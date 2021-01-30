РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13531 посетитель онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
1 512 15
вакцина (3815) карантин (16730) шоу_Шустера (315) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

С 1 февраля Кабмин обнародует информацию о поставках вакцины от коронавируса от новых производителей, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

С 1 февраля Кабмин обнародует информацию о поставках вакцины от коронавируса от новых производителей, - Степанов

Правительство с понедельника расскажет о новых договоренностях о поставках вакцины от коронавируса. Такие договоренности были достигнуты еще осенью 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" сказал министр здравохранения Украины Максим Степанов.

Он уточнил, что пока не может назвать, с кем именно подписаны контракты.

"Мы изначально говорили о том, что мы вакцинацию начинаем в феврале 2021 года. Мы исходили из тех договоренностей и того понимания процесса договоренностей, который у нас существовал в сентябре-октябре месяце. Когда мы в состоянии получить вакцину... Исходя из тех договоренностей, я думаю, что уже в понедельник-вторник вы увидите новые контракты, которые мы подписали, я просто не могу сейчас назвать", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Мечта фарм-аферистов посадить на иглу все человечество навсегда. Только одна серьезная беда уже обнаружилась при вакцинации переболевших лиц: введение вакцины в значительном количестве случаев приводит к тяжелым и фатальным исходам поскольку ведущим в патогенезе ковид-инфекции является аутоиммунный фактор и происходят реакции по типу анафилаксии. Десятки компаний-призводителей этого фуфла сошлись в схватке втюхать побольше своего, пока афера не раскрылась как с "чудодейственным" ремдесивироом или актемрой. Поначалу идиоты в погоне за этой мачмалой выкладывали по 3 тысячи зелени за 1 курс, сегодня ищут лохов чтобы хоть за 300 втюхать
показать весь комментарий
30.01.2021 01:13
+3
С 1 февраля Кабмин обнародует информацию о поставках вакцины от коронавируса от новых производителей, - Степанов - Цензор.НЕТ 4565 С 1 февраля Кабмин обнародует информацию о поставках вакцины от коронавируса от новых производителей, - Степанов - Цензор.НЕТ 7180
показать весь комментарий
30.01.2021 00:23
+3
Простите, а у нас были ранее поставки от старых производителей?!
показать весь комментарий
30.01.2021 00:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кетайсы денех вернули?
показать весь комментарий
30.01.2021 00:21 Ответить
С 1 февраля Кабмин обнародует информацию о поставках вакцины от коронавируса от новых производителей, - Степанов - Цензор.НЕТ 4565 С 1 февраля Кабмин обнародует информацию о поставках вакцины от коронавируса от новых производителей, - Степанов - Цензор.НЕТ 7180
показать весь комментарий
30.01.2021 00:23 Ответить
В Обман надо слетать - денех на вакцину отвезти пару чемоданов.
показать весь комментарий
30.01.2021 00:27 Ответить
Ну наконец-то !!! Уже открытым текстом нам говорят что вакцинироваться вы будете кацапо-вакциной и ПОГОЛОВНО, и о других вакцинах(даже китайской) можете и не мечтать !!! Все.. Нам - пздц
показать весь комментарий
30.01.2021 00:27 Ответить
Ну тогда я их из ПМа вакцинирую.
показать весь комментарий
30.01.2021 01:02 Ответить
Простите, а у нас были ранее поставки от старых производителей?!
показать весь комментарий
30.01.2021 00:30 Ответить
С 1 февраля Кабмин обнародует информацию о поставках вакцины от коронавируса от новых производителей, - Степанов - Цензор.НЕТ 5867 хороший вопрос...
показать весь комментарий
30.01.2021 01:11 Ответить
Мечта фарм-аферистов посадить на иглу все человечество навсегда. Только одна серьезная беда уже обнаружилась при вакцинации переболевших лиц: введение вакцины в значительном количестве случаев приводит к тяжелым и фатальным исходам поскольку ведущим в патогенезе ковид-инфекции является аутоиммунный фактор и происходят реакции по типу анафилаксии. Десятки компаний-призводителей этого фуфла сошлись в схватке втюхать побольше своего, пока афера не раскрылась как с "чудодейственным" ремдесивироом или актемрой. Поначалу идиоты в погоне за этой мачмалой выкладывали по 3 тысячи зелени за 1 курс, сегодня ищут лохов чтобы хоть за 300 втюхать
показать весь комментарий
30.01.2021 01:13 Ответить
Ну так героин как средство от кашля уже втюхивали))))
показать весь комментарий
30.01.2021 01:46 Ответить
Китаезы в шоке-их стеьюька-зелька на..иул???
ЭГЕЙН ТУ ГЭЗЕ...
ТЬФУ...
показать весь комментарий
30.01.2021 01:34 Ответить
Вакцинация и карантин навсегда. А там где несостоявшиеся государства рухнут, на помощь приедут конвои ООН. В телевизоре будут показывать, как голубые каски раздают водичку и сникерсы перепуганным и оголодавшим туземцам, спасающимся от коронавируса. Но на самом деле карательные спецкоманды прибудут, чтобы кратно ужесточить карантин и проводить зачистку и принудительную вакцинацию и клеймление человеческого скота. Появление рухнувших, ранее вполне успешных стран, является обязательным. Притом, таковыми могут стать и совсем отстойные, вроде мокшании или Украины, и вполне живые - вроде Голландии.
Именно ради этого планы и составлялись. В сценариях как раз и предусмотрено, что пандемия вызовет голод, социальные проблемы и бунты, которые надо подавить. Именно эти бунты и хаос станут формальным поводом для установления концлагерных порядков
показать весь комментарий
30.01.2021 01:55 Ответить
Да, это так, планы именно такие. Единственной силой в Украине, которая может помешать такому сценарию, является армия.
показать весь комментарий
30.01.2021 09:05 Ответить
Держать в тайне от людей важную информацию про вакцины а потом в турбо-режиме, чтобы не успели опомниться, купить и поставить перед фактом. В смысле они всё знают, корифеи, а вы - тупое быдло и вам знать не обязательно. Что закупим - то и вколете.
показать весь комментарий
30.01.2021 08:55 Ответить
Степанов, ты до сих пор ещё ползаешь ? Странно.
показать весь комментарий
30.01.2021 09:05 Ответить
20 тысяч излишних смертей в ноябре. Степанов почему?
показать весь комментарий
30.01.2021 10:08 Ответить
 
 