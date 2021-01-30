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ГСЧС предупреждает о дальнейшем ухудшении погодных условий: Ожидается значительный снег и порывы ветра, возможны перебои в электроснабжении и движении транспорта

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ГСЧС предупреждает о дальнейшем ухудшении погодных условий: Ожидается значительный снег и порывы ветра, возможны перебои в электроснабжении и движении транспорта

В ближайшие дни в Украине ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

По данным спасателей, 1 февраля в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег (прирост снежного покрова 5-10 см). Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица. (И уровень опасности, желтый).

Кроме этого отмечается, что 30-31 января на дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица (И уровень опасности, желтый).

"Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на отдельных участках дорог", - подчеркивают в ГСЧС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за непогоды в Украине обесточены 108 населенных пунктов, - ГСЧС

Автор: Ірина Дашківська
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Глазам/ушам не верю! Неужели Мариуполю снова повезет??? У соседа тюльпаны на клумбе вверх пошли! Вчера просто весенняя погода была: солнечно очень, потеплело до +8, в тени.
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30.01.2021 09:00 Ответить
Кропивницкий, на вулиці -3С і знову з самого ранку сніг. Вітру немає.
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30.01.2021 09:42 Ответить
Искренне сочувствую. Цитировать одного черта не стану, понятно. Но, вы там- таки держитесь.
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30.01.2021 09:45 Ответить
"У природы, нет плохой погоды, каждая погода благодать дождь ли, снег люое время года нужно ГСЧСу не пугать благодарно принимать"
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30.01.2021 09:15 Ответить
Колись мій дід в селі дивлячись у вікно на дощ сказав. А як оце тим хто зараз в дорозі? Тоді їздили на підводах.
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30.01.2021 09:31 Ответить
зачетный у вас дед был
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30.01.2021 17:47 Ответить
ГСЧС под руководством Чечёткина "танкиста" стало каким то Гидрометцентр.Людей надо спасать и занятия проводить по спасению а не сводки по погоде писать.Раздули штат дармоедов а в частях на оперативных машинка людей нет,выезжать на НС некому!!!!
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30.01.2021 10:39 Ответить
а у нас на марсє пагода стабільная біндєравцев нєт таварісч сталін праводит савісчаніє в крімлє...
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30.01.2021 11:22 Ответить
 
 