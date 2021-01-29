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Байден примет решение по санкциям против РФ после изучения ситуации с Навальным

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден примет решение по санкциям против РФ после изучения ситуации с Навальным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пока не будет принимать решения относительно санкций против Российской Федерации. Он ожидает окончания результатов рассмотрения обстоятельств отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

"Сейчас наша команда по национальной безопасности рассматривает ситуацию с Solar Winds, с отравлением Алексея Навального, и других действий, вызывающих обеспокоенность. По завершении президент оставляет за собой право ответа мерами, которые он выберет", - заявила она.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что будет рассматривать все варианты ответа Вашингтона на арест в России оппозиционера Навального.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
Старый Олень включает дурака. Все основания для самых жестких санкцие давно есть. Еще со сбитого Боинга и обстрела Украины градами с территориии Соссии. Дебилы ***. Одни основания наситупаюти, потом они усыхают, скукоживаются, и их вроде бы и не было. Ждем новых "оснований"
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29.01.2021 19:04
+9
главное, подольше этого Навального маринуйте...он же не бутерброд что б его туда-сюда...
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29.01.2021 18:44
+9
Байден примет решение по санкциям против РФ после изучения ситуации с Навальным - Цензор.НЕТ 149
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29.01.2021 19:00
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главное, подольше этого Навального маринуйте...он же не бутерброд что б его туда-сюда...
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29.01.2021 18:44 Ответить
Зачем тебе Эрмитаж? Ссы здесь! (с)
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29.01.2021 18:45 Ответить
Будет Навальный в загоне, пока санкции с СП-2 не снимут... -- или наоборот -- сперва санкции, потом Навальный...
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29.01.2021 18:46 Ответить
Ога, сча!
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29.01.2021 18:46 Ответить
Ох и болван...
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29.01.2021 18:47 Ответить
_В общем ясно. Реальное противодействие расии оказывать не намерен, будет болтать и тянуть волынку. Писец человечеству.
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29.01.2021 18:54 Ответить
Байден примет решение по санкциям против РФ после изучения ситуации с Навальным - Цензор.НЕТ 952 Байден примет решение по санкциям против РФ после изучения ситуации с Навальным - Цензор.НЕТ 3572
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29.01.2021 18:48 Ответить
Даже старик Байден уже просёк, что Навальный - подстава ФСБ.
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29.01.2021 18:49 Ответить
пока выбирают подходящий размер
Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним - Цензор.НЕТ 2121
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29.01.2021 19:58 Ответить
Байдену будет сложновато. Трамп у него все санкции украл.
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29.01.2021 18:52 Ответить
Ой-ой-0й Какие моцные санкции...
Рассказывай эти сказки де-то в Техасе.
Санкции затрагивают всего 3 процента доходов кацапстана
Зато трамповской трепни на 300 миллиардов
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29.01.2021 19:02 Ответить
Мячик на поле Байдена .
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29.01.2021 18:56 Ответить
Как он его разыграет , - так и будет .
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29.01.2021 19:02 Ответить
Байден примет решение по санкциям против РФ после изучения ситуации с Навальным - Цензор.НЕТ 149
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29.01.2021 19:00 Ответить
Старый Олень включает дурака. Все основания для самых жестких санкцие давно есть. Еще со сбитого Боинга и обстрела Украины градами с территориии Соссии. Дебилы ***. Одни основания наситупаюти, потом они усыхают, скукоживаются, и их вроде бы и не было. Ждем новых "оснований"
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29.01.2021 19:04 Ответить
Навальный это вам не Крымский с Донецким и Луганским!
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29.01.2021 19:12 Ответить
По моему на Байдена были пустые надежды с его "жесточайшими"санкциями для рашенпедирашен.Что бы они ещё перегрузок с нуля не начали" за мир во всём мире"
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29.01.2021 19:24 Ответить
Не переживай. Будь-який през США кращий, ніж агент КГБ Трамп.
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29.01.2021 19:38 Ответить
