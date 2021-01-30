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протест (5753) Россия (91213) Навальный (825)

Российский суд отправил под домашний арест брата Навального, а также активисток Соболь и Васильеву, - штаб оппозиционера

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российский суд отправил под домашний арест брата Навального, а также активисток Соболь и Васильеву, - штаб оппозиционера

Российский суд отправил под домашний арест до 23 марта 2021 года брата российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба Навального. 

"Олега Навального также отправили под домашний арест до 23 марта 2021 года", - сказано в сообщении.

Кроме этого уточнятеся, что под домашний арест до 23 марта 2021 года отправили также и других активистов, задержанных в ходе акций протестов в поддержку Навального, в частности, главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву и юристку Любовь Соболь.

"Любовь Соболь отправили под домашний арест до 23 марта по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений. Суд запретил ей пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, "кроме следователя, адвоката и лиц, действующих по поручению следователя", - подчеркивают в штабе Навального.

Тем временем соратники Навального анонсировали проведение новых протестных акций 31 января. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Российский суд отправил под домашний арест брата Навального, а также активисток Соболь и Васильеву, - штаб оппозиционера - Цензор.НЕТ 1237 Почему молчит бизнесмен Малюська? У кацапов тюрьмы заканчиваются, он же может наши сдавать в аренду.
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30.01.2021 12:28
+9
Российский суд отправил под домашний арест брата Навального, а также активисток Соболь и Васильеву, - штаб оппозиционера - Цензор.НЕТ 597
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30.01.2021 12:27
+6
Уже как 37 год, родственников "врагов народа" сажают
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30.01.2021 12:25
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І шо нам від цього?
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30.01.2021 12:21 Ответить
больше репрессий - ближе распад РФ
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30.01.2021 12:36 Ответить
да, если продолжать расшатывать РФ изнутри, то они виозникнут и начнутся центробежные процессы, поэтому Запад делает ставку на Навального, но даже если и нет, то все равно Запад считает что с Навальным будет легче иметь дело, с русским националистом, который может считать что хватит кормить Кавказ, например
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30.01.2021 13:14 Ответить
РФ конечно развалить труднее чем СССР, ведь оно меньше и поэтому крепче, но все равно - вода камень точит, распад РФ это неизбежный процесс, вопрос только во времени
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30.01.2021 13:16 Ответить
то есть другими словами, что такое Навальный?, Навальный это лом, с помощью которого можно разломать кремлевскую систему
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30.01.2021 13:23 Ответить
На своих видеороликах, выложенных на Ютубе, Навальный называет Директора бензоколонки и Начальника китайских лесопилок: «ЖАБОЙ» и «БУНКЕРНЫМ ЗЛОДЕЕМ». Это не корректно с его стороны. Старику Кабаеву, после временной оккупации «зелеными человечками» украинского Крыма весной 2014 года, болельщики украинского города Харькова присвоили совершенно другую кликуху, которая неплохо прижилась к обнулёнышу и на всех языках мира, одинаково звучит на трибунах стадионов перед международными футбольными матчами. После провальной двухлетней спецоперации ФСБ с VIP - узницей российской тюрьмы панёнкой Надеждой Савченко, под кодовым названием: «Надя - наш Президент!», похоже, что бывший носильщик чемоданов мистера Собчака разыгрывает с «мучеником» Навальным старую кагебистскую комедию: «злой следователь - добрый следователь», «злой президент - добрый президент».
https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
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30.01.2021 12:44 Ответить
а Х..ло им можно позвонить и пожелать мол Вовка вылазь собако пора уже пора...
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30.01.2021 12:22 Ответить
Уже как 37 год, родственников "врагов народа" сажают
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30.01.2021 12:25 Ответить
да ну и хер с ним... ЗАЧЕМ УКРАИНЦАМ ЭТА НОВОСТЬ? гондурас кого-то очень безспокоить...
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30.01.2021 12:26 Ответить
с одной стороны - долбитесь как хотитесь, а с другой чем больше они портят нервы крысе бункерной - тем лучше
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30.01.2021 12:32 Ответить
Российский суд отправил под домашний арест брата Навального, а также активисток Соболь и Васильеву, - штаб оппозиционера - Цензор.НЕТ 597
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30.01.2021 12:27 Ответить
Российский суд отправил под домашний арест брата Навального, а также активисток Соболь и Васильеву, - штаб оппозиционера - Цензор.НЕТ 1237 Почему молчит бизнесмен Малюська? У кацапов тюрьмы заканчиваются, он же может наши сдавать в аренду.
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30.01.2021 12:28 Ответить
Російський суд відправив під домашній арешт брата Навального, а також активісток Соболь і Васильєву, - штаб опозиціонера - Цензор.НЕТ 2894
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30.01.2021 12:33 Ответить
НЕ переживай... Там в Сибіру стоять "міста-привиди", на місці колишніх рудників. Поставлять на вікна грати, двері замінять, "колючку" по периметру, і "Привіт, ГУлаг!"
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30.01.2021 12:37 Ответить
Влітку на прополку Сибіру, а взимку на прибирання снігу.
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30.01.2021 12:44 Ответить
Заброшенный поселок Валькумей под Норильском. https://www.youtube.com/watch?v=G6lTVD5uUys
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30.01.2021 12:54 Ответить
Нас рать как-то,вата есть вата даже если она по сорту либеральная, и все защитнки Навального и его семейки пускай спросят у них чей Крым
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30.01.2021 12:33 Ответить
Навальный и его соратники расшатывают режим пу. Этого хорошо, молодцы.
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30.01.2021 12:37 Ответить
Там таких пу 140 мільйонів, чи скільки їх там. Послухай що вони кажуть А.Полтаві.
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30.01.2021 12:42 Ответить
ложь.
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30.01.2021 12:52 Ответить
за пу лише половина
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30.01.2021 13:24 Ответить
Новый закон Рабссии "Все рабсияне считаются заключенными