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Никакие "доктрины" террористов из сферы фантастики не остановят восстановление суверенитета Украины над оккупированными территориями, - спикер МИД Николенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Никакие

Проведение в оккупированном Донецке пропагандистского форума показало, что российское руководство не оставляет идеи перекроить Украину под свои лекала. Однако это не остановит неотвратимого восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Неустанные попытки Кремля навязать Донбассу "русский мир" и затянуть его в токсичное информационное пространство идут в разрез с обязательствами Российской Федерации в рамках мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - отметил он.

По его словам, цель этого "форума" одна - создать препятствия для мирной реинтеграции временно оккупированных территорий.

Спикер МИД отметил, что Украина обязательно проинформирует зарубежных партнеров об очередном примере подрывной деятельности России на Донбассе.

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Николенко напомнил, что вооруженная агрессия России против Украины является преступлением против международного мира, что влечет за собой  международно-правовую ответственность государства и международную уголовную ответственность всех причастных к причиненным преступлениям.

"Никакие "доктрины" из сферы фантастики не остановят неотвратимое восстановление суверенитета Украины над временно оккупированными территориями. Ожидаем от российской стороны добросовестного выполнения ранее достигнутых договоренностей для продвижения переговорного процесса", - добавил он.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
На Кримі вже референдили, а тепер зливають воду з батарей.
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30.01.2021 12:02
+8
они мечтали о масковской зарплате и расейской пенсии но дима сказал что денег нет и они начали пить воду с батарей, наверно судьба у них такая.
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30.01.2021 12:06
+6
Наївно вважати що ***** піде з Домбасу. Не для того він туди заходив.
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30.01.2021 12:05
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Правила форума Совет форумчан
золотые слова, осталось только рэфэрэндум провести и всё наладица.
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30.01.2021 11:36 Ответить
На Кримі вже референдили, а тепер зливають воду з батарей.
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30.01.2021 12:02 Ответить
они мечтали о масковской зарплате и расейской пенсии но дима сказал что денег нет и они начали пить воду с батарей, наверно судьба у них такая.
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30.01.2021 12:06 Ответить
В ті часи я заходив на кримські форуми. Саме таку надію вони і мали. Лише один написав що схоже ми таки встигли вскочити на відходящий Титанік.
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30.01.2021 12:11 Ответить
І з кастрюль тоже Жодні "доктрини" терористів зі сфери фантастики не зупинять відновлення суверенітету України над окупованими територіями, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 8743
Жодні "доктрини" терористів зі сфери фантастики не зупинять відновлення суверенітету України над окупованими територіями, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 9331
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30.01.2021 13:11 Ответить
Та це тільки початок. Уявили собі рівень розвитку московії? В Крим відправляли частину бюджету всі обласні центри, щоб показати які вони багатющі, але це довго не продовжувалось. Витсмоктали всі залишені Україною ресурси, пограбували державні устанлови, банки, лікарні, мухеї і все зупинилося, а навпаки, поїхали "рішали" де будуть будувати свої дачі (як в Геленджику) і крисчани їм ніде не колишуть. Ще правда будуть розбудовувати свої військові частини, щоб не напрали турки. Але це вибір крисчан. Рано чи пізно, а Крим прийдеться повертати. Ми його заберемо доведеного до пустілі, але тільки територію із кримськими татарами, решту нафік в московію.
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30.01.2021 13:30 Ответить
В обозримом будущем, захваченные и оккупированные Московией территории украинского Донбасса превратятся в «черную дыру», где будут преобладать, нищета, выжженная земля, пешие «челноки», с российскими паспортами и тачками «Кравчучка», циркулирующими на «Большую украинскую Землю», за продуктами, расцветет бандитизм, наркотрафик, насилие и т.д.

