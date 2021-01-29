Для борьбы с распространением COVID-19 Франция закрывает границы со странами, не входящими в ЕС, - премьер Кастекс

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил вечером в пятницу, что въезд и выезд во Францию из стран, не входящих в ЕС, запрещается в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В дополнение к мерам комендантского часа, которые произвели реальный, но недостаточный эффект, мы решили немедленно ввести следующие дополнительные меры. Любой въезд во Францию и любой выезд с нашей территории как из страны, так и в страну, не входящую в Европейский союз, будет запрещен за исключением очень настоятельных причин", - заявил глава французского правительства.

Он выступил после заседания Совета обороны, обсуждавшего состояние в стране пандемического кризиса во Франции.

Объявленный запрет, продолжил Кастекс, вступит в силу с 00:00 воскресенья.

"Любые въезды во Францию из страны ЕС будут обусловлены предъявлением теста ПЦР, за исключением трансграничных работников", - добавил премьер-министр.

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Кастекс объяснил, что, хотя во Франции ситуация выглядит лучше, чем в ряде соседних стран, "она тем не менее тревожная". "Около 27 тыс. наших соотечественников госпитализированы по причине COVID-19. Более 3 тыс. человек находятся в реанимации. Распространение вариантов, называемых "английским" и "южноафриканским", грозят сильным риском усиления эпидемии", - сообщил Кастекс.

Французский премьер предупредил, что "ближайшие дни будут определяющими" в том, что касается принятия возможных дополнительных мер.

Кроме того, Кастекс объявил, что "непродовольственные торговые центры площадью свыше 20 тыс. кв. м закрываются с воскресенья как места опасного в санитарном плане скопления людей". Премьер также напомнил о важности соблюдения уже действующих превентивных мер - правил личной гигиены, социального дистанцирования и ношения масок.

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