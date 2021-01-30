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Новости За рубежом
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Австрия (734) нацизм (334) Франция (3073)

Житель Австрии завещал 2 млн евро французскому селу, в котором его прятали от нацистов во время Второй мировой войны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Житель Австрии завещал 2 млн евро французскому селу, в котором его прятали от нацистов во время Второй мировой войны

Гражданин Австрии Эрик Швам завещал 2 миллиона евро французской деревне Ле Шамбон-сюр-Линьйон, в которой во время Второй мировой войны его вместе с семьей спасли от нацистов и местных коллаборационистов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает France 3.

Швам умер в прошлом месяце в возрасте 90 лет. В 1943 году он прибыл в село Ле Шамбон-сюр-Линьйон, в котором парня и его семью спрятали от нацистов. Глава села сказал, что Швам оставил "большую сумму", однако его предшественник на посту рассказал, что речь идет именно о 2 миллиона евро.

Работница департамента по культуре и коммуникаций Дениз Валла заявила, что три недели назад с руководством села связался нотариус и обсудил передачу денег.

"Он (Швам - ред.) был очень сдержанным джентльменом и не хотел, чтобы его жест широко разглашали. О жертвователе мало что известно, но мы провели небольшое исследование ", - сказала она.

Так, семья Эрика Швама была из Вены, его отец там работал врачом. В 1943 году он прибыл в Ле Шамбон-сюр-Линьйона вместе с родителями и бабушкой. После войны они вернулись в Австрию, но в 1950 году Швам переехал в Лион (расположен близ села), где изучал фармацевтику.

В Лионе мужчина женился и жил со своей женой, детей у них не было. Ко времени смерти Швам был вдовцом.

Поселковый голова отметил, что средства, которые пожертвовал австриец, используют на финансирование образования и молодежных проектов.

Село Ле Шамбон-сюр-Линьйон известно своими "спасательными операциями". История со Швамом и его семьей не одинока: во время Второй мировой местный пастор и его жена призвали жителей прятать еврейских беженцев. В итоге село стало убежищем для тысяч беженцев и центром сопротивления. Израиль также отмечал вклад жителей села.

Однако репутацию убежища Ле Шамбон-сюр-Линьйон имел и до этого, такая история села началась с укрытия протестантов от преследований в 17-м веке. Прятались там люди во время Французской революции, во время гражданской войны 1930-х в Испании и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в 76-ю годовщину изгнания нацистов: Украинцы заплатили высокую цену за мир, который мы должны сохранить. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+26
Вера в человечество чуть воспрянула.
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30.01.2021 01:49
+17
люди
они всегда и везде люди...
и знаете?
эти деньги не украдут и не построят
лавочки в парке
их потратят на воспитание добрых
и смелых людей из этого села..б
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30.01.2021 01:53
+10
Благородний вчинок.

Після закінчення 2-ої світової війни Нідерланди щороку надсилають в Канаду 20 000 цибульок тюльпанів як вияв подяки за те, що Канада прихистила крон-принцесу Юлію з родиною в Оттаві і саме там у 1943 народилася теперішня королева Марґрієт (вперше було 100 000; то міняється - 10 000 від королівської родини і уряд ще додає).

Це заклало традицію Фестивалю Тюльпанів в Оттаві.

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30.01.2021 03:30
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Вера в человечество чуть воспрянула.
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30.01.2021 01:49 Ответить
люди
они всегда и везде люди...
и знаете?
эти деньги не украдут и не построят
лавочки в парке
их потратят на воспитание добрых
и смелых людей из этого села..б
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30.01.2021 01:53 Ответить
Швам умер в прошлом месяце в возрасте 90 лет.
"Чему нас учат черепахи? - Чтоб долго жить - не суетись ! "(с)
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30.01.2021 02:02 Ответить
Сколько тысяч их прятали в разных странах, а отблагодарили единицы.
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30.01.2021 02:18 Ответить
Добрые дела, добро - это норма жизни и не будет за то награды, а вот за вред и зло придётся отвечать. Всегда наступает расплата. Всякому своё.
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30.01.2021 02:42 Ответить
Это из какой сказки?
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30.01.2021 05:23 Ответить
1. Добро делается не в ожидании благодарности.
2. Если человек делает добро и ожидает благодарности - это уже не добро, а купля-продажа.
Это же относится и к обсуждению этого категорического (морального) императива.
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30.01.2021 20:37 Ответить
жаль, что я не село.
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30.01.2021 03:08 Ответить
2 лимона хоца? для начала казлом не будь...
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30.01.2021 03:17 Ответить
ты - дяревня
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30.01.2021 10:24 Ответить
ето то шo я называю память..
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30.01.2021 03:14 Ответить
Благородний вчинок.

