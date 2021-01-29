Победивший на выборах ректора НАУ "экс-регионал" и кум Табачника Луцкий не может занять эту должность, поскольку попадает под люстрацию, - НАПК
Новости Цензор.НЕТ Общество
Глава НАПК Сергей Петухов заявил, что победивший на выборах ректора НАУ Максим Луцкий не может занять этот пост, поскольку попадает под люстрацию.
Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
После того, как в первом туре выборов ректора Национального авиационного университета, который состоялся 28 января, победил доктор технических наук, профессор Максим Луцкий, представитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Сергей Петухов 29 января написал, что Луцкий подпадает под закон о люстрации, поэтому не может занимать должность ректора.
Петухов выложил ответ Министерства юстиции Украины, в котором отмечено, что Луцкий до 2014 года был главой Соломенской райгосадминистрации Киева и не был уволен по собственному желанию.
"Это отвечает критерию осуществления очищения власти", – отметила в ответе заместитель министра по вопросам евроинтеграции Валерия Коломиец.
Пожалуйста, подождите...
..
......
Кстати профессорско-преподавательский состав там так себе! Это не КПИ, не Универ, не Могилянка!!!
в утиль ,*****
Тепер уже і сам кремлівський яничар -виродок табакерка,
на підході, по кацапськи керувати Україною!
Но Украина к таким не относиться - принцып "не обьеманеш - не проживеш!" работает на всех уровнях.
маленька україночка..."Маленька-невинність".
https://twitter.com/i/status/1354898275359449088
виявилось, що "маленька україночка" насправді проста шльондра...
А ось її відео, де ви, панове, може послухати, яка вона гарна та невинна, та прочитати під ним про карателів та нациків. Прошу.
https://youtu.be/J_oMD7m7U8c