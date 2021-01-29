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Представители COVAX сегодня определят, когда Украина получит вакцину от коронавируса, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Представители COVAX сегодня определят, когда Украина получит вакцину от коронавируса, - Ляшко

Представители глобального механизма COVAX сегодня, 29 января, должны определить страны для первой волны получения вакцины от коронавируса. Сегодня о своем положении может узнать и Украина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Tsn.ua.

Он отметил, что страны первой волны должны получить вакцину разработки Pfizer.

"Мы сегодня имеем надежду, что в ближайшее время COVAX озвучит, вошла ли Украина к первой волны получения иммунобиологических препаратов для вакцинации населения. Речь идет о мРНК-вакцину Pfizer. Именно 29 января проходит заседание глобального правления COVAX и они определяют, имея понимание количества доз, приоритетность стран", - заявил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцин, выделенных Украине в рамках COVAX, будет недостаточно для прививки в 2021 году критически необходимого количества населения, - Зеленский

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Австралійський інститут Льове включив Україну до рейтингу країн, які найгірше відреагували на пандемію коронавірусу. Україна посіла 90-те місце серед 98 можливих.

Завдяки особистому контролю.
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29.01.2021 20:29
+3
Представители глобального механизма COVAX Источник: https://censor.net/ru/n3245002

Вот что глобальный механизм охотно верю, остальное - вранье для дураков.
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29.01.2021 20:31
+1
та рабіновічі з червоненками вже спутніком-вє прикололись
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29.01.2021 20:30
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в первой волне рабиновичи с червоненками...
вам вэлыкэ будивныцтво и гой-тарифы.
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29.01.2021 20:28 Ответить
та рабіновічі з червоненками вже спутніком-вє прикололись
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29.01.2021 20:30 Ответить
поверь,эти трижды занимают очередь...
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29.01.2021 20:31 Ответить
та рабіновічі з червоненками вже спутніком-вє прикололись

Да ни кто не вакцинировался- все это всемирная афера.
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29.01.2021 20:33 Ответить
Та про свій стан Україна і так добре знає, тільки це тобі, недолугому, ще не зрузуміло
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29.01.2021 20:29 Ответить
"Через рік, у цю пору, коли дощик піде вгору" Дитяча промовка про поставки вакцини в багатостраждальну Україну.
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29.01.2021 20:56 Ответить
Австралійський інститут Льове включив Україну до рейтингу країн, які найгірше відреагували на пандемію коронавірусу. Україна посіла 90-те місце серед 98 можливих.

Завдяки особистому контролю.
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29.01.2021 20:29 Ответить
ні, спочатку чиновники якось з переляку реагували, це вже потім їм все пофіх стало, як перехворіли легкою формою, але не все ще закінчилось, лікарі кажуть про повторні випадки захворювання ковідом та в більш важкому варіанті, то ще маємо надію, що влада ще своє отримає
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29.01.2021 20:34 Ответить
ПІДОСОБИСТИЙ КОНТРОЛЬ
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29.01.2021 20:37 Ответить
А последние 8 - кто, хотелось, чисто для интереса узнать? Какие страны еще у себя местного Зеленского выбрали?
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29.01.2021 21:39 Ответить
Кенгуру мудрее ослов...
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29.01.2021 21:46 Ответить
Представители глобального механизма COVAX Источник: https://censor.net/ru/n3245002

Вот что глобальный механизм охотно верю, остальное - вранье для дураков.
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29.01.2021 20:31 Ответить
Ага, типа седня решат
Ну а некоторые жабы уже неделю квакают, что вакцинация начнется в середине февраля
Вот и вся цена жабьим словам
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29.01.2021 20:31 Ответить
Жабы это жабы. Они сами признались, что они НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ, а плывут по течению. Куда занесет - туда и занесет, там и будут квакать.
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29.01.2021 21:06 Ответить
Вакцину Зfizer от COVAX с эффективностью 95% конечно же бесплатно получат обычные врачи, пенсионеры. А китайское гуано, купленное через фирму прокладку с эффективностью 50% конечно же будут давать депутатам и чиновникам.
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29.01.2021 20:33 Ответить
Поки ці вакцини в Україну дійдуть , і поки їх оприходують , -- половина країни перехворіє , а решта просто не захоче вакцинуватися .
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29.01.2021 20:34 Ответить
Та и сейчас больше половины не хочет.
А еще процентов 40 хотят Спутник - вот их желание я б точно выполнил. Ватность надо уменьшать
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29.01.2021 20:36 Ответить
Накшталт Спутника там все зрозуміло . А от вакцинуватися нормальною європейською вакциною -- можна подумать .
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29.01.2021 20:48 Ответить
Не-не-не! Кто хочет Спутником - того обязательно Спутником! Низзя же им отказать в последнем желании?
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29.01.2021 20:49 Ответить
. Я теж не хочу вакцинуватись чимпопало . Тим паче , що перехворів якоюсь хернёй в середині вересня . ( Було схоже на звичайний грип , але без високої температури , но з сухим кашлем ) . Постійно контактую з випадковими людьми дотепер і нічим більше не хворію .
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29.01.2021 20:57 Ответить
Меня можно убить/уничтожить. Причин- валом: неправильный переход улицы, например. Меня невозможно заставить вакцинироваться, только в камере пыток, никак не иначе.
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29.01.2021 20:37 Ответить
справа добровільна,припини нити )
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29.01.2021 21:12 Ответить
А я вовсе не ною. Я вижу- что происходит. А происходит- Запредел. Происходит- мерзость. Потому, мне бы не хотелось с вами спорить. У меня ест своё видение проблемы. Меня- не переубедить.
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29.01.2021 21:22 Ответить
Такида... зачем противогротную пилюлю в нормальный организм...
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29.01.2021 21:30 Ответить
Представники COVAX сьогодні визначать, коли Україна отримає вакцину проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6279 Представники COVAX сьогодні визначать, коли Україна отримає вакцину проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2996
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29.01.2021 20:39 Ответить
Хай би маску зняла і передала адаму . ))
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29.01.2021 21:40 Ответить
Есть план вакцинации ! Но вакцины только еще нет ! Определяют .... Представники COVAX сьогодні визначать, коли Україна отримає вакцину проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9648 пздц
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29.01.2021 20:42 Ответить
"Ми сьогодні маємо надію, що найближчим часом...

Ляшко..Не всі"при надії".
тому не ми, а ти.. Представники COVAX сьогодні визначать, коли Україна отримає вакцину проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1122
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29.01.2021 21:09 Ответить
Представники глобального механізму COVAX сьогодні, 29 січня, мають визначити країни для першої хвилі отримання вакцини проти коронавірусу .



Туреччина вже всіх медиків провакцинувала,а Ляшко все ходить "при надії"...
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29.01.2021 21:11 Ответить
главное -район известен ," в районе февраля"- так кажется,,,
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29.01.2021 21:20 Ответить
Сначала, зеленые лжецы, обещали до конца этой недели уже 100-200 тысяч доз подогнать
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29.01.2021 21:36 Ответить
 
 