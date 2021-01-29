Для борьбы с распространением COVID-19 Франция закрывает границы со странами, не входящими в ЕС, - премьер Кастекс
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье
Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил вечером в пятницу, что въезд и выезд во Францию из стран, не входящих в ЕС, запрещается в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В дополнение к мерам комендантского часа, которые произвели реальный, но недостаточный эффект, мы решили немедленно ввести следующие дополнительные меры. Любой въезд во Францию и любой выезд с нашей территории как из страны, так и в страну, не входящую в Европейский союз, будет запрещен за исключением очень настоятельных причин", - заявил глава французского правительства.
Он выступил после заседания Совета обороны, обсуждавшего состояние в стране пандемического кризиса во Франции.
Объявленный запрет, продолжил Кастекс, вступит в силу с 00:00 воскресенья.
"Любые въезды во Францию из страны ЕС будут обусловлены предъявлением теста ПЦР, за исключением трансграничных работников", - добавил премьер-министр.
Кастекс объяснил, что, хотя во Франции ситуация выглядит лучше, чем в ряде соседних стран, "она тем не менее тревожная". "Около 27 тыс. наших соотечественников госпитализированы по причине COVID-19. Более 3 тыс. человек находятся в реанимации. Распространение вариантов, называемых "английским" и "южноафриканским", грозят сильным риском усиления эпидемии", - сообщил Кастекс.
Французский премьер предупредил, что "ближайшие дни будут определяющими" в том, что касается принятия возможных дополнительных мер.
Кроме того, Кастекс объявил, что "непродовольственные торговые центры площадью свыше 20 тыс. кв. м закрываются с воскресенья как места опасного в санитарном плане скопления людей". Премьер также напомнил о важности соблюдения уже действующих превентивных мер - правил личной гигиены, социального дистанцирования и ношения масок.
Пожалуйста, подождите...
Himikus@MrHimikus 3 ч
Якщо ви не медик, не в системі освіти, і вам не виповнилось 60 років, про безкоштовну вакцину можете забути.
Дітей в переліку теж немає!
*графа "інші категорії"- це не ви, це якраз по чисельності = армія різного роду чиновників і їх родичів 1,7млн
путін !
у нього для діточок є новенький "Спутничок " ( Спутник - V + Новичок)
и по етой самой причине и его предсказухе - тема закрыта до следующего года.
выдыхайте и учитесь франчуки - тут мастера спорта по хворобе,
а вы еще даже на гто не сдали..
Ні масочки ?
Ні решта заборон ?
Всі говорять, що теперішні заборони знову будуть продовжені ...
Бо 8-го мали б закінчитися, але ж вони постійно брешуть.
Хай трошки якось перейде, може, звернуся до Вас і / чи ОА з особистим питанням / проханням.
Як у Вас ? Заборонили ж виїзд з країни, так ? ...
У нас теж вимагають окремі "борці" закрити кордони, товчуть Трюдо, він був заїкнувся, що це порушує Конституцію ... Так тепер думають, як примусити тих, хто вертається, відбувати 14-денну ізоляцію в готелі. За власний рахунок, звичайно.
Правда, останні днів три просто по заголовках пробігала очима ... Що вони ще придумали - не в курсі.
Ви ж настрій позитивний зберігаєте ? Про майбутні подорожі думаєте ?
Агитация и пропаганда. Хоть листовками. Современных лидеров лепят СМИ. Как вон Зеленского: из клоуна сделали "президента".
К примеру, Зеля сейчас в роли голограммы. Которая получает все инструкции, до последней запятой, от тех кто реально (ужЕ, да) правит страной: от армейских. Потому Арестович - в составе ТКГ.
Це які такі =армейские= керують країною разом з Ляксєєм ?
То щось не ті військовики, які потрібні.
Большинство читателей цензора ( и не только ) думают что есть какой-то блогер Арестович, которого непонятно почему и непонятно кто назначил в ТКГ. Это - ошибочная точка зрения. Арестович, вообще-то, майор военной разведки. То есть реальную власть в стране держит армия.
Ви ж читали його останні постики ? Там - мрак.
Та й не українець він.
Є не українці по крові, але українці - по духу.
То ще треба перевірити, що у нього і для нього в житті є важливішим ... Бо займався він якраз дуже багатьма речами.
Нє, така хунта мені не треба.
Я в курсі, що окремі висловлюють думку, що оцей виклик вогню на себе, типу, - частина його прикриття ... Але - занадто мутно. Не вірю.
Під керівництвом Тарана, Хомчака і ко* (бо дуже багато хороших офіцерів звільнилися, пішли) наша армія, на жаль, не має тієї сили, яку б мусила.
А про Беню чому нічого не кажете ? Решту промосковітської кодли (оте опзж і їм подібні), які підготовуються від рашки ?
Самі ж кажете, що ******** =лідерів= ліплять змі. От в Україні і зліпили. Значить, влада - у них, у змі. І Ви це бачите по решті того, що відбувається. Це - не просто влада, а й зброя. Так зазомбовує індивідів, що вимикає залишки мозку.
Блін, ну, де той снайпер ?
---
Я внимательно читаю Арестовича. Моё впечатление: власть взяла армия, и управляет говорящей головой Зеленского. Как-то так.
О Медведчуке Арестович пишет так: "вечный неудачник в политике".
Посмотрим. Я лишь обрисовал своё вИдение ситуации.
Так, побачимо.
Я покладаюся на інтуїцію - вона мені його блокує, не сприймає.
Пізніше можемо повернутися до розмови.
Бо тоді постає питання: як і хто =вимкнув= Єрмака ?
За блазнем стоїть не одна сила (не українська, звичайно).
Добре, дивимося далі, аналізуємо.
Дякую за розмову.
Приємних вихідних.
и в Австалии и в Канадии...
ну и конечно мы бесконечно благодарны нашим канадийским друзьям за сволочность и неподдержку....
поверьте - ничего в етой жизни не забывается... - все вернется...
мне бы еще год назад сказал, шо такие превращения возможны и шо ето будете вы?
навіть сумно на самому ділі
Ну, Европа - это Ротшильды.
а если скажем ротшильды войдут в конфликт с фордами?
шо ждать соросу?
ну чисто ваше мнение?
странно, шо в Австалии нет палат для ностальгирущих за совком пхипопатов...
ну ето вы уже там сами как то
и в связи с етим вопрос - шо вы делаете в Австалии?
ностальгитующие за сталиным психопаты все в ряхе, а не порали вам в туда же?
ты так и не понял, шо разговор не о тебе....
Ведана - етот придурок весь ваш
теперь показания дают и валят все на рыжего - "следовали указаниям президента".
есть подозрение, шо Q-рог будет долго скучать за рогами и бубном...
войнушку рыжую они тут захотели замутить - рыжняк с шаманом..
по сроку каждому