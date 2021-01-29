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Зеленский пригласил главу Еврокомиссии фон дер Ляйен на первое заседание Крымской платформы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен к участию в Крымской платформе.
Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ
"Владимир Зеленский также подробно ознакомил Урсулу фон дер Ляйен с инициативой учреждения "Крымской платформы" и пригласил ее принять личное участие в учредительном саммите, который состоится в августе 2021 в Киеве", - сообщили в ОП
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