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Стефанчук допускает возвращение моратория на продажу земли после проведения соответствующего референдума

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Стефанчук допускает возвращение моратория на продажу земли после проведения соответствующего референдума

Закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения может быть отменен через всеукраинский референдум. В случае такого волеизъявления украинцев, решение будет обязательным к исполнению.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

На вопрос, будет ли выполняться решение референдума, в случае, если украинцы скажут "нет" продаже земли, Стефанчук сказал "обязательно".

"Решение референдума обязательное для каждого органа государственной власти. Точка", - сказал Стефанчук.

Ранее сообщалось, что вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет решен на общенациональном референдуме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично"

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+19
Треба бути ідіотом, аби вірити в те, що ця наскрізь корумпована олігархічна влада не змухлює результатами волевиявлення на цьому "референдумі"
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30.01.2021 02:55
+17
Власть клоунов. Ну а наш народ проголосует, чтоб землю ему вернули, которую он не видел и никогда не увидит. Пусть бурьяном поросла, зато мысль о "своей" земле нищебродов греет.
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30.01.2021 02:22
+15
хм..высер этого мудака для успокоения лохов ...мол не бздите - ваше слово по земле мы учтем.
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30.01.2021 02:05
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У тебя провалы в памяти? Клован Рейган снялся в 19 комедиях
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30.01.2021 09:29 Ответить
Не рівняй пісю з пальцем.
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30.01.2021 10:23 Ответить
Не давай брехливых указаний.
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30.01.2021 11:44 Ответить
Сначала продадим нужным людям самые лакомые куски деньги поделим. а потом спросим.
Клоуны читать не умеют. Ст.13 земля пренадлежит народу . Сумистна суспильна властнисть не продается пока 100% громадян-власникив не дадут согласие. В аренду может быть, но плата в пенсионный фонд на личный счет каждому. Собственность не только приносит прибуток, но и обтяживает- ее надо защищать и контролировать. Становимся громадянами-власниками, а не кормовой базой для стефанчикив. Еднаемось за наши надра за нашу землю за наши крыши над головой. Или нас продадут вместе с землей как скот.
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30.01.2021 08:48 Ответить
от шо значит вовремя пьяную матросню с рогатыми не увидеть...
век уже + как никому из за них жизни нет на етом шарике...
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30.01.2021 09:06 Ответить
Ідіоти, блін! Во, ідіоти! Суки натурборежимили, а тепер народом вирішили свою херню прикрити?
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30.01.2021 09:29 Ответить
Главное, не забудьте проголосовать о введении двойного гражданства
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30.01.2021 09:57 Ответить
Що ця потолоч хоче протягнути, якщо в хід пішли такі обіСцянки?
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ референдум, це як з окупованими територіями донбасу та криму? Чи як?
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30.01.2021 10:40 Ответить
Стефанчук не відкидає повернення мораторію на продаж землі після проведення відповідного референдуму - Цензор.НЕТ 2917
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30.01.2021 11:29 Ответить
до "референдума" распис-тят всё шо можно... а вы лохи голосуйте сами против себя... Стефанчук не відкидає повернення мораторію на продаж землі після проведення відповідного референдуму - Цензор.НЕТ 1152
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30.01.2021 11:37 Ответить
А давайте все законы принимать на рифирендуме!
А Раду - разгоним нахрен!
Кто за?
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30.01.2021 11:39 Ответить
Раньше: Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. / Первоначальный план Коломойского -продажа 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильские и российские руки-поламали атошники. "Не можем допустить": ветераны АТО выступили против продажи земли. Четыреждыуклонист жидко обгадился и дал задний ход./ Теперь: Стефанчук допускает возвращения моратория на продажу земли после проведения соответствующего референдума
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30.01.2021 11:50 Ответить
То что понятно дворнику не понятно стефанчуку. Может меньше жрать надо тогда и мозги жиром заплывать не будут и явное станет видней даже из далека. А то как то получается через жопу - давайте дружно (450 рыл) напорем х-ни, а потом на референдум авось пронесёт.
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30.01.2021 12:06 Ответить
Ужасно, если страна руководствуется понятиями дворников.
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30.01.2021 13:49 Ответить
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30.01.2021 18:55 Ответить
КАКОЙ РЕФЕРЕНДУМ !? КАКОЙ МОРАТОРИЙ !? ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ ГОССЛУЖАЩИМИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ - РАССТРЕЛ !!! НАРОД ЕСТЬ ЗАКОН !!!
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30.01.2021 12:08 Ответить
О!!!

Шо я говорил. Референдумы ЗЕлени нужны для того, чтобы класть болт на законы.

Рынок земли вввели - какие мы молодцы, что выполнили требования МВФ и инвесторов.
Рынок земли похерили - так мы ж не виноваты, это воля народа.
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30.01.2021 13:47 Ответить
Рынок земли никогда, никогда не был требованием МВФ.Это было основным требованием Коломойского прежде чем он дал деньги шмаркле на выборы.
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30.01.2021 14:03 Ответить
Требованием МВФ было разрешить продажу леса из Украины в Европу. Это было сделано в наших интересах. Потому что до этого требования нашим лесом торговали браконьеры под видом дров. С этих дров даже налогов правильных не снимали. Это делалось с разрешения властей и таможни. Сейчас их называет лесом и снимают налог согласно номенклатуре. Но вывоз леса уменьшился за последнее время потому что он дороже чем дрова.
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30.01.2021 14:20 Ответить
люди добри якщо землю два рази переоформювали то вона уже не ваша ринок земли покаже чия вона
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30.01.2021 14:57 Ответить
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