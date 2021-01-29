Ранены два украинских воина, с начала суток оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего два украинских воина получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате двое украинских защитников получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащая медицинскя помощь. Состояние здоровья военнослужащих - удовлетворительное.

Вблизи Опытно российско-оккупационные войска осущетсвили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - с ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 6 гектаров территории и передали на уничтожение 125 взрывоопасных предметов.

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