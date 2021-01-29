Суд продлил арест до 28 марта Мангеру и Левину, подозреваемым в организации убийства Гандзюк

Суд оставил под стражей подозреваемых в организации убийства Катерины Гандзюк Алексея Левина и Владислава Мангера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбук-сообществе "Хто замовив Катю Гандзюк?"

В сообщении отмечается: "Магенр и Левин в СИЗО до 28 марта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продлил до февраля арест обвиняемых в убийстве Гандзюк Мангера и Левина

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник бывшего народного депутата Игорь Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

Читайте также: Павловский в суде: Левин заказал нападение на Гандзюк по просьбе Мангера

20 августа Днепровский суд Киева арестовал на два месяца до 18 октября фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. По решению судьи, Мангер и Левин арестованы без права внесения залога.