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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлено 4 685 новых случаев, выздоровели - 11 317

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлено 4 685 новых случаев, выздоровели - 11 317

4685 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 30 января 2021 года. В частности, заболели 200 детей и 336 медработников.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также по данным Степанова за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализовано - 1906 человек;

▪️летальних случаев - 149;

▪️выздоровело - 11 317 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 41 781 (в том числе методом ПЦР - 23871, методом ИФА - 17910).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 1 февраля Кабмин обнародует информацию о поставках вакцины от коронавируса от новых производителей, - Степанов

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1 216 278 человек;

🔺выздоровели - 1 014 658 человек;

🔺летальних случаев - 22 628;

🔺проведено ПЦР-тестов - 6232960.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353), г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях", - уточнил Степанов.

Кроме этого глава Минздрава приводит количество заболеваний в регионах за минувшие сутки:

г. Киев - 341 случай;

Винницкая область - 241 случай;

Волынская область - 146 случаев;

Днепропетровская область - 335 случаев;

Донецкая область - 170 случаев;

Житомирская область - 158 случаев;

Закарпатская область - 245 случаев;

Запорожская область - 220 случаев;

Ивано-Франковская область - 412 случаев;

Киевская область - 325 случаев;

Кировоградская область - 36 случаев;

Луганская область - 108 случаев;

Львовская область - 356 случаев;

Николаевская область - 84 случая;

Одесская область - 174 случая;

Полтавская область - 104 случая;

Ривненская область - 116 случаев;

Сумская область - 77 случаев;

Тернопольская область - 124 случая;

Харьковская область - 280 случаев;

Херсонская область - 52 случая;

Хмельницкая область - 123 случая;

Черкасская область - 155 случаев;

Черновицкая область - 186 случаев;

Черниговская область - 117 случаев.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
По-моему это просто управляемая статистика, понятно- в натренированных ручках.
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30.01.2021 08:26
+4
Вот это да!!! Ты- первый знакомый мне человек, который заболел этой болячкой! За год! Я желаю тебе быстрейшего и полнейшего выздоровления!
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30.01.2021 08:36
+4
Ви ж розумієте що це маячня, якщо всі касири супермаркетів візьмуть відпустки що їсти будете, плюс відпустки візьмуть провізори в аптеках, працівники АЗС, робочі на хлібзаводі, як жити будете?
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30.01.2021 08:37
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Правила форума Совет форумчан
Це перемога?
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30.01.2021 08:24 Ответить
По-моему это просто управляемая статистика, понятно- в натренированных ручках.
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30.01.2021 08:26 Ответить
ЗЕлохи поховались по шпаринах і мовчать як риба апльод. А нахвалялись ми іх смєтьом єслі шо.
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30.01.2021 08:44 Ответить
Якщо заборонити громадський транспорт, то міста стануть, як людям на роботу добиратись?
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30.01.2021 08:32 Ответить
Ви ж розумієте що це маячня, якщо всі касири супермаркетів візьмуть відпустки що їсти будете, плюс відпустки візьмуть провізори в аптеках, працівники АЗС, робочі на хлібзаводі, як жити будете?
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30.01.2021 08:37 Ответить
Лечись, придурок!
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30.01.2021 08:45 Ответить
В Мариуполе это не пройдет, никаким образом. У нас подавляющее количество рабочих мест- металлургия, порт. А они все- производства непрерывного цикла.
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30.01.2021 08:38 Ответить
В Китае так не делают, а наоборот всё происходит, по крайней мере в строительной отрасли и в металлургии. Это я утверждаю, как участник этого процесса. С начала пандемии они нарастили производство металла! На сколько- не знаю, но руды магнезитовой я им стал перегружать в полтора раза более!
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30.01.2021 08:45 Ответить
Ну от і уяви як на завод Ілліча всі їдуть на велосипедах і самокатах. За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлено 4 685 новых случаев, выздоровели - 11 317 - Цензор.НЕТ 2542
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30.01.2021 08:40 Ответить
