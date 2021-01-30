Никакие "доктрины" террористов из сферы фантастики не остановят восстановление суверенитета Украины над оккупированными территориями, - спикер МИД Николенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Проведение в оккупированном Донецке пропагандистского форума показало, что российское руководство не оставляет идеи перекроить Украину под свои лекала. Однако это не остановит неотвратимого восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Неустанные попытки Кремля навязать Донбассу "русский мир" и затянуть его в токсичное информационное пространство идут в разрез с обязательствами Российской Федерации в рамках мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - отметил он.
По его словам, цель этого "форума" одна - создать препятствия для мирной реинтеграции временно оккупированных территорий.
Спикер МИД отметил, что Украина обязательно проинформирует зарубежных партнеров об очередном примере подрывной деятельности России на Донбассе.
Николенко напомнил, что вооруженная агрессия России против Украины является преступлением против международного мира, что влечет за собой международно-правовую ответственность государства и международную уголовную ответственность всех причастных к причиненным преступлениям.
"Никакие "доктрины" из сферы фантастики не остановят неотвратимое восстановление суверенитета Украины над временно оккупированными территориями. Ожидаем от российской стороны добросовестного выполнения ранее достигнутых договоренностей для продвижения переговорного процесса", - добавил он.
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Беженец с оккупированного московскими «ихтамнетами» Донбасса рассказал, что в его пгт (поселок городского типа) насчитывающий около ШЕСТЬСОТ дворов, только две семьи не ходили весной 2014 в гараж на Рехферендум. Местные коллаборанты угрожали ночью облить их дома бензином и поджечь.
Оксана Гомон
«Знаете, а еще в Надвірной (Ивано-Франковская область), откуда я недавно вернулась, обиженный местным языком и менталитетом выходец с Донбасса, бросил в кафе гранату. Пострадало 9 человек».
Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российский военных на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE
Теперь понятно, почему мировое сообщество поддерживало азербайджанцев в Нагорном Карабахе. На Ютубе было выложено видео, как в Одессе, на праздновании 9 мая, на Аллее Славы армянская леди вели себя некорректно. Она показывала неприличные жесты (факи) окружающим её гражданам, становилась, извините, раком, просовывала руку между ногами и в районе ягодиц появлялась её рука с дулей.
Одесситы выделили армянской диаспоре участок земли в элитном районе Аркадии на Гагаринском плато под постройку Армянской церкви, отдали им Новый базар, а их женщины-христианки ведут себя в гостях неподобающим образом.
Армения в ООН поддерживает оккупацию Россией украинского Крыма и голосует против обновлённой резолюции Генассамблеи ООН по Крыму.
Если коротко, то он признал: окопы под Мариуполем- как минимум, ещё на десятки лет. На сколько десятков- он, понятно- уточнить не в состоянии.
_Если спикер не понимает что это "доктрины" оккупанта, а не каких-то там террористов, то он - даун!
Дать месяц на определение и ЗАКРЫТЬ НАЙУХ всякое сообщение.
А то - расися прийди, а жрать покупать и пенсии - так в Селидово прутся.
Російські офіційні особи оперативно відреагували на заклик керівниці російського телеканалу Russia Today Маргарити Симоньян «повернути Донбас додому». Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що це питання «не стоїть на порядку денному», представниця МЗС Марія Захарова наголосила, що Симоньян висловлює свою власну точку зору. І, тим не менш, ці спростування мене не переконують.
Маргарита Симоньян - не приватна особа, а керівниця великої пропагандистської корпорації, яка тісно пов'язана з державою. І вона цих зв'язків не приховує, я б навіть сказав - вона цими зв'язками пишається. І завжди наголошує, що добре поінформована про настрої високопоставлених російських чиновників із близького оточення Володимира Путіна. І поїздка Симоньян на Донбас - це не приватний візит. Пропагандистка побувала на форумі «Русский Донбас» у складі справжнього «десанту», представницької делегації, до якої увійшли провідні журналісти російських телевізійних каналів і навіть депутат Державної думи Росії Андрій Козенко. Її слова повинні були бути почутими. Власне, заради них вона до Донецьку і приїжджала.
Навіщо? Тут може бути кілька причин відразу.
Перший сигнал - це нагадування Києву: якщо ви будете себе вести неправильно, якщо і далі не будете йти на поступки, територія може бути анексована і «питання закрите» - як із Кримом. Не випадково ж саме тоді, коли Симоньян закликала до повернення Донбасу, віцеспікер російської Держдуми Петро Толстой заявив на пленарному засіданні ПАРЄ, що Україна і Грузія «назавжди» втратили відірвані Росією території.
Другий сигнал - це сигнал Заходу. І цей сигнал повинен, швидше за все, свідчити про «конструктивність» Кремля. Це улюблена гра Путіна в імітацію громадської думки. Бачите, що мої співвітчизники, навіть провідні журналісти, сплять і бачать «російський Донбас». І тільки я один захищаю територіальну цілісність України - незважаючи на неконструктивну позицію Києва.
Третій сигнал - сигнал населенню Донбасу. Людям, які буквально «зависли» у маріонеткових «народних республіках» і не знають, що їх чекає завтра. Заклик Симоньян повинен пожвавити старі надії - не хвилюйтеся, Росія-матінка вас забере. Не сьогодні, так завтра.
І перший, і другий, і третій сигнали - блеф. Путін не займає конструктивну позицію, але і не збирається приєднувати Донбас. Регіон йому необхідний у ролі «сірої зони», як важливе знаряддя тиску на Україну, інструмент для недопущення її нормального розвитку, європейської та євроатлантичної інтеграції.
І заклик Симоньян, переконаний, є виключно елементом цієї недобросовісної гри.
Віталій Портников, журналіст