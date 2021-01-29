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Печерский суд опровергает сообщение Голованя о 2 новых делах против Порошенко и Байдена

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Печерский суд опровергает сообщение Голованя о 2 новых делах против Порошенко и Байдена

Печерский районный суд Киева не принимал решений о возбуждении уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байден

Об этом пресс-служба суда сообщает на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В средствах массовой информации распространяется утверждение о принятии Печерским районным судом Киева судебного решения, на основании которого зарегистрировано уголовное производство в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена. Пресс-служба суда доводит до сведения общественности, что на рассмотрении следственного судьи Печерского районного суда г. Киева находилась жалоба адвоката Александра Телешецкого, который действует в интересах Андрея Деркача", – сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Через два дня после инаугурации в США в Украине открыли еще два уголовных дела против Байдена и Порошенко, - адвокат Головань

Пресс-служба суда отмечает, что 11 сентября 2020 года жалоба была удовлетворена, и уполномоченных лиц Офиса генпрокурора обязали внести сведения в ЕРДР по заявлению Деркача и начать досудебное расследование.

"По содержанию заявления от 10 августа 2020 года усматривается, что признаки уголовного преступления имеют действия отдельных представителей международных организаций без указания их фамилий", – сообщили в суде.

Также на Цензор.НЕТ: Печерский суд продлил на год расследование против Порошенко за организацию контрнаступления на Донбассе в 2014 году, - адвокат Головань

Суд просит не манипулировать мнением общественности и не распространять непроверенную информацию о судебных решениях.

Напомним, 26 января адвокат Порошенко Игорь Головань заявил на брифинге, что через 2 дня после инаугурации нового президента США Джо Байдена Печерский райсуд открыл против Байдена и Порошенко 2 новых уголовных дела.

Печерский суд опровергает сообщение Голованя о 2 новых делах против Порошенко и Байдена 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+37
Печерский суд опровергает сообщение Голованя о 2 новых делах против Порошенко и Байдена - Цензор.НЕТ 5897
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29.01.2021 20:50
+33
Угадился клоун 🤢🤡🤬 говнобородько ! Ну и дегенераты !😹😂👏👏👏
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29.01.2021 20:38
+25
Сцикло сидить штанці сушить. Печерский суд опровергает сообщение Голованя о 2 новых делах против Порошенко и Байдена - Цензор.НЕТ 8879
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29.01.2021 20:41
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Угадился клоун 🤢🤡🤬 говнобородько ! Ну и дегенераты !😹😂👏👏👏
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29.01.2021 20:38 Ответить
то Венедиктовна начинает вопить по Роттердаму ++ дело НАБУ мол прокурор негодяй(а приказы я отдавала закрыть дело в интересах Наперстка) то тут пагорбный суд задумался а что если их и в камеру Гуантанамо приземлят скоро..хвостом замахали.... сучченые...
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29.01.2021 21:05 Ответить
Сцук! Ну переобуваются в воздухе!
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29.01.2021 20:39 Ответить
Ну вот и кому верить?
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29.01.2021 20:39 Ответить
Дочитай новость до конца--они НЕ отрицают, что приняли такое решение)))
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29.01.2021 21:10 Ответить
Але як вони могли зареєструвати кримінальне провадження за скаргою про порушення "деяких представників міжнародних організацій" -- БЕЗ ВКАЗАНИХ ПРІЗВИЩ ?
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30.01.2021 06:56 Ответить
Да указаны там все "призвыща"! - или вы думаете, что пещерный суд не сбрехал? Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 4750
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30.01.2021 07:11 Ответить
Напомним, 26 января адвокат Порошенко Игорь Головань заявил на брифинге, что через 2 дня после инаугурации нового президента США Джо Байдена Печерский райсуд открыл против Байдена и Порошенко 2 новых уголовных дела.Источник: https://censor.net/ru/n3244997

