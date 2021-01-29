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До декабря планируют вакцинировать 14,4 млн украинцев, - Кабмин утвердил календарный план вакцинации. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

До декабря планируют вакцинировать 14,4 млн украинцев, - Кабмин утвердил календарный план вакцинации. ИНФОГРАФИКА

Заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко представил на заседании госкомиссии по по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Календарный план вакцинации населения в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно плану, первоочередно будут привиты медики стационаров, где лечат от Covid-19, и военнослужащие ООС - всего 367 тыс человек. Их вакцинация продлится с февраля по апрель текущего года.

В апреле параллельно начнется бесплатная вакцинация в стационарных пунктах граждан старше 80 лет и сотрудников первичной медицинской помощи. Всего в течение двух месяцев планируется привить 1,9 млн человек этих категорий.

До декабря планируют вакцинировать 14,4 млн украинцев, - Кабмин утвердил календарный план вакцинации 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в районе 15 февраля, - Ляшко

Далее, в июне-июле, в стационарных пунктах планируется вакцинировать 2,9 млн граждан в возрасте 70-79 лет, в августе-сентябре – 2,3 млн граждан в возрасте 65-69 лет, в октябре-ноябре – 2,8 млн граждан в возрасте 60-64 года.

При этом мобильные бригады, согласно плану, в мае-июне бесплатно провакцинируют всех остальных медиков, всего 363 тыс человек. После этого, в июле-августе, вакцину получат сотрудники структур государственной безопасности (640 тыс граждан), в сентябре-октябре – сотрудники сферы образования (1,4 млн человек), после этого в ноябре-декабре бесплатную вакцину от мобильных бригад получат 1,7 млн украинцев других категорий.

Также на Цензор.НЕТ: Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, - Радуцкий

