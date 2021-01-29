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Зеленский пригласил главу Еврокомиссии фон дер Ляйен на первое заседание Крымской платформы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский пригласил главу Еврокомиссии фон дер Ляйен на первое заседание Крымской платформы

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен к участию в Крымской платформе.

Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ

"Владимир Зеленский также подробно ознакомил Урсулу фон дер Ляйен с инициативой учреждения "Крымской платформы" и пригласил ее принять личное участие в учредительном саммите, который состоится в августе 2021 в Киеве", - сообщили в ОП

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: "Очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти"
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Топ комментарии
+4
подожди, ближе к полуночи он победит бедность в стране, проведет донбасскую платформу на Марсе и запишет видос, что у него ершик ничем не хуже
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29.01.2021 17:56
+3
Во как заработало ото, шо в консервной банке в Борисполе Баканов отобрал у чувака!
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29.01.2021 17:46
+1
І шо? ЗЕ вже тут не буде?
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29.01.2021 17:57
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Во как заработало ото, шо в консервной банке в Борисполе Баканов отобрал у чувака!
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29.01.2021 17:46 Ответить
Не заздри. Якщо так буде працювати, то це ще не погано. )))
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29.01.2021 17:53 Ответить
на скорый передозяк намекаете ?
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29.01.2021 17:54 Ответить
подожди, ближе к полуночи он победит бедность в стране, проведет донбасскую платформу на Марсе и запишет видос, что у него ершик ничем не хуже
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29.01.2021 17:56 Ответить
который состоится в августе 2021 в Киеве", - сообщили в ОП

Много воды утечёт до тех пор -- почти вся...*)
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29.01.2021 17:56 Ответить
І шо? ЗЕ вже тут не буде?
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29.01.2021 17:57 Ответить
Не тешь себя надеждой тщетной...*)
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29.01.2021 18:03 Ответить
Клоун
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29.01.2021 18:13 Ответить
"Крьімская платформа" - украинский еж в путинские галифе , так держать!
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29.01.2021 18:40 Ответить
..ну хочь хтось зверне увагу на найвеличного лі-дира ********** з ОПи?
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29.01.2021 19:02 Ответить
Які повноваження цієї платформи????????? Блаблабла....і озабоченісь у стилі "95".
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29.01.2021 19:12 Ответить
Он живет в своей галлюциногенной стране и жизни в стране чума коррупции и воровства а он инвесторам у нас рай просто не поддается логике и здравому смыслу
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29.01.2021 19:36 Ответить
пане зєлєньській - Ранены два украинских воина... ваші дії?
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29.01.2021 20:02 Ответить
Что это оно (зеговно) такую бурную деятельность имитирует? Чувствует, что жареный петух приближается для "больно клюнуть"?🙂
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29.01.2021 20:04 Ответить
бабушка с бородой уже проконсультировала
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30.01.2021 00:12 Ответить
ты уже войну обицяв в 2020р. закончить
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30.01.2021 00:10 Ответить
 
 