Фейкометы
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29.01.2021 20:39 Ответить
Хто?
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29.01.2021 20:41 Ответить
Хоча питання було не до тебе, але відповім. Не бачу!!! Хто конкретно фейкомет? Головань, або печерський суд? Запитання також стосуються Василий Васильев 4e7382b9
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29.01.2021 20:49 Ответить
адвокату набрехать, як два пальця обісцять, де ви там бачите відкриття карних справ?
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29.01.2021 20:51 Ответить
Так само як і суду. Я бачив прецедент восени минулого року. І бачив триньдьож бубачки та венедиктової стосовно тих справ. І я б не стверджував що у зедебілів вище згаданих, з того часу побільшало мізгів.
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29.01.2021 20:57 Ответить
ви думаєте, що печерський суд почав брехати тільки за часів зеленського?
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29.01.2021 21:00 Ответить
Звісно ні! Це принципово? Це має якесь значення у питаннях що ми обговорюємо? Що за дитячий садок...
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29.01.2021 21:08 Ответить
***, черным по белому:

уполномоченных лиц Офиса генпрокурора обязали внести сведения в ЕРДР по заявлению Деркача и начать досудебное расследование



Это что - не открытие справ???

Где тут "опровержение слов Голованя"?! - Головань именно это и сказал.
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29.01.2021 21:03 Ответить
це не відкриття карних справ. Якщо ви не розумієте що таке досудове розслідування, я вам допомогти не можу, та вам це і не потрібно
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29.01.2021 21:06 Ответить
ясен пень, что ты нихера не можешь - потому что начать расследование это и есть завести дело.

можешь, конечно, еще повыпендриваться - зебуины тебе платят именно за это, не так ли?

