_"Никакие "доктрины" террористов из сферы фантастики не остановят восстановление суверенитета Украины над оккупированными территориями, - спикер МИД Николенко"

Проведение в оккупированном Донецке пропагандистского форума показало, что российское руководство не оставляет идеи перекроить Украину под свои лекала. Однако это не остановит неотвратимого восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Неустанные попытки Кремля навязать Донбассу "русский мир" и затянуть его в токсичное информационное пространство идут в разрез с обязательствами Российской Федерации в рамках мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - отметил он.

По его словам, цель этого "форума" одна - создать препятствия для мирной реинтеграции временно оккупированных территорий.

Спикер МИД отметил, что Украина обязательно проинформирует зарубежных партнеров об очередном примере подрывной деятельности России на Донбассе.

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Николенко напомнил, что вооруженная агрессия России против Украины является преступлением против международного мира, что влечет за собой международно-правовую ответственность государства и международную уголовную ответственность всех причастных к причиненным преступлениям.

"Никакие "доктрины" из сферы фантастики не остановят неотвратимое восстановление суверенитета Украины над временно оккупированными территориями. Ожидаем от российской стороны добросовестного выполнения ранее достигнутых договоренностей для продвижения переговорного процесса", - добавил он.

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