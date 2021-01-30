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Новости Политика Украины
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Проведение референдума будет стоить как предвыборная кампания, около 2 млрд грн, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Проведение референдума будет стоить как предвыборная кампания, около 2 млрд грн, - Стефанчук

Стоимость проведения референдума в Украине будет равно стоимости одной предвыборной кампании. Это около 2 млрд гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

Он подчеркивает, что важно, чтобы в вопросе проведения референдума не было злоупотреблений.

"Только наиболее важные вопросы, которые составляют интерес нашей нации, которые составляют интерес государства, должны выноситься на всеукраинский референдум. Кроме этого, я хочу напомнить, что это не бесплатная игра. Стоимость проведения референдума, по разным подсчетам, это как стоимость предвыборной кампании, которая проходит в Украине. Это 2 млрд гривен. Нам надо думать, стоит ли тратить их на хайповые вопросы, или же надо задавать вопросы, которые решают будущее страны", - сказал Стефанчук.

Ранее сообщалось, что первый референдум может состояться уже в 2021 году.

Напомним, во вторник, 26 января, парламент окончательно одобрил законопроект о всеукраинском референдуме.

Также читайте: Зеленский про закон о референдуме: Теперь власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+15
Вы сегодня слышали у Савика ото-го жирного ******!? Почти дословно - ".. мы в первую вынесем на референдум те вопросы что накопились у власти !!! , а потом если народ надумает - то их вопросы.".. Если Мы их не снесем-вынесем до лета - то Нам и Украине пзда...
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30.01.2021 00:50
+12
Зеленский уже задавал дурные вопросы. Говорит, сам платил. У Степанюка уже есть 2 млрд. на референдум?
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30.01.2021 00:42
+12
А пофиг, что люди нихрена не понимают, у нас же "мудрий нарид", который уже клона выбрал, сейчас еще и обратно в совок хочет, чтобы все было государсвенное, чтобы жить как в КНДР или Венесуэле с зарплатой в 5 баксов.
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30.01.2021 00:56
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Зеленский уже задавал дурные вопросы. Говорит, сам платил. У Степанюка уже есть 2 млрд. на референдум?
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30.01.2021 00:42 Ответить
Есть. Они лежат в Нацбанке Украины
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30.01.2021 01:18 Ответить
Швидже за все в Збербанку Росії
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30.01.2021 07:14 Ответить
Если даже нет, печатать деньги уже научились...
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30.01.2021 08:47 Ответить
Побольше референдумов всяких и разных=))
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30.01.2021 00:44 Ответить
Перший референдум повинен бути про розпродаж землі. Нехай люди скажуть своє слово.
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30.01.2021 00:48 Ответить
и что люди в этом понимают ?
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30.01.2021 00:49 Ответить
А пофиг, что люди нихрена не понимают, у нас же "мудрий нарид", который уже клона выбрал, сейчас еще и обратно в совок хочет, чтобы все было государсвенное, чтобы жить как в КНДР или Венесуэле с зарплатой в 5 баксов.
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30.01.2021 00:56 Ответить
А ти не подумав що кацапстан скупить землю через підставних зажопників та інших рабіновчів?
Ось тоді і буде совок на нашій не своїй землі.
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30.01.2021 01:02 Ответить
открою тебе секрет полушинеля
уже все куплено
а тебе мало платит раненный в шинель
раз ты еще не выискал кадастры
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30.01.2021 01:16 Ответить
Кацапы согласно закона о двойном гражданстве, который сей час принимают, Украинцев с русским паспортом будут преследовать, и не позволят купить землю , если у покупателя кроме русского не будет к примеру Израильского паспорта, то они не смогут купить гражданство Украины, по русскому, только любой другой хоть Гондураса.
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30.01.2021 01:40 Ответить
Ні, перший реферерендум повинен бути про прийняття розстрілу за корупцію! І земля відразу повернеться у власність народу!
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30.01.2021 01:25 Ответить
