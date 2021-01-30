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Новости Политика Украины
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Зеленский (16511) Коломойский (1762) Богуцкая Лиза (65) Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413)

Коломойскому кажется, что он хозяин фракции. Президент должен понять, что хороших олигархов не бывает, - "слуга народа" Богуцкая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Коломойскому кажется, что он хозяин фракции. Президент должен понять, что хороших олигархов не бывает, -

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора окончательно понять, что ни с кем из украинских олигархов нельзя договариваться.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала нардеп от фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот что я усвоила точно, это то, что на президента нельзя грубо давить и тем более его шантажировать. Коломойскому показалось, что он - хозяин фракции "Слуга народа". Показалось, что все покупается и продается. И все покупаются и продаются. В его жизни может так и было, не знаю. Но то, что его опыт очень ограничен таким типом взаимоотношений - точно", - подчеркивает она.

"Вчера в конце сессионного дня было принято решение в понедельник собрать фракцию, чтобы окончательно решить вопрос по Дубинскому. Но уже часа через 3 стало известно, что голоса надо собрать немедленно, ибо Игорь Валерьевич запускает тяжелую (я так думаю, финансовую. - Авт.) артиллерию. Скорее всего, именно поэтому Саша Дубинский вчера вечером убежал с эфира на канале НАШ", - акцентирует внимание Богуцкая.

Кроме этого она отметила, что Ольга Василевская-Смаглюк сказала, что не рассматривает добровольного выхода из фракции (пока) и уверена, что голосов за исключение Дубинского не наберется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции

"В общем, напряжение у меня сейчас такое же, как на выборах, когда ждешь экзитпола, где 73% "за", - продолжает Богуцкая.

"Хотя очень хочется, чтобы после этой драматический ситуации президент понял окончательно, что хороших олигархов не бывает. И ни с кем из них нельзя договориться. Политика - их бизнес", - подытожила она.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
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Зеленський не намагається позбутися Дубінського, бо за ним стоїть Коломойський

Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко вважає, що В.Зеленський не намагається "позбутися" Олександра Дубінського, бо насправді за нардепом стоїть олігарх І.Коломойський. "В найближчому оточенні Зеленського, керівник київської обласної організації "Слуги народу", один із них кандидат у мери Києва… У них же там були Верещук, Дубінський і Качура - це була трійка їхня. Дубінський - російський агент. Це сказано спецслужбами Сполучених Штатів Америки. Ніякого зиску їм це казати просто не існує. Ну навіщо? Просто його немає. Деркач? Бог з ним, з Деркачем. Про нього все зрозуміло - в нього у біографії написано, що він закінчив академію КДБ СРСР. Але Дубінський - це влада, це Зеленський. І ми маємо перший доказ того, що в найближчому оточенні Зеленського є прямі російські агенти. Крапка. Це правда. І це дуже важливий факт, який зараз доведений суспільством", - сказав Гончаренко.
Він зауважив, що насправді Зеленський робить вибір не між Дубінським і Сполученими Штатами Америки.
"За прізвищем Дубінський стоїть абсолютно інше прізвище. І це прізвище - Ігор Коломойський. І депутати, і група депутатів, і телеканал "1+1", і людина, яка зробила Зеленського президентом. Давайте речі називати своїми іменами. Якби не цей безкінечний з ранку до ночі фільм на "1+1", якби не безкінечна кампанія, якою зливали Порошенка на "1+1", і всіх інших, хто міг тільки десь конкурувати і заважати їм… Калігула привів коня і сказав, що він буде сенатор. Так і Коломойський привів коня у вигляді Зеленського, і зробив його нам президентом. Тобто він показав, хто є хто і що воно. І треба йому віддати належне - в 40-мільйонній країні захопив владу і повністю все", - додав Гончаренко.
На його думку, Зеленський чудово розуміє, що сигнал іде по Коломойському і завтра буде питання по Коломойському, тому така складна для президента ситуація.
"Я не думаю, що це все було розіграно… Я думаю, що реально у Зеленського трусяться піджилки. Тому що він розуміє, що далі буде Коломойський. А розірвати стосунки з Коломойським він дуже боїться. По-перше, він про нього багато знає. Не забувайте, що гроші "ПриватБанку" виводилися, в тому числі через компанію Зеленського і "95 кварталу". Це гроші, які Коломойський виводив мільйонами і сотнями мільйонів", - зазначив Гончаренко.
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30.01.2021 10:06
+20
Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 1550
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30.01.2021 10:16
+18
Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 5287
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30.01.2021 10:33
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Страница 2 из 2
А кто у нас в списке самых богатых олигархов?
Сейчас поищу.
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30.01.2021 10:22 Ответить
П"ятий номер подивись))
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30.01.2021 10:24 Ответить
Я посмотрел Forbs.
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30.01.2021 10:29 Ответить
Отак ростуть люди,а ще вчора був п"ятим,президентом,і вже третій))
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30.01.2021 10:32 Ответить
Нашёл.
В первую десятку вошли:
1. Ахметов
2. Пинчук
3. Порошенко
4. Герега
5. Боголюбов
6. Косюк
7. Живаго
8. Коломойский
9. Новинский
10. Ярославский
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30.01.2021 10:28 Ответить
Список нехороших. Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 3703
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30.01.2021 10:30 Ответить
А шо таке,головний олігарх задніх пасе?))
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30.01.2021 10:31 Ответить
Сильно сказано!
Он пасёт своё стадо задних.
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30.01.2021 10:33 Ответить
А у третього кажуть стадо 24%))
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30.01.2021 10:39 Ответить
Да.
И все они "задние".
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30.01.2021 10:41 Ответить
Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 7829 Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 3626
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30.01.2021 11:29 Ответить
Копировщик никак не налюбуется результатом 5 лет-до победы Коломойского-перепечаток сайтов РФ и ДНР.
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30.01.2021 12:23 Ответить
Хто з них є етнічним українцем?
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30.01.2021 10:52 Ответить
Ніхто))
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30.01.2021 10:54 Ответить
Он опять к "нации" поворачивает.
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30.01.2021 10:55 Ответить
В школе по истории , видать, хорошая оценка была. Уроки истории помнит.
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30.01.2021 12:37 Ответить
Израильскому Forbes придется вычеркнуть Ахметова и Порошенко из списка богатейших евреев. Как сообщили ZN.UA пресс-секретарь Ахметова Елена Довженко и пресс-секретарь Порошенко Ирина Фриз, они обратились к израильскому изданию с просьбой внести изменения в обнародованный рейтинг. Оба пресс-секретаря предоставили редакции Forbes полные биографические данные бизнесменов, подчеркнув при этом, что первый по национальности татарин, второй - украинец.
https://zn.ua/UKRAINE/izrailskomu-forbes-pridetsya-vycherknut-ahmetova-i-poroshenko-iz-spiska-bogateyshih-evreev-121032_.html
Герега - Народився27 червня 1967 (53 роки)
Городок, Хмельницька область, Українська РСР, СРСРГромадянствоКоломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6617 СРСРКоломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6617 УкраїнаНаціональністьукраїнець

Порошенко - Народився26 вересня 1965 (55 років)
Болград, Одеська область, Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6617 УРСР, Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6617 СРСРВідомий якбізнесмен, політик, дипломат, економіст, підприємецьГромадянствоКоломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6617 СРСРКоломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6617 УкраїнаНаціональністьукраїнець

Щось не так?
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30.01.2021 11:05 Ответить
Мне без разницы.
Они все граждане Украины.
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30.01.2021 10:54 Ответить
А ти хто по національності?
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30.01.2021 11:06 Ответить
В Українському паспорті немає такої графи))
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30.01.2021 11:10 Ответить
а то- не національність, то- "особливий" світогляд+спосіб жидтя
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30.01.2021 13:33 Ответить
Але лише Порошенко з усіх проукраїнський, всі інші або жидокацапи, або комополіти яким Україна ні на хрін не треба!!!
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30.01.2021 12:16 Ответить
Незалежно від національності, всі вони молятся одному богу - Баблу! І Порошенко серед них не виключення, на жаль...
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30.01.2021 15:39 Ответить
Як на мене, він є не тільки господарем фракції, а і господарем клоунів Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 5526 Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 1164
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30.01.2021 10:23 Ответить
видео как эти мрази просят деньги у Кала - https://www.youtube.com/watch?v=nvzD3EOrm6g

Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6804
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30.01.2021 12:49 Ответить
Коломойскому ничего не "кажется". О его роли и влиянии на СН ярко демонстрирует сама Богуцкая: "В общем, напряжение у меня сейчас такое же, как на выборах ... ". Букмекеры отказываются принимать ставки на бой: "Могущественный олихарх" vs "Клоуна". И не просто потому, что исход боя очевиден. У букмекеров сомнения в самом факте "боя".
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30.01.2021 10:25 Ответить
Гарний олігарх,мертвий олігарх))
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30.01.2021 10:25 Ответить
Слишком жёстко.
Лучше - бедный экс-олигарх. Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 1965
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30.01.2021 10:31 Ответить
Ну то я по аналогії з ментом))
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30.01.2021 10:40 Ответить
Я понял.
"Вор должен сидеть ... или лежать" Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 1239
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30.01.2021 10:43 Ответить
Нет, олигарх на пенсии в 1800 гривен. Для них такое гниение заживо - это намного хуже смерти.
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30.01.2021 10:43 Ответить
Лизка уже задолбала о том что крыварогскаму лицедею пора что-то понять, узнать, увидеть! Да этот 40-летний долбень все обо всем знает, для этого его коломойские и выбирали.
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30.01.2021 10:25 Ответить
Все они делаются дурнее, чем есть на самом деле ! В 43 г не понимать , так ,как же вы его сделали главой государства , если оно УМСТВЕННО ОТСТАЛЫЙ ДЕГЕНЕРАТ ?
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30.01.2021 11:41 Ответить
Никому это не кажется. Беня сделал клоуна президентом. Благодаря своему аналу Г+Г и деньгам, которые он вложил в эту избирательную компанию. А что такое ЗЕбанутые депутаты в "Слуге урода" Это тупая быдломасса, которая прошла в парламент на фоне эйфории идиотов, которое выбрало клоуна. Не будь победы ЗЕли, никто эту шушеру не выбрал-бы в парламент. Вывод такой: ЗЕля - безмозглая марионетка Бени, и что он скажет, этот ЗЕбанутый приписдент молча сглотнет и выполнит.
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30.01.2021 10:27 Ответить
>Не будь победы ЗЕли, никто эту шушеру не выбрал-бы в парламент

у людей був запит, було бажання поміняти людей у владі,
відсторонити старих, яких вибирали 20-30 років,
які забрехалися і проворовалися..

але кого не вибрати у владу, вони відразу стають "шушерою",
тобто простою зміною людей (старих на старих) у владі без зміни системи
(як це не банально), країну не змінити..
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30.01.2021 11:18 Ответить
Обычно люди стараются выбрать умный депутатов. Но за 30 лет таких идиотов, которых выбрало тыпое быдло, у нас еще не было.
Ну а зеля сейчас поступил правильно с тарифами. Без лоха жизнь плоха, пусть теперь поцелуют ЗЕлену шмарклю в жопу.
Бачили очі, що купували, тепер їжте, не вдавіться. Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6048 Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6048 Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6048
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30.01.2021 11:30 Ответить
тільки от запит створили говноканальі , де всі вони були в 2013-2014 - вьілизували ***********. Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 7896
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31.01.2021 08:35 Ответить
а я не считаю слуг народа тупой быдломассой.Просто эти прохиндеи пришли срубить бабла как можно больше а потом свалить по-тихому
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30.01.2021 11:32 Ответить
Так кто-же выбрал этих прохиндеев? Мудрый нарид? Нееее, ЗЕбанутых выбрало тупое быдло, которому ЗЕля пообещал конец.
Эпохи бедности.
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30.01.2021 13:38 Ответить
👏👏👍👌 +100%
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30.01.2021 11:42 Ответить
На тлі катастрофічного для чинного президента падіння рейтингів популярності і довіри, Володимир Зеленський втрачає ще й важелі влади
Останні голосування в українському парламенті наочно продемонстрували, що ніякої більшості у Зеленського більше немає і не буде. Що "Слуги народу" готові голосувати хіба що за відверто популістські пропозиції президента - на зразок того ж закону про народовладдя - щоб потім з'явилася можливість використовувати цей механізм проти самого Зеленського. Але голосування з принципових питань - і вже тим більше з питань кадрових - демонструє, що у фракції Зеленського тепер інші господарі. А може, ці господарі і раніше були? Може, таким чином колишньому телевізійному коміку показують його справжнє місце у владній вертикалі?
І це при тому, що головні виклики для Зеленського ще попереду. Економічні та соціальні проблеми тільки починаються - і ніяким зниженням тарифів їх вже не пом'якшити. Вакцинацію країни влада популістів провалила. Історія із Дубинським ставить Зеленського перед непростим вибором. Закрити очі на санкції проти цього депутата - значить, закрити перед самим собою двері до Білого дому. А боротися із Дубинським - значить, боротися із Коломойським, одним з "акціонерів" влади затятих популістів. А ще втік до Брюсселю колишній заступник глави СБУ Дмитро Нескоромний, який і без всяких прес-конференцій розповість про корумпованість діючої влади резидентам всіх розвідок світу. І це добре ще, якщо тільки про корумпованість. Погано - якщо про якісь особливі перемовини з Москвою. Ну, добре, не всім резидентам - тільки американцям, англійцям і європейцям. Але для Зеленського і цього буде достатньо. І як відповідати на всі ці виклики, якщо ані популярності, ані влади?
Відповідь є простою - ніяк. Зеленський всього цього просто не помітить. А помітить - так не зрозуміє. А зрозуміє - так перелякається і постарається не помічати.
Так і буде йти на дно. І Україна - разом із ним.
Віталій Портников
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30.01.2021 10:38 Ответить
То тебе дурочке кажется шо ты не собственность Игорь Валерича.
Или делаешь вид)
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30.01.2021 10:40 Ответить
Хозяев у фракции СН много.Это и Коломойский и Богдан,и Зеленский,и Дубинский и даже сладкая парочка-Медведчук с сахарозаводчиком.Это изначально наспех сколоченное броуновское движение.Не сравнить с монолитом ЕС,ОПЗЖ ,Голоса ,ЮВТ.Они и перекупают голоса большинства в интересах сформировавшейся объединённой оппозиции.Оппозиция сегодня представляет махровую банду лгунов ,аферистов.грабителей,правивших Украиной последние 30 лет.
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30.01.2021 10:46 Ответить
лизке беня бабло не выплатил,за то что на местячковых за майбах голосила,сидя в сн?))))там вообще,у зесрани, кто то не моральный урод есть...
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30.01.2021 10:46 Ответить
Тряпки, типа, топорщатся против тряпичника - вот как это называется.
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30.01.2021 10:47 Ответить
Стесняюсь узнать Лизавета чья верба?
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30.01.2021 11:02 Ответить
Міхо,а его дєвку турнули із голови делегації ПАРЄ-скоро і він щось видасть але поки боїться,щоб