Після закінчення 2-ої світової війни Нідерланди щороку надсилають в Канаду 20 000 цибульок тюльпанів як вияв подяки за те, що Канада прихистила крон-принцесу Юлію з родиною в Оттаві і саме там у 1943 народилася теперішня королева Марґрієт (вперше було 100 000; то міняється - 10 000 від королівської родини і уряд ще додає).

Це заклало традицію Фестивалю Тюльпанів в Оттаві.

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30.01.2021 03:30 Ответить
*Ой, Юліану
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30.01.2021 04:14 Ответить
і не дивно
бачимо білі прапори фопів, а подумки - юля скрізь
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30.01.2021 10:28 Ответить
Это другой менталитет. Почему он не распилил всё на родственников? Потому что его так воспитали и он сам лично находил подтверждения правильности своему воспитанию. Когда человек, работающий хоть и на обычной работе. Но он всё равно личность, который ни в чём не нуждается и обеспечен по главным потребностям человека. Поэтому принципы- "есть элита, которой возможно всё. А есть остальные "холопы"- ему незнакомы. Это вам, не украинец с ментальностью- дорвался до денег, так нужно брать по максимуму, пока есть возможность. Такссс.. себя обеспечил. Так нужно ещё родственников- сына, дочку, маму, папу, зятя, внучку и т.д. Хапать и хапать, пока есть возможность. Ибо не хочется опять быть в роли "твари дрожащей", раз дорвался- хочу быть всегда "право имеющий".
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30.01.2021 03:32 Ответить
брехня...

менталитет менталитетом, но казлом никому никто быть не запрещал.
хочется казлом быть? - будь, но потом без вопросов...и дайте уже пространство для не казлов.... - у них свои причины и вопросы...
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30.01.2021 04:58 Ответить
це менталітет московитского холопа, який силою насаджували в Україні.
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30.01.2021 06:29 Ответить
Один раз довелось отдыхать в компании истинно богатых людей. Это были владельцы крупного семейного бизнеса в Бельгии, там совсем другие категории, очень простые во всем, простая одежда, недорогие машины. Им ненужно никому ничего доказывать. Это уровень , который за уровнем. Про сравнение с нашими богачами писать не буду, все и так знаем их деятельность и благотворительность на публику
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30.01.2021 08:01 Ответить
чтобы сравнивать нужно было отдыхать и в компании наших богачей...
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30.01.2021 10:31 Ответить
"Почему он не распилил всё на родственников?" ... если бы ты кроме заголовка прочитал что написано не задавал бы глупых вопросов
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30.01.2021 08:14 Ответить
Ахінея Житель Австрии завещал 2 млн евро французскому селу, в котором его прятали от нацистов во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 9179 ... Ти розмірковуєш про менталітет корупціонера , і до чого тут лише українці ,, якщо менталітет корупціонера однаковий у всьому світі .

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30.01.2021 08:44 Ответить
«Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир»
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30.01.2021 05:56 Ответить
В 43 году этот пень перебрался из оккупированной Австрии в такую же Францию, Геррой конечно за на шару полученные бабуленции. А мог пойти в армию и стрельнуть один раз в оккупанта или в свою бошку. Это дерьмо пряталось не от нацистов, а от своего долга -
защищать свою Родину. А Родина - это не страна, не анклав, не география - это где тебя скотину родили родители, дальше молчу
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30.01.2021 06:20 Ответить
Селу просто незбагненно пощастило що в цього Швама не склалося з дітьми, а, отже, не було на кого залишити свій спадок. Інакше б не пожертвував він селищу ні цента.
Ніщо ж не заважало йому, при бажанні, зайнятися подібною благодійністю ще за життя, можливо навіть в значно меншому розмірі. Адже після закінчення війни в нього було на це вдосталь часу, понад 70 років.
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30.01.2021 08:34 Ответить
Це виглядає , як

