Житель Австрии завещал 2 млн евро французскому селу, в котором его прятали от нацистов во время Второй мировой войны
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Гражданин Австрии Эрик Швам завещал 2 миллиона евро французской деревне Ле Шамбон-сюр-Линьйон, в которой во время Второй мировой войны его вместе с семьей спасли от нацистов и местных коллаборационистов.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает France 3.
Швам умер в прошлом месяце в возрасте 90 лет. В 1943 году он прибыл в село Ле Шамбон-сюр-Линьйон, в котором парня и его семью спрятали от нацистов. Глава села сказал, что Швам оставил "большую сумму", однако его предшественник на посту рассказал, что речь идет именно о 2 миллиона евро.
Работница департамента по культуре и коммуникаций Дениз Валла заявила, что три недели назад с руководством села связался нотариус и обсудил передачу денег.
"Он (Швам - ред.) был очень сдержанным джентльменом и не хотел, чтобы его жест широко разглашали. О жертвователе мало что известно, но мы провели небольшое исследование ", - сказала она.
Так, семья Эрика Швама была из Вены, его отец там работал врачом. В 1943 году он прибыл в Ле Шамбон-сюр-Линьйона вместе с родителями и бабушкой. После войны они вернулись в Австрию, но в 1950 году Швам переехал в Лион (расположен близ села), где изучал фармацевтику.
В Лионе мужчина женился и жил со своей женой, детей у них не было. Ко времени смерти Швам был вдовцом.
Поселковый голова отметил, что средства, которые пожертвовал австриец, используют на финансирование образования и молодежных проектов.
Село Ле Шамбон-сюр-Линьйон известно своими "спасательными операциями". История со Швамом и его семьей не одинока: во время Второй мировой местный пастор и его жена призвали жителей прятать еврейских беженцев. В итоге село стало убежищем для тысяч беженцев и центром сопротивления. Израиль также отмечал вклад жителей села.
Однако репутацию убежища Ле Шамбон-сюр-Линьйон имел и до этого, такая история села началась с укрытия протестантов от преследований в 17-м веке. Прятались там люди во время Французской революции, во время гражданской войны 1930-х в Испании и тому подобное.
Пожалуйста, подождите...
они всегда и везде люди...
и знаете?
эти деньги не украдут и не построят
лавочки в парке
их потратят на воспитание добрых
и смелых людей из этого села..б
"Чему нас учат черепахи? - Чтоб долго жить - не суетись ! "(с)
2. Если человек делает добро и ожидает благодарности - это уже не добро, а купля-продажа.
Это же относится и к обсуждению этого категорического (морального) императива.
Після закінчення 2-ої світової війни Нідерланди щороку надсилають в Канаду 20 000 цибульок тюльпанів як вияв подяки за те, що Канада прихистила крон-принцесу Юлію з родиною в Оттаві і саме там у 1943 народилася теперішня королева Марґрієт (вперше було 100 000; то міняється - 10 000 від королівської родини і уряд ще додає).
Це заклало традицію Фестивалю Тюльпанів в Оттаві.
бачимо білі прапори фопів, а подумки - юля скрізь
менталитет менталитетом, но казлом никому никто быть не запрещал.
хочется казлом быть? - будь, но потом без вопросов...и дайте уже пространство для не казлов.... - у них свои причины и вопросы...
защищать свою Родину. А Родина - это не страна, не анклав, не география - это где тебя скотину родили родители, дальше молчу
Ніщо ж не заважало йому, при бажанні, зайнятися подібною благодійністю ще за життя, можливо навіть в значно меншому розмірі. Адже після закінчення війни в нього було на це вдосталь часу, понад 70 років.
Патом, патом, патом... Кагда ви все умрьоті ... і йещо патом.. І только через мой труп !!!
"Нимагумолчать!"
2020 - 90 = 1930
1943 - 1930 = 13 лет!
Или кто-то "стрельнул в твою бошку"?
В Одессе есть евреи , пережившие Холокост, которых тоже прятали одесситы от румын. Очень многие пережили оккупацию и избежали казнь именно в близлежащих украинских сёлах .Хороший пример для них отблагодарить своих спасителей. Многие из них давно живут заграницей, они или их потомки вполне могут быть даже в списке Форбс .
Замечательная трогательная история. А жители этого французского села просто лучшие. Хотя видела те 'села ' во Франции. Красота неописуемая с дорогами и инфраструктурой, с виноградниками и звенящим от чистоты воздухом. В наших сёлах из этого всего только воздух
"Аз воздам" (с)
Здесь у нас пример истинного бескорыстного дваждыдобра.
Думаю, что добро делать надо и даже когда спасибо не получишь.
Спешите делать добро- аксиома жизни любого человека
Чудовий вчинок.
...Можно сказать, что Цыганскому театру повезло: большинство музыкантов, постановщиков, оформителей спектаклей были евреи. В годы закрытия Московского Еврейского театра "Госет" и позорной кампании борьбы с космополитами (1947 - 1953 гг.) театр "Ромэн" помог евреям стать "цыганами". http://kngu.org/uk/node/83
"Аз воздам" (с)
Но, новость конечно замечательная для Украины. Здесь как раз президент-маланец деньги собирает не по синагогам.
здогадуєтесь чому?
Безсормна реклама казна чого нікому не приємна.
для України якось не актуальна