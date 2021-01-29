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Зеленский (16498) пресс-конференция (313) Prozorro (196)

Майская пресс-конференция Зеленского в Мариинском дворце обошлась как минимум в 269 тыс. грн, - DoZorro

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Майская пресс-конференция Зеленского в Мариинском дворце обошлась как минимум в 269 тыс. грн, - DoZorro

Государственное управление делами (ГУД) потратило на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая 2020 года в Мариинском дворце, не менее 269 тысяч гривен.

Об этом сообщает сайт DoZorro со ссылкой на систему закупок ProZorro, информирует Цензор.НЕТ.

Средства при подготовке и проведении пресс-конференции потратили так:

46 тысяч гривен — электромонтажные услуги;

43 тысячи гривен — установление подиумов;

43,5 тысячи гривен — услуги по тематическому оформлению места;

45,6 тысячи гривен — видеоаппаратура;

48,4 тысячи гривен — профессиональное освещение;

42,3 тысячи гривен — звуковая аппаратура.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский назначил Скичко главой Черкасской областной администрации, – указ

Оформлением места события занималась предпринимательница Марина Грицуляк, которая за 2019 год получила от "Слуги Народа" почти миллион гривен за услуги по декоративному оформлению мероприятий.

Всего на деятельность Главного управления делами в 2020 году заложили 2,4 миллиарда гривен. Это столько же, как и в 2019 году, и чуть меньше, чем в 2018 году — тогда заложили 2,64 миллиарда. По информации системы ProZorro, в 2020 году ГУД провело 360 закупок, во время которых заключили 357 договоров более чем на 97 миллионов гривен. В 2019 году заключили сделки на 131 миллион гривен, а в 2018 — на 212 миллионов гривен.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
Идиотизм - бесценен. Нельзя измерить бездонную глупость Зеленского деньгами, у нее цены нет. Но дорого.
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29.01.2021 22:30
+11
Майская пресс-конференция Зеленского в Мариинском дворце обошлась как минимум в 269 тыс. грн, - DoZorro - Цензор.НЕТ 2816 Майская пресс-конференция Зеленского в Мариинском дворце обошлась как минимум в 269 тыс. грн, - DoZorro - Цензор.НЕТ 6128
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29.01.2021 22:33
+10
простой парєнь с народа... скромний такой...
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29.01.2021 22:30
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Идиотизм - бесценен. Нельзя измерить бездонную глупость Зеленского деньгами, у нее цены нет. Но дорого.
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29.01.2021 22:30 Ответить
А що не могли продавати квітки ,як на Квартал 95???)))
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29.01.2021 22:45 Ответить
"Піші - Трі бутилкі шампанского - вибросіла в пропасть" (фрагмент з к/ф "Кавказька полонянка"...
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30.01.2021 15:14 Ответить
простой парєнь с народа... скромний такой...
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29.01.2021 22:30 Ответить
Єврейський хлопчик з "пролетарской глубинки" !!!))))
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29.01.2021 22:51 Ответить
Раньше только тётя Циля знала что оно идиет а теперь это знает вся страна!
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29.01.2021 23:01 Ответить
Це там де майстри спорту "народилися"?
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29.01.2021 22:31 Ответить
не ну а шо вы хотите...уважающий себя квнщик не может себе позволить выступать как какой то лох, без профессиональных осветителей и тематического оформления места...
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29.01.2021 22:31 Ответить
Майская пресс-конференция Зеленского в Мариинском дворце обошлась как минимум в 269 тыс. грн, - DoZorro - Цензор.НЕТ 2816 Майская пресс-конференция Зеленского в Мариинском дворце обошлась как минимум в 269 тыс. грн, - DoZorro - Цензор.НЕТ 6128
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29.01.2021 22:33 Ответить
Та пішов він нах
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29.01.2021 22:34 Ответить


Чудо-ВаЩе@compdemon 6 ч

Походу, нам її у президенти підсунули...

Майская пресс-конференция Зеленского в Мариинском дворце обошлась как минимум в 269 тыс. грн, - DoZorro - Цензор.НЕТ 5750
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29.01.2021 22:36 Ответить
Гандон, так спалиться, хз
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29.01.2021 22:36 Ответить
мля ,ну шо за крайности...
то без трусов на пианино,то 69 пар трусов Майская пресс-конференция Зеленского в Мариинском дворце обошлась как минимум в 269 тыс. грн, - DoZorro - Цензор.НЕТ 4696

солома
Тепер черкащани можуть пишатися,що в них голова ОДА рекордсмен: "Ще у 2012 році Скічко в ефірі розважальної програми на "Новому каналі" одягнув на себе 69 пар трусів та встановив рекорд України(
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29.01.2021 22:38 Ответить
Кстати, о тарифоборцах под флагами БЮТ+ОПЗЖ.
Дибилам на заметку. Вот, что вы "выбороли".
Майская пресс-конференция Зеленского в Мариинском дворце обошлась как минимум в 269 тыс. грн, - DoZorro - Цензор.НЕТ 275
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29.01.2021 22:41 Ответить
Будь які дії зеленої плісняви ,це продовження лялькового балагана !!!)))
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29.01.2021 22:49 Ответить
хіба можна жаліти грошей на доленосну для нації подію?
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29.01.2021 22:42 Ответить
Нах надо
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29.01.2021 22:43 Ответить



ОЛЕКСАНДР КОЛИМ






Знайшов цікаве відео!!! Ви зрозуміли хто чи що це... "Маленька-невинність"


https://twitter.com/i/status/1354898275359449088
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29.01.2021 22:46 Ответить
ага, маленька україночка...а як прибіднялась... невинна, незаймані.

шльондра. москальська курва.
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30.01.2021 09:14 Ответить
46 тысяч гривен - электромонтажные услуги;
43 тысячи гривен - установление подиумов;
43,5 тысячи гривен - услуги по тематическому оформлению места;
45,6 тысячи гривен - видеоаппаратура;
48,4 тысячи гривен - профессиональное освещение;
42,3 тысячи гривен - звуковая аппаратура.Источник: https://censor.net/ru/n3245011
Ну совсем совести мало у челя мог бы и магнитофоном с усилителем и колонками s90 обойтись Майская пресс-конференция Зеленского в Мариинском дворце обошлась как минимум в 269 тыс. грн, - DoZorro - Цензор.НЕТ 653
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29.01.2021 22:48 Ответить
Когда этот шлепер съедет с Банковой и уедет последний КАМАЗ со стиральным порошком, тогда 73% поймут что Витя не так уж и много украл....
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29.01.2021 23:04 Ответить
Тематичне оформлення місця - це зелена ЗЕ на задньому фоні? Це вона коштує 43,5 тисяч гривень? Травнева пресконференція Зеленського в Маріїнському палаці обійшлася як мінімум у 269 тис. грн, - DoZorro - Цензор.НЕТ 9100
*****! Заберіть цього сцикуна з Банкової, бо воно нас по світу з торбою пустить.
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30.01.2021 00:59 Ответить
А президент, надо признаться, был любитель немножко приврать, очень братцы любил потрепаться, да с трибуны очки повтирать.
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30.01.2021 06:35 Ответить
 
 