но прежде чем защищать зебуинов, все же рекомендую посмотреть цифры в платежке - возможно твой энтузиазм немного поубавится.
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29.01.2021 21:11 Ответить
"... без вказаних прізвищ"
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30.01.2021 06:59 Ответить
11 сентября 2020 года жалоба была удовлетворена, и уполномоченных лиц Офиса генпрокурора обязали внести сведения в ЕРДР по заявлению Деркача и начать досудебное расследование. Источник: https://censor.net/ru/n3244997
усматривается, что признаки уголовного преступления имеют действия отдельных представителей международных организаций без указания их фамилий" Источник: https://censor.net/ru/n3244997
Что написано пером. Дело не закроешь. но вести без указания фамилий, а потом по результатам выборов....
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29.01.2021 21:10 Ответить
Порошенко никак цену себе составить не может.Этом в его стиле:все,кроме правды.Думает на этой почве как-то обратить на себя внимание Байдена.
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29.01.2021 21:12 Ответить
Зачем ему внимание привлекать -они и так дружат,и дружба их уже приносит плоды-санкции на дубину из фракции гундосова,игнор на др и не приглашение моники в Давос)
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29.01.2021 21:20 Ответить
Тупой ещё тупее - Васька васькин и Порошенко каждый день срет вам , зебанутым совкодрочерам в тапки 😜
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29.01.2021 21:42 Ответить
Ой манюня, здається ти не на той пост відповіла...
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29.01.2021 21:47 Ответить
Видохлася зебидлота... Старі упороті зебіли хоч аргументи якісь приводили. Хоч і зебільні, але все ж таки. Нові, на кшталт тебе просто зедибільні твердження пишуть.
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29.01.2021 21:20 Ответить
от сейчас Джо стало немного спокойнее.... переживал
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29.01.2021 20:41 Ответить
Сцикло сидить штанці сушить. Печерский суд опровергает сообщение Голованя о 2 новых делах против Порошенко и Байдена - Цензор.НЕТ 8879
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29.01.2021 20:41 Ответить
і з кросівок витряхує ))))))
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29.01.2021 20:44 Ответить
Так Печерские правдолюбцы сами же написали- "в октябре 2020 мы, Печерские судьи, без малейших указаний со стороны ОПы, по заявлению агента ФСБ РФ Деркача,постановили возбудить дело против Порошенко и Байдена" А то, шо Зеленский знал об этом событии и анонсировал его на своей прессконференции еще в сентябре- простое совпадение.
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29.01.2021 20:43 Ответить
"усматривается, что признаки уголовного преступления имеют действия отдельных представителей международных организаций без указания их фамилий", - сообщили в суде."
Це що взагалі за нісенітниця?! Печерский суд опровергает сообщение Голованя о 2 новых делах против Порошенко и Байдена - Цензор.НЕТ 3113
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29.01.2021 20:49 Ответить
це так кореспондент зрозумів та нам подає як правду
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29.01.2021 21:02 Ответить
Це так пес виляє хвостом, коли хоче сподобатися ))
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30.01.2021 07:06 Ответить
Це щоб більше туману напустити.
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29.01.2021 21:16 Ответить
Печерский суд опровергает сообщение Голованя о 2 новых делах против Порошенко и Байдена - Цензор.НЕТ 5897
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29.01.2021 20:50 Ответить
.бугаг
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29.01.2021 21:30 Ответить
Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 8272
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29.01.2021 21:31 Ответить
В этой фотожабе прекрасно всё! Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 8635
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29.01.2021 21:50 Ответить
Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 8934 Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 8934 Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 8934
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29.01.2021 22:43 Ответить
Систему ПВО вокруг Киева и области Порошенко в июле-сентябре 2014 года выстроил с помощью генералов НАТО ,больших спецов в этом деле,....фамилий называть не буду....Крысы Путлера тогда поняли одну вещь...Новоотсоссия КГБиста от Харькова до Одессы обосра... Печерский суд опровергает сообщение Голованя о 2 новых делах против Порошенко и Байдена - Цензор.НЕТ 819
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29.01.2021 20:53 Ответить
в "команде" порошенки пети все как на подбор - БРЕХУНЫ!
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29.01.2021 20:53 Ответить
Я могу критиковать Порошенко,знаю его ошибки,которых ВЫ болваны не видели...но это другая ИСТОРИЯ...
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29.01.2021 20:55 Ответить
а шо мы пропустили????
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29.01.2021 20:57 Ответить
Хто не йде, той не спотикається.
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30.01.2021 07:11 Ответить
Сенатор, от умеете вы зеленыx взболтать до их природного красного цвета Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 5654
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29.01.2021 21:13 Ответить
а все таки, шо не говорите, а без Печерского суда было бы горазно скучнее - одна гнусявая буба и та десять раз из десяти несмешная...(((
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29.01.2021 21:02 Ответить
Неужели эти два негодяя не получат наконец по заслугам от Печерского суда? Сколько можно терпеть эту разнузданную русофобию, доиграетесь!!
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29.01.2021 21:04 Ответить
Если бы не Даля Грибаускайте и президент Болгарии в 2015 году ...сидели бы вы крысы что Навальный в Матросской тишине... Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 253и не мычали даже...Порошенко Гений...а вы БАРАНЫ
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29.01.2021 21:05 Ответить
То, что Порошенко - ГЕТЬМАН, нет сомнений. Лучший за все время независимости. Эмоции сдерживай, пожалуйста.
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29.01.2021 21:43 Ответить
Они уже не только передумали, но и дела закрыли.
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29.01.2021 21:09 Ответить
