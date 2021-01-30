Первая вакцинация в Украине будет под прицелом видеокамер. Кому не хватит Pfizer, будут привиты Sinovac, - Ляшко

Первый случай вакцинации от коронавируса в Украине будет происходить под прицелом видеокамер.

Об этом заявил в интервью ВВС Украина главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Она будет под камерами, это всегда происходит. Любой медработник, который оказывает помощь больным Covid-19 является героем, поэтому первая вакцинация может быть сделана любому. Они заслужили быть вакцинированными, заслужили быть в эфире" - уточнил Ляшко.

При этом он отметил, что из процеса вакцинации не следует делать шоу. Также Ляшко рассказал, каким образом будут определять людей, которые первыми будут вакцинированы.

"У нас четко прописано, что первыми прививаются медицинские работники. Посмотрим и обратимся ко всем департаментам здравоохранения, каждый в больнице определит человека", - заявил он.

При этом он также уточнил, что у него нет сомнений относительно эффективности китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac.

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"Для регистрации вакцины достаточно 50% + определенный процент, чтобы препарат считался эффективным, чтобы был разрешен для использования. В 100% случаев вакцина показала формирование антител. Мы еще не видели окончательных результатов третьей клинической стадии исследований Sinovac, которые проводятся в разных странах. Мы видим промежуточные в одной стране. Sinovac - это мировая компания, у нее огромная линейка иммунобиологических препаратов, которые переквалифицированы ВОЗ", - отметил главный санитарный врач.

Кроме этого он акцентировал внимание на том, что процес распределения вакцин будет происходить с учетом вопросов логистики.

"Pfizer сразу пойдет на мобильные бригады и для вакцинации медицинских работников. Pfizer будет ехать из холодильника с температурой - 80 в холодильник, где будет +2. При таких условиях она может храниться 5 дней. Из-за таких температурных условий наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей. Если приедет 300 тыс. Pfizer, хватит для врачей и социальных работников. Если приедет 100 тыс. доз, то только для врачей", - заявил он.

Отвечая на вопрос относительно того, будут ли вакцинированы Sinovac те, кому не хватит Pfizer, Ляшко ответил утвердительно.

Как сообщалось, в данном интервью Ляшко также заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется в районе 15 февраля.