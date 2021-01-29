Главные новости 29 января: СБУ-шник Нескоромный хвалит Путина, Песков открещивается от Донбасса
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Полковник СБУ Нескоромный поет дифирамбы Путину, Песков обещает не присоединять Донбасс, Гончарук собрался обратно в политику, - главные новости Украины и мира 29 января 2021 года.
Нескоромный за Путина
В сети опубликована запись разговора полковника СБУ Нескоромного с двумя неизвестными собеседниками. Нескоромный поздравляет их с Новым годом "по московскому времени", передает привет "нашей московской семье". "Владимир Владимирович - красавчик, сила", - говорит он.
Полковник СБУ Расюк, которого задержали за подготовку убийства генерала СБУ Наумова, заявил в суде по избранию меры пресечения, что заказчиком убийства был именно Нескоромный.
Планы России на Донбассе
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не планирует включать в свой состав оккупированный Донбасс. По его словам, этот вопрос не стоит на повестке дня, а пропагандистка Симоньян, которая призывала "Россию-матушку" "забрать Донбасс", не может быть выразительницей официальной позиции РФ.
Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш считает, что Россия выбрала для оккупированного Донбасса "Абхазский сценарий", при котором де-юре территории не включают в состав РФ, но де-факто их интегрируют.
В зоне ООС сегодня ранены двое защитников Украины - враг сбросил на них с коптера два выстрела ВОГ-17.
"Слуги" не определились, выгонять ли Дубинского
За исключение Дубинского из фракции выступают 100 из 175 депутатов СН. Официально этот вопрос рассмотрят на заседании фракции в понедельник.
Гончарук собирается вернуться в политику
"Я готовлюсь к новому политическому сезону, потому что принципиально важно, чтобы к власти не вернулись коррумпированные политические элиты. ... Власти необходимо сформировать условия для развития экономической модели для простых людей, которые заслуживают лучшей жизни в нашей стране", - написал Гончарук в Фейсбуке.
Кому достанется бесплатная прививка
Кабинет министров утвердил календарный план вакцинации от COVID-19 на 2021 год. Первыми прививки получат работающие в больницах медики и военные из зоны ООС. Следом за ними вакцинируют граждан старше 80 и семейных врачей, а дальше - граждан всех остальных категорий. Украинцы среднего возраста, согласно плану, смогут получить бесплатную прививку в ноябре и декабре.
Всего до конца года собираются вакцинировать 14,4 млн человек. Какой именно вакциной или вакцинами это будут делать - в Кабмине не указали.
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Смотреть невыносимо - набрали в команду кацапских и белорусских квэнщиков, те тупо юморят и постоянно орут по кацапски .
Украинские артисты очень отличаются своей интеллигентностью
С 79, что ли?
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3Э-сбу - ужэ под КРЕМЛЕМ !,
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ХУЖЭ НЕ БУДЕТ ??,,
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При ПОРОХЕ - такой СМУТЫ НЕ БЫЛО ! ,
БЫЛ ПОДЕМ .
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А счасс -- ОНИ ДЕЛАЮТ мудрий народ ВМЕСТЕ ужэ с ФСБ .
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https://files.dp.ua/ru/hekXmx5LTc -
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РАСПРОСТРАНЯЙТЕ - - !1!..
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россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
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партия ****** россия = 666 ....
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А ЧТО ВЫ СОБСТВЕННО - - ХОТЕЛИ ???..
нескромного ? Марионетка фсбшная -зеленский , и если бы не перегрызлись назначенцы 🤢🤡 , нескромный предатель и дальше работал бы на врага Украины агрессора террориста путлера
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как там ?? на мазывать на хлеб ? .
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Нас ДКРЯТ МЕДВЕДЧУКОВССКИЕ олигархи , а через 7-9 часов И РОССИЙССКИЕ ??.
ХОТЯ..
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КАКАЯ РАЗНИЦА !. .
Только больше доить будут..
НО !! .
ЭТО НА ХЛЕБ НЕ НАМАЖЭШЬ,,
Пэт Люра@Pet_lyra 4 ч
В течение 4-х суток полиция Харькова провела 350 обысков.
Ликвидировано 7 нарколабораторий, 5 интернет магазинов и 43 наркопритона.
Из'ято 3 тонны наркотиков и прекурсоров.
Установлена причастность 118 человек, 16 арестованы.
Вот это они психонули!
Окуенно, иначе не скажешь...