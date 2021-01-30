Проведение референдума будет стоить как предвыборная кампания, около 2 млрд грн, - Стефанчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Стоимость проведения референдума в Украине будет равно стоимости одной предвыборной кампании. Это около 2 млрд гривен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".
Он подчеркивает, что важно, чтобы в вопросе проведения референдума не было злоупотреблений.
"Только наиболее важные вопросы, которые составляют интерес нашей нации, которые составляют интерес государства, должны выноситься на всеукраинский референдум. Кроме этого, я хочу напомнить, что это не бесплатная игра. Стоимость проведения референдума, по разным подсчетам, это как стоимость предвыборной кампании, которая проходит в Украине. Это 2 млрд гривен. Нам надо думать, стоит ли тратить их на хайповые вопросы, или же надо задавать вопросы, которые решают будущее страны", - сказал Стефанчук.
Ранее сообщалось, что первый референдум может состояться уже в 2021 году.
Напомним, во вторник, 26 января, парламент окончательно одобрил законопроект о всеукраинском референдуме.
Пожалуйста, подождите...
Ось тоді і буде совок на нашій не своїй землі.
уже все куплено
а тебе мало платит раненный в шинель
раз ты еще не выискал кадастры
1) анал табу?
2) по чем молоко покупать?
выж под себя заточили)))
наперстки курят...
Они (мудрый нарид) шпионов выбирают одного за одним - а они им "референдум", чтоб процесс пошел. Ганьба!
Це воно яким боком порося ?
Там здоровенний кнур.
Я набралася сміливості і пішла подивитися, скільки йому років. Бо з тим другим, Корнієнком, у мене був просто шок. Чудова форумчанка, пані Алла Новосад, мені написала, що те =мачо= 1984-го року народження ... Я довго не могла прийти до тями після такого стресу ...
Адже злодії у владі, що відверто працюють на нашого ворога - Росію, мають за мету знищити українців як націю та перетворити їх на безправних рабів
Нужен закон, запрещающий агитировать за нужное кому то решение! И наказание заказчикам и исполнителям таких попыток как за групповое изнасилование в извращенной форме.
И кто будет определять...хайповый это вопрос ..или нет??
НАТО-Да.
Украинский язык-Да.
Убрать РПЦ с Украины-Да.
а ЯК ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ?
ВИ ЗА \ПРОТИ ПРОДАЖУ НАРІЗНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ НАСЕЛЕННЮ?
ПРОПОЗИЦІЯ ДО ДРУГОГО РЕФЕРЕНДУМУ.
ВИ ЗА \ПРОТИ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ СУДУ ЛІНЧА?