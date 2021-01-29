РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13245 посетителей онлайн
Новости Происшествия Убийство Гандзюк
814 4
Мангер (189) Левин Алексей (69)

Суд продлил арест до 28 марта Мангеру и Левину, подозреваемым в организации убийства Гандзюк

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суд продлил арест до 28 марта Мангеру и Левину, подозреваемым в организации убийства Гандзюк

Суд оставил под стражей подозреваемых в организации убийства Катерины Гандзюк Алексея Левина и Владислава Мангера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбук-сообществе "Хто замовив Катю Гандзюк?"

В сообщении отмечается: "Магенр и Левин в СИЗО до 28 марта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продлил до февраля арест обвиняемых в убийстве Гандзюк Мангера и Левина

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник бывшего народного депутата Игорь Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

Читайте также: Павловский в суде: Левин заказал нападение на Гандзюк по просьбе Мангера

20 августа Днепровский суд Киева арестовал на два месяца до 18 октября фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. По решению судьи, Мангер и Левин арестованы без права внесения залога.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, і шо? Зебіли, ви же кричали, що беркутню не засудили! Так скільки може йти суд над оцими злочинцями, які організували вбивство лише одної Катерини, а не Небесної Сотні? Тепер вже ваші суди! Де результати?
показать весь комментарий
29.01.2021 19:28 Ответить
довічний суд
показать весь комментарий
29.01.2021 19:46 Ответить
ЯК ПОКАЗУЄ ПРАКТИКА ведення кримінальної справи більше шести місяців, ні що інше як корупційні дії слідчого і його керівників, незалежно, яка це правоохоронна служба Ось звідси і відповідь пану Зеленському, чому немає посадок. Всі правоохоронці знають, якщо кримінальна справа, в термін чотири - шість місяців не направлена до суду, значить слідчий і його керівгик займаються дійкою, тобто (розводом на бабло).
Пане Президенте, не буде посадок і мабуть не намічається найближчий час, тому що правоохоронна система, на чолі з пані Генпрокуроршою, активно водять Вас за ніс.
показать весь комментарий
29.01.2021 19:49 Ответить
а шо случилось ..................раньше суд казав не вынен..............хто ими керуе ............окружной административный суд м. Київ
показать весь комментарий
29.01.2021 23:50 Ответить
 
 