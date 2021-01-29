Печерский суд опровергает сообщение Голованя о 2 новых делах против Порошенко и Байдена

Печерский районный суд Киева не принимал решений о возбуждении уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байден

Об этом пресс-служба суда сообщает на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В средствах массовой информации распространяется утверждение о принятии Печерским районным судом Киева судебного решения, на основании которого зарегистрировано уголовное производство в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена. Пресс-служба суда доводит до сведения общественности, что на рассмотрении следственного судьи Печерского районного суда г. Киева находилась жалоба адвоката Александра Телешецкого, который действует в интересах Андрея Деркача", – сказано в сообщении.

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Пресс-служба суда отмечает, что 11 сентября 2020 года жалоба была удовлетворена, и уполномоченных лиц Офиса генпрокурора обязали внести сведения в ЕРДР по заявлению Деркача и начать досудебное расследование.

"По содержанию заявления от 10 августа 2020 года усматривается, что признаки уголовного преступления имеют действия отдельных представителей международных организаций без указания их фамилий", – сообщили в суде.

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Суд просит не манипулировать мнением общественности и не распространять непроверенную информацию о судебных решениях.

Напомним, 26 января адвокат Порошенко Игорь Головань заявил на брифинге, что через 2 дня после инаугурации нового президента США Джо Байдена Печерский райсуд открыл против Байдена и Порошенко 2 новых уголовных дела.