Ага! Пытаюсь представить... У меня не получается! За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлено 4 685 новых случаев, выздоровели - 11 317 - Цензор.НЕТ 4868
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30.01.2021 08:43 Ответить
У нас металургійні заводи возять працівників власними автобусами на роботу і з роботи.
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30.01.2021 08:48 Ответить
Так їх теж заборонять.
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30.01.2021 08:49 Ответить
У нас тоже возят, это правда. Но... ты ж понимаешь: не всех! Всех- не получится. Десятки тысяч таки.
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30.01.2021 08:49 Ответить
Та і у нас возять, але ж це той самий громадський транспорт.
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30.01.2021 08:51 Ответить
У багатьох є власні автомобілі. Ними і їздять. Зокрема мій племінник що працює на "Запоріжсталі". По дорозі підвозить знайомих.
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30.01.2021 08:57 Ответить
Безумовно є, але це відсотків 50, не більше.
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30.01.2021 09:04 Ответить
Вот!!! Так и есть: мало у кого имеется транспорт, например- на "Азовстали". Стоянка у проходных- маленькая, очень маленькая. Но и она- не заполнена! Сам удивляюсь!
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30.01.2021 09:06 Ответить
Швидше за все там потрібен якийсь папірчик, не кожен може парканутись, євробляху то може купити любий працівник Азовсталі.
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30.01.2021 09:10 Ответить
Я тебе честно говорю: у нас евробляхи таки как были, так и остались- редкостью Бывает же... Можэ срацю оторвать лень, я могу этого знать, но- что есть- то есть!
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30.01.2021 09:13 Ответить
Це менталітет, колись в Криму розмовляв з донецькими, був в гостях у товариша на базі в Саках, питав їх, якого беника вони їдуть в ті Саки за 2000 дол на сім'ю, якщо за ті ж гроші можна поїхати в Грецію чи Чорногорію, звичка та й лінька далеко їхати...
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30.01.2021 09:19 Ответить
Ну, да. Всё правильно. Прошлой весной у нас даже власти города призывали так поступать,то есть подвозить знакомых. Но, сейчас- молчат.
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30.01.2021 09:04 Ответить
Знайомих і так можна підвезти, без закликів влади, у нас лікарів так возили, через "тачку", є така програма.
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30.01.2021 09:08 Ответить
О, как! О такой программе у нас- не слышал. Но... тут есть таки объяснение, у тебя, на Буковине, таки все в разы серьезнее, чем у меня тут.
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30.01.2021 09:11 Ответить
Щось типу бла-бла-кара, але таксі по місту, непрофесійне, це всеукраїнська програма, зараз їх індрайвер купив.
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30.01.2021 09:12 Ответить
В Чернівцях того року добирався...повна..па...
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30.01.2021 09:18 Ответить
Мене порахували?
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30.01.2021 08:31 Ответить
Привет! Не понял я: ты что заболел??? Выздоровел???
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30.01.2021 08:32 Ответить
Захворів, нюх пропав ще в понеділок, у вівторок пішов здав тест, в середу дали позитивний результат, от типу хворію, температури нема.
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30.01.2021 08:34 Ответить
Вот это да!!! Ты- первый знакомый мне человек, который заболел этой болячкой! За год! Я желаю тебе быстрейшего и полнейшего выздоровления!
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30.01.2021 08:36 Ответить
Дякую, в мене вже старший син перехворів з невісткою, декілька друзів. Ну є ця хрень, не можу сказати як вона в порівнянні з грипом, доки не одужаю, але є, один знайомий навіть помер, мав цукровий.
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30.01.2021 08:39 Ответить
А всі ще говорять про слабкість ...
М*язи не болять ? Горло ?
Чи Ви приймаєте якісь медикаменти ?
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30.01.2021 08:41 Ответить
Горло ні, слабкість... не можу сказати, можливо є,але я звик зрання вставати і бігати по господарці, з медикаментів тільки один противірусний препарат + вітамін С+ кардіомагніл для запобігання тромбозу, сказали через тиждень зробити рентген, бо зараз нема сенсу, якщо пропадає нюх, корона пішла вверх а не вниз.От якось так.
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30.01.2021 08:46 Ответить
Зрозуміло.
Не знаю, але Ви б трошки, може, вилежали. Щоб не на ногах ...
Як справитеся вранці по господарству - полежте, засніть.