Интересно, что эти "судьи" запоют под санкциями животворящими?
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29.01.2021 21:13 Ответить
Та ви шо? Миші з'їли?
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29.01.2021 21:14 Ответить
)))))поздно,марзоты...для того и говорилось,чтоб вы не успели свои тупые делишки замолчать и выгородить зекретина с его идиотами
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29.01.2021 21:15 Ответить
Байден просто обязан сегодняшнюю МОЛЬ Кучмы поставить в угол...,А Петру Алексеевичу я подскажу кого именно...
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29.01.2021 21:16 Ответить
Помню 1995 год, когда в Мариуполе продавали всё военное с военного аэродрома, часть тогда расформировали как ненужную для Украины, ещё тогда при президентстве Кучмы шло уничтожение вооружённых сил Украины, а при Януковоще разобрали военный аэродром, а плиты посадочной полосы растаскали на строительство дорог. одну из которых открывал в Жданове Янукович Премьер Украины. Хотелось у Кучмы спросить куда делось тактическое оружие Украины ,которого в Украине было на несколько Армий
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29.01.2021 21:26 Ответить
Было дело.Помню.
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29.01.2021 21:43 Ответить
В Умані теж аеродром разбарахолили і військових городків з десяток !!!))
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29.01.2021 21:52 Ответить
Не може бути, аеродром Порошенко в Панвму вивіз , а тактичну зброю на Мальдіви !!! ))))
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29.01.2021 21:50 Ответить
Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 8089
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29.01.2021 21:19 Ответить
допустим суд даст добро на арест Байдена и шо дальше?
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29.01.2021 21:20 Ответить
как шо? - опровержение вроде етого.
напутали мол, превысили и вообще с шариём перепутали...
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29.01.2021 21:23 Ответить
Ну как що дальше. Очень просто, возьмут повестку доблестные прокуроры мадамы венедиктовой и полетят в США вручать её гражданину Байдену, а если добровольно не явится, приведут принудительно прямо в доблестный печерский суд. И чего вы спрашиваете, и так всё ясно.
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30.01.2021 00:26 Ответить
БеняДиктова и Бакланов припрутся в Белый дом для Ареста Петра Алексеевича Байдена... Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 4867
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29.01.2021 21:24 Ответить
Президент Украины сегодня Байденко Петр Алексеевич... Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 2265 Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 2265
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29.01.2021 21:25 Ответить
Конечно очень хотелось бы, но увы пока не так.
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29.01.2021 22:14 Ответить
Ахаха, мне нравится реакция зебуинов на этой ветке. Как бы не обосрались, но всё таки обосрались и трошки подгорело.
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29.01.2021 21:26 Ответить
Завтра в Черное море зайдет третий эсминец США..., Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 9169 за подлодку Курск не знаю...за авианосца Кузю тоже Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 5838
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29.01.2021 21:27 Ответить
эсминец США в Черном море?
все 28 доблестных кацфлотов стоят на ушах и дров жгут немеряно - сидельцы валить не успевают ))
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29.01.2021 21:44 Ответить
А как зесрань носилась с этими не до пленками...гундосый аж на прессухе их рекламировал-за что и ответит по полной)
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29.01.2021 21:27 Ответить
Трамп сдал Путлера в обмен на свободу...расскажет все...быдло МАВЗОЛЕЙНЫЕ вы приплыли...АУТ
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29.01.2021 21:30 Ответить
Бридко і гидко, але як на долоні- обісралися!
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29.01.2021 21:44 Ответить
Пісяєм! пісяєм! пісяєм! Ой... вже вкакались.
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29.01.2021 21:50 Ответить
во дають, супер юристи, головань їм про січень а вони йому про вересень, бубочка 6 разів зустрічається з послихою, яку призначив Помпео. а вони кріму на Байдена. Напевне портков заблудився в реальності, а може підтримують павшого в боротьбі Сашка, а може це для підтримки руді, який вже почав петляти. Так він їх здасть в патрохами, та ще і звинуватить в організації провокації проти трампа. Однак скоріше за все єрмак тягне, як завжди гуму - саме розмокчеться. бо стане питання прямо, хто видав записи розмов. крім єрмака нікому. може скромний полковник разом з богданом внесуть ясність.
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29.01.2021 21:54 Ответить
Какие, нахрен, дела против Байдена? Судьям Печерского суда очень даже не комильфо постоянно ходить в обоссаных и обосраных мантиях.
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29.01.2021 21:59 Ответить
Подейкують що в цьому сіді недавно був Ляшко та неоднозначно демонстрував картину «Здирання шкіри з продажного судді» відомого художника Герарда Давіда...
Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 9642
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30.01.2021 13:19 Ответить
Тобто,справа відкрита,але проти кого,чи чого,ми не скажемо Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 4663
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29.01.2021 22:35 Ответить
ясное дело, таргрвые партнеры в другой стороне))))))))))))))))))
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30.01.2021 01:20 Ответить
Гумор з США небезпечний для юморонів.
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30.01.2021 06:22 Ответить
Печерський суд спростовує повідомлення Голованя про 2 нові справи проти Порошенка і Байдена - Цензор.НЕТ 7549
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30.01.2021 13:14 Ответить
Зобов'язали зареєструвати і розслідувати, то чого відмовляєтеся? Боїтеся американських санкцій? То чого вам їх боятися, ви ж ненавидите піндосів, ваші брати кацапи, от і будете разом із зрадником Деркачом іздити в московію та Крим. Можете ще на Даунбас, чи навіть у Абхазію. Санкції обов'язково вас знайдуть і виправдання американська феміда не приймає. Нагадив - носом у своє ж дєрмо.
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30.01.2021 13:57 Ответить
 
 