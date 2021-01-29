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Новости Политика Украины
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Главные новости 29 января: СБУ-шник Нескоромный хвалит Путина, Песков открещивается от Донбасса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 29 января: СБУ-шник Нескоромный хвалит Путина, Песков открещивается от Донбасса

Полковник СБУ Нескоромный поет дифирамбы Путину, Песков обещает не присоединять Донбасс, Гончарук собрался обратно в политику, - главные новости Украины и мира 29 января 2021 года.

Нескоромный за Путина

В сети опубликована запись разговора полковника СБУ Нескоромного с двумя неизвестными собеседниками. Нескоромный поздравляет их с Новым годом "по московскому времени", передает привет "нашей московской семье". "Владимир Владимирович - красавчик, сила", - говорит он.

Полковник СБУ Расюк, которого задержали за подготовку убийства генерала СБУ Наумова, заявил в суде по избранию меры пресечения, что заказчиком убийства был именно Нескоромный.

Планы России на Донбассе

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не планирует включать в свой состав оккупированный Донбасс. По его словам, этот вопрос не стоит на повестке дня, а пропагандистка Симоньян, которая призывала "Россию-матушку" "забрать Донбасс", не может быть выразительницей официальной позиции РФ.

Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш считает, что Россия выбрала для оккупированного Донбасса "Абхазский сценарий", при котором де-юре территории не включают в состав РФ, но де-факто их интегрируют.

В зоне ООС сегодня ранены двое защитников Украины - враг сбросил на них с коптера два выстрела ВОГ-17.

"Слуги" не определились, выгонять ли Дубинского

За исключение Дубинского из фракции выступают 100 из 175 депутатов СН. Официально этот вопрос рассмотрят на заседании фракции в понедельник.

Гончарук собирается вернуться в политику

готовлюсь к новому политическому сезону, потому что принципиально важно, чтобы к власти не вернулись коррумпированные политические элиты. ... Власти необходимо сформировать условия для развития экономической модели для простых людей, которые заслуживают лучшей жизни в нашей стране", - написал Гончарук в Фейсбуке.

Кому достанется бесплатная прививка

Кабинет министров утвердил календарный план вакцинации от COVID-19 на 2021 год. Первыми прививки получат работающие в больницах медики и военные из зоны ООС. Следом за ними вакцинируют граждан старше 80 и семейных врачей, а дальше - граждан всех остальных категорий. Украинцы среднего возраста, согласно плану, смогут получить бесплатную прививку в ноябре и декабре.

Всего до конца года собираются вакцинировать 14,4 млн человек. Какой именно вакциной или вакцинами это будут делать - в Кабмине не указали.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Вот решила поизучать Дизель Шоу на предмет президентских выборов 😀😀😀
Смотреть невыносимо - набрали в команду кацапских и белорусских квэнщиков, те тупо юморят и постоянно орут по кацапски .

Украинские артисты очень отличаются своей интеллигентностью
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29.01.2021 22:05
+12
Гео Лероса выгнали за один день...а этого г*ндона - псячий рот ... неделю не могут.. шо так?
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29.01.2021 22:12
+10
Найближча мета Раши ,це втюхати в Україну Даунбас з особливим статусом ,як дестабілізуючий фактор !!!))
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29.01.2021 22:12
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Письков брехливый поц.
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29.01.2021 22:04 Ответить
Найближча мета Раши ,це втюхати в Україну Даунбас з особливим статусом ,як дестабілізуючий фактор !!!))
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29.01.2021 22:12 Ответить
Вот решила поизучать Дизель Шоу на предмет президентских выборов 😀😀😀
Смотреть невыносимо - набрали в команду кацапских и белорусских квэнщиков, те тупо юморят и постоянно орут по кацапски .

