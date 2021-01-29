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Четверо генералов высшего командного состава подали в суд на Минобороны, - Гриценко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Четверо генералов высшего командного состава подали в суд на Минобороны, - Гриценко

Министр обороны Таран не смог организовать бесконфликтную работу с военнослужащими, и генералы-фронтовики полощут в судах грязное белье украинской армии.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-глава Минобороны (2005 - 2007 гг.) Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Резонансную информацию получил из Минобороны. Четверо генералов высшего командного состава подали иски и судятся с министром обороны. Мне неизвестна суть исков, служебная она или личная, на самом деле, это неважно", - написал он.

Из-за исков, как утверждает Гриценко, "Командующий Командованием Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, Командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины, Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины - четверо генералов-фронтовиков, вместе с министром обороны воюющей страны, полощут в судах грязное белье. От того радуются "волки" в судейских мантиях, а главное - радуется Путин-агрессор".

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По мнению экс-министра обороны, такие конфликты дезориентируют и деморализуют солдат и офицеров.

"Знает об этом конфликте Верховный Главнокомандующий Зеленский? Должен знать. Впрочем, не исключаю, что Ермак, который лоббировал назначение преданно-послушного Тарана на пост министра обороны, не доложил об этом Зеленскому. Что ж, теперь будет точно вынужден доложить", - предполагает Гриценко.

Он предлагает Зеленскому лично приехать в Минобороны, выслушать все стороны конфликта и объявить, кого он снимает с должности, а кто будет работать дальше.

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"Я не знаю, какие кадровые решения примет Зеленский. Это его полномочия и его ответственность. Но одно решение уже назрело давно и, по-моему, очевидно - министра обороны надо менять. Не только потому, что совсем недавно работал бок о бок с русскими генералами. Он просто никакой, как министр и как менеджер. Что он есть, что его нет. К тому же, оказался совершенно несостоятельным организовать эффективную, бесконфликтную работу с военными, вызвав вселенский конфликт. От этого сейчас теряет армия и теряет страна, что недопустимо", - подытожил Гриценко.

Четверо генералов высшего командного состава подали в суд на Минобороны, - Гриценко 01
Четверо генералов высшего командного состава подали в суд на Минобороны, - Гриценко 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+32
Четверо генералов высшего командного состава подали в суд на Минобороны, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1534
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29.01.2021 18:23
+29
Выборами запахло. Деньжат хочется. Нужно о себе напомнить и попытаться подороже продаться. Вдруг снова купят "честного" вора полковника.
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29.01.2021 18:14
+25
схоже гріцацуєв замість аспіріну прийняв якесь збуджувальне - якось його останнім часом забагато
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29.01.2021 18:01
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Сейчас я пойду спать))))
Соберусь с мыслями и напишу.
Вы в курсе моих подходов)))
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30.01.2021 01:10 Ответить
Добраніч.

Ага. Четверо генералів вищого командного складу подали в суд на Міноборони, - Гриценко - Цензор.НЕТ 680
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30.01.2021 03:08 Ответить
нифигасе, армейские генералы судятся, а эсбэушники сразу заказывают коллег. и только вавка кувыркается с мандень
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30.01.2021 00:41 Ответить
генералы-фронтовики полощут в судах грязное белье украинской армии... товарищ геббельс и рядом не стоит... это почти что возвращение с трофеями жукова, рокоссовского, конева и прочей *********...
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30.01.2021 04:01 Ответить
петро залиманський Так, пам`ятаємо Юлю,коли вона була Прем`єром і підписала з пуйлом контракт на поставку газу.На рік свого прем`єрства по 168 доларів,а остальні 9 років - по 500 доларів.Ще до того ж,на 10 років між Україною і Росією вставила свою "прокладку" - ЄЕСУ і викачала цією ЄЕСУ собі в кишеню СОТНІ МЛН. ДОЛЛАРІВ, за що і сиділа в тюрязі поки Революція Гідності її не звільнила. Напевно,доллари закінчуються - тому рветься в Президенти!!! Слава Україні!!!
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30.01.2021 07:26 Ответить
Гриценко все никак не может распрощаться с надеждой занять место наставника возле Зеленского... Старое, никчемное позорище...
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30.01.2021 08:37 Ответить
О чем говорит Гриценко? Какая, нах, "бесконфликтность"? В структуре прогнившей от коррупции, кумовства и некомпетенции? Т.е. приходит министр обороны - реформатор, и разгребает все это "бесконфликтно"? Это как? Может Гриценко имеет в виду "круговую поруку", "подковерные договорняки", "не выносить сор из избы" и т.п.? Такая "бесконфликтность"? Ммм ... да. Вопросов к Гриценко не имею.
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30.01.2021 10:49 Ответить
Гриценко, ще чимось незадоволений? Допоміг зелені в антипорошенківській вакханалії, тепер теревені невдовольства розводиш.. Чим допоміг армії з 14-го року?
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30.01.2021 12:31 Ответить
Гриценко, при своей каденции министором обороны,продал 1200 танков и несколько десятков тыс. гектаров земли на полигона, ха то деньги тю..тюю...или присвоил!! Правдист хренов!!
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30.01.2021 12:58 Ответить
Толя ефрейтор, підкажи Зелі ходити Меріном. Не ти агутував за нього, аби не Порошенко? Ти, Толя, єфрейтор. А твої слова, що Зе мають доповісти і толку? Можливо і доповіли, а він волокєть у цьому? Звичайно ні, він і дня не служив і не знає що таке армія, а тим більще тактика і стратегія. Він знає, як покупатися у морі, з'їсти бургер і на лижі. Це ти, Толя, разом із тупою масою привів його до влади. Це ви всі разом нищите Україну. То хто ти є? Прихвостень ліліпутіна? Так. Бо ти особисто гнав на нашого головнокомандувача Порошенко і підбивав на це придурків. Що, жаба давила, що він не побачив тебе і не призначив? Та він бачив, що ти жаба і щур!
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30.01.2021 14:42 Ответить
Твой олигарх служил . Лично в атаку пехоту поднимал под ДАП ? Или миномет сынуле смазывал . Это вы гоните на Анатолия из за того что в свое время реформы в Армии провести пытался и сейчас вроде по делу высказался .А по поводу 120 000 проданных танков и 120 000 000 гектаров распроданных фейковых это к Вите Пчеловоду , он тогда кажись Президентом был а не Анатолий , а фельдмаршал твой тогда на теплом местечке в МИДе околачивался
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30.01.2021 15:41 Ответить
Такое впечатление, что новости с Гриценко печатают с единственной целью, чтобы проверить скорость реакции ботов.
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30.01.2021 16:23 Ответить
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