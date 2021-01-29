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Ранены два украинских воина, с начала суток оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Ранены два украинских воина, с начала суток оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего два украинских воина получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате двое украинских защитников получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащая медицинскя помощь. Состояние здоровья военнослужащих - удовлетворительное.

Вблизи Опытно российско-оккупационные войска осущетсвили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - с ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 6 гектаров территории и передали на уничтожение 125 взрывоопасных предметов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Если огонь каждый день, это не нарушение прекращения огня, это ежедневная агрессия.
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29.01.2021 17:47
+11
А говнокомандуючі говорять---тишина,тишина. продажні мерзоти. А хлопцям скорого одужання.
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29.01.2021 17:48
+9
Швидкого одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь, рідненькі.
Для коментарів узеленської "тиші", цензурні вирази вичерпуються.
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29.01.2021 17:56
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Если огонь каждый день, это не нарушение прекращения огня, это ежедневная агрессия.
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29.01.2021 17:47 Ответить
А говнокомандуючі говорять---тишина,тишина. продажні мерзоти. А хлопцям скорого одужання.
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29.01.2021 17:48 Ответить
У вас один "говноком" командует, а они под козырёк, у вас тоже диктатура уже, а дальше что будет? сами знаете, как в Беларуси.
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29.01.2021 17:54 Ответить
Закидоны диктаторские у зепосмешища имеются, что да, то да. Но как в Беларуси не будет, у нас народ психованный. Не в этом, так следующем году Зе будет плохо.
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29.01.2021 19:04 Ответить
Швидкого одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь, рідненькі.
Для коментарів узеленської "тиші", цензурні вирази вичерпуються.
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29.01.2021 17:56 Ответить
А шо Хомчак? Выразил обеспокоенность или со своей молодухой развлекается?
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29.01.2021 17:56 Ответить
Скорее всего через пару месяцев Хома заявит, что военнослужащие сами спровацировали русских на обстрел своим присутствием, поэтому нужно отводить войска.
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29.01.2021 17:58 Ответить
километров сразу на 200 чтоб 2 раза не вставать
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29.01.2021 18:32 Ответить
Думаю нужно внедрить в массы новые термины от бубочки:
провокационное ранение,
провокационное убийство
И перемирие не нарушено и РФ вся белая и пушистая.
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29.01.2021 17:57 Ответить
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже!
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29.01.2021 18:17 Ответить
ВСУ как-то становяца все больше похожи на заробитчан
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29.01.2021 18:35 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани! Семью зеленского туда, пусть наслаждаются перемирием.
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29.01.2021 19:05 Ответить
Це вже майже через день трапляється...
Зє-Перемирря триває???
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29.01.2021 19:58 Ответить
Поранено двох українських воїнів, від початку доби окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8798
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29.01.2021 21:24 Ответить
 
 