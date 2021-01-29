Представители COVAX сегодня определят, когда Украина получит вакцину от коронавируса, - Ляшко
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Представители глобального механизма COVAX сегодня, 29 января, должны определить страны для первой волны получения вакцины от коронавируса. Сегодня о своем положении может узнать и Украина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Tsn.ua.
Он отметил, что страны первой волны должны получить вакцину разработки Pfizer.
"Мы сегодня имеем надежду, что в ближайшее время COVAX озвучит, вошла ли Украина к первой волны получения иммунобиологических препаратов для вакцинации населения. Речь идет о мРНК-вакцину Pfizer. Именно 29 января проходит заседание глобального правления COVAX и они определяют, имея понимание количества доз, приоритетность стран", - заявил Ляшко.
Топ комментарии
+6 Павло ШОвте
показать весь комментарий29.01.2021 20:29
+3 РОКСОЛАНА ВЕЛИКАЯ
показать весь комментарий29.01.2021 20:31
+1 Alexey Timofeev 74274071
показать весь комментарий29.01.2021 20:30
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вам вэлыкэ будивныцтво и гой-тарифы.
Да ни кто не вакцинировался- все это всемирная афера.
Завдяки особистому контролю.
Вот что глобальный механизм охотно верю, остальное - вранье для дураков.
Ну а некоторые жабы уже неделю квакают, что вакцинация начнется в середине февраля
Вот и вся цена жабьим словам
А еще процентов 40 хотят Спутник - вот их желание я б точно выполнил. Ватность надо уменьшать
Ляшко..Не всі"при надії".
тому не ми, а ти..
Туреччина вже всіх медиків провакцинувала,а Ляшко все ходить "при надії"...