Главные новости 29 января: СБУ-шник Нескоромный хвалит Путина, Песков открещивается от Донбасса

Полковник СБУ Нескоромный поет дифирамбы Путину, Песков обещает не присоединять Донбасс, Гончарук собрался обратно в политику, - главные новости Украины и мира 29 января 2021 года.

Нескоромный за Путина

В сети опубликована запись разговора полковника СБУ Нескоромного с двумя неизвестными собеседниками. Нескоромный поздравляет их с Новым годом "по московскому времени", передает привет "нашей московской семье". "Владимир Владимирович - красавчик, сила", - говорит он.

Полковник СБУ Расюк, которого задержали за подготовку убийства генерала СБУ Наумова, заявил в суде по избранию меры пресечения, что заказчиком убийства был именно Нескоромный.

Планы России на Донбассе

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не планирует включать в свой состав оккупированный Донбасс. По его словам, этот вопрос не стоит на повестке дня, а пропагандистка Симоньян, которая призывала "Россию-матушку" "забрать Донбасс", не может быть выразительницей официальной позиции РФ.

Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш считает, что Россия выбрала для оккупированного Донбасса "Абхазский сценарий", при котором де-юре территории не включают в состав РФ, но де-факто их интегрируют.

В зоне ООС сегодня ранены двое защитников Украины - враг сбросил на них с коптера два выстрела ВОГ-17.

"Слуги" не определились, выгонять ли Дубинского

За исключение Дубинского из фракции выступают 100 из 175 депутатов СН. Официально этот вопрос рассмотрят на заседании фракции в понедельник.

Гончарук собирается вернуться в политику

"Я готовлюсь к новому политическому сезону, потому что принципиально важно, чтобы к власти не вернулись коррумпированные политические элиты. ... Власти необходимо сформировать условия для развития экономической модели для простых людей, которые заслуживают лучшей жизни в нашей стране", - написал Гончарук в Фейсбуке.

Кому достанется бесплатная прививка

Кабинет министров утвердил календарный план вакцинации от COVID-19 на 2021 год. Первыми прививки получат работающие в больницах медики и военные из зоны ООС. Следом за ними вакцинируют граждан старше 80 и семейных врачей, а дальше - граждан всех остальных категорий. Украинцы среднего возраста, согласно плану, смогут получить бесплатную прививку в ноябре и декабре.

Всего до конца года собираются вакцинировать 14,4 млн человек. Какой именно вакциной или вакцинами это будут делать - в Кабмине не указали.