Беженец с оккупированного московскими «ихтамнетами» Донбасса рассказал, что в его пгт (поселок городского типа) насчитывающий около ШЕСТЬСОТ дворов, только две семьи не ходили весной 2014 в гараж на Рехферендум. Местные коллаборанты угрожали ночью облить их дома бензином и поджечь.
Оксана Гомон
«Знаете, а еще в Надвірной (Ивано-Франковская область), откуда я недавно вернулась, обиженный местным языком и менталитетом выходец с Донбасса, бросил в кафе гранату. Пострадало 9 человек».
Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российский военных на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE
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30.01.2021 12:37 Ответить
Притомні слова. Що є виключенням для діючої влади.
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30.01.2021 11:37 Ответить
Притомними словами територіі не вернеш...
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30.01.2021 13:06 Ответить
Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ впродовж доби, 28 січня, зафіксувала на території Донбасу 474 порушень режиму припинення вогню. Никакие "доктрины" террористов из сферы фантастики не остановят восстановление суверенитета Украины над оккупированными территориями, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 3370 Про це йдеться у щоденному звіті місії.Як зазначається, у Донецькій області СММ зафіксувала 474 порушень режиму припинення вогню. У тому числі спостерігачі чули 5 порушень "тиші" в районі Донецької фільтрувальної станції (ДФС) у той час, коли автобус із працівниками станції рухався в напрямку Ясинуватої.ОБСЄ за добу зафіксувала 474 порушення "режиму тиші" на Донбасі - новини ZIK.UA Никакие "доктрины" террористов из сферы фантастики не остановят восстановление суверенитета Украины над оккупированными территориями, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 3370
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30.01.2021 11:38 Ответить
Ніколи ще МЗС не було таким українським. Молодці - вчасні і конкретні заяви.
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30.01.2021 11:41 Ответить
Жодні "доктрини" терористів зі сфери фантастики не зупинять відновлення суверенітету України над окупованими територіями, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 1959
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30.01.2021 13:55 Ответить
Приїздять до Донецька армяни та приймають "доктрину рускава міра"... Никакие "доктрины" террористов из сферы фантастики не остановят восстановление суверенитета Украины над оккупированными территориями, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 9185
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30.01.2021 11:44 Ответить
Об этой клоунаде дыровской- даже неинтересно. Интересно то, что если они реально образуют единый Лугандон. Это- нечто свеженькое. И мне этот свежачок- не нравится!
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30.01.2021 11:48 Ответить
Посіпаки лаптєрейху, гоп до купи! Жодні "доктрини" терористів зі сфери фантастики не зупинять відновлення суверенітету України над окупованими територіями, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 9568
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30.01.2021 12:03 Ответить
Ні якого єдиного Лугандону не буде,бо це два різних народа у ЛохНР лохи,а у ДурНР дурні))
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30.01.2021 12:17 Ответить
але ти бачищ, що намагаються зробити Лугандон юнайтед, і когось зайвого прибрати пушиліна або пасечніка
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30.01.2021 12:40 Ответить
Бледная моль послала армян на украинкий Донбасс спасать граждан Украины. Карабах они уже спасли.
Теперь понятно, почему мировое сообщество поддерживало азербайджанцев в Нагорном Карабахе. На Ютубе было выложено видео, как в Одессе, на праздновании 9 мая, на Аллее Славы армянская леди вели себя некорректно. Она показывала неприличные жесты (факи) окружающим её гражданам, становилась, извините, раком, просовывала руку между ногами и в районе ягодиц появлялась её рука с дулей.
Одесситы выделили армянской диаспоре участок земли в элитном районе Аркадии на Гагаринском плато под постройку Армянской церкви, отдали им Новый базар, а их женщины-христианки ведут себя в гостях неподобающим образом.
Армения в ООН поддерживает оккупацию Россией украинского Крыма и голосует против обновлённой резолюции Генассамблеи ООН по Крыму.
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30.01.2021 12:40 Ответить
Христианин христианину волк. Читайте историю христианства. "не мир принес вам но меч".
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30.01.2021 22:59 Ответить
Сказал Николенко: "Никакие "доктрины" из сферы фантастики не остановят неотвратимое восстановление суверенитета Украины над временно оккупированными территориями. Ожидаем от российской стороны добросовестного выполнения ранее достигнутых договоренностей для продвижения переговорного процесса", Источник: https://censor.net/ru/n3245048
Если коротко, то он признал: окопы под Мариуполем- как минимум, ещё на десятки лет. На сколько десятков- он, понятно- уточнить не в состоянии.
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30.01.2021 11:46 Ответить
Наївно вважати що ***** піде з Домбасу. Не для того він туди заходив.
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30.01.2021 12:05 Ответить
Японці на окуповані Курільські острови чекають 75р і мирний договір не підписують.
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30.01.2021 12:17 Ответить
Ти бажаєш відпочити у Сєдово?
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30.01.2021 12:20 Ответить
Нет. Я там ни разу не отдыхал. Неинтересно. Не знаю- сколько сотен раз там просто проезжал, но- немало. А вот в Широкино, которого более не существует, я бывал частенько... Более- ни разу не смогу посетить, вот это- точнейше.
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30.01.2021 12:54 Ответить
_"Никакие "доктрины" террористов из сферы фантастики не остановят восстановление суверенитета Украины над оккупированными территориями, - спикер МИД Николенко"

