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Для борьбы с распространением COVID-19 Франция закрывает границы со странами, не входящими в ЕС, - премьер Кастекс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Для борьбы с распространением COVID-19 Франция закрывает границы со странами, не входящими в ЕС, - премьер Кастекс

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил вечером в пятницу, что въезд и выезд во Францию из стран, не входящих в ЕС, запрещается в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В дополнение к мерам комендантского часа, которые произвели реальный, но недостаточный эффект, мы решили немедленно ввести следующие дополнительные меры. Любой въезд во Францию и любой выезд с нашей территории как из страны, так и в страну, не входящую в Европейский союз, будет запрещен за исключением очень настоятельных причин", - заявил глава французского правительства.

Он выступил после заседания Совета обороны, обсуждавшего состояние в стране пандемического кризиса во Франции. 

Объявленный запрет, продолжил Кастекс, вступит в силу с 00:00 воскресенья.

"Любые въезды во Францию из страны ЕС будут обусловлены предъявлением теста ПЦР, за исключением трансграничных работников", - добавил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Франции ужесточили требования к приезжающим из других стран ЕС

Кастекс объяснил, что, хотя во Франции ситуация выглядит лучше, чем в ряде соседних стран, "она тем не менее тревожная". "Около 27 тыс. наших соотечественников госпитализированы по причине COVID-19. Более 3 тыс. человек находятся в реанимации. Распространение вариантов, называемых "английским" и "южноафриканским", грозят сильным риском усиления эпидемии", - сообщил Кастекс.

Французский премьер предупредил, что "ближайшие дни будут определяющими" в том, что касается принятия возможных дополнительных мер.

Кроме того, Кастекс объявил, что "непродовольственные торговые центры площадью свыше 20 тыс. кв. м закрываются с воскресенья как места опасного в санитарном плане скопления людей". Премьер также напомнил о важности соблюдения уже действующих превентивных мер - правил личной гигиены, социального дистанцирования и ношения масок.

Также читайте: "Британский" штамм коронавируса выявлен во Франции

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Що, не допомагає комендантська годинка з 18:00 ?
Ні масочки ?
Ні решта заборон ?
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29.01.2021 23:17
+4
скоро буде рік як його нема
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29.01.2021 23:14
+3
мадамa, даже не смотря на то шо вы из лахты, все таки так ругаться неприлично даже для младшего сержанта кацапоинформационных войск...
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29.01.2021 23:15
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Himikus@MrHimikus 3 ч

Якщо ви не медик, не в системі освіти, і вам не виповнилось 60 років, про безкоштовну вакцину можете забути.
Дітей в переліку теж немає!
*графа "інші категорії"- це не ви, це якраз по чисельності = армія різного роду чиновників і їх родичів 1,7млн

Для борьбы с распространением COVID-19 Франция закрывает границы со странами, не входящими в ЕС, - премьер Кастекс - Цензор.НЕТ 3379
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29.01.2021 23:02 Ответить
Який дуремар вакцинує дітей????????????????????
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29.01.2021 23:13 Ответить
Ніякий, бо їх берегти треба тій же державі. Кого ж вони, ті, хто наверху, доїтимуть, як не цих дітей, коли ті виростуть.
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29.01.2021 23:27 Ответить
як який?
путін !
у нього для діточок є новенький "Спутничок " ( Спутник - V + Новичок) Для боротьби з поширенням COVID-19 Франція закриває кордони з країнами, що не входять в ЄС, - прем'єр Кастекс - Цензор.НЕТ 4250
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29.01.2021 23:40 Ответить
беззвізу - нема?
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29.01.2021 23:06 Ответить
скоро буде рік як його нема
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29.01.2021 23:14 Ответить
А в Україні навіть школи не позакривали... І це на тлі новин, що в деяких людей вже виявлено по два штами короновірусу водночас... Влада Зеленського і його слуг це влада злочинців.
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29.01.2021 23:08 Ответить
А в Україні навіть школи не позакривали... І це на тлі новин, що в деяких людей вже виявлено по два штами короновірусу водночас... Влада Зеленського і його слуг це влада злочинців.
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29.01.2021 23:09 Ответить
Дурня.
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29.01.2021 23:09 Ответить
мадамa, даже не смотря на то шо вы из лахты, все таки так ругаться неприлично даже для младшего сержанта кацапоинформационных войск...
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29.01.2021 23:15 Ответить
Пойди у Бидона приложимь к руке, мериканец
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29.01.2021 23:18 Ответить
иди ***** задницу лизни, кац
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29.01.2021 23:22 Ответить
а Украина прошла емидемию достойно, как сказал один знаменитейший епидимиолог,
и по етой самой причине и его предсказухе - тема закрыта до следующего года.
выдыхайте и учитесь франчуки - тут мастера спорта по хворобе,
а вы еще даже на гто не сдали..
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29.01.2021 23:13 Ответить
А что Вы хотели???? Денег в бюджете нет а тут такая возможность сократить социальные выплаты....
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29.01.2021 23:17 Ответить
Що, не допомагає комендантська годинка з 18:00 ?
Ні масочки ?
Ні решта заборон ?
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29.01.2021 23:17 Ответить
А чего они испугались ? Никак не пойму. Дело ведь не в фейко-демии.
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29.01.2021 23:20 Ответить
Не знаю. Можна було б глянути, що вони там пишуть, але мені вистачає нашого дурдому ...
Всі говорять, що теперішні заборони знову будуть продовжені ...
Бо 8-го мали б закінчитися, але ж вони постійно брешуть.

