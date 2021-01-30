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Киевская область (3537) наркотики (2105) Нацполиция (15727) борьба с наркотиками (122)

Перекрыт межрегиональный канал сбыта психотропных веществ на Киевщине. Изъят "товар" на 2 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Перекрыт межрегиональный канал сбыта психотропных веществ на Киевщине. Изъят

Во время дежурства сотрудники Обуховского районного управления полиции на автодороге вблизи села Тростинка заметили подозрительного молодого человека. Мужчина вышел из лесополосы со спортивной сумкой, положил ее в машину "Nissan Almera" и пытался уехать, однако его остановил наряд группы реагирования патрульной полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Для документирования правонарушения на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и руководство полиции района. Во время обыска транспортного средства правоохранители обнаружили и изъяли спортивную сумку, в которой находились прозрачные пакеты с кристаллообразным веществом розового цвета, похожим на наркотик. Изъятое направили на экспертизу, которая установила, что это синтетический психостимулятор "А-РVP". Общий вес изъятых запрещенных веществ - 5,4 кг.

Перекрыт межрегиональный канал сбыта психотропных веществ на Киевщине. Изъят товар на 2 млн грн, - Нацполиция 01
Перекрыт межрегиональный канал сбыта психотропных веществ на Киевщине. Изъят товар на 2 млн грн, - Нацполиция 02
Перекрыт межрегиональный канал сбыта психотропных веществ на Киевщине. Изъят товар на 2 млн грн, - Нацполиция 03

Как подчеркивают правоохранители, по ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составляет почти 2 миллиона гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан организатор наркогруппировки, планировавшей сбыть 150 кг психотропов на Киевщине. Изъят "товар" на 5 млн грн, - СБУ. ФОТО

Кроме этого отмечается, что 27-летний житель столицы задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Автомобиль, на котором передвигался фигурант, помещен на площадку временного содержания. Сейчас полиция устанавливает возможных сообщников задержанного. Досудебное следствие продолжается.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+1
а вы думали откуда в киеве столько денег и топовых иномарок. никто ничего не производит а куча бабала
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30.01.2021 09:54
+1
из бюджета вестимо)
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30.01.2021 11:29
+1
У мене така гімалайська сіль, теж рожева.
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30.01.2021 12:15
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Простой кто оплатит, скорее меняйте куратора, время деньги.
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30.01.2021 09:28 Ответить
Еще 999 таких операций, и референдум можно провести бесплатно
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30.01.2021 09:45 Ответить
А кива санкционировал? Перекрито міжрегіональний канал збуту психотропних речовин на Київщині. Вилучено "товар" на 2 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 30
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30.01.2021 09:48 Ответить
А по вигляду неначе аметисти)))
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30.01.2021 09:49 Ответить
У мене така гімалайська сіль, теж рожева.
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30.01.2021 12:15 Ответить
а вы думали откуда в киеве столько денег и топовых иномарок. никто ничего не производит а куча бабала
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30.01.2021 09:54 Ответить
из бюджета вестимо)
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30.01.2021 11:29 Ответить
С последующей перепродажей товара на сумму 5млн грн.
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30.01.2021 12:04 Ответить
кто кому не додал или перешел дорогу?
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30.01.2021 12:06 Ответить
Підкажіть, з чим в руках мені треба вийти з лісосмуги, щоби мене одразу не загрібли?
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30.01.2021 12:14 Ответить
Сказка . Типа шел и нашел....как отмазываются урки. И здесь , ехали и увидели...Верим....
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30.01.2021 13:39 Ответить
 
 