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Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности, - указ

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Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 35/2021, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января "О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. 

Согласно решению СНБО, с целью повышения эффективности государственной политики в сфере энергетической безопасности Кабинет Министров в месячный срок должен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о механизмах обеспечения регулирующими мощностями во время ввода в эксплуатацию объектов электроэнергетики, производящих электрическую энергию из возобновляемых источников. До 1 июля должен быть представлен проект закона об утверждении новой Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами и относительно установления и определения особого статуса зоны специального промышленного использования на территории зоны отчуждения.

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Кроме того, правительство должно осуществлять сопровождение в парламенте законопроекта об уставе охраны Национальной гвардией ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов, а также ряда документов, направленных на урегулирование ситуации на оптовом рынке электроэнергии.

"Также следует принять меры по завершению строительства и ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций, а до 1 апреля текущего года – утвердить концепцию государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса до 2026 года с ее дальнейшим принятием в течение шести месяцев. Программа должна обеспечить финансирование развития уранодобывающего и ураноперерабатывающего государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" с целью увеличения производства уранового оксидного концентрата для полного обеспечения потребностей отечественной атомной энергетики", - комментирует пресс-служба Офиса президента указ главы государства.

Кроме этого в документе также подчеркивается необходимость обеспечения финансирования и реализации в полном объеме Государственной целевой экологической программы первоочередных мероприятий приведения в безопасное состояние объектов и площадки бывшего уранового производства производственного объединения "Приднепровский химический завод" на 2019-2023 годы; сооружения хранилищ для остекленных высокоактивных радиоактивных отходов от переработки отработанного ядерного топлива ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 отечественных атомных электростанций и объектов их инфраструктуры и определения критериев принятия таких отходов на захоронение в хранилище комплекса производств "Вектор". В частности, должны быть завершены объекты и соответствующая инфраструктура и начат прием на захоронение отработанных отходов в имеющиеся хранилища и обеспечена эффективная деятельность государственного специализированного предприятия "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами".

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Нормы радиационной безопасности Украины и основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности Украины должны быть согласованы с Законом "О защите человека от влияния ионизирующего излучения", нормами безопасности МАГАТЭ и рекомендациями Международной комиссии по радиологической защите. Также акцент сделан на проработке вопроса по законодательному урегулированию обращения с материалами, загрязненными техногенно-усиленными источниками ионизирующего излучения, и урегулировании вопроса использования беспилотных воздушных судов в районах расположения атомных электростанций и ответственности за их использование в запрещенных для полетов зонах или в зонах ограничения полетов и т. п.

"Для стабилизации работы рынка электрической энергии и соответствующих его субъектов до 1 апреля должны быть разработаны инструменты стимулирования субъектов хозяйствования, которые производят электроэнергию из альтернативных источников, к внедрению на каждом субъекте генерации мощностью более 1 МВт обязательной системы прогнозирования выработки и систем накопления энергии в соответствии с расчетами в проекте строительства и ввода в эксплуатацию. Речь идет о выработке электроэнергии из солнечного излучения и из энергии ветра, кроме генерирующих установок частных домохозяйств", - подчеркивается в сообщении.

Контроль за выполнением указанного решения СНБО возлагается на его секретаря.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+15
Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности, - указ - Цензор.НЕТ 6253
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30.01.2021 10:56
+10
так ты и есть главная угроза Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности, - указ - Цензор.НЕТ 9848
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30.01.2021 10:42
+7
Ну тварь. Атомную энергетику хочет добить окончательно.
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30.01.2021 10:58
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так ты и есть главная угроза Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности, - указ - Цензор.НЕТ 9848
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30.01.2021 10:42 Ответить
У Запорізькій області збудували біоелектростанцію

У місті Токмак Запорізької побудували біотеплоелектростанцію «Придніпровська БіоТЕС». Станція стане майданчиком для розвитку індустріального парку на території південної промзони міста.
Нова ТЕС має достатню потужність аби забезпечити потреби великого агровиробництва. Наразі станцію готують до введення в експлуатацію

