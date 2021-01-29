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"Информация не подтвердилась" - Ляшко о "тайной" вакцинации должностных лиц от коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает фейковой информацию о подпольной вакцинации от COVID-19 в одной из частных клиник Киева.

"Для меня это фейк, пока не будет фактов, которые подтверждены комиссиями или соответствующими правоохранительными органами", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ

Вместе с тем Ляшко выразил уверенность, "что там не происходило никакой вакцинации".

"По всем нашим каналам мы располагаем информацией, что официально в Украине ни один из иммунобиологических препаратов против COVID-19 не попадал. Я не верю, что кто-то что-то завез. Если и завозили, то это вакцина Pfizer, а вакцина Pfizer требует температуры транспортировки -70 градусов", - сказал он.

Ляшко напомнил о поручении премьер-министра, чтобы лицензионная комиссия Минздрава проверила частную клинику, которая упоминается в публикациях о подпольной вакцинации.

"По результатам проверок будет проведен отдельный брифинг", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переболевшие COVID-19 не получат вакцину в первой волне: у них уже есть защита на 3-6 месяцев, - Ляшко

Как сообщалось, на интернет-сайте "Обозреватель" вышел материал бизнесмена Михаила Бродского, в котором тот утверждает, что ряд украинских представителей власти, в частности некоторые народные депутаты и топ-чиновники, тайно вакцинировались от COVID-19 нелегально завезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer, заплатив за два укола по EUR2,5 тыс.

В некоторых СМИ в связи с этим упоминалась частная клиника "Медиленд" (Киев). В этой клинике агентству "Интерфакс-Украина" отказались комментировать ситуацию по телефону, сообщив, что информацию о вакцинации от COVID-19 можно получить только непосредственно в клинике.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+30
Зелень вже стільки набрехала, що вам ніхто вже не вірить навіть коли скажете правду.
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29.01.2021 23:50
+22
"Информация не подтвердилась" - Ляшко о "тайной" вакцинации должностных лиц от коронавируса - Цензор.НЕТ 7425
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29.01.2021 23:44
+18
Порушення карантину в Буковелі теж не підтвердилося, президент ціною свого здоров'я сам перевірив. Ну що ж, новини від сьогоднішньої влади в Україні, це новини для 73% зедаунів. Всі інші йдуть лісом, країна Дурнів
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29.01.2021 23:53
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"Информация не подтвердилась" - Ляшко о "тайной" вакцинации должностных лиц от коронавируса - Цензор.НЕТ 7425
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29.01.2021 23:44 Ответить
верим и не сомневаемся.
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29.01.2021 23:48 Ответить
"Информация не подтвердилась" - Ляшко о "тайной" вакцинации должностных лиц от коронавируса - Цензор.НЕТ 7154
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29.01.2021 23:49 Ответить
Зелень вже стільки набрехала, що вам ніхто вже не вірить навіть коли скажете правду.
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29.01.2021 23:50 Ответить
так он врёт не Вам, а своему лохоторату, а там любой пи с деш заходит, так что свою таргет группу отрабатывает...
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30.01.2021 00:06 Ответить
Немає тут брехні. Не підтвердилася інформація про ТАЄМНУ!! вакцинацію! Яка ж вона таємна, коли всі знають?! 😊
!
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30.01.2021 01:09 Ответить
Вакцинувати бариг, брехунів, колаборантів, зрадників, корупціонерів лайном собачим, цих покидьків які живуть на нашій землі.
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30.01.2021 07:48 Ответить
Порушення карантину в Буковелі теж не підтвердилося, президент ціною свого здоров'я сам перевірив. Ну що ж, новини від сьогоднішньої влади в Україні, це новини для 73% зедаунів. Всі інші йдуть лісом, країна Дурнів
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29.01.2021 23:53 Ответить
От 73% осталось 20%🤢 дураков -простаков ! Брешите дальше слуги 👹😈 дьявола !
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29.01.2021 23:56 Ответить
Решта перекинулася в мертвечуківський заЖОП?
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30.01.2021 11:19 Ответить
та хай ширяються. може передохнуть швидше.
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29.01.2021 23:59 Ответить
Пфайзер сохраняет свои свойства несколько суток при температуре до +8,с Израиля можно было завезти даже в сумке,а от таможни отмахнуться депутатской или схожей ксивой - потом уколоть желающим в течении 1-3 суток... Информация Ляшко рассчитана на 73%.Только на Украине из всех государств Европы не начата вакцинация. Кого выбрали так и живите - чего уж там,наслаждайтесь шапито.
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30.01.2021 00:00 Ответить
Вакцину на хліб не намажеш. Залізний аргумент ЗЕлохів.
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30.01.2021 00:09 Ответить
Дорогой на какой хлеб ,только в задницу и всем сразу "Інформація не підтвердилася" - Ляшко про "таємну" вакцинацію посадових осіб проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 1114
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30.01.2021 00:31 Ответить
ще одне 11,80 спалилось на Украине, на раисе повір нічим не краще "Інформація не підтвердилася" - Ляшко про "таємну" вакцинацію посадових осіб проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 2341
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30.01.2021 00:50 Ответить
Вакцину в Украину завезли на самолете, прикрываясь дипломатическим статусом.
Таможня в курсе...
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30.01.2021 12:24 Ответить
"Украина осталась единственной страной в Европе в которой не начата государственная программа вакцинации от COVID-19. По вранью и фальсификации статистики Зеленский конечно "чемпион по COVID-19"" (с) - Мы больше верим вот этому чем тому что вы нам говорите пздте.
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30.01.2021 00:02 Ответить
Веры нет вера потеряна и доверие растеряно так что как говорят 3,14 3,14 мне голос твой приятен
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30.01.2021 00:07 Ответить
Нормальний ход.Тепер Шмиглі,Крадуцькому ,Капустіну й Гольдману треба об'єднати зусилля,й засудити паразита Бродського за зруйновану репутацію,виплекану роками ! (Хоча б на гривню).
Це ж їхній хліб ! Чи ні ?
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30.01.2021 00:18 Ответить
информация о спецоперации по вагнеровцам не подтвердилась, самой операции не было. зеленые врут шо дышат
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30.01.2021 00:24 Ответить
кто-то еще верит этим скотам?
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30.01.2021 00:24 Ответить
а шо он тоже в ЦРУ ,али в украинском СБУ на пол ставки "инфу" собирает?
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30.01.2021 00:28 Ответить
завезіть зрадникам у ВР рюского вакцина, гадаю що буде дуже велике свято
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30.01.2021 00:40 Ответить
То был обычный героин
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30.01.2021 00:58 Ответить
Кто подскажет, где можно их всех, народных в дупу поцеловать ?
1. Кравчука
2. Кучму
3. Ющенко
5. Порошенко
6. Зеленского
0. Януковича

