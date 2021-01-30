За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 149 человек, выявлено 4 685 новых случаев, выздоровели - 11 317
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
4685 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 30 января 2021 года. В частности, заболели 200 детей и 336 медработников.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Также по данным Степанова за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализовано - 1906 человек;
▪️летальних случаев - 149;
▪️выздоровело - 11 317 человек;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 41 781 (в том числе методом ПЦР - 23871, методом ИФА - 17910).
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 1 216 278 человек;
🔺выздоровели - 1 014 658 человек;
🔺летальних случаев - 22 628;
🔺проведено ПЦР-тестов - 6232960.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353), г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях", - уточнил Степанов.
Кроме этого глава Минздрава приводит количество заболеваний в регионах за минувшие сутки:
г. Киев - 341 случай;
Винницкая область - 241 случай;
Волынская область - 146 случаев;
Днепропетровская область - 335 случаев;
Донецкая область - 170 случаев;
Житомирская область - 158 случаев;
Закарпатская область - 245 случаев;
Запорожская область - 220 случаев;
Ивано-Франковская область - 412 случаев;
Киевская область - 325 случаев;
Кировоградская область - 36 случаев;
Луганская область - 108 случаев;
Львовская область - 356 случаев;
Николаевская область - 84 случая;
Одесская область - 174 случая;
Полтавская область - 104 случая;
Ривненская область - 116 случаев;
Сумская область - 77 случаев;
Тернопольская область - 124 случая;
Харьковская область - 280 случаев;
Херсонская область - 52 случая;
Хмельницкая область - 123 случая;
Черкасская область - 155 случаев;
Черновицкая область - 186 случаев;
Черниговская область - 117 случаев.
Пожалуйста, подождите...
М*язи не болять ? Горло ?
Чи Ви приймаєте якісь медикаменти ?
Не знаю, але Ви б трошки, може, вилежали. Щоб не на ногах ...
Як справитеся вранці по господарству - полежте, засніть.
Вибачте, що так пишу.
Мені дали такі рекомендаціїї. Тож відлежатись обов"язково доведеться)
Желаю удачи.
Я тоже без обоняния три недели перекантавался. Надеюсь ваш личный вклад во всемирную ужасную пандемию окажется таким же скромным.
Виздоровлюй.
П.С. така ж хєрня. І теж з понеділка...
Но... зная себя, может в башке что-то щелкнуть и в один день"все, не курю!" и брошу. Пока не щелкало. Жду)
Ізраїль першим у світі почав вакцинацію підлітків від Covid-19Для отримання дози вакцини неповнолітнім пацієнтам потрібна згода батьків
Ізраїль розширив кампанію вакцинації від Covid-19, першим в світі включивши в неї підлітків віком від 16 до 18 років. Про це повідомляє Reuters.
Це пов'язано з успішним перебігом кампанії масової вакцинації, від початку якої, за офіційними даними, в країні першу дозу щеплення отримала вже чверть населення. З них один мільйон уже отримав і другу дозу.
https://zaxid.net/news/
але після 10 січня..