Патом, патом, патом... Кагда ви все умрьоті ... і йещо патом.. І только через мой труп !!!
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30.01.2021 20:14 Ответить
Де вас мацав ребе? Покажіть на ляльці
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30.01.2021 23:34 Ответить
О, полезло дерьмо со своей психологией и своими 5-ю копейками.
"Нимагумолчать!"
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30.01.2021 20:41 Ответить
Пєтушарік, а що саме тебе, мудака, не влаштовує? ))
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30.01.2021 20:51 Ответить
Що ви мелете. Йому в 43 році було 12 років. Не всі родяться Гаврошами.
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30.01.2021 10:33 Ответить
Ты, хоть, арифметику в школе проходил, Херрой?
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30.01.2021 20:44 Ответить
В 1943 йому було 12-13 років, тут здорові лби без пострілу здавались німцям міліонами.
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30.01.2021 08:11 Ответить
Цих людей ніхто не зганяв зустрічати Гітлера після приєднання Австрії до Німеччини. Це схоже на окупацію? На мiй погляд то не дуже )Житель Австрии завещал 2 млн евро французскому селу, в котором его прятали от нацистов во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 4962
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30.01.2021 08:42 Ответить
такая репутация у того села...может оно определено, как место для убежища еще с допотопных времен...они же скрывают информацию
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30.01.2021 10:34 Ответить
Ещё раз, для особенно одаренных. Ты арифметику в школе проходил? Считать умеешь?
2020 - 90 = 1930
1943 - 1930 = 13 лет!
Или кто-то "стрельнул в твою бошку"?
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30.01.2021 20:47 Ответить
прямо не село, а посольство царства божого.
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30.01.2021 06:25 Ответить
Там в местную кирху ходят и внимательно проповеди слушают
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30.01.2021 08:23 Ответить
Дуже достойна вдячність за врятовані життя. Пощастило громаді і впевнена, вони витратять гроші з користю для односельців.
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30.01.2021 07:27 Ответить
На Мегі показували фільм як МОССАД розшукував нацистів по всьому світу знищував їх. Фільм створений на дійсних фактах. А тим хто рятував євреїв під час війни, вони вдячні. Хоча і євреї є різні.
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30.01.2021 07:44 Ответить
Тот редкий случай, когда добро вернулось.
В Одессе есть евреи , пережившие Холокост, которых тоже прятали одесситы от румын. Очень многие пережили оккупацию и избежали казнь именно в близлежащих украинских сёлах .Хороший пример для них отблагодарить своих спасителей. Многие из них давно живут заграницей, они или их потомки вполне могут быть даже в списке Форбс .
Замечательная трогательная история. А жители этого французского села просто лучшие. Хотя видела те 'села ' во Франции. Красота неописуемая с дорогами и инфраструктурой, с виноградниками и звенящим от чистоты воздухом. В наших сёлах из этого всего только воздух
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30.01.2021 07:52 Ответить
Добро возвращается ВсегдА
"Аз воздам" (с)
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30.01.2021 08:27 Ответить
Практика показывает, что это редкий случай. Наоборот, добро, не истинное , а показушное, за которое требуют оплаты (отдачи) , и это уже не добро, а , скорее, товар, инвестиция в самого себя , в , например, положительную оценку электората на выборах. Истинное же добро даёт свободу действий тому, кого одобродетельствовали. Если вы говорите о легендах, то Исус исцелял самые страшные болезни у многих людей, но как 'отблагодарили' Его люди мы знаем.
Здесь у нас пример истинного бескорыстного дваждыдобра.
Думаю, что добро делать надо и даже когда спасибо не получишь.
Спешите делать добро- аксиома жизни любого человека
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30.01.2021 10:10 Ответить
а в то время 2 ляма ничего неизначили людей убивали пачками
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30.01.2021 08:13 Ответить
"На Западє жівут хорошо, но бєздуховно"... Житель Австрии завещал 2 млн евро французскому селу, в котором его прятали от нацистов во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 6595
Чудовий вчинок.
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30.01.2021 08:13 Ответить
Интересно было бы почитать посты после этой статьи.... Житель Австрии завещал 2 млн евро французскому селу, в котором его прятали от нацистов во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 8430 Житель Франции завещал 5 млн евро украинскому селу, в котором его прятали от нацистов во время Второй мировой войны....интересно как в этом селе поделили бы эти деньги или куда бы их направили, уверен что даже ОП захотел бы в данной ситуации нагреть руки Житель Австрии завещал 2 млн евро французскому селу, в котором его прятали от нацистов во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 6372
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30.01.2021 08:18 Ответить
...Гитлер хотел полностью уничтожить два народа - евреев и цыган...