Украинские артисты очень отличаются своей интеллигентностью
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29.01.2021 22:05 Ответить
Все за кремлівським сценарієм ,на укрТБ повертається "русскоязичний" контент !!! Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує !!)))
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29.01.2021 22:09 Ответить
Смотреть невозможно - но ведь кто-то смотрит ?
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29.01.2021 22:11 Ответить
73%-овий лохторат і не таке лайно схаває з задоволенням !!!)))
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29.01.2021 22:13 Ответить
Сейчас идёт - это какой-то жах
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29.01.2021 22:10 Ответить
Очень хорошие и с большим потенциалом возможностей являются артисты грузины, я думаю ты София не имеешь возражений к сказанному Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 6387
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29.01.2021 22:12 Ответить
Артистов грузинов на украинском ТВ не видела
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30.01.2021 00:13 Ответить
Понимаете Михо в свою очередь не адекватным очень был и теперь нашего брата не воспринимают как раньше
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30.01.2021 00:21 Ответить
А Мишутка разве талантами обделён?
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30.01.2021 08:51 Ответить
позырь (ссылка)
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30.01.2021 09:05 Ответить
Sophia-Maria Duglass І ти постійно ореш по-кацапськi. Не помiтила?
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30.01.2021 09:00 Ответить
Та не потрібен Росіі Даунбас , кремлю потрібна вся Україна ,принаймні в статусі країни сателіта !!!))))
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29.01.2021 22:07 Ответить
Са... са... са... @@пу....
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29.01.2021 22:09 Ответить
Чего у тебя заела пластинка дорогой ,электрофон сломался что ли ? Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 3262
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29.01.2021 22:21 Ответить
А со скольки у них средний возвраст?
С 79, что ли?
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29.01.2021 22:08 Ответить
Прикольно в том , что СБУшники хвалят ПУКИНА , а дискредетируют друг-друга - ИЗ-ЗА ЛЕНЕГ и ПАГОНОВ ??,
,
3Э-сбу - ужэ под КРЕМЛЕМ !,
,
ХУЖЭ НЕ БУДЕТ ??,,
,
,
При ПОРОХЕ - такой СМУТЫ НЕ БЫЛО ! ,
БЫЛ ПОДЕМ .
.
А счасс -- ОНИ ДЕЛАЮТ мудрий народ ВМЕСТЕ ужэ с ФСБ .
.
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29.01.2021 22:09 Ответить
Скачивайте и РАСПРОСТРАНЯЙТЕ !.
..
https://files.dp.ua/ru/hekXmx5LTc -
-
РАСПРОСТРАНЯЙТЕ - - !1!..
.
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
партия ****** россия = 666 ....
.
А ЧТО ВЫ СОБСТВЕННО - - ХОТЕЛИ ???..
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29.01.2021 22:12 Ответить
Слушай тут на форуме есть мужик один у него ник" враг рода человеческого 666 " Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 8759
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30.01.2021 00:39 Ответить
А назначил ,кто любителя ***** , гниду
нескромного ? Марионетка фсбшная -зеленский , и если бы не перегрызлись назначенцы 🤢🤡 , нескромный предатель и дальше работал бы на врага Украины агрессора террориста путлера
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29.01.2021 22:11 Ответить
Петя теж не пас задніх, один Сємочко чого вартий.
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29.01.2021 23:03 Ответить
Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 4477
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29.01.2021 22:12 Ответить
скрепно должно быть "бисплатна"
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29.01.2021 22:18 Ответить
Гео Лероса выгнали за один день...а этого г*ндона - псячий рот ... неделю не могут.. шо так?
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29.01.2021 22:12 Ответить
Мабуть гідного змінника ще не знайшли !!!)))
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29.01.2021 22:18 Ответить
В АП приняли новую работницу ,которая переводит языки.Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 3579 Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 2911
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29.01.2021 22:15 Ответить
Корабельна сосна соснова !!!)))
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29.01.2021 22:19 Ответить
это представительница МУДРОГО НАРОДА 73 %
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29.01.2021 22:22 Ответить
Гарніша половина "мудрого наріда" !!!)))
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29.01.2021 22:33 Ответить
Лицо мёртвое и сиськи не честные , а так ничего великий Рафаель и Рембранд бы бы ох-ели
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29.01.2021 22:26 Ответить
АП був при Порошенку, зараз ОП. То це Петіна работніца?
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29.01.2021 23:06 Ответить
У Ермака спросите, он ближе Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 9141
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29.01.2021 23:10 Ответить
ПРИКОЛЬНО ..
.
как там ?? на мазывать на хлеб ? .
.
Нас ДКРЯТ МЕДВЕДЧУКОВССКИЕ олигархи , а через 7-9 часов И РОССИЙССКИЕ ??.
ХОТЯ..
.
КАКАЯ РАЗНИЦА !. .
Только больше доить будут..
НО !! .
ЭТО НА ХЛЕБ НЕ НАМАЖЭШЬ,,
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29.01.2021 22:21 Ответить
Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 8323
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29.01.2021 22:22 Ответить
Билл Гейтс дал указание своей компании Майрософт атаковать любые сайты РАБссии включая Минобороны,ФСБ,СВР,Нацгвардии и ЛАХТА-2....Капец РАБссии Хакеры США это страшные люди... Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 8676 Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 8676
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29.01.2021 22:31 Ответить
...а город Ха опять дєлят



Пэт Люра@Pet_lyra 4 ч

В течение 4-х суток полиция Харькова провела 350 обысков.
Ликвидировано 7 нарколабораторий, 5 интернет магазинов и 43 наркопритона.
Из'ято 3 тонны наркотиков и прекурсоров.
Установлена причастность 118 человек, 16 арестованы.
Вот это они психонули!
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29.01.2021 22:34 Ответить
Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 21
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30.01.2021 12:44 Ответить
Кернес не был Мафиози с Добкиным,она братаны Ярославского,бывшего начальника футбольного Металлиста... Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 801 Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу - Цензор.НЕТ 801
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29.01.2021 22:45 Ответить
Украинцы среднего возраста, согласно плану, смогут получить бесплатную прививку в ноябре и декабре.

Окуенно, иначе не скажешь...
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30.01.2021 02:48 Ответить
 
 