_Если спикер не понимает что это "доктрины" оккупанта, а не каких-то там террористов, то он - даун!
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30.01.2021 11:48 Ответить
Цей даун ще надіється на перемовини і подивитися в очі ще раз.
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30.01.2021 19:07 Ответить
Мантра. Николаенко не убедителен. В отличие от Шефира. Которому поверили 73%. Шефир: Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет.
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30.01.2021 12:05 Ответить
ага, а зелина мирная "реинтеграция" и люсины "золотые мосты" - это, типа, не фантастика...
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30.01.2021 12:06 Ответить
Вже 7 років суверенітет не відновлюється. Друга світова війна менше тривала.
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30.01.2021 12:09 Ответить
А ти бажаєш щоб у цій війні були такі самі втрати як у Другої Світової?
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30.01.2021 12:21 Ответить
Ти що пропонуєш?
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30.01.2021 13:07 Ответить
Вони там самі передохнуть.
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30.01.2021 13:25 Ответить
Автор не фантазер, УТОПИСТ.
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30.01.2021 12:09 Ответить
Доки у Донецьку слухають доктрини від вірменів,Лугандон вимирає,нам поспішати нема куди,потім зайдемо поховаємо дохлих навамалоросів,та обробемо хлоркою))
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30.01.2021 12:23 Ответить
В міністерстві одні балаболки на чолі з міністром,а також шутом президентом Ви завалиди всі разом всі міжнародну підтримку. Європа вже побачила .що все іде по указці мосви. Президент навіть відмовляється зустрітись з нашими делегатами в ПАРЕ. Порошенко майже кожний день розмовляв з європейськими лідерами і про це непоказував в відосиках. Мотався по всьому світу-(як він це витримував), прсив доводив про санкції проти московії і про допомогу. А що зараз--пять відпусток за рік і тільки ажива для себе і свого кумира бені ,та здача України путіну.
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30.01.2021 12:24 Ответить
Саме тому мудрий народ України дав можливість Петру відпочити))
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30.01.2021 12:32 Ответить
і яким чином ця "нєотвратімая деокупація" буде проходити? Знову відведенням війська? Чи зазиранням осла в дупу *****?
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30.01.2021 12:40 Ответить
Прийдуть американські рейнджери і звільнять нам окуповані території. А ми будемо закушувати горілку салом і хвалити їх.
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30.01.2021 13:09 Ответить
Скажу за себя - лично я не готов освобождать тех, кто будет стрелять в спину. Или между с миной принесет.
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30.01.2021 13:15 Ответить
Где обещанный план "Б" от *******?! Зеленоротые, ну, что, говна поели в очередной раз?
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30.01.2021 12:58 Ответить
Зеленороті чекають капітуляцію.
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30.01.2021 19:12 Ответить
ещё бы в стихах, это же чувак сидел сочинял эпический текст. ну или кто то сидел сочинял
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30.01.2021 13:01 Ответить
На кой ляд вообще эти лугандоны и даунбассцы? Их мозг или че там вместо здравого смысла зохаван рашковской пропагандой. Дилдываивали и скрепное вяличие.
Дать месяц на определение и ЗАКРЫТЬ НАЙУХ всякое сообщение.
А то - расися прийди, а жрать покупать и пенсии - так в Селидово прутся.
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30.01.2021 13:13 Ответить
Ти або прапор зміни,або труси вдягни))
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30.01.2021 13:26 Ответить
Прокси? Не, не слышал
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30.01.2021 14:05 Ответить
Донбас і десант: навіщо Симоньян закликає до анексії Донбасу?

Російські офіційні особи оперативно відреагували на заклик керівниці російського телеканалу Russia Today Маргарити Симоньян «повернути Донбас додому». Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що це питання «не стоїть на порядку денному», представниця МЗС Марія Захарова наголосила, що Симоньян висловлює свою власну точку зору. І, тим не менш, ці спростування мене не переконують.
Маргарита Симоньян - не приватна особа, а керівниця великої пропагандистської корпорації, яка тісно пов'язана з державою. І вона цих зв'язків не приховує, я б навіть сказав - вона цими зв'язками пишається. І завжди наголошує, що добре поінформована про настрої високопоставлених російських чиновників із близького оточення Володимира Путіна. І поїздка Симоньян на Донбас - це не приватний візит. Пропагандистка побувала на форумі «Русский Донбас» у складі справжнього «десанту», представницької делегації, до якої увійшли провідні журналісти російських телевізійних каналів і навіть депутат Державної думи Росії Андрій Козенко. Її слова повинні були бути почутими. Власне, заради них вона до Донецьку і приїжджала.
Навіщо? Тут може бути кілька причин відразу.
Перший сигнал - це нагадування Києву: якщо ви будете себе вести неправильно, якщо і далі не будете йти на поступки, територія може бути анексована і «питання закрите» - як із Кримом. Не випадково ж саме тоді, коли Симоньян закликала до повернення Донбасу, віцеспікер російської Держдуми Петро Толстой заявив на пленарному засіданні ПАРЄ, що Україна і Грузія «назавжди» втратили відірвані Росією території.
Другий сигнал - це сигнал Заходу. І цей сигнал повинен, швидше за все, свідчити про «конструктивність» Кремля. Це улюблена гра Путіна в імітацію громадської думки. Бачите, що мої співвітчизники, навіть провідні журналісти, сплять і бачать «російський Донбас». І тільки я один захищаю територіальну цілісність України - незважаючи на неконструктивну позицію Києва.
Третій сигнал - сигнал населенню Донбасу. Людям, які буквально «зависли» у маріонеткових «народних республіках» і не знають, що їх чекає завтра. Заклик Симоньян повинен пожвавити старі надії - не хвилюйтеся, Росія-матінка вас забере. Не сьогодні, так завтра.
І перший, і другий, і третій сигнали - блеф. Путін не займає конструктивну позицію, але і не збирається приєднувати Донбас. Регіон йому необхідний у ролі «сірої зони», як важливе знаряддя тиску на Україну, інструмент для недопущення її нормального розвитку, європейської та євроатлантичної інтеграції.
І заклик Симоньян, переконаний, є виключно елементом цієї недобросовісної гри.


Віталій Портников, журналіст
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30.01.2021 16:03 Ответить
 
 