ГСЧС предупреждает о дальнейшем ухудшении погодных условий: Ожидается значительный снег и порывы ветра, возможны перебои в электроснабжении и движении транспорта

В ближайшие дни в Украине ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

По данным спасателей, 1 февраля в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег (прирост снежного покрова 5-10 см). Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица. (И уровень опасности, желтый).

Кроме этого отмечается, что 30-31 января на дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица (И уровень опасности, желтый).

"Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на отдельных участках дорог", - подчеркивают в ГСЧС.

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