Та за него я никак не переживаю, я" переживаю" за того которого вы выбрали , ставленника кремля , агента бени : наркомана-дурака, ненавстника украинцев и всего украинского, того который окружил себя всем дерьмом самого низшего сорта и которые разворовали всё до нуля и заселяют тюрьмы патриотами, а над всеми вами глумятся.Вот за него я "переживаю" как долго вы сами это дерьмо терьпеть будете, а не расчитывать на Байдена.
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29.01.2021 19:59 Ответить
Все устаканиться. Головне, що агент Трамп не зумів продовжити операцію, що так успішно для пині тривала 4 роки.
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29.01.2021 20:03 Ответить
що агент не доведено,але компромат у Ху№ЛА НА НЬОГО БУВ НЕ..УЙОВИЙ..
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29.01.2021 21:27 Ответить
Да, Трампакс нехило подгадил старине Джо...
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30.01.2021 10:35 Ответить
При Обаме Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе и Барак обещал что Путин дорого за это заплатит...Так публике непонятно х#йло заплатило или нет?...
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29.01.2021 19:29 Ответить
Ясна справа - воно вже втратило від санкцій 300 млрд. дол., а то лі єщьо будєт.
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29.01.2021 19:47 Ответить
ЕС маленько погрозился и сдулся, теперь очередь за США озаботиться Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним - Цензор.НЕТ 7596
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29.01.2021 19:29 Ответить
Сразу видно, безграмотное лаптеногое чмо, иди русский учи, набутылочное
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29.01.2021 19:39 Ответить
Бидон,лови кацапов и сажай на кол!
Ситуацию будешь изучать когда кацапы кончатся!
Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним - Цензор.НЕТ 6704
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29.01.2021 19:36 Ответить
Бай Ден ссыться путлера до усрачки, похоже.
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29.01.2021 19:40 Ответить
Байден себя не сдерживает!
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29.01.2021 19:45 Ответить
Рюзьгэ курва перелогинелось!!!! Кацап, пшел нах!
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29.01.2021 19:54 Ответить
Главное, чтобы ты чмо на бутылке сидело ровно
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29.01.2021 19:55 Ответить
Тобі, кацапу, хотілося б так.
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29.01.2021 19:49 Ответить
Рюзьгэ, ухады!
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29.01.2021 19:53 Ответить
Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним - Цензор.НЕТ 7914
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29.01.2021 20:02 Ответить
Грязный армянский трансветит Маргарин Симонян призвал"рф" забрать кацапсинов Дамбаса домой в Снежную Нигерию!
Мама Карабах,забери Маргарина и прочих безродных свинособак и генетический мусор домой на Хачикастан!!
Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним - Цензор.НЕТ 4665
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29.01.2021 20:16 Ответить
Пис-д-ц уже заметно крадется к ботоксному кремлядьскому Сцарю.
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29.01.2021 20:54 Ответить
Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним - Цензор.НЕТ 3934
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29.01.2021 21:15 Ответить
_Ничего общего с реальностью - настолько идиотская картинка. Маньяк путлер атакует, Запад болтает языком и подставляет третью щёку. Ничтожества!
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29.01.2021 21:50 Ответить
- Трампом после отставки спецслужбы США на предмет сотрудничества его с Россией будут заниматься?

- Безусловно. Напрасно он последнюю гастроль устроил… Ему надо было тихо, спокойно подчиниться и уйти - все было бы нормально. Тем более, что поддержка в определенных кругах в Республиканской партии и в народе была. Сейчас она просто рушится на глазах. Теперь он нарвался… Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним - Цензор.НЕТ 6478 Против него около восьми, если не ошибаюсь, расследований в Южном округе Нью-Йорка ведется. В основном по поводу налогов. Но одно дело - знаменательное. Это дело против Trump Organization по подозрению в создании преступной группировки. Туда можно засунуть все, включая связи с Москвой. Из этого дела он может выйти с несколькими пожизненными заключениями без права на помилование.
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29.01.2021 21:38 Ответить
Навальный приемник пукина а вы уши расспустили
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30.01.2021 00:05 Ответить
ага значит то обама навального траванул новичком
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30.01.2021 01:34 Ответить
Он и здесь нагадил? Экий подлец! Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним - Цензор.НЕТ 6214
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30.01.2021 03:08 Ответить
 
 