За минувшие сутки ранены двое воинов, зафиксировано 5 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из гранатометов вблизи Опытного и Авдеевки, - штаб ООС

За минувшие сутки, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер" и сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате двое украинских воинов получили осколочные ранения. Воины были оперативно доставлены в медучреждение, где им оказана надлежащая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Как подчеркивают в штабе, вблизи Опытного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а у Авдеевки - из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

При этом отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" наблюдалась тишина.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", - информируют в штабе ООС.

Кроме этого уточняется, что с начала текущих суток, 30 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Как сообщили в украинской делегации в трехсторонней контактной группе,при обстреле террористами позиций ВСУ с использованием беспилотника двое воинов получили легкие ранения.