Я им так благодарен за 30 лет своей своей счастливой, беззаботной и мирной жизни
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30.01.2021 01:40 Ответить
Перепрошую, а 31 рік тому в тебе життя було мірноє і бєззаботноє? А то все вони винні?
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30.01.2021 09:24 Ответить
А той Деніска змішує всіх в одну купу і арставив поруч Яника злодія і зека і Порошенко. А де Дівуля, Бойки, Рабіновичі, Медведчуки,Литвини, Сімоненки? Вони хоч не були президентами, але грали першу скрипку.
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30.01.2021 13:46 Ответить
Зелена плiснява знищила надбання всiх поколiнь,а саме головне - вiру в поряднiсть та доброту...
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30.01.2021 05:19 Ответить
І як же ця інформація могла підтвердитись, коли ЗЕбільні виродки далеко не кончені дебіли... Хитрожопі, шкодливі, брехливі, не чисті на руку, але далеко не дебіли. І колоти собі лайно, яке ще ніде в світі навіть не пройшло повного циклу випробувань, вони не будуть. Цей фуфловкид був розрахований виключно на дурників, які наділи масочки і повірили в Великий Ковід, і планувався виключно як прихована реклама перетворення людей на ГМО.
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30.01.2021 07:20 Ответить
Зепаразити крадуть так, що й їх онукам вистачить!!!

"Інформація не підтвердилась"(с) зепаразити
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30.01.2021 08:06 Ответить
Та хто би там сумнівався, пілять...
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30.01.2021 09:22 Ответить
Ще би не підтверджено?! А як ви хочете щоб підтвердилось коли ті що шукали підтвердження самі і ТАЄМНО ВАКЦИНУВАЛИСЯ.
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30.01.2021 09:26 Ответить
Это не возможно теперь точно доказать, как и те фуфловые прививки руководителей стран, которые нам показывают.Даже Б.Гейтса показали
Который заявил, что своих детей он вакцинировать не будет. Одна дуриловка!
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30.01.2021 10:08 Ответить
Шо, никто не признался? Странно. Неожиданно.
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30.01.2021 10:27 Ответить
Тупие брехливие криси.
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30.01.2021 10:31 Ответить
Типа мы поверили. 🤣🤣🤣
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30.01.2021 11:07 Ответить
Конечно не "подтвердилось" !!! Иначе и быть не могло.
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30.01.2021 11:10 Ответить
ну на нет и суда нет
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30.01.2021 12:11 Ответить
Этот чмушник знает точно, ведь сам вакцинировался.
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30.01.2021 13:03 Ответить
Я не знаю, як хто, а я повірив. Бо ця влада ніколи не обманювала.
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30.01.2021 13:43 Ответить
 
 