Вот почему нельзя проводить никаких референдумов! Из-за таких как ты, ни черта не понимающих в вопросе. Смертная казнь отменена не просто так, а Украина взяла на себя обязательства, подписывала договоры. Если такие умники как ты возьмут и выведут смертную казнь, то это решение повлечет сразу массу проблем на международном уровне. Но вам ведь на это насрать, хуже не будет.
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30.01.2021 06:43 Ответить
Нєфіг було тріпатись кловуну про народовладдя з референдумами.
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30.01.2021 00:44 Ответить
Свиня вже приготувалася красти на референдумі
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30.01.2021 00:46 Ответить
Класс! За народные деньги нарид и обдурят(сманипулируют)...
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30.01.2021 00:46 Ответить
Это будет раздолье для манипуляций, сто процентов
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30.01.2021 11:09 Ответить
долги по коммуналке = 35 референдумов у них в запасе)
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30.01.2021 00:47 Ответить
Вы сегодня слышали у Савика ото-го жирного ******!? Почти дословно - ".. мы в первую вынесем на референдум те вопросы что накопились у власти !!! , а потом если народ надумает - то их вопросы.".. Если Мы их не снесем-вынесем до лета - то Нам и Украине пзда...
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30.01.2021 00:50 Ответить
Снєсуни обіцяли снєсті єслі шо. Ждьом-с.
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30.01.2021 00:57 Ответить
это я написал к адекватным людям, а ты жди..Ждун ***..
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30.01.2021 01:07 Ответить
Звучит как - будет украдено как обычно. Гражданам не стоит волноваться по этому поводу.
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30.01.2021 01:04 Ответить
нет сайтов поддерживающих Украину
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30.01.2021 01:05 Ответить
Два наиболее важных вопроса:
1) анал табу?
2) по чем молоко покупать?
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30.01.2021 01:10 Ответить
как раз Эти вопросы запрещено выносить на референдум.
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30.01.2021 01:30 Ответить
А судить коррупционеров, кто будет? Чисто свой прокурор зе-мудака? мужинек венедиктовой ****** государство на миллион гривен. Я что-то не помню, чтобы его арестовали, зато я помню , как Антоненко уже 1.5 года сидит в сизо и на него даже нет улик!
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30.01.2021 06:08 Ответить
т.е. эти уроды еще планируют вопросы отбирать на свой россуд? охеренное "народовластие". просто замечательное... дебилы
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30.01.2021 01:14 Ответить
скинитесь
выж под себя заточили)))
наперстки курят...
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30.01.2021 01:14 Ответить
Два миллиарда..?! И здесь уже решили поживиться..! Платные бюллетени напечатали уже?!
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30.01.2021 01:21 Ответить
Если вынести на референдум не один вопрос, как прописали депутаты в законе, а 10, то можно сэкономить сразу 18 млрд гривень! Именно столько, сколько воруют на откатах от "Большой стройки"! Проведение референдума будет стоить как предвыборная кампания, около 2 млрд грн, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3272
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30.01.2021 01:22 Ответить
только Один вопрос - один референдум!
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30.01.2021 01:32 Ответить
Проведение референдума не будет стоить ничего, если проводить его по современному - онлайн! А для стариков установить на их почтах колл центр и они будут к нему подходить и давать паспорт и индикационный код и их зарегистрируют на сайте прямой демократии и проголосуют с компьютера колл центра. Никаких бумажек печатать не нужно. Люди смогут голосовать хоть с телефона, но пройдя многоуровневую идентификацию.
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30.01.2021 02:32 Ответить
Лубянка все оплатит. 2 лярда для нее не деньги. Скоро у мудведчука будет вся Украина в кармане. Через референдум, естественно.
Они (мудрый нарид) шпионов выбирают одного за одним - а они им "референдум", чтоб процесс пошел. Ганьба!
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30.01.2021 03:28 Ответить
П*ятничне: з Баба і Кіт Проведение референдума будет стоить как предвыборная кампания, около 2 млрд грн, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 434

