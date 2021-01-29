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Новости Общество
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Роттердам+ (165) Венедиктова (727)

В отношении прокурора, закрывшего дело о "Роттердам+", будет проведена служебная проверка, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Общество

В отношении прокурора, закрывшего дело о

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова анонсировала судебную проверку второй раз закрывшего дело "Роттердам+" прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она  написала в Фейсбук.

"Несмотря на массу правовых противоречий в действиях детективов НАБУ и прокуроров САП, я приняла решение о проведении основательной, абсолютно прозрачной служебной проверки профессиональной деятельности прокурора САП Пономаренко В.П. в части осуществления им процессуального руководства в уголовном производстве №52017000000000209", - отметила Генпрокурор.

Венедиктова напомнила, что дело "Роттердам+" было зарегистрировано еще в марте 2017 года. "Я призываю всех без исключения участников процесса пояснить аудитории причину, на основании которой, собственно, в вашем распоряжении осталось 0 или 1, или 2, или сколько дней? Тех самых дней, необходимых для эффективного расследования. За несколько месяцев до истечения этого срока никому и в голову не пришло задуматься о последствиях?", - отметила она.

"Представление публичного обвинения в суде не укладывается в понятие "популярно" или нет, "выгодно" или нет, "появятся в "Фейсбуке" лайки" или нет, "похвалят" или нет - решение прокурора должны основываться на безоговорочных доказательствах, которые законно собраны в деле", - добавила генпрокурор.

Также читайте: ВАКС дважды признал правоту прокурора САП, который закрыл дело "Роттердам+", - Венедиктова

Как сообщалось, в апреле 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины в 2019 году уведомили о подозрении ряд лиц, в частности экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и сотрудников группы "ДТЭК".

С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжалось, а дело начало слушаться в судах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП возобновила расследование дела "Роттердам+", прокурор Пономаренко заменен, - ЦПК

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+16
думай, *****, куди ти будеш втікати, коли віслюка знесуть В отношении прокурора, закрывшего дело о "Роттердам+", будет проведена служебная проверка, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5964
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29.01.2021 19:31
+8
Харківсяка лярва якось попритихла , а справи на Байдена плодить тихесенько! Бабульки на відхід копить!
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29.01.2021 19:32
+8
Якраз нова відкрита справа на Байдена говорить про те, що вона збирається втікати.
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29.01.2021 19:40
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Венедиктову прокидав "попутчик революції" чи Пономаренко?
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29.01.2021 19:28 Ответить
члєнограй наче щось там хрипів стосовно "якщо не буде результатів до нового року, то бєнєдіктову звільнить"...
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29.01.2021 19:57 Ответить
думай, *****, куди ти будеш втікати, коли віслюка знесуть В отношении прокурора, закрывшего дело о "Роттердам+", будет проведена служебная проверка, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5964
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29.01.2021 19:31 Ответить
Нікуди вона тікати не буде. Так само, як ніхто не знесе віслюка.
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29.01.2021 19:34 Ответить
віслюк сам піде, сказавши зі сльозами "і чого вони мене ненавидять?"
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29.01.2021 19:38 Ответить
Якраз нова відкрита справа на Байдена говорить про те, що вона збирається втікати.
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29.01.2021 19:40 Ответить
Відкриття справи проти Байдена вказує на напрямок втечі ЗЕшобли.
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29.01.2021 23:04 Ответить
Тот единственный случай, когда я тебе плюс поставлю. Ибо много шума, а действий нет.
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29.01.2021 20:17 Ответить
туди де зараз Портнов і Татаров...
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29.01.2021 19:43 Ответить
портнов рулит судебной системой. татаров - зелюв х*р не ставит, как и дубинская собачья пасть.
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29.01.2021 20:19 Ответить
таки що *****, ще й добре дресирована, на кого дєрмак с портянкою тицьнуть пальцем відразу й реагує. з іншого боку рідка тупадура, викинуть як полову ганчірку....... .
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29.01.2021 20:46 Ответить
Бєнядіктова сама себе перевіряти буде? Ой біда...
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29.01.2021 19:32 Ответить
і ще є питання, чому її досі кличуть генпрокурвор, а не генпрокурворка згідно з новими правилами правопису?
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29.01.2021 19:35 Ответить
...вчера уже отменил эти правила Окружной апелляционный суд Киева...
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29.01.2021 19:40 Ответить
Харківсяка лярва якось попритихла , а справи на Байдена плодить тихесенько! Бабульки на відхід копить!
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29.01.2021 19:32 Ответить
венедиктова не хочет проверить своего мужинька, который ****** государство почти на миллион гривен?
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29.01.2021 19:35 Ответить
вона ж не дура, а просто прокурворка
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29.01.2021 19:36 Ответить
Вона справу відкрила на президента США вже після його інавгурції - їй не до мужа !!!
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29.01.2021 19:37 Ответить
Вангую що вона таки отримає премію Дарвіна! Хоча, скоріше за все, цю премію потім перейменують у премію Венедиктової. Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6231
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29.01.2021 20:27 Ответить
"....я приняла решение о проведении основательной, абсолютно прозрачной служебной проверки профессиональной деятельности прокурора САП Пономаренко ....."