не поперли
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30.01.2021 12:22 Ответить
чучундра, це тобі здається що ти яке-сь цебе, криса ти кримська, а він і є вашим господарем, виродки **************!
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30.01.2021 11:07 Ответить
Ліза активувалася наче березнева кішка)). А до цього в ні вагнерівців не бачила, а ні смерть Журавля, а до цього Оман і повернення москальським літаком. Коли засипає кишеню, як і усім 73%, тоді вони починають трохи рухатися, бо наперед подумати в них не виходить
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30.01.2021 11:10 Ответить
*треба зачіпає замість засипає
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30.01.2021 11:11 Ответить
что значит кажется. Кто фракцию ужинает тот её и танцует. "$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции", - Скороход о зарплатах в конвертах для "Слуг народа"16.11.19
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30.01.2021 11:10 Ответить
Прям пчёлы против мёда. Общеизвестно что Зеля президент, а Коломойский серый кардинал
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30.01.2021 11:18 Ответить
Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6811 Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 543
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30.01.2021 11:18 Ответить
це який старий список..

По ФОРБС на 2020

1. Ринат Ахметов Состояние: $2,8 млрд

2. Виктор Пинчук Состояние: $1,4 млрд
3. Петр Порошенко Состояние: $1,4 млрд
4. Александр Герега, Галина Герега Состояние: $1,3 млрд

5. Геннадий Боголюбов Состояние: $1,2 млрд

6. Юрий Косюк Состояние: $1,1 млрд
7. Константин Жеваго Состояние: $1,1 млрд

8. Игорь Коломойский Состояние: $1 млрд

9. Вадим Новинский Состояние: $810 млн
10. Александр Ярославский Состояние: $725 млн

