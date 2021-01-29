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В дипломах о высшем образовании может отображаться информация про высокие показатели в учебе, - приказ Минобразования

Новости Цензор.НЕТ Общество

В дипломах о высшем образовании может отображаться информация про высокие показатели в учебе, - приказ Минобразования

29 января 2021, Министерством юстиции Украины зарегистрирован приказ Министерства образования и науки Украины от 29.12.2020 № 1571 "Об утверждении форм документов о высшем образовании (научные степени) и приложения к ним, образца академической справки".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.

В частности, в пункте 3 приказа говорится, что в дипломах младшего бакалавра, бакалавра, магистра, выдаваемые вузами, может указываться информация об особых  достижениях и / или отличиях соискателей образования с учетом положений пункта 10 части второй статьи 36 Закона Украины "о высшем образовании".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2021 студенты больше не будут получать "красный диплом"

Обращаем внимание, что отметку об отличии ставят в дипломе о высшем образовании. В соответствии с приказом, в пункте 1 примечаний к форме диплома младшего бакалавра, бакалавра, магистра указано, что строка с записью дополнительную информацию предполагается в случае отличия.

Сведения о особые достижения и / или отличия также указываются в пункте 6.2.4 приложения к диплому европейского образца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вузы будут выдавать "красные дипломы", информацию об успехах можно указывать в приложении, - Минобразования 

Автор: Роман Свиридович
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В реалиях 21 века, диплом о высшем образовании - это как бумажка подтверждающая, что человек нихера не умеет делать, а знания его уже давно устарели. Особенно это касается ой-ти сферы, где ребята без дипломов в 20 лет уже на синьйорских должностях и с зп по 2-5 тыс баксов.
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29.01.2021 21:58 Ответить
Це "казки зі склепу" 30-ти річної давнини. Рідкісні винятки, як і в кожній справі, існують лише в якості ілюстрації мотивації "можливостей для всіх".
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29.01.2021 23:04 Ответить
И кому красные дипломы помешали? В дипломах о высшем образовании может отображаться информация про высокие показатели в учебе, - приказ Минобразования - Цензор.НЕТ 152
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29.01.2021 22:02 Ответить
Тупым и мешали.
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30.01.2021 08:36 Ответить
Как? Ещё и читать надо уметь?У дипломах про вищу освіту може відображатися інформація про високі показники в навчанні, - наказ Міносвіти - Цензор.НЕТ 7458
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30.01.2021 12:30 Ответить
Цю відмітку будуть ставити за хабар всім бажаючим. Зебіли торжествують!
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29.01.2021 22:19 Ответить
Портрет «успішного» українця. Родом з невеликого міста чи села. З дипломом про вищу освіту при загальній неосвіченості . Вчитися було зовсім ніколи. Заробляння грошей і гонитва за успіхом почалися в дуже юному віці, що вимагало часу і волі, і ніяк не поєднувалося з традиційним академічним процесом. Благо, українські вузи завжди були готові «піти назустріч» при оцінці знань і видачі дипломів. Звісно ж, за розумну винагороду.Статки були нажиті в результаті гешефтів або «відтиснуті, відкочені або розпиляні». Українське суспільство завжди виявляло толерантність до вкрадених статків, обираючи їхніх власників до Рад й довіряючи їм керування країною- І.Компан.
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29.01.2021 22:20 Ответить
кидаю рацуху - указать в дипломе результат теста на корону
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30.01.2021 08:24 Ответить
Лучше не надо отображать никого!
Что бы не видели, какие они тупые.
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30.01.2021 08:35 Ответить
 
 