Хай трошки якось перейде, може, звернуся до Вас і / чи ОА з особистим питанням / проханням. Для боротьби з поширенням COVID-19 Франція закриває кордони з країнами, що не входять в ЄС, - прем'єр Кастекс - Цензор.НЕТ 301

Як у Вас ? Заборонили ж виїзд з країни, так ? ...

У нас теж вимагають окремі "борці" закрити кордони, товчуть Трюдо, він був заїкнувся, що це порушує Конституцію ... Так тепер думають, як примусити тих, хто вертається, відбувати 14-денну ізоляцію в готелі. За власний рахунок, звичайно.

Правда, останні днів три просто по заголовках пробігала очима ... Що вони ще придумали - не в курсі.

Ви ж настрій позитивний зберігаєте ? Про майбутні подорожі думаєте ? Для боротьби з поширенням COVID-19 Франція закриває кордони з країнами, що не входять в ЄС, - прем'єр Кастекс - Цензор.НЕТ 7304
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29.01.2021 23:29 Ответить
У нас тут много серьёзных событий происходит, вроде как в правильном направлении (постепенно освобождаемся от власти глобалистов). Выезда из страны нет; по-правде говоря, даже не представляю себе - кто и зачем сейчас решится куда-то ехать, в такой ситуации (ведь по сути мировая война идёт). Вернуться в Австралию сейчас тоже трудно - число полётов ограничено, карантины тоже на две недели и т.д. Честно говоря, не хочу делать предположений; слишком мало информации.
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30.01.2021 00:27 Ответить
Как вам сместить бородатенького...
Агитация и пропаганда. Хоть листовками. Современных лидеров лепят СМИ. Как вон Зеленского: из клоуна сделали "президента".
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30.01.2021 04:06 Ответить
Поки не передбачається.
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30.01.2021 04:21 Ответить
Тогда вариантов мало.
К примеру, Зеля сейчас в роли голограммы. Которая получает все инструкции, до последней запятой, от тех кто реально (ужЕ, да) правит страной: от армейских. Потому Арестович - в составе ТКГ.
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30.01.2021 04:25 Ответить
Перепрошую, не розумію.
Це які такі =армейские= керують країною разом з Ляксєєм ?

То щось не ті військовики, які потрібні.
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30.01.2021 04:31 Ответить
Помните как недавно Зеленский (или кто там за него) грозился всеобщую мобилизацию устроить, мужчин и женщин, и идти воевать Крым ? После него вскоре выступил Хомчак (по должности - Главнокомандующий ВСУ) и сказал примерно так: РФ никуда не исчезнет, и нам придётся и дальше жить с этим соседом. И вопрос о мобилизации куда-то стух и затих.
Большинство читателей цензора ( и не только ) думают что есть какой-то блогер Арестович, которого непонятно почему и непонятно кто назначил в ТКГ. Это - ошибочная точка зрения. Арестович, вообще-то, майор военной разведки. То есть реальную власть в стране держит армия.
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30.01.2021 04:38 Ответить
Ні. Далеко не всі військові ними є по факту (на жаль), бо військовий - то не лише форма чи звання. Те саме стосується і їхнього =патріотизму=. Частини, звичайно.

