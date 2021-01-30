Проведение референдума будет стоить как предвыборная кампания, около 2 млрд грн, - Стефанчук

Стоимость проведения референдума в Украине будет равно стоимости одной предвыборной кампании. Это около 2 млрд гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

Он подчеркивает, что важно, чтобы в вопросе проведения референдума не было злоупотреблений.

"Только наиболее важные вопросы, которые составляют интерес нашей нации, которые составляют интерес государства, должны выноситься на всеукраинский референдум. Кроме этого, я хочу напомнить, что это не бесплатная игра. Стоимость проведения референдума, по разным подсчетам, это как стоимость предвыборной кампании, которая проходит в Украине. Это 2 млрд гривен. Нам надо думать, стоит ли тратить их на хайповые вопросы, или же надо задавать вопросы, которые решают будущее страны", - сказал Стефанчук.

Ранее сообщалось, что первый референдум может состояться уже в 2021 году.

Напомним, во вторник, 26 января, парламент окончательно одобрил законопроект о всеукраинском референдуме.

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