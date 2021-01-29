Майская пресс-конференция Зеленского в Мариинском дворце обошлась как минимум в 269 тыс. грн, - DoZorro

Государственное управление делами (ГУД) потратило на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая 2020 года в Мариинском дворце, не менее 269 тысяч гривен.

Об этом сообщает сайт DoZorro со ссылкой на систему закупок ProZorro, информирует Цензор.НЕТ.

Средства при подготовке и проведении пресс-конференции потратили так:

46 тысяч гривен — электромонтажные услуги;

43 тысячи гривен — установление подиумов;

43,5 тысячи гривен — услуги по тематическому оформлению места;

45,6 тысячи гривен — видеоаппаратура;

48,4 тысячи гривен — профессиональное освещение;

42,3 тысячи гривен — звуковая аппаратура.

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Оформлением места события занималась предпринимательница Марина Грицуляк, которая за 2019 год получила от "Слуги Народа" почти миллион гривен за услуги по декоративному оформлению мероприятий.

Всего на деятельность Главного управления делами в 2020 году заложили 2,4 миллиарда гривен. Это столько же, как и в 2019 году, и чуть меньше, чем в 2018 году — тогда заложили 2,64 миллиарда. По информации системы ProZorro, в 2020 году ГУД провело 360 закупок, во время которых заключили 357 договоров более чем на 97 миллионов гривен. В 2019 году заключили сделки на 131 миллион гривен, а в 2018 — на 212 миллионов гривен.

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