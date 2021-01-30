Перекрыт межрегиональный канал сбыта психотропных веществ на Киевщине. Изъят "товар" на 2 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Во время дежурства сотрудники Обуховского районного управления полиции на автодороге вблизи села Тростинка заметили подозрительного молодого человека. Мужчина вышел из лесополосы со спортивной сумкой, положил ее в машину "Nissan Almera" и пытался уехать, однако его остановил наряд группы реагирования патрульной полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Для документирования правонарушения на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и руководство полиции района. Во время обыска транспортного средства правоохранители обнаружили и изъяли спортивную сумку, в которой находились прозрачные пакеты с кристаллообразным веществом розового цвета, похожим на наркотик. Изъятое направили на экспертизу, которая установила, что это синтетический психостимулятор "А-РVP". Общий вес изъятых запрещенных веществ - 5,4 кг.







Как подчеркивают правоохранители, по ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составляет почти 2 миллиона гривен.

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Кроме этого отмечается, что 27-летний житель столицы задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Автомобиль, на котором передвигался фигурант, помещен на площадку временного содержания. Сейчас полиция устанавливает возможных сообщников задержанного. Досудебное следствие продолжается.