Ви ж читали його останні постики ? Там - мрак.
Та й не українець він.

Є не українці по крові, але українці - по духу.

То ще треба перевірити, що у нього і для нього в житті є важливішим ... Бо займався він якраз дуже багатьма речами.

Нє, така хунта мені не треба.

Я в курсі, що окремі висловлюють думку, що оцей виклик вогню на себе, типу, - частина його прикриття ... Але - занадто мутно. Не вірю.
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30.01.2021 04:57 Ответить
Я лишь исхожу из простой истины: власть у того у кого сила. То есть армия. Есть ещё одна сила - МВД, но Авакяна давно нигде не видно ( не захворал ли ?). Значит, сила осталась одна.
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30.01.2021 05:06 Ответить
Дійсно, де це Арсенчик дівся ? Але то ж така хитра зараза - може, готує аеродромчик уже тікать ? Або хіба що захворів, так.

Під керівництвом Тарана, Хомчака і ко* (бо дуже багато хороших офіцерів звільнилися, пішли) наша армія, на жаль, не має тієї сили, яку б мусила.

А про Беню чому нічого не кажете ? Решту промосковітської кодли (оте опзж і їм подібні), які підготовуються від рашки ?

Самі ж кажете, що ******** =лідерів= ліплять змі. От в Україні і зліпили. Значить, влада - у них, у змі. І Ви це бачите по решті того, що відбувається. Це - не просто влада, а й зброя. Так зазомбовує індивідів, що вимикає залишки мозку.

Блін, ну, де той снайпер ?
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30.01.2021 05:18 Ответить
Где-то читал что настоящего Беню грохнули ещё в 2014-м, а сейчас его роль попеременно играют его брат и какой-то актёр. Может правда, а может нет. Кто его знает ?..
---
Я внимательно читаю Арестовича. Моё впечатление: власть взяла армия, и управляет говорящей головой Зеленского. Как-то так.
О Медведчуке Арестович пишет так: "вечный неудачник в политике".
Посмотрим. Я лишь обрисовал своё вИдение ситуации.
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30.01.2021 05:22 Ответить
ОК. Приймається. Я знаю, що Ви маєте свою думку. Стежу за тим, що пишете.

Так, побачимо.

Я покладаюся на інтуїцію - вона мені його блокує, не сприймає.
Пізніше можемо повернутися до розмови.
Бо тоді постає питання: як і хто =вимкнув= Єрмака ?

За блазнем стоїть не одна сила (не українська, звичайно).

Добре, дивимося далі, аналізуємо.

Дякую за розмову.