По словам Ляшко, холодовая цепь в Украине сегодня может обеспечить хранение любого вида уже прошедших регистрацию вакцин при температуре от -70°C до +8°C.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
мне одному кажется, что всё это хрень собачья?
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29.01.2021 19:51
+9
Интересно, а эти 14 миллионов согласны вакцинироваться?
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29.01.2021 19:50
+9
До декабря планируют вакцинировать 14,4 млн украинцев, - Кабмин утвердил календарный план вакцинации - Цензор.НЕТ 4022
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29.01.2021 19:51
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Чем,китайским дерьмом?
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29.01.2021 19:46 Ответить
а строки все розтягуються і розтягуються і вже гірше за африканські бананові республіки!!!
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29.01.2021 19:50 Ответить
я думаю ни чем просто картинку нарисовали
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29.01.2021 21:54 Ответить
надеюсь, не под контролем вазелина
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29.01.2021 19:47 Ответить
Под ЛИЧНЫМ!
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29.01.2021 19:51 Ответить
До декабря планируют вакцинировать 14,4 млн украинцев, - Кабмин утвердил календарный план вакцинации - Цензор.НЕТ 1542
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29.01.2021 20:11 Ответить
если начать сегодня
то 87000 иньекций в сутки)))
потянет степашка??))
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29.01.2021 19:49 Ответить
це таж сама туфта, яку вони розповсюджують в темніках в торгівельних центрах і ЗМІ, бодай лікування від ковіду безкоштовна, звертайтесь до сімейного лікаря, приїде швидка допомога )))) одна цілковита туфта
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29.01.2021 19:51 Ответить
Он уже потянул. И немало. Правнукам хватит. Его правнукам.
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29.01.2021 19:52 Ответить
Потянет! Деньги из бюджета он потянет...
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29.01.2021 21:25 Ответить
Интересно, а эти 14 миллионов согласны вакцинироваться?
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29.01.2021 19:50 Ответить
у зебилов уже очередь по записи
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29.01.2021 19:55 Ответить
Это хорошо, может сдохнут преждевременно.
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29.01.2021 20:00 Ответить
скоріше це тебе очікує
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29.01.2021 20:02 Ответить
Я же вакцинироваться не собираюсь)
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29.01.2021 20:07 Ответить
ну і отримаєш по вірі своїй
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29.01.2021 20:09 Ответить
Т.е. ты желаешь, чтобы 73% украинцев сдохли? Ну ты патриот, блин!
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29.01.2021 20:07 Ответить
та тут таких велика кількість
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29.01.2021 20:10 Ответить
Статья 28. Каждый имеет право на уважение его достоинства.
Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию.
Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Конституция Украины
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29.01.2021 20:07 Ответить
якщо це Конституція України, то чому собачой мовой окупанта?
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29.01.2021 20:11 Ответить
всю зелену владу треба привити в першу чергу, щоб не розповсюджували заразу
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29.01.2021 20:49 Ответить
Красивый график. В красках. Можно было бы и уплотнить график. Августом окончание вакцинации поставить. А чего, всё равно ахметовского менеджера скоро уберут. Вон, Гончарук уже и самокат из чулана достал. И даже масло разл..., пардон, маслом смазал.
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29.01.2021 19:50 Ответить
ага, "хто не встиг - той запізнився", "хто не заховався - я не винуватий", і підкінець "як ви мені всі набридлі"
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29.01.2021 20:05 Ответить
в июле-августе, вакцину получат сотрудники структур государственной безопасности (640 тыс граждан), в сентябре-октябре - сотрудники сферы образования (1,4 млн человек)Источник: https://censor.net/ru/n3244991
СБУ с педагогами поменять местами не додумались додики. перед учебным годом было бы самое то.
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29.01.2021 20:09 Ответить
И вы верите в то, что они в июле-августе получат вакцину? До грудня планують вакцинувати 14,4 млн українців, - Кабмін затвердив календарний план вакцинації - Цензор.НЕТ 3944
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29.01.2021 20:20 Ответить
Нет.но подход к составлению графика и очередности тоже через жопу,как впрочем все у зебилов
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30.01.2021 01:05 Ответить
мне одному кажется, что всё это хрень собачья?
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29.01.2021 19:51 Ответить
ну да, от судьбы не уйдешь... думаю, вакцинироваться не желаешь, даже бесплатно... как и я!
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29.01.2021 20:27 Ответить
До декабря планируют вакцинировать 14,4 млн украинцев, - Кабмин утвердил календарный план вакцинации - Цензор.НЕТ 4022
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29.01.2021 19:51 Ответить
Хто мені відповість на таке питання?
Пишуть наче природний імунітет тримається у того, хто перехворів 3-6 місяців, а природній імунітет безперечно є найкращім. Скільки тоді може триматися імунітет від щеплення?
Дякую.
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29.01.2021 19:52 Ответить
наче писали неодноразово, що 3 місяці
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29.01.2021 19:54 Ответить
Дуже дякую. Тобто треба робити 4 рази на рік. Клондайк.
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29.01.2021 19:58 Ответить
там якщо в проміжку між вакцинацією підхватити, ну справжній, то навряд чи відкачають .в ютубі глянь, мікробіологи розказують
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29.01.2021 20:20 Ответить
Вас зара в мракобєси запишуть.😏
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29.01.2021 20:25 Ответить
Ну хочу як краще для розумних, хоча кожен в свому світі живе До грудня планують вакцинувати 14,4 млн українців, - Кабмін затвердив календарний план вакцинації - Цензор.НЕТ 5278
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29.01.2021 20:36 Ответить
Коли стадо несеться у прірву то розум не допоможе.
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29.01.2021 21:14 Ответить
думаю, що років за 10 епідемія зчухне - тоді і щеплення припинять! а до поти, 100 відсотків, будуть вимагати при виїзді за кордон
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29.01.2021 20:48 Ответить
Навіть "іспанка" стільки не лютувала.
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29.01.2021 21:15 Ответить
а ви ставите на те, що як і іспанка, коронавірус зчухне за 2 роки? тобто до 22 го розмокчеться?
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29.01.2021 21:19 Ответить
Коли перехворіє значна частина популяції. Серед тих, кого я знаю особисто, перехворіли чоловік з 15. Важко (10 діб висока температура) лише один (45+), та середнє одна (50+). Інші у легкій формі. Вирізняло від звичайної застуди лише втрата смаку та нюху.
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29.01.2021 21:30 Ответить
я не про перебіг хвороби, а проте чи вірите ви в те, що за рік епідемія зчухне?!
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29.01.2021 21:34 Ответить
Повторююсь. Коли перехворіє значна частина популяції.
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29.01.2021 21:38 Ответить
Ще можу припустити, що щеплення може затягнути цей процес та викликати ще більше мутацій вірусу. + побочкі.
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29.01.2021 21:42 Ответить
Скільки тоді може триматися імунітет від щеплення?

