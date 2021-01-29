Байден примет решение по санкциям против РФ после изучения ситуации с Навальным
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Соединенных Штатов Джо Байден пока не будет принимать решения относительно санкций против Российской Федерации. Он ожидает окончания результатов рассмотрения обстоятельств отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.
"Сейчас наша команда по национальной безопасности рассматривает ситуацию с Solar Winds, с отравлением Алексея Навального, и других действий, вызывающих обеспокоенность. По завершении президент оставляет за собой право ответа мерами, которые он выберет", - заявила она.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что будет рассматривать все варианты ответа Вашингтона на арест в России оппозиционера Навального.
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Рассказывай эти сказки де-то в Техасе.
Санкции затрагивают всего 3 процента доходов кацапстана
Зато трамповской трепни на 300 миллиардов
Ситуацию будешь изучать когда кацапы кончатся!
Мама Карабах,забери Маргарина и прочих безродных свинособак и генетический мусор домой на Хачикастан!!
- Безусловно. Напрасно он последнюю гастроль устроил… Ему надо было тихо, спокойно подчиниться и уйти - все было бы нормально. Тем более, что поддержка в определенных кругах в Республиканской партии и в народе была. Сейчас она просто рушится на глазах. Теперь он нарвался… Против него около восьми, если не ошибаюсь, расследований в Южном округе Нью-Йорка ведется. В основном по поводу налогов. Но одно дело - знаменательное. Это дело против Trump Organization по подозрению в создании преступной группировки. Туда можно засунуть все, включая связи с Москвой. Из этого дела он может выйти с несколькими пожизненными заключениями без права на помилование.