Приємних вихідних. Для боротьби з поширенням COVID-19 Франція закриває кордони з країнами, що не входять в ЄС, - прем'єр Кастекс - Цензор.НЕТ 9511
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30.01.2021 05:33 Ответить
Добре. До побачення.
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30.01.2021 08:51 Ответить
Помните как недавно Зеленский (или кто там за него) Для боротьби з поширенням COVID-19 Франція закриває кордони з країнами, що не входять в ЄС, - прем'єр Кастекс - Цензор.НЕТ 3022
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30.01.2021 04:58 Ответить
я бы ето все оставил мировому заговору банкиров - нехай чавкают...
и в Австалии и в Канадии...
ну и конечно мы бесконечно благодарны нашим канадийским друзьям за сволочность и неподдержку....
поверьте - ничего в етой жизни не забывается... - все вернется...
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30.01.2021 07:34 Ответить
Za dva dnia u nas 6 vracej umerli ot virusa eto ne feik.
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30.01.2021 01:13 Ответить
po starse vozrastam mediki odin ttak 45 let.Pomogali drugim a sami umerli.A skolko ecio takix lezit pod voprosom budu zit ili net?
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30.01.2021 01:25 Ответить
помнится вы писали, в начале всей етой лабуды, шо и перчаточки после как двери открыли, в trash can - шо ше изменилось? Для боротьби з поширенням COVID-19 Франція закриває кордони з країнами, що не входять в ЄС, - прем'єр Кастекс - Цензор.НЕТ 6692
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29.01.2021 23:26 Ответить
мадам, вы набубились?
мне бы еще год назад сказал, шо такие превращения возможны и шо ето будете вы?
навіть сумно на самому ділі
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29.01.2021 23:54 Ответить
Во как быстро распадается мир на сферы влияния.
Ну, Европа - это Ротшильды.
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29.01.2021 23:19 Ответить
всемирный заговор банкиров, не иначе... я ничего не перепутал?
а если скажем ротшильды войдут в конфликт с фордами?
шо ждать соросу?
ну чисто ваше мнение?
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29.01.2021 23:30 Ответить
Ta уже вошли. В результате весь Вашингтон заборами с колючкой перегорожен.
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30.01.2021 00:20 Ответить
спасибо.
странно, шо в Австалии нет палат для ностальгирущих за совком пхипопатов...
ну ето вы уже там сами как то
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30.01.2021 00:25 Ответить
У нас нужны палаты для тех кто думал что сюда придут китайцы и сделают всех богатыми. Хотя китайцы, скорее всего, первым делом повесили бы всех предателей, как Сталин в 1939 г. пустил под нож всю КПЗУ.
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30.01.2021 00:28 Ответить
так мы же оба про ностальгитующих за сталиным психопатов.
и в связи с етим вопрос - шо вы делаете в Австалии?
ностальгитующие за сталиным психопаты все в ряхе, а не порали вам в туда же?
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30.01.2021 00:31 Ответить
Не пропускай приём галоперидола, дедуля.
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30.01.2021 00:34 Ответить
смелый ты у нас продвигатель сралинских идей, слова знаешь..
ты так и не понял, шо разговор не о тебе....
Ведана - етот придурок весь ваш
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30.01.2021 00:47 Ответить
така реальність... кому не подобається - на штурм Бастилії))
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29.01.2021 23:20 Ответить
6-го января отштурмовались уже одни быки рогатые,
теперь показания дают и валят все на рыжего - "следовали указаниям президента".
есть подозрение, шо Q-рог будет долго скучать за рогами и бубном...
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29.01.2021 23:39 Ответить
28 лет рогатому готовят я слышал, по совокупности
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29.01.2021 23:58 Ответить
до сраци - лишь бы надолго...
войнушку рыжую они тут захотели замутить - рыжняк с шаманом..
по сроку каждому
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30.01.2021 00:11 Ответить
видишь как оно бывает, есть такие черти, которые за пределами США - голуби мира, не хотят войнушек мутить, а внутри США - так пожалуйста - море по колено
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30.01.2021 00:23 Ответить
Телефонували з Німеччини. У них там жорсткий карантин. Виходити з дому можна лише в магазин та до аптеки.
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29.01.2021 23:43 Ответить
І що він дає? Хворих набагато менше, чим у нас? Епідемія проходить?
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30.01.2021 00:09 Ответить
Боятся революции.
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30.01.2021 00:37 Ответить
ТурЬІстам до ПарЬІжу розпакувати чумадани.
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29.01.2021 23:47 Ответить
Успел съездить аж два раза, Франция прекрасна, а Париж - фу.
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30.01.2021 09:07 Ответить
уря,- "нормандскому " туруба
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30.01.2021 00:33 Ответить
Краще б заборонили в'їзд лаптєногих, вся зараза від них. І я не лише про ковід.
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30.01.2021 00:37 Ответить
Якщо в них все о'кей - і щеплення, і медицина то як їх може заразити гість з третього світу. Це кранаїни третього світу типу України і Руанди повинні закрити кордони на в'їзд. Скоріше, це так демагогічний ЄС закривається від нелегалів. Хоч радо прийняв до ПАРЄ любу їм фашиську РФ.
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30.01.2021 06:26 Ответить
Ага,закривайте. Арабоафрофранцузи вам швидко ще й соціальну рівність зроблять і все стане суспільним.
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30.01.2021 07:02 Ответить
 
 