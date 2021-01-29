До декабря планируют вакцинировать 14,4 млн украинцев, - Кабмин утвердил календарный план вакцинации. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко представил на заседании госкомиссии по по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Календарный план вакцинации населения в 2021 году.
Об этом сообщает пресс-служба правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно плану, первоочередно будут привиты медики стационаров, где лечат от Covid-19, и военнослужащие ООС - всего 367 тыс человек. Их вакцинация продлится с февраля по апрель текущего года.
В апреле параллельно начнется бесплатная вакцинация в стационарных пунктах граждан старше 80 лет и сотрудников первичной медицинской помощи. Всего в течение двух месяцев планируется привить 1,9 млн человек этих категорий.
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Далее, в июне-июле, в стационарных пунктах планируется вакцинировать 2,9 млн граждан в возрасте 70-79 лет, в августе-сентябре – 2,3 млн граждан в возрасте 65-69 лет, в октябре-ноябре – 2,8 млн граждан в возрасте 60-64 года.
При этом мобильные бригады, согласно плану, в мае-июне бесплатно провакцинируют всех остальных медиков, всего 363 тыс человек. После этого, в июле-августе, вакцину получат сотрудники структур государственной безопасности (640 тыс граждан), в сентябре-октябре – сотрудники сферы образования (1,4 млн человек), после этого в ноябре-декабре бесплатную вакцину от мобильных бригад получат 1,7 млн украинцев других категорий.
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По словам Ляшко, холодовая цепь в Украине сегодня может обеспечить хранение любого вида уже прошедших регистрацию вакцин при температуре от -70°C до +8°C.
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то 87000 иньекций в сутки)))
потянет степашка??))
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Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Конституция Украины
СБУ с педагогами поменять местами не додумались додики. перед учебным годом было бы самое то.
Пишуть наче природний імунітет тримається у того, хто перехворів 3-6 місяців, а природній імунітет безперечно є найкращім. Скільки тоді може триматися імунітет від щеплення?
Дякую.
Вакцина це казка. Де ви бачили, щоб вона захищала від гриппу, який міняеться щодня,,,
Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию.
Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Конституция Украины
В Україні прийнятий закон про тотальну і обов*язкову вакцинацію від ковіду ?
Ви за кого нас тримаєте, слуги, вашу мать..? З таким планом вас потрібно негайно виводити під руки з влади. І це дуже м"яко сказано...