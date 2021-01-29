Ранены два украинских воина, с начала суток оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска с начала суток пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего два украинских воина получили ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате двое украинских защитников получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащая медицинскя помощь. Состояние здоровья военнослужащих - удовлетворительное.
Вблизи Опытно российско-оккупационные войска осущетсвили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - с ручного противотанкового и подствольного гранатометов.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 6 гектаров территории и передали на уничтожение 125 взрывоопасных предметов.
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Для коментарів узеленської "тиші", цензурні вирази вичерпуються.
провокационное ранение,
провокационное убийство
И перемирие не нарушено и РФ вся белая и пушистая.
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани! Семью зеленского туда, пусть наслаждаются перемирием.
Зє-Перемирря триває???