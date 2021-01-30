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Первая вакцинация в Украине будет под прицелом видеокамер. Кому не хватит Pfizer, будут привиты Sinovac, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Первая вакцинация в Украине будет под прицелом видеокамер. Кому не хватит Pfizer, будут привиты Sinovac, - Ляшко

Первый случай вакцинации от коронавируса в Украине будет происходить под прицелом видеокамер.

Об этом заявил в интервью ВВС Украина главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Она будет под камерами, это всегда происходит. Любой медработник, который оказывает помощь больным Covid-19 является героем, поэтому первая вакцинация может быть сделана любому. Они заслужили быть вакцинированными, заслужили быть в эфире" - уточнил Ляшко.

При этом он отметил, что из процеса вакцинации не следует делать шоу. Также Ляшко рассказал, каким образом будут определять людей, которые первыми будут вакцинированы.

"У нас четко прописано, что первыми прививаются медицинские работники. Посмотрим и обратимся ко всем департаментам здравоохранения, каждый в больнице определит человека", - заявил он.

При этом он также уточнил, что у него нет сомнений относительно эффективности китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac.

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"Для регистрации вакцины достаточно 50% + определенный процент, чтобы препарат считался эффективным, чтобы был разрешен для использования. В 100% случаев вакцина показала формирование антител. Мы еще не видели окончательных результатов третьей клинической стадии исследований Sinovac, которые проводятся в разных странах. Мы видим промежуточные в одной стране. Sinovac - это мировая компания, у нее огромная линейка иммунобиологических препаратов, которые переквалифицированы ВОЗ", - отметил главный санитарный врач. 

Кроме этого он акцентировал внимание на том, что процес распределения вакцин будет происходить с учетом вопросов логистики.

"Pfizer сразу пойдет на мобильные бригады и для вакцинации медицинских работников. Pfizer будет ехать из холодильника с температурой - 80 в холодильник, где будет +2. При таких условиях она может храниться 5 дней. Из-за таких температурных условий наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей. Если приедет 300 тыс. Pfizer, хватит для врачей и социальных работников. Если приедет 100 тыс. доз, то только для врачей", - заявил он.

Отвечая на вопрос относительно того, будут ли вакцинированы Sinovac те, кому не хватит Pfizer, Ляшко ответил утвердительно.

Как сообщалось, в данном интервью Ляшко также заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется в районе 15 февраля.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+38
Вангую, Пфайзер закончится оооочень быстро. И добро пожаловать на праздник жизни, пушистые зеленые хомячки! Первая вакцинация в Украине будет под прицелом видеокамер. Кому не хватит Pfizer, будут привиты Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1129
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30.01.2021 11:04
+32
Я вже здогадуюсь кому не вистачить Пфайзера.
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30.01.2021 11:04
+27
Где гарантия что колоть будут то что они заявляют?! Лично я не верю ни единому их слову! Если и вакцинироваться, то только за границей когда это будет возможно а не в стране где политики ублюдки а врачи бизнесмены....
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30.01.2021 11:05
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А если тебе голову включить? С хера ты считаешь, что у человека нулевой иммунитет?
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30.01.2021 12:47 Ответить
А с какого хера ты считаешь, что нет?
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30.01.2021 12:56 Ответить
С того, что иначе все уже передохли бы
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01.02.2021 12:37 Ответить
Ты сперова прочитай смысл слова "иммунитет", а потом умничай.
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01.02.2021 16:17 Ответить
Лучше всего, когда в иммунитет не вмешиваются.
Для иммунитета нужен достаток - не надо учить нас как жить - помоите материально.
Подымите зарплаты и уменьшите тарифы.
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30.01.2021 13:03 Ответить
Да, да, естественный иммуцнитет, долой прививки....
Плавали, знаем!
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30.01.2021 13:08 Ответить
А остановит эпидемию вакцина с 50 % эффективности, если еще учесть, что далеко не всех провакцинируют?
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30.01.2021 13:49 Ответить
Для остановки нужен иммунитет 70% населения.
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31.01.2021 12:08 Ответить
"Під прицілом відеокамер" (с)
А якщо без камер, то буде як на виборчих дільницях, на яких то вимикали світло, то якийсь голова з ключима від сейфу та печаткою кудись утікав?
На якому каналі буде трансляція щеплення - теж невідомо.
І кіна нормального немає.
21-ше сторіччя.
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30.01.2021 12:45 Ответить
Це буде як здача аналізів у приватній клініці одної всім відомої особи в 2019 році на втіху лохам.
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30.01.2021 21:05 Ответить
Возможно Pfizer и Moderna замечательные вакцины, но если будет выбор я уколюсь ими в последнюю очередь. РНК-вакцины вообще ещё в процессе исследований. Не хочу чтобы в мои клетки встраивались искусственные молекулы РНК и начинали там чего-то производить.
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30.01.2021 12:53 Ответить
100%. До этого вакцинация проводилась белковыми вакцинами ,то есть ,это было
введение в организм малой дозы вируса ,то есть обычная прививка.
А эти вакцины инновационные и успешные испытания на третьей стадии не
гарантируют ,как я понимаю ,от непредсказуемых последствий.
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30.01.2021 13:49 Ответить
Ой, подумаеш - хвост вырастет
Удобно будет мух гонять не отрываясь от штурвала Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9020
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30.01.2021 13:54 Ответить
Я другой Шевченко, сухопутный Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8158
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30.01.2021 15:39 Ответить
Как же этим тварям не хочется отказываться от барышей от Sinovac. Говорили что в договоре прописана эффективность 70%, а теперь об этом и не вспоминают, для них, точнее для нас, пойдет и эффективность 50%+.
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30.01.2021 12:56 Ответить
Вакцинация в Украине будет не под "прицелом видеокамер", а под дулом пистолета.
В Израиле свои прививают своих, а в Украине пришлые чужие через вакцинацию
хотят получить влияние на ДНК украинцев и сделать неконкурентоспособными.
Если Израиль хочет нам помочь - надо не вакцинировать. а вернуть украденные
в Украине миллиарды.
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30.01.2021 13:00 Ответить
Вакцинация в Украине будет не под "прицелом видеокамер", а под дулом пистолета.
В Израиле свои прививают своих, а в Украине пришлые чужие через вакцинацию
хотят получить влияние на ДНК украинцев


