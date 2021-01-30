Стефанчук допускает возвращение моратория на продажу земли после проведения соответствующего референдума
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Закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения может быть отменен через всеукраинский референдум. В случае такого волеизъявления украинцев, решение будет обязательным к исполнению.
Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".
На вопрос, будет ли выполняться решение референдума, в случае, если украинцы скажут "нет" продаже земли, Стефанчук сказал "обязательно".
"Решение референдума обязательное для каждого органа государственной власти. Точка", - сказал Стефанчук.
Ранее сообщалось, что вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет решен на общенациональном референдуме.
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+19 Afanasiy
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показать весь комментарий30.01.2021 02:05
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Клоуны читать не умеют. Ст.13 земля пренадлежит народу . Сумистна суспильна властнисть не продается пока 100% громадян-власникив не дадут согласие. В аренду может быть, но плата в пенсионный фонд на личный счет каждому. Собственность не только приносит прибуток, но и обтяживает- ее надо защищать и контролировать. Становимся громадянами-власниками, а не кормовой базой для стефанчикив. Еднаемось за наши надра за нашу землю за наши крыши над головой. Или нас продадут вместе с землей как скот.
век уже + как никому из за них жизни нет на етом шарике...
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ референдум, це як з окупованими територіями донбасу та криму? Чи як?
А Раду - разгоним нахрен!
Кто за?
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Шо я говорил. Референдумы ЗЕлени нужны для того, чтобы класть болт на законы.
Рынок земли вввели - какие мы молодцы, что выполнили требования МВФ и инвесторов.
Рынок земли похерили - так мы ж не виноваты, это воля народа.