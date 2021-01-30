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За минувшие сутки ранены двое воинов, зафиксировано 5 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из гранатометов вблизи Опытного и Авдеевки, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

За минувшие сутки ранены двое воинов, зафиксировано 5 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из гранатометов вблизи Опытного и Авдеевки, - штаб ООС

За минувшие сутки, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер" и сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате двое украинских воинов получили осколочные ранения. Воины были оперативно доставлены в медучреждение, где им оказана надлежащая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Как подчеркивают в штабе, вблизи Опытного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а у Авдеевки - из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

При этом отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" наблюдалась тишина.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", - информируют в штабе ООС.

Кроме этого уточняется, что с начала текущих суток, 30 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ранены два украинских воина, с начала суток оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

Как сообщили в украинской делегации в трехсторонней контактной группе,при обстреле террористами позиций ВСУ с использованием беспилотника двое воинов получили легкие ранения.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
А эти быки все НовоМразию строят от Харькова до Одессы....хмыри Мавзолейные...
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30.01.2021 08:13
+4
США слямзили в Ливии РАБссиянский ЗРК Панцирь и переправили в Германию... За минулу добу поранень зазнали два воїни, зафіксовано 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів поблизу Опитного й Авдіївки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7552
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30.01.2021 09:19
+3
При этом отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" наблюдалась тишина.Источник: https://censor.net/ru/n3245030

Ага наблюдалась, точно не скажу, но где-то раз пять или шесть отчетливо наблюдалась приблизительно 122-я тишина ...
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30.01.2021 08:41
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Правила форума Совет форумчан
А эти быки все НовоМразию строят от Харькова до Одессы....хмыри Мавзолейные...
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30.01.2021 08:13 Ответить
Терористи є в мирний час. А зараз це ворог, хоча ніхто не назвав це війною, а якимось конфліктом. Так хто там конфліктує?
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30.01.2021 08:22 Ответить
Не террористы, а легитимные участники СЦКК, ТК, прекращения огня, мониторинговой миссии ОБСЕ, Минских угод и Нормандского формата.
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30.01.2021 08:35 Ответить
Абсурд !Жаль , что в Украине президент не Маруся Звиробий или Даля Грибаускайте ! Все трусы и хапуги ! Невыносимо жаль всех погибших и пострадавших от коммуняцко-гебнявой рашистской террористической группировки и местных негодяев -гнид
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30.01.2021 10:10 Ответить
При этом отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" наблюдалась тишина.Источник: https://censor.net/ru/n3245030

Ага наблюдалась, точно не скажу, но где-то раз пять или шесть отчетливо наблюдалась приблизительно 122-я тишина ...
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30.01.2021 08:41 Ответить
Падаль Мавзолейная без роду и племени...
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30.01.2021 08:57 Ответить
США слямзили в Ливии РАБссиянский ЗРК Панцирь и переправили в Германию... За минулу добу поранень зазнали два воїни, зафіксовано 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів поблизу Опитного й Авдіївки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7552
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30.01.2021 09:19 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
Ця падаль, яка шмаляє по нашим військовим, теж буде приймати участь у всеукраїнському референдумі? Це ж "нашилюди" за версією пліснявої влади узеленського.
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30.01.2021 10:47 Ответить
 
 