цікаво..
виявляється,на віруси можна впливати не лише вишками 5 же,але й вакцинами згідно національності інфікованого Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6921 Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6534
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Боже,які довбо..би інколи в коментах трапляються! Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8336
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30.01.2021 13:15 Ответить
У пришлых для украинцев приготовлена "вакцина" от Билла Гейтса.
Чтобы украинцы перестали размножаться и освободили территорию.
Своим они будут колоть одно, а украинцам - другое (кадры решают всё).
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30.01.2021 14:21 Ответить
с каких пор Билл Гейтс стал своим для израильтян ?
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30.01.2021 19:49 Ответить
Общая кровь и менталитет.
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30.01.2021 22:25 Ответить
у тебя с чукчами больше сходства по крови и менталитету, чем у него с евреями
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30.01.2021 22:48 Ответить
Cat ЦЕ 'КЛІНІКА' Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3594
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31.01.2021 10:23 Ответить
Те що вкрав жид він віддасть тільки разом з останнім подихом. І ніяк інакше! Тому питання про "повернення вкраденого" вкрай риторичне. Забудьте... Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6461
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30.01.2021 13:57 Ответить
Быстро закончится и появится в АПТЕКАХ. Быстро
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30.01.2021 13:02 Ответить
в аптеках немає умов зберігання більше 5 діб..І вакцинувати можна лише в медзакладах...
та й довідку про вакцинування"на дому" не візьмеш..
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30.01.2021 13:18 Ответить
Камери-для чого ? Щоб дратувати тих,кому не дістанеться ,90 % плебеїв ?
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30.01.2021 13:28 Ответить
Кому не хватит Pfizer, будут привиты Sinovac, - Ляшко.

Кто пытается впарить гражданам купленный втридорога фуфломицин от китайцев с эффективностью 50% (хотя сами же обещали отказаться от него при меньше чем 70% ефективности), тот идет на три веселых буквы вместе со своим фуфломицином.
Ворье поганое.
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30.01.2021 13:38 Ответить
Pfizer пропадет сразу но за 100 баксов он будет. Все как всегда.
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30.01.2021 13:50 Ответить
холодильник для него в 100 раз дороже обойдется
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30.01.2021 19:55 Ответить
Лишень трішки не поінформували, що розробник "новічка" і "спутнік v" один і той же!! Лише трішечки змінили технологію і вийшла вакцина.
(Сам сцарь нею не вакцинувався, та й кум лише розповідав про вакцинацію всієї своєї сім'ї)
Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 426
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30.01.2021 13:51 Ответить
НІ.МІНЯЛИ ТАМ НЕ ТЕХНОЛОГІЮ,А КОНЦЕНтРАЦІЮ.
'діючої речовини' Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1321
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31.01.2021 10:25 Ответить
А кому не хватит и китайской, будет привиты ослиной мочой. Все делают что бы создать ажиотаж и бойню среди холопов. Вот сволочи, подлее власти еще не было...
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30.01.2021 15:04 Ответить
Так мы поняли, первыми будут привиты 95 квартал и "суки народа".
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30.01.2021 15:19 Ответить
Вот себе пусть колют что хотят, и когда хотят.
Перестанут плодиться и отсвечивать.
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30.01.2021 15:25 Ответить
Кому не хватит Pfizer .....

Ну если Пфайзера будет аж 170 тысяч, то не хватит всего лишь 99,5 % населения
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30.01.2021 19:53 Ответить
Все клоуны должны вакцинироваться первыми, и причем китайской вакциной.
Ну а мы подождем и посмотрим на результат.
Кстати, порох предлагал обязательное страхование и это правильно так как все равно будет процент летальных случаев.
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30.01.2021 20:20 Ответить
Когда начнутся смерти от вакцинирования, их будут списывать на что угодно.
А когда пойдут уродства и бесплодие, этого никто не заметит, кроме работников больниц.
А там все свои, все "наши" - на сторону болтать не будут.
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30.01.2021 22:28 Ответить
пойдут уродства ,..

есть мнения,шо ето фсьо-такі нє всємірний жидо-масонский заговор,а продєлкі рєптілоидов с Тау Кита..
Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко - Цензор.НЕТ 943
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31.01.2021 10:30 Ответить
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