Проведение референдума будет стоить как предвыборная кампания, около 2 млрд грн, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2425
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30.01.2021 05:22 Ответить
А чому це вгодоване порося не розповіло про те, скільки коштує українській громаді місячне перебування при владі таких ЗЕбілів як він? І це не лише колосальні втрати бюджетних коштів, супутні втрати від їхньої злочинної діяльності потрібно буде виправляти десятиліттями... За всі їх досягнення: закони про розпродаж того, що їм ніколи не належало і до чого вони своїми загрібущими лапами не мали б права лізти, проплачене роздмухування коронаістерії, спроба проведення незаконних медичних експериментів на людях, - вже тягне не на пожиттєве з конфіскацією, а на вищу міру соціального зазисту.
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30.01.2021 05:25 Ответить
Ну, Ви їй-Бо.
Це воно яким боком порося ?
Там здоровенний кнур.

Я набралася сміливості і пішла подивитися, скільки йому років. Бо з тим другим, Корнієнком, у мене був просто шок. Чудова форумчанка, пані Алла Новосад, мені написала, що те =мачо= 1984-го року народження ... Я довго не могла прийти до тями після такого стресу ... Проведение референдума будет стоить как предвыборная кампания, около 2 млрд грн, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3067
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30.01.2021 06:11 Ответить
На референдум потрібно винести питання, - куди постійно пропадає одна з шкарпеток?
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30.01.2021 06:50 Ответить
Я не против рынка земли. Но величина участка должна быть ограничена 50 га на человека, а не 200 000 га или 10 000 га как сейчас. Шмаркля выполнял заказ Корломойского. Потому буду голосовать вообще против рынка. В снове любого дела должны быть чистые помышления во благо страны. Этот же закон принимали во благо олигархов и евреев.
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30.01.2021 06:54 Ответить
Всі розмови про можливість запуску ринку землі можуть вестися лише в майбутньому та виключно при проукраїнській владі в країні, тобто не раніше ніж за 5..10 років.
Адже злодії у владі, що відверто працюють на нашого ворога - Росію, мають за мету знищити українців як націю та перетворити їх на безправних рабів
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30.01.2021 07:41 Ответить
При такой власти любой рынок земли недопустим. При любом рынке обманут. Лучше рынок отменить без референдума. Но если так не получится, то обязателен референдум. И не надо спекулировать на стоимости процесса. Ну если экономить на таких вещах, то может и выборы отменить лет на 50? Обнаглели вообще. Но боюсь что они через свои ресурсы могут внушить народу что дерибан земли это благо и что как только начнется этот дерибан, то заживём как в Америке.
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30.01.2021 08:06 Ответить
Пятикопеечные понты...не хотят работать,а свалить все на рехверендум,типа это не мы а народец соорудил темарь...,Гитлер тоже референдумами пудрил мозги пруссакам... Проведение референдума будет стоить как предвыборная кампания, около 2 млрд грн, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5615
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30.01.2021 08:18 Ответить
2 млрд - это с массовой коррекцией волеизъявления!
Нужен закон, запрещающий агитировать за нужное кому то решение! И наказание заказчикам и исполнителям таких попыток как за групповое изнасилование в извращенной форме.
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30.01.2021 08:23 Ответить
После истории с оплатой за жильё любимой тёще как-то хочется взять какую-нибудь деревянную колотуху или столярный деревянный молоток-киянку і бридкому свинорылому тёщиному угоднику Стефанчуку тщательно растрамбовать харю и повышибать кабаньи ікла и поросячьи глазки.
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30.01.2021 08:31 Ответить
Отлично! Можно раз в месяц проводить. АКАКАЯРАЗНИЦА😁😁😁😁
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30.01.2021 08:42 Ответить
А что там с опросом гнусавого на выборах? Результаты есть? 😂😂😂
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30.01.2021 09:08 Ответить
Есть...20 тон макулатуры! Проведення референдуму коштуватиме як передвиборча кампанія, близько 2 млрд грн, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7998
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30.01.2021 15:14 Ответить
А что ж ты свыня написала такой закон что по нему любой хайповый вопрос можно референдить??
И кто будет определять...хайповый это вопрос ..или нет??
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30.01.2021 09:11 Ответить
У власти дебили, которые не могут представить и интересы страны и народа!
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30.01.2021 09:56 Ответить
Да что вам два милиарда??? Поднимите газ на пару месяцев, потом будете бороться за снижение -СНИЗИТЕ!!! А денюжки уже есть!!!! Хорошо из Земли кушайте на здоровье!!!
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30.01.2021 10:23 Ответить
Первый референдум должен быть уже без шмаркли.
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30.01.2021 11:42 Ответить
Любой вопрос ясен умным людям и без референдумов.
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30.01.2021 11:44 Ответить
Евросоюз-Да.
НАТО-Да.
Украинский язык-Да.
Убрать РПЦ с Украины-Да.
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30.01.2021 11:46 Ответить
Проведення референдуму коштуватиме як передвиборча кампанія, близько 2 млрд грн, - Стефанчук
а ЯК ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ? Проведення референдуму коштуватиме як передвиборча кампанія, близько 2 млрд грн, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4876
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30.01.2021 18:08 Ответить
пРОПОЗИЦІЯ ДО ПИТАННЯ ПЕРШОГО РЕФЕРЕНДУМУ.
ВИ ЗА \ПРОТИ ПРОДАЖУ НАРІЗНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ НАСЕЛЕННЮ?

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ДРУГОГО РЕФЕРЕНДУМУ.
ВИ ЗА \ПРОТИ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ СУДУ ЛІНЧА? Проведення референдуму коштуватиме як передвиборча кампанія, близько 2 млрд грн, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8129

Проведення референдуму коштуватиме як передвиборча кампанія, близько 2 млрд грн, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7936


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30.01.2021 18:16 Ответить
якщо всього 2 млрд грн, то давайте проводити референдум щодня. воно хоть знає як заробити ці гроші. звик жити на халяву, дорвався до корита. а руки зжопи
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30.01.2021 21:43 Ответить
2 млрд. ... и бесконечное количество референдумов... "забирайте, страна не обеднеет", навеяло из "Ивана Васильевича". да их за это надо самих на референдум поделить!
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31.01.2021 10:11 Ответить
 
 