У свою чергу директор Придніпровської БіоТЕС Ярослав Мартинов заявив, що нова станція гарантовано надасть теплову енергію у необхідних обсягах зі знижкою 50%. Це повинно суттєво знизити собівартість виробництва за рахунок нульових витрат на транспортування енергії. Крім того, він додав, що на станції буде встановлено обладнання зі 100%-м екологічним контролем.https://uprom.info/news/energy/u-zaporizkij-oblasti-zbuduvaly-bioelektrostancziyu/
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30.01.2021 10:53 Ответить
Главная угроза - это коррупция! Для того что бы с ней бороться не указы нужны, а политическая воля.
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30.01.2021 10:53 Ответить
Зельцман ее возглавил ! Крышевание ермаков , татарова и т.д.
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30.01.2021 11:00 Ответить
Какой спрос с клоуна? Президентом оно стало по воле случая и поддержке Бени. А ДО клоуна, борьба с коррупцией была?
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30.01.2021 11:48 Ответить
Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ - Цензор.НЕТ 6267
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30.01.2021 12:22 Ответить
К чему эта полоска?
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30.01.2021 12:59 Ответить
Vladimir T fd7dc273
... А ДО клоуна, борьба с коррупцией была?

"Індекс сприйняття корупції (СРІ): динаміка останніх 5 років"

https://nabu.gov.ua/open-office/biblio/sociologiya/indeks-spriynyattya-korupciyi-sri-dinamika-ostannih-5-rokiv
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30.01.2021 14:07 Ответить
Я знаю что такое СРІ. Оставим индексы тем, кто их придумал. Ты утверждаешь, что ДО клоуна борьба с коррупцией была?
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30.01.2021 17:58 Ответить
Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности, - указ - Цензор.НЕТ 6253
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30.01.2021 10:56 Ответить
кино три толстяка
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30.01.2021 11:53 Ответить
А ось і третій. Це рідний брат лисого товстуна.
Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ - Цензор.НЕТ 9105
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30.01.2021 12:24 Ответить
Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики

закрыл уже окончательно все АЭС?)) угадал??? чтоб ринату линидычу выручку от солнечных панелей и ТЕС повысить?)))
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30.01.2021 10:56 Ответить
Беларусь осталась без традиционных экспортных рынков сбыта электроэнергии после энергетического запуска АЭС. Продажи «атомного» электричества внутри страны могут привести к росту цен для белорусских потребителей.Литовский сетевой оператор Litgrid установил нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси с 3 ноября. Это произошло сразу после того, как на первом блоке Белорусской АЭС начали вырабатывать первые киловатт-часы и поставлять их в объединенную энергосистему. В Литве считают станцию в Островце угрозой национальной безопасности, поэтому заблокировали поставки электроэнергии из Беларуси.Еще одним крупным рынком сбыта была Украина, куда в прошлом году было поставлено 853 млн киловатт-часов электроэнергии. Однако в мае этого года в Киеве ввели запрет на импорт электроэнергии из Беларуси
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30.01.2021 12:13 Ответить
По состоянию на 4 января Украина импортировала из Беларуси 150 МВт*ч электрической энергии. Еще 30 МВт*ч было импортировано из Словакии через Бурштынский энергоостров. Экспорт составил 133 МВт*ч, из них 93 МВт*ч в Венгрию и 40 МВт*ч в Румынию.
Об этом свидетельствуют данные, приведенные на сайте оператора объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго".В «Укрэнерго» отметили, что не могут остановить импорт электроэнергии из Беларуси и РФ без внесения изменений в законодательство.

не читай "новости с мокшанских сайтов)))) читай официальные данные.
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31.01.2021 09:09 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 35/2021, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января ( В основном совершенно секретные: к совершенно секретным ) "О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности", сообщила пресс-служба главы государства.

