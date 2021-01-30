С 1 февраля Кабмин обнародует информацию о поставках вакцины от коронавируса от новых производителей, - Степанов
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Правительство с понедельника расскажет о новых договоренностях о поставках вакцины от коронавируса. Такие договоренности были достигнуты еще осенью 2020 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" сказал министр здравохранения Украины Максим Степанов.
Он уточнил, что пока не может назвать, с кем именно подписаны контракты.
"Мы изначально говорили о том, что мы вакцинацию начинаем в феврале 2021 года. Мы исходили из тех договоренностей и того понимания процесса договоренностей, который у нас существовал в сентябре-октябре месяце. Когда мы в состоянии получить вакцину... Исходя из тех договоренностей, я думаю, что уже в понедельник-вторник вы увидите новые контракты, которые мы подписали, я просто не могу сейчас назвать", - сказал министр.
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