нічого особистого.. тільки бізнес..
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30.01.2021 11:29 Ответить
Когда "кажется", нужно идти в синагогу, пане Коломойский...
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30.01.2021 11:20 Ответить
Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки.
..
Ах, до чего порой обидно,
Что хозяина не видно,
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
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30.01.2021 11:27 Ответить
Хороший олигарх не дышит. Если дышит - плохой.
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30.01.2021 11:34 Ответить
Для сноса такой устоявшейся за десятилетия системы власти, как в Украине, нужен идейный фанатик, умеющий собрать вокруг себя такую же идейную команду. Который с первой секунды обретения властных полномочий, устроил бы настоящий террор олигархату. Взвыть должен был каждый олигарх не желающий добровольно, полностью и навсегда, на пушечный выстрел, отойти от влияния на любые политические процессы в стране. И абсолютно не важно носит ли он по праздникам вышиванку или жертвует московским попАм. Государство должно перейти в управление наёмному менеджменту, как в большинстве развитых стран Европы. И в этой, без преувеличения священной войне, любые методы допустимы. Даже слегка идущие вразрез с так называемыми европейскими ценностями. Ибо до Европы нам ещё надо дорасти. А клин как известно только клином и вышибают. Олигархат, а с ним и коррупцию, разговорами-уговорам не сломать.
Зеленский очередной президент встроившийся в систему. Как и все его предшественники он оглядывается на то, что будет с ним после завершения каденции. А нужен идейный агрессивный фанатик, не боящийся даже сесть после отхода от власти, если облажается.
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30.01.2021 11:34 Ответить
Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 8056
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30.01.2021 11:39 Ответить
У "фанатика" даже имя есть - Пиночет.
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30.01.2021 12:18 Ответить
Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 9207 Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 2555
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30.01.2021 11:34 Ответить
Самые-самые патриоты, пля... Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 5208
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30.01.2021 12:09 Ответить
главное, штоб аппазисыонных олиг.... патриотов не обижали, с этим зеля хорошо справляецца, а петьки еще чем-то недовольны Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 4674
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30.01.2021 11:41 Ответить
Бені не здається. Беня знає що є власником болванчика якого в крісло презедента поклав і хазяїном зеленого балагану в парламенті. І знають це всі хто має хоч якесь вкраплення інтелекту. Зебілів це не стосується.
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30.01.2021 11:46 Ответить
Коломойскому кажется - отрыгнула Богутская. А мне почему то кажется, что Игорь Валериевич сам может сказать всё и таких как Кугутская давно видел в гробу в белых лаптях. По жизни всегда получается, что каждый баран будет висеть за свою ногу, а овца тем более.
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30.01.2021 11:57 Ответить
Можна бути олігархом і патріотом,який не надрами України збагатився, як Фірташ-газ,Ахметов-вугілля та електрика,Коломойський все банки,заправки,нафта, електрика і т.д.Порошенко створив бізнес з нуля викупив стару фабрику і випускає продукт споживання,який має високу якість і тому популярний у всьому світ-інші користуються тільки надрами України в т.ч. і РФ як медведчук.У кожній країні є багаті і олігархи,але не кожен із них патріот,але їх найменше у нас тих патріотів.
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30.01.2021 12:30 Ответить
Все популярне, що випускає фабрика "Рошен", було створене радянськими технологами (Київський торт, цукерки: Ліщина, Белочка та інші) Що рівноцінного з"явилось завдяки "ефективному приватному власнику"? Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 4779
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30.01.2021 15:50 Ответить
Хороший олигарх - мертвый олигарх
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30.01.2021 12:39 Ответить
Почти , как у Гольдони -- " Слуга двух господ"- Труфольдино из Кривого Рога.
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30.01.2021 12:50 Ответить
За пізно ти тупа курко "усвоила".
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30.01.2021 13:06 Ответить
Ни фига себе, как говорящая табуретка разговорилась!!!! Дядя беня! А ну, объясни этому организму, кто в хате хозяин!
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30.01.2021 13:39 Ответить
"Вот что мы усвоили точно, это то, что на президента нельзя грубо давить и тем более его шантажировать-его просто необходимо гнать пинками до самого Ростова
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30.01.2021 13:41 Ответить
Зєленський вже абсолютно однозначно довів українцям та всьому світовому товариству що він є дегенератом. Досить закликів до нього типу "має зрозуміти", "має почути", "має подумати". Не можна вимагати від особи з генетичними вадами головного мозку інтелектуальних зусиль. Це тіло, шлунок і травний тракт. Його потрібно просто перемістити в якусь спецпалату і "викинути ключі". Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6703
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30.01.2021 14:34 Ответить
Всім пора зрозуміти , що ЗЕ-це проект Коломойського і являється перехідним етапом до влади ОПЗЖ .Також признати ,що даремно топили проти Пороха, та підтримати його
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30.01.2021 16:48 Ответить
Холопи Коломойського бунтують, зліва БогуцькаКоломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 4833
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30.01.2021 17:02 Ответить
Подождите, вы хотите сказать что Зеленский не олигарх? ))
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30.01.2021 17:51 Ответить
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