не читай "новости с мокшанских сайтов)))) читай официальные данные. Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ - Цензор.НЕТ 2799 Есть то, что можете только вы,Интернет-коммуникации: путь культурного развития личности или свобода выбора в информационную эпоху Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ - Цензор.НЕТ 4053
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31.01.2021 16:30 Ответить
Клоун!
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30.01.2021 10:57 Ответить
Если бы только клоун 🤡 - ВРАГ ХИТРОСДЕЛАННЫЙ
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30.01.2021 11:02 Ответить
Ну тварь. Атомную энергетику хочет добить окончательно.
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30.01.2021 10:58 Ответить
Створює сприятливі умови щоб його партньор Бєня скуповував е/е з АЕС і перепродував нам по захмарим тарифам.
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30.01.2021 11:01 Ответить
а чего молчим на Цензоре по поводу полусекретных и секретных санкций от декабря 2020 года по Китаю (Мотор Сичь) а завтра 31 января был запланирвоан переворот по смене набсовета.. уже Украинская правда написала и кое кто еще почему промолчали что наложены санкции на россиян секреткой и отправлены докладные записки с секретными списками в ЕС и США??? Бубочка чего так активно стал работать начал.. и Дубинского выгонять начал и Венедиктовна слегка покрасилась в деле Роттердам+ и даже по Шеремету пошли первые подвижки на закрытие дела... потому что реально все понимают что Лукашенко и оные с ним и Путиным недосяжные для Украины... и тут еще разборки в СБУ... да еще агент предатель сидел в высшем руководстве СБУ... Вове привет передавал и всей московской семье.....
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30.01.2021 11:03 Ответить
А тут казали що УП брехливий ресурс.
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30.01.2021 11:09 Ответить
оспади...ему то хоть прочитали что оно ввел...или просто подмахнул подпись...или там ваще просто факсимиле ( которое у ермака хранится)))
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30.01.2021 11:15 Ответить
А там одна-единственная угроза - Беня с Ахметкой да ты, дурачок, прикрывающий их своей зеленой жопой.
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30.01.2021 11:26 Ответить
Угроз??.....хмммм.....ключевой задачей для страны....в сфере атомной энергетики...является не выработка электроэнергии. Это побочный продукт! Основное - это синтез диоксида трития. Это принципиально основная цель!!!......Объясню.....или ...пошумлю?
Расскажу вам про сумки ...Богов! И не просто богов, а ...древних шумеров...или анунаков. Назовите сами. Как оказалось, оные создания были технологически самыми продвинутыми из ...ВСЕХ!!! посещавших. Именно из за сумок богов. Что было в них? Сумка, как правило состояла из двух отсеков, в которых хранились ...шишки(условное название), по сути генераторы антинейтрино. Потом боги Ра, скопировали эту технологию, применив сосуды с оксидом трития(багдадские батарейки). Для чего? Все не рассказываю, скажу только, что каменные 30 тонные одинокие двери в пустыне....внимание! ...с двумя нишами по боках!...и предназначались для создания гравитационных линз(модное слово - портал). Технология очень продвинутая и экологически чистая, как вы сами понимаете, любой источник энергии рано или поздно иссякал.....и его нужно было пополнять....вот поэтому и нужны были пирамиды!!!
Но аннунаки были фаршированнее...ихние источники были компактнее. Опять таки все не рассказываю.
Вот такая куйня малята-энергетики. Теперь понятно, что боги с усмешкой смотрели на топ менеджеров Боинг, Евробас, Шелл и Нортроп Грумман....ну ...по понятным причинам.
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30.01.2021 11:35 Ответить
"Опять таки все не рассказываю" - как?! Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ - Цензор.НЕТ 6771 Рассказывай быстрее пока тебя рептилоиды не запеленговали! Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ - Цензор.НЕТ 3874 (или санитары не отогнали от компа с интернетом) Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ - Цензор.НЕТ 3928
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30.01.2021 12:58 Ответить
Ну разве...добавлю по просьбе. Из сказанного следует важный вывод.....не существует вообщеееее....понятия Родина. Нет абсолютно! никакой Родины. Каждая новая планета, для тех, кто освоил гравитационные линзы, становится Родиной. Поэтому нет смысла кричать Крым наш, Карабах наш, Тайвань наш и т.д. добавьте список ...и бегать с ружбайками по границам.
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30.01.2021 13:10 Ответить
ха ... это что ?! анекдот от Квартала !? не могу даже коментить..ржу .. Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ - Цензор.НЕТ 5649
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30.01.2021 12:20 Ответить
" месячный срок должен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о механизмах обеспечения регулирующими мощностями во время ввода в эксплуатацию объектов электроэнергетики, производящих электрическую энергию из возобновляемых источников"
Какие в жопу, "возобновляемые иситочники" ?????????
Добавить бюджетных выплат "зилёной энергентике", мать вашу???
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30.01.2021 12:25 Ответить
ВАЗілінське переможище !!!
Знищити, на догоду свом хазяївам, атомну енергетику, щоб потім підписати папірець про її порятунок.
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30.01.2021 12:29 Ответить
зеосел в атомы залез, ховайся хто где может
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30.01.2021 15:02 Ответить
Посмотрим через пол года что сделают! А то всем, особенно чиновникам, мне кажется, плевать на Зе-нелоха!
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30.01.2021 17:49 Ответить
Зеленський увів у дію рішення РНБО про заходи щодо нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості, - указ - Цензор.НЕТ 6011
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30.01.2021 21:13 Ответить
 
 