Вибачте, що так пишу.
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30.01.2021 08:53 Ответить
Так і намагаюсь, взагалі то самоізоляція це важко, добре що власний будинок, в квартирі можна чокнутись.
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30.01.2021 08:55 Ответить
+більше лежати, щоб берегти сили і багато пити.
Мені дали такі рекомендаціїї. Тож відлежатись обов"язково доведеться)
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30.01.2021 11:07 Ответить
До речі Андрій, ти ще палиш? Здається у курців заліплені бронхи не пускають корону вниз, тому і йде догори, в носоглотку, що впливає на нюх. Незручна правда для борцунів з цигарками.
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30.01.2021 08:42 Ответить
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлено 4 685 новых случаев, выздоровели - 11 317 - Цензор.НЕТ 5071 Ещё как курю!!! Доза увеличилась. Сейчас 2,5 пачки в сутки.
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30.01.2021 08:47 Ответить
Ну значить максимум що тобі загрожує, це втрата нюху, ну якщо нема патологій.
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30.01.2021 08:48 Ответить
Не! Патологий нет, я ж водку пью, частенько. Ну и... всё в порядке. За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 4 685 нових випадків, одужали - 11 317 - Цензор.НЕТ 2060
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30.01.2021 08:50 Ответить
А я навпаки зменшив. Пачка на 2 дні, хоча не завжди виходить. За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 4 685 нових випадків, одужали - 11 317 - Цензор.НЕТ 3011
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30.01.2021 08:51 Ответить
Есть чему позавидовать! Пока я на контракте мне удаются уменьшить в два раза почти. Но, когда дома- никак!
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30.01.2021 08:53 Ответить
Мій дядько з цукровим помер і без вірусу пів року тому. Таке враження, лікарі просто не схотіли возитись з ним. Шо вони роблять з тими, в кого позитивний тест, навіть не можу уявити.
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30.01.2021 10:49 Ответить
Одужуйте !
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30.01.2021 08:39 Ответить
Дякую.
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30.01.2021 08:39 Ответить
Поздравляю.
Желаю удачи.
Я тоже без обоняния три недели перекантавался. Надеюсь ваш личный вклад во всемирную ужасную пандемию окажется таким же скромным.
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30.01.2021 08:40 Ответить
Довгенько, в мене вже потрошки вертається.
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30.01.2021 08:41 Ответить
Ну, вот славно! Выздоравливай, друже!
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30.01.2021 09:08 Ответить
Дякую, постараюсь.
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30.01.2021 09:11 Ответить
а шо значить "пішов вверх"? то добре, чи погано.
Виздоровлюй.
П.С. така ж хєрня. І теж з понеділка...
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30.01.2021 10:56 Ответить
У меня на работе переболело осенью 70% коллектива. Тяжелее всех болела самая молодая сотрудница /некурящая/. Абсолютно у всех была потеря обоняния, у половины - двухстороннее воспаление легких /из них только у одного мало курящего/. Из тех, что еще не болели, - почти все - курящие. Выводы?...Не знаю, как не знают и медики...Всем скорейшего выздоровления.
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30.01.2021 11:18 Ответить
Спасибо. Я и сейчас покуриваю))) Кстати, намного меньше, т.к. кайф не тот. Запах табака не чувсивуется.
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30.01.2021 11:21 Ответить
Одна сотрудница после болезни бросила это дело. Правда, прошло недели 3. Как там дальше?..."Курить бросить легко: я это делал раз 100"(с) За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 4 685 нових випадків, одужали - 11 317 - Цензор.НЕТ 2890
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30.01.2021 11:38 Ответить
Вы знаете, ни разу даже не пробовал)) Вот, не хочу бросать и все тут За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 4 685 нових випадків, одужали - 11 317 - Цензор.НЕТ 8720
Но... зная себя, может в башке что-то щелкнуть и в один день"все, не курю!" и брошу. Пока не щелкало. За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 4 685 нових випадків, одужали - 11 317 - Цензор.НЕТ 4690 Жду)
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30.01.2021 11:42 Ответить
Я тут недавно прочла комментарий, смысл которого был таким: нужно не заставлять себя бросить курить, а захотеть этого. Так что, да...
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30.01.2021 11:49 Ответить
Сильный комментарий. Тоже читал. И с автором знаком)
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30.01.2021 12:59 Ответить
И даже не смотря на эту положительную динамику (изначально липовой статистики) ЗЕбилы не намерены отказываться от проведения преступных медицинских экспериментов на украинцах. При власти даже не бешенные животные, а нелюди, готовые на любой аморальный и античеловеческий шаг для выполнения взятых перед сатанистами-глобалистами обязательств.
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30.01.2021 08:45 Ответить
Этой сказке не будет конца, пока на Банковую не въедет на БТРе сержант Пиночетенко и не вышвырнет оттуда всю тусовку.
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30.01.2021 09:25 Ответить
А Савченко хотела з минометов з Гидропарка лупануть по ВР.
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30.01.2021 09:47 Ответить
Ядерная мина (ядерный фугас) - ядерный боеприпас для устройства ядерно-минных заграждений.
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30.01.2021 09:51 Ответить
Виктор Федорович, вам нужно срочно поправить здоровье з утра. Ну, какое ядреное оружие, оно ж запрещено. Ну з нранатометов, минометов . еще разрешают пошмалять.
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30.01.2021 10:05 Ответить
С Гидропарка ? Это там где нудистский пляж ???
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30.01.2021 10:19 Ответить
Ну, да. Остров. Туда Савченко свозила минометы, шоб шмальнуть по ВР. Ну, так рассказывал Луценко. Може бреше.
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30.01.2021 10:27 Ответить
Думаю что если она голая будет снаряды подносить, фильмы с такой красотой за валюту продавать можно будет.
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30.01.2021 10:28 Ответить
Та не, с баржи, плывя по Днепру мимо Рады 😁
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30.01.2021 11:21 Ответить
4000 на всю Україну це фігня.
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30.01.2021 11:41 Ответить
Доженемо і переженемо ...Албанію! За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 4 685 нових випадків, одужали - 11 317 - Цензор.НЕТ 7913

Ізраїль першим у світі почав вакцинацію підлітків від Covid-19Для отримання дози вакцини неповнолітнім пацієнтам потрібна згода батьків

Ізраїль розширив кампанію вакцинації від Covid-19, першим в світі включивши в неї підлітків віком від 16 до 18 років. Про це повідомляє Reuters.
Це пов'язано з успішним перебігом кампанії масової вакцинації, від початку якої, за офіційними даними, в країні першу дозу щеплення отримала вже чверть населення. З них один мільйон уже отримав і другу дозу.
https://zaxid.net/news/
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30.01.2021 12:21 Ответить
в албанії провакцинувалось чоловік 500..
але після 10 січня..
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30.01.2021 12:22 Ответить
 
 