Коломойскому кажется, что он хозяин фракции. Президент должен понять, что хороших олигархов не бывает, - "слуга народа" Богуцкая
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора окончательно понять, что ни с кем из украинских олигархов нельзя договариваться.
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала нардеп от фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая, информирует Цензор.НЕТ.
"Вот что я усвоила точно, это то, что на президента нельзя грубо давить и тем более его шантажировать. Коломойскому показалось, что он - хозяин фракции "Слуга народа". Показалось, что все покупается и продается. И все покупаются и продаются. В его жизни может так и было, не знаю. Но то, что его опыт очень ограничен таким типом взаимоотношений - точно", - подчеркивает она.
"Вчера в конце сессионного дня было принято решение в понедельник собрать фракцию, чтобы окончательно решить вопрос по Дубинскому. Но уже часа через 3 стало известно, что голоса надо собрать немедленно, ибо Игорь Валерьевич запускает тяжелую (я так думаю, финансовую. - Авт.) артиллерию. Скорее всего, именно поэтому Саша Дубинский вчера вечером убежал с эфира на канале НАШ", - акцентирует внимание Богуцкая.
Кроме этого она отметила, что Ольга Василевская-Смаглюк сказала, что не рассматривает добровольного выхода из фракции (пока) и уверена, что голосов за исключение Дубинского не наберется.
"В общем, напряжение у меня сейчас такое же, как на выборах, когда ждешь экзитпола, где 73% "за", - продолжает Богуцкая.
"Хотя очень хочется, чтобы после этой драматический ситуации президент понял окончательно, что хороших олигархов не бывает. И ни с кем из них нельзя договориться. Политика - их бизнес", - подытожила она.
Пожалуйста, подождите...
Сейчас поищу.
В первую десятку вошли:
1. Ахметов
2. Пинчук
3. Порошенко
4. Герега
5. Боголюбов
6. Косюк
7. Живаго
8. Коломойский
9. Новинский
10. Ярославский
Он пасёт своё стадо задних.
И все они "задние".
https://zn.ua/UKRAINE/izrailskomu-forbes-pridetsya-vycherknut-ahmetova-i-poroshenko-iz-spiska-bogateyshih-evreev-121032_.html
Герега - Народився27 червня 1967 (53 роки)
Городок, Хмельницька область, Українська РСР, СРСРГромадянство СРСР → УкраїнаНаціональністьукраїнець
Порошенко - Народився26 вересня 1965 (55 років)
Болград, Одеська область, УРСР, СРСРВідомий якбізнесмен, політик, дипломат, економіст, підприємецьГромадянство СРСР → УкраїнаНаціональністьукраїнець
Щось не так?
Они все граждане Украины.
Лучше - бедный экс-олигарх.
"Вор должен сидеть ... или лежать"
у людей був запит, було бажання поміняти людей у владі,
відсторонити старих, яких вибирали 20-30 років,
які забрехалися і проворовалися..
але кого не вибрати у владу, вони відразу стають "шушерою",
тобто простою зміною людей (старих на старих) у владі без зміни системи
(як це не банально), країну не змінити..
Ну а зеля сейчас поступил правильно с тарифами. Без лоха жизнь плоха, пусть теперь поцелуют ЗЕлену шмарклю в жопу.
Бачили очі, що купували, тепер їжте, не вдавіться.
Эпохи бедности.
Останні голосування в українському парламенті наочно продемонстрували, що ніякої більшості у Зеленського більше немає і не буде. Що "Слуги народу" готові голосувати хіба що за відверто популістські пропозиції президента - на зразок того ж закону про народовладдя - щоб потім з'явилася можливість використовувати цей механізм проти самого Зеленського. Але голосування з принципових питань - і вже тим більше з питань кадрових - демонструє, що у фракції Зеленського тепер інші господарі. А може, ці господарі і раніше були? Може, таким чином колишньому телевізійному коміку показують його справжнє місце у владній вертикалі?
І це при тому, що головні виклики для Зеленського ще попереду. Економічні та соціальні проблеми тільки починаються - і ніяким зниженням тарифів їх вже не пом'якшити. Вакцинацію країни влада популістів провалила. Історія із Дубинським ставить Зеленського перед непростим вибором. Закрити очі на санкції проти цього депутата - значить, закрити перед самим собою двері до Білого дому. А боротися із Дубинським - значить, боротися із Коломойським, одним з "акціонерів" влади затятих популістів. А ще втік до Брюсселю колишній заступник глави СБУ Дмитро Нескоромний, який і без всяких прес-конференцій розповість про корумпованість діючої влади резидентам всіх розвідок світу. І це добре ще, якщо тільки про корумпованість. Погано - якщо про якісь особливі перемовини з Москвою. Ну, добре, не всім резидентам - тільки американцям, англійцям і європейцям. Але для Зеленського і цього буде достатньо. І як відповідати на всі ці виклики, якщо ані популярності, ані влади?
Відповідь є простою - ніяк. Зеленський всього цього просто не помітить. А помітить - так не зрозуміє. А зрозуміє - так перелякається і постарається не помічати.
Так і буде йти на дно. І Україна - разом із ним.
Віталій Портников
Или делаешь вид)
не поперли
По ФОРБС на 2020
1. Ринат Ахметов Состояние: $2,8 млрд
2. Виктор Пинчук Состояние: $1,4 млрд
3. Петр Порошенко Состояние: $1,4 млрд
4. Александр Герега, Галина Герега Состояние: $1,3 млрд
5. Геннадий Боголюбов Состояние: $1,2 млрд
6. Юрий Косюк Состояние: $1,1 млрд
7. Константин Жеваго Состояние: $1,1 млрд
8. Игорь Коломойский Состояние: $1 млрд
9. Вадим Новинский Состояние: $810 млн
10. Александр Ярославский Состояние: $725 млн
нічого особистого.. тільки бізнес..
На лице у них улыбки.
..
Ах, до чего порой обидно,
Что хозяина не видно,
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
Зеленский очередной президент встроившийся в систему. Как и все его предшественники он оглядывается на то, что будет с ним после завершения каденции. А нужен идейный агрессивный фанатик, не боящийся даже сесть после отхода от власти, если облажается.