Как мило...
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29.01.2021 19:36 Ответить
мало нажрались широко известной субстанции с этим ротердамом, похоже, что хочется еще
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29.01.2021 19:39 Ответить
Скоро ты ,подстилка портновская , санкциями полезными умоешься , и драпать будешь в рашкостан с сожителем укравшим 750 000 из казны
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29.01.2021 19:38 Ответить
а можно еще пару раз открыть дело, закрыть , провести проверки... итд... до следующих выборов

и тарифы останутся на месте....
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29.01.2021 19:41 Ответить
А с картинами там чем закончилось?
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29.01.2021 19:46 Ответить
Андрюха, ну ти диви! В отношении прокурора, закрывшего дело о "Роттердам+", будет проведена служебная проверка, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7208 Зайві 200 гр. самоплясу, а яка несамовита любов до вузькоокої ординської прокурворши! Я аж позавідувала! В отношении прокурора, закрывшего дело о "Роттердам+", будет проведена служебная проверка, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8576 В отношении прокурора, закрывшего дело о "Роттердам+", будет проведена служебная проверка, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6901
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29.01.2021 19:57 Ответить
Вы мне всегда нравились, Маруся. Своей честностью. Это я тут- мудило вонючий. Что-то болтаю... Мне реально хреново, Маруся. Меня обманули. Я потерял возможность стать выше, в своей профи-обязанности. Причина- идиотская. Я такой- не ожидал. Ладно... Плевать. Пусть будет- как будет, милая Маруся Климова.

Наверное, сегодня,я парочку проститутук закажу. Для расслабона. Устал я.
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29.01.2021 20:03 Ответить
Все буде добре, Андрію! Ми всі наразі перебуваємо майже в вашому стані через захоплення Неньки беніним кварталом. Але жодного відчаю! Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9044 Перемога буде за нами! Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9137 Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5775
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29.01.2021 20:10 Ответить
Я же говорил- вы редкий человек, редчайший. Вы- славная Маруся Климова...
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29.01.2021 20:13 Ответить
Я про це знаю. Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1376
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29.01.2021 20:55 Ответить
Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9191
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29.01.2021 20:47 Ответить
тоесть реформа реформаторов все таки будет.
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29.01.2021 19:54 Ответить
Яка реформа?! Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 2340 Буде винос зеленого хрипатого тіла НАХ! Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4820
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29.01.2021 20:00 Ответить
я за. и желательно вместе с соевой дрожащей тушкой.
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29.01.2021 20:02 Ответить
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
На, пользуйся. Глаза в кровь от твоего "текста".
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29.01.2021 20:13 Ответить
вам, глаза проссавшим для зЕ, запятые кажутся многоточиями? Кто из нас придурок? Тебя не учили в школе грамоте? "или надо в е-ло засандалить" - прыщавый, иди самоуспокойся, прежде чем к взрослым дядям обращаться. ))
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29.01.2021 20:48 Ответить
Скажи отцу, чтоб вредь предохранялся! (с)
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29.01.2021 21:01 Ответить
писюн, ты мне и нос к носу ничего не сломаешь. ты еще зеленая сопля. я за одно твое движение 2-3 раза тебя покалечу, если захочу, чтобы ты жив остался. Интернет позволяет быть "смелым". Но включи свой межушный ганлий. Ты не знаешь с кем общаешься. Будь умницей. Учи уроки и не растраивай родителей.
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29.01.2021 21:12 Ответить
Мир дому твоему и родителям. Оглянись, мир прекрасен. Зачем в твой мир пускать насилие? Люби жизнь, девушек, каждый момент своей жизни ибо жизнь очень коротка и может оборваться внезапно. Наслаждайся каждым днем. Удачи.
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29.01.2021 21:29 Ответить
С плохими не общаюсь. Опыт жизни. Удачи.
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29.01.2021 21:45 Ответить
насилие к тебе придет святой ты наш
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29.01.2021 23:45 Ответить
Туши диван!!!
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29.01.2021 21:00 Ответить
5 минут назад эта тупая, алчная тетка, бодро рппортовала, шо прокурор пономаренко, которого она держала за мошонку, дважды закрыл дело "Ротердам"+, и вдруг, что же случилось, думаю запахло жапенным, и скоро мы это увилим.г
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29.01.2021 20:22 Ответить
Венерикова, а слабо открыть уголовное дело против Европейского союза за попытку признать результаты выборов в США ничтожными из-за сговора с Порошенко, чтобы помешать Трампу быть президентом второй срок?
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29.01.2021 20:39 Ответить
Слабо. Это дело не будет иметь никаких перспектив в Печерском суде или в ОАСК так как за судебные решения судьям никто не заплатит.
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29.01.2021 20:50 Ответить
а вот мне почему-то так же не кажется)))
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29.01.2021 21:13 Ответить
А почему не открыто дело на тех, кто ОТМЕНИЛ Роттердам+, ведь после его отмены цены на эл.энергию выросли вдвое и будут дальше расти. КТО в этом виноват?
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29.01.2021 21:17 Ответить
Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7095
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29.01.2021 21:22 Ответить
якщо за 4 роки не знайшли доказів корупції - то не знайдете і па п'ятий.
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29.01.2021 22:13 Ответить
раскосая также долго не будет
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29.01.2021 23:40 Ответить
выйди розбийнык
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29.01.2021 23:56 Ответить
Тьотя Бенядіктора, є вже рішення суду про закриття справи. Ви що зглузду з'їхали переглядати рішення суду прокуратурою? Це якесь криворізькохарківське правознавство!
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30.01.2021 14:02 Ответить
 
 