Вакцина це казка. Де ви бачили, щоб вона захищала від гриппу, який міняеться щодня,,,
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29.01.2021 20:27 Ответить
Не так однозначно. Треба враховувати ризики. Але їх зараз ніхто не враховує. Є єдина правильна стратегія. І це стратегія фармацевтичних монстрів.
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29.01.2021 21:23 Ответить
Як же я заздрю "оптимізму" нашого Кабміну, міністра ОЗ, усіляких "крадуцьких"! Так натхненно брехать і не червоніти,- цьому треба вчитись, якщо ти не брехливе хамло з народження.
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29.01.2021 19:53 Ответить
в них медична освіта, а там до всього звичні
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29.01.2021 20:07 Ответить
Нехай ту китайську хрінь спочатку зеленим дербецелам вколють. Може хоч трохи мізки прочистить і будуть думати головою а не сракою на наступних виборах
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29.01.2021 19:54 Ответить
т.е. по 1,4 млн в месяц ? оптимистично )))) вот реально ли????
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29.01.2021 19:55 Ответить
Нет, столько дураков не найдут, даже среди зебилов
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29.01.2021 20:19 Ответить
ну...зебобиков и спрашивать не станут )))
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29.01.2021 20:25 Ответить
план есть. А вакцина?
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29.01.2021 19:59 Ответить
Статья 28. Каждый имеет право на уважение его достоинства.
Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию.
Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Конституция Украины
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29.01.2021 20:08 Ответить
Якщо ******* раби на щось, спочатку,не погоджуються, то ЗМІ їм напарять так, що потім за місце у чергах б'ються.😏
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29.01.2021 20:18 Ответить
А насильно вакцинировать никто и не будет. Просто без справочки о вакцинации невозможно будет ни на работу устроиться, ни в детский сад, ни в школу и т.д. И никто никуда не денется с подводной лодки - побегут вприпрыжку на вакцинацию.
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29.01.2021 23:44 Ответить
Але тоді садочки, школи і роботодавці мусять аргументувати подібні відмови, спираючись на законодавство.
В Україні прийнятий закон про тотальну і обов*язкову вакцинацію від ковіду ?
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30.01.2021 00:06 Ответить
А столько украинцев вакцинироваться захотят?
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29.01.2021 20:28 Ответить
Не добили народ войной, ценами и тарифами, пандемией - так теперь решили добить остальных вакцинацией ... План уничтожения Украины набирает обороты !!! твари зеленые !!! До грудня планують вакцинувати 14,4 млн українців, - Кабмін затвердив календарний план вакцинації - Цензор.НЕТ 5007
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29.01.2021 20:32 Ответить
До грудня планують вакцинувати 14,4 млн українців, - Кабмін затвердив календарний план вакцинації - Цензор.НЕТ 9227 До грудня планують вакцинувати 14,4 млн українців, - Кабмін затвердив календарний план вакцинації - Цензор.НЕТ 9912
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29.01.2021 20:33 Ответить
Ого, аж 30% українців до грудня місяця. Коли Європа планує 80 % до літа, а Израиль уже вакцинував 30 % населення.
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29.01.2021 20:42 Ответить
а що ви хотіли від клоунів?
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29.01.2021 20:50 Ответить
На днях общался с соседкой, она преподаватель. Говорит, что в их школе, среди сотрудников, начали собирать списки желающих уколоться китайской вакциной. Как вы думаете, сколько человек согласилось?
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29.01.2021 21:13 Ответить
0
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30.01.2021 00:08 Ответить
А если ахметыча с коломой и мертвечатиной шатнуть, до можно и Израиль опередить по темпам вакцинации
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29.01.2021 21:14 Ответить
Отже, на безкоштовне вакцинування можуть розраховувати не більше 6,5 млн. українців. Це той максимум за умови, якщо можнавладці не навчаться красти вакцину, що буде закупатися державою до серпня місяця. "План" передбачає вакцинування до серпня лише 6, 1 млн. українців (це приблизно шоста частина населення українців). І це при тому, що ніде не сказано, що вакцинування однієї людини передбачає мінімум 2 ін"єкції вакцини. Так що, 14, 5 млн. вакцинованих до грудня дуже швидко перетворюється в 7 з маленьким гаком млн. людей. Сплановано, що безкоштовно вакциновано буде тільки кожен шостий українець. Усі інші підуть вакцинуватися за свій власний кошт. Повторюю, це при тому, що ми вважатимемо, що ніхто і нічого не буде за цей час красти, привласнювати, перекидати в комерційну площину тощо. Людям немає за що комуналку платити, а їм вже заплановано платити комерційну ціну за дві ін"єкції, як найменше до кінця грудня 2021.

Ви за кого нас тримаєте, слуги, вашу мать..? З таким планом вас потрібно негайно виводити під руки з влади. І це дуже м"яко сказано...
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29.01.2021 21:56 Ответить
И ведь ударение нужно ставить одновременно и на первом и на втором слоге!!
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29.01.2021 23:50 Ответить
Не те ви хлопці обговорюєте, не те. Зараз єдине і вкрай нагальне питання, про яке можна дискутувати це: Коли ви нарешті піднімете свої дупи з диванів і приберете це лайно з нашого спільного дому?
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30.01.2021 07:07 Ответить
 
 