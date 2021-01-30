Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности, - указ
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 35/2021, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января "О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Согласно решению СНБО, с целью повышения эффективности государственной политики в сфере энергетической безопасности Кабинет Министров в месячный срок должен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о механизмах обеспечения регулирующими мощностями во время ввода в эксплуатацию объектов электроэнергетики, производящих электрическую энергию из возобновляемых источников. До 1 июля должен быть представлен проект закона об утверждении новой Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами и относительно установления и определения особого статуса зоны специального промышленного использования на территории зоны отчуждения.
Кроме того, правительство должно осуществлять сопровождение в парламенте законопроекта об уставе охраны Национальной гвардией ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов, а также ряда документов, направленных на урегулирование ситуации на оптовом рынке электроэнергии.
"Также следует принять меры по завершению строительства и ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций, а до 1 апреля текущего года – утвердить концепцию государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса до 2026 года с ее дальнейшим принятием в течение шести месяцев. Программа должна обеспечить финансирование развития уранодобывающего и ураноперерабатывающего государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" с целью увеличения производства уранового оксидного концентрата для полного обеспечения потребностей отечественной атомной энергетики", - комментирует пресс-служба Офиса президента указ главы государства.
Кроме этого в документе также подчеркивается необходимость обеспечения финансирования и реализации в полном объеме Государственной целевой экологической программы первоочередных мероприятий приведения в безопасное состояние объектов и площадки бывшего уранового производства производственного объединения "Приднепровский химический завод" на 2019-2023 годы; сооружения хранилищ для остекленных высокоактивных радиоактивных отходов от переработки отработанного ядерного топлива ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 отечественных атомных электростанций и объектов их инфраструктуры и определения критериев принятия таких отходов на захоронение в хранилище комплекса производств "Вектор". В частности, должны быть завершены объекты и соответствующая инфраструктура и начат прием на захоронение отработанных отходов в имеющиеся хранилища и обеспечена эффективная деятельность государственного специализированного предприятия "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами".
Нормы радиационной безопасности Украины и основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности Украины должны быть согласованы с Законом "О защите человека от влияния ионизирующего излучения", нормами безопасности МАГАТЭ и рекомендациями Международной комиссии по радиологической защите. Также акцент сделан на проработке вопроса по законодательному урегулированию обращения с материалами, загрязненными техногенно-усиленными источниками ионизирующего излучения, и урегулировании вопроса использования беспилотных воздушных судов в районах расположения атомных электростанций и ответственности за их использование в запрещенных для полетов зонах или в зонах ограничения полетов и т. п.
"Для стабилизации работы рынка электрической энергии и соответствующих его субъектов до 1 апреля должны быть разработаны инструменты стимулирования субъектов хозяйствования, которые производят электроэнергию из альтернативных источников, к внедрению на каждом субъекте генерации мощностью более 1 МВт обязательной системы прогнозирования выработки и систем накопления энергии в соответствии с расчетами в проекте строительства и ввода в эксплуатацию. Речь идет о выработке электроэнергии из солнечного излучения и из энергии ветра, кроме генерирующих установок частных домохозяйств", - подчеркивается в сообщении.
Контроль за выполнением указанного решения СНБО возлагается на его секретаря.
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У місті Токмак Запорізької побудували біотеплоелектростанцію «Придніпровська БіоТЕС». Станція стане майданчиком для розвитку індустріального парку на території південної промзони міста.
Нова ТЕС має достатню потужність аби забезпечити потреби великого агровиробництва. Наразі станцію готують до введення в експлуатацію
У свою чергу директор Придніпровської БіоТЕС Ярослав Мартинов заявив, що нова станція гарантовано надасть теплову енергію у необхідних обсягах зі знижкою 50%. Це повинно суттєво знизити собівартість виробництва за рахунок нульових витрат на транспортування енергії. Крім того, він додав, що на станції буде встановлено обладнання зі 100%-м екологічним контролем.https://uprom.info/news/energy/u-zaporizkij-oblasti-zbuduvaly-bioelektrostancziyu/
... А ДО клоуна, борьба с коррупцией была?
"Індекс сприйняття корупції (СРІ): динаміка останніх 5 років"
https://nabu.gov.ua/open-office/biblio/sociologiya/indeks-spriynyattya-korupciyi-sri-dinamika-ostannih-5-rokiv
закрыл уже окончательно все АЭС?)) угадал??? чтоб ринату линидычу выручку от солнечных панелей и ТЕС повысить?)))
Об этом свидетельствуют данные, приведенные на сайте оператора объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго".В «Укрэнерго» отметили, что не могут остановить импорт электроэнергии из Беларуси и РФ без внесения изменений в законодательство.
не читай "новости с мокшанских сайтов)))) читай официальные данные.
не читай "новости с мокшанских сайтов)))) читай официальные данные. Есть то, что можете только вы,Интернет-коммуникации: путь культурного развития личности или свобода выбора в информационную эпоху
Расскажу вам про сумки ...Богов! И не просто богов, а ...древних шумеров...или анунаков. Назовите сами. Как оказалось, оные создания были технологически самыми продвинутыми из ...ВСЕХ!!! посещавших. Именно из за сумок богов. Что было в них? Сумка, как правило состояла из двух отсеков, в которых хранились ...шишки(условное название), по сути генераторы антинейтрино. Потом боги Ра, скопировали эту технологию, применив сосуды с оксидом трития(багдадские батарейки). Для чего? Все не рассказываю, скажу только, что каменные 30 тонные одинокие двери в пустыне....внимание! ...с двумя нишами по боках!...и предназначались для создания гравитационных линз(модное слово - портал). Технология очень продвинутая и экологически чистая, как вы сами понимаете, любой источник энергии рано или поздно иссякал.....и его нужно было пополнять....вот поэтому и нужны были пирамиды!!!
Но аннунаки были фаршированнее...ихние источники были компактнее. Опять таки все не рассказываю.
Вот такая куйня малята-энергетики. Теперь понятно, что боги с усмешкой смотрели на топ менеджеров Боинг, Евробас, Шелл и Нортроп Грумман....ну ...по понятным причинам.
Какие в жопу, "возобновляемые иситочники" ?????????
Добавить бюджетных выплат "зилёной энергентике", мать вашу???
Знищити, на догоду свом хазяївам, атомну енергетику, щоб потім підписати папірець про її порятунок.