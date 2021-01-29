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Луцкий (74) люстрация (802) ректор (129)

Победивший на выборах ректора НАУ "экс-регионал" и кум Табачника Луцкий не может занять эту должность, поскольку попадает под люстрацию, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Общество

Глава НАПК Сергей Петухов заявил, что победивший на выборах ректора НАУ Максим Луцкий не может занять этот пост, поскольку попадает под люстрацию.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

После того, как в первом туре выборов ректора Национального авиационного университета, который состоялся 28 января, победил доктор технических наук, профессор Максим Луцкий, представитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Сергей Петухов 29 января написал, что Луцкий подпадает под закон о люстрации, поэтому не может занимать должность ректора.

Петухов выложил ответ Министерства юстиции Украины, в котором отмечено, что Луцкий до 2014 года был главой Соломенской райгосадминистрации Киева и не был уволен по собственному желанию.

"Это отвечает критерию осуществления очищения власти", – отметила в ответе заместитель министра по вопросам евроинтеграции Валерия Коломиец.

Также читайте: На выборах ректора Национального авиационного университета большинство голосов набрал кум Табачника, экс-регионал Луцкий, - источник

Победивший на выборах ректора НАУ экс-регионал и кум Табачника Луцкий не может занять эту должность, поскольку попадает под люстрацию, - НАПК 01
Победивший на выборах ректора НАУ экс-регионал и кум Табачника Луцкий не может занять эту должность, поскольку попадает под люстрацию, - НАПК 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+18
Если я не ошибаюсь, то выбрала его профессура института. Вернее не выбрала а скорее продалась как дешевая шалава.
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29.01.2021 23:20
+15
Победивший на выборах ректора НАУ "экс-регионал" и кум Табачника Луцкий не может занять эту должность, поскольку попадает под люстрацию, - НАПК - Цензор.НЕТ 3198
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29.01.2021 23:17
+11
Та це не привід відмовлятися від "цінного" кадра... "Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 6748
"Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 8765
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29.01.2021 23:31
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Правила форума Совет форумчан
а кто же его выбрал тогда, какие "студенты"...))
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29.01.2021 23:17 Ответить
Если я не ошибаюсь, то выбрала его профессура института. Вернее не выбрала а скорее продалась как дешевая шалава.
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29.01.2021 23:20 Ответить
фейковые выборы, таким претендентам, под люстрацией которые, вообще запрещено должно быть баллотироваться
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29.01.2021 23:24 Ответить
В этой стране деньги творят чудеса! Все продаётся и покупается, даже совесть... Кто то что то говорил про революцию достоинства и не рабов????
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29.01.2021 23:32 Ответить
это как раз не кто ее делал, а те кто ей сопротивлялся
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29.01.2021 23:34 Ответить
Там, насколько я знаю выборов не было. Было голосование а потом комиссия посчитала "как надо". Друзья и знакомые работают в НАУ.
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30.01.2021 12:10 Ответить
Максимка пнх
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29.01.2021 23:17 Ответить
Победивший на выборах ректора НАУ "экс-регионал" и кум Табачника Луцкий не может занять эту должность, поскольку попадает под люстрацию, - НАПК - Цензор.НЕТ 3198
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29.01.2021 23:17 Ответить
Этот закон для лохов, а не для 95 квартала и их друзей!
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29.01.2021 23:23 Ответить
Отже ...*взули * .. "Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 8778
..
..."Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 6892...
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29.01.2021 23:27 Ответить
Подасть скаргу в ЄСПЛ і займе. Ще й компенсацію відсудить з бюджету, з наших же податків, "за вынужденные прогулы".
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29.01.2021 23:29 Ответить
Чеченский парень Мухамад Джумаев стал героем соцсетей после драки с 4-мя рюсскими баранами типа ОМОН.. "Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 9357
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29.01.2021 23:30 Ответить
"Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 786
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29.01.2021 23:35 Ответить
Он смелый мужчина и герой не только соцсетей
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29.01.2021 23:39 Ответить
Та це не привід відмовлятися від "цінного" кадра... "Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 6748
"Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 8765
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29.01.2021 23:31 Ответить
внести героя в список на обмен
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29.01.2021 23:39 Ответить
Были в партии регионов чуваки под названием МОЛОДЫЕ РЕГИОНЫ,ну типа пацанва титушня... "Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 2109опричники дважды не судимого Витьки Индюковича- и деда Азирова
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29.01.2021 23:46 Ответить
Там сепарская кодла по круче чем в других вузах! Увы это мое первое место работы. Там всегда были пророссийские настроения, много преподавателей приехало из Параши!!!! По хорошему там нужно делать зачистку.
Кстати профессорско-преподавательский состав там так себе! Это не КПИ, не Универ, не Могилянка!!!
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30.01.2021 00:27 Ответить
Согласен на 100% с каждым словом, читайте мой пост выше.
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30.01.2021 12:12 Ответить
ахахахахахахахаха))))))))))))))))))))))))))
в утиль ,*****
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30.01.2021 01:54 Ответить
Зеленное чмо возвращает кадры януковича. Будь ты проклято.
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30.01.2021 03:28 Ответить
"Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 6936
Тепер уже і сам кремлівський яничар -виродок табакерка,
на підході, по кацапськи керувати Україною!
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30.01.2021 05:05 Ответить
В цивилизованых странах за неточные или неполные данные о себе накаывают достаточно жестко. От полного закрытия карьеры до уголовного преследования.
Но Украина к таким не относиться - принцып "не обьеманеш - не проживеш!" работает на всех уровнях.
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30.01.2021 08:25 Ответить
Выбирать можно либо кого скажут а не кого хочется ! "Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 3673
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30.01.2021 08:31 Ответить
Хіба для неориг люстрація мае значення? Скоріш навпаки ознака пріоретету як українофоб.
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30.01.2021 09:46 Ответить
знатная плять, рекомендую.

маленька україночка..."Маленька-невинність".

https://twitter.com/i/status/1354898275359449088

виявилось, що "маленька україночка" насправді проста шльондра...

А ось її відео, де ви, панове, може послухати, яка вона гарна та невинна, та прочитати під ним про карателів та нациків. Прошу.

https://youtu.be/J_oMD7m7U8c
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30.01.2021 09:55 Ответить
Если зеленые таки назначат Луцкого ректором, то НАУ гаплык полный. Когда он был проректором то отличился застройкой территории университета, продажей общежитий, автобазы и другого. Приемная комиссия и кафешки на территории университета ему тоже большие деньги приносили. Для зеко манды он свой.
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30.01.2021 12:07 Ответить
 
 