перевод текста, я имею в виду...
Пшол, керя! *)