...Можно сказать, что Цыганскому театру повезло: большинство музыкантов, постановщиков, оформителей спектаклей были евреи. В годы закрытия Московского Еврейского театра "Госет" и позорной кампании борьбы с космополитами (1947 - 1953 гг.) театр "Ромэн" помог евреям стать "цыганами". http://kngu.org/uk/node/83
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30.01.2021 08:28 Ответить
Только Бог по Библии евреев отправил в изгнание, а цыганам дал свободу( за то что они не дали гвозди солдатам для распятия ...), евреи сейчас имеют пристанище в Израиле и в Украине, а вот цыгане никак себе не найдут землю для своего пристанища. Житель Австрии завещал 2 млн евро французскому селу, в котором его прятали от нацистов во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 1306
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30.01.2021 08:38 Ответить
"... інші назви циганів/ромів, що походять від етнохороніму «єгиптяни» (англ. gypsies від англ. egyptians, ісп. gitanos від ісп. egiptanos, фр. gitans, угор. fáraók népe - дослівно «фараонове плем'я»), - адже частина циган називала себе християнськими біженцями з Єгипту або «малого Єгипту»... "Недарма Шолом-Алейхем дав йому (Києву) назву Егупец, тобто Єгипет..."
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30.01.2021 09:06 Ответить
"Магдебурзьке право - Право встановлювало порядок виборів і функції органів міського самоуправління, суду, купецьких об'єднань, цехів, регулювало питання торгівлі, опіки, спадкування, визначало покарання за різні види злочинів тощо. Воно не мало поширення на жінок, бідняків, незаконно народжених та юдеїв." На території України було Магдебурзьке право, а на території Росії - ні. Можливо, що відтоді й пішло, що Київ - це Єгупець-Єгипет?
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30.01.2021 09:25 Ответить
Добро возвращается ВсегдА
"Аз воздам" (с)
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30.01.2021 08:29 Ответить
Интересно, хоть одного голодного украинца во время Голодомора накормила еврейская нация, окопавшаяся в Украине? Я не слышал. Читал про "Торгсины".
Но, новость конечно замечательная для Украины. Здесь как раз президент-маланец деньги собирает не по синагогам.
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30.01.2021 08:48 Ответить
мою бабусю , нині покійну , підгодовували .
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30.01.2021 09:27 Ответить
багатьох бабусь і зараз українцям доводиться підгодовувати.
здогадуєтесь чому?
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30.01.2021 20:00 Ответить
немцы подкармливали наших детей во время войны
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30.01.2021 17:09 Ответить
У гроба карманов нет, по-этому Швам поступил чисто по-еврейски - завещал бабло после своей смерти. Авось грехи простят. Зеля тоже так может. Не вижу подвига.
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30.01.2021 08:49 Ответить
подвиг был, когда он одолжил у селян сколько мог и рванул по народному обычаю нах Остеррайх
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30.01.2021 16:08 Ответить
только так могу объяснить, почему он решил вернуться обратно к братскому германскому народу
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30.01.2021 16:11 Ответить
Damn if you do, damn if you don't. Антисемитам, как всегда, не угодишь.
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30.01.2021 17:30 Ответить
Damn on you. з вашими "догоджаннями".
Безсормна реклама казна чого нікому не приємна.
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30.01.2021 19:43 Ответить
Реклама от мертвого деда? 🤦
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30.01.2021 23:20 Ответить
І чого, якщо вже на те пішло? Сороса? NWO? ZOG?
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30.01.2021 23:22 Ответить
Бачте, зауваження діють: написали =село=, а не =деревня=.
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30.01.2021 09:05 Ответить
Тому, що лат. rus - деревня (не село!); «простой», «грубый», «неотёсанный»
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30.01.2021 09:09 Ответить
На самом деле "французское село" звучит глупо.
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30.01.2021 09:27 Ответить
А як нєглупо?
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30.01.2021 09:39 Ответить
По-крайней мере по-русски.
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30.01.2021 09:42 Ответить
Ми тепер вже знаємо, що фактично по-русскі означає по-дєрєвєнскі.
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30.01.2021 09:47 Ответить
Ну какое нафиг "село" во Франции.)
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30.01.2021 09:50 Ответить
village - це не село????
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30.01.2021 09:54 Ответить
кацап наполягає, що у Франції не села, а дєрьовні )
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30.01.2021 18:03 Ответить
На російській взагалі слово село це дурня. На росії є дєрєвня, від слова дерево, ізба з дерева. В Україні хати робили з глини навіть в лісовій місцевості. За рідким випадком в місцевостях які ближче до кацапів. Такої ж різкої межі не було, що ось тут село, а через два кроки вже дєрєвня...
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30.01.2021 09:50 Ответить
Как я понимаю в русском языке деревня это маленькое село.
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30.01.2021 09:52 Ответить
А як тоді українською маленьке село?
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30.01.2021 09:56 Ответить
При тому, що в русскіх дєрєвнях були не дєрєвєнсавєти, а сєльсавєти...як це назвати?
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30.01.2021 10:04 Ответить
міністєрства дєрєвєнскава хазяйства випускаєт дєрєвєнскахазяйствєнную прадукцию...
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30.01.2021 10:46 Ответить
маленька дєрєвня називається хутір, по кацапському хутор
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30.01.2021 10:08 Ответить
писали - в деревне не было церкви, а в селе была
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30.01.2021 10:48 Ответить
"на начало XX века основным отличием деревни от села являлись отсутствие церкви в деревне" - Вики
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30.01.2021 10:57 Ответить
Навпаки, Село це велика дєрєвня.
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30.01.2021 18:04 Ответить
А в нас пів бамбаса коллабораціонистів... На жаль...
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30.01.2021 09:38 Ответить
казка про "доброго Швама"
для України якось не актуальна
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30.01.2021 14:54 Ответить
Наверное очень красивое место ,только так!🙂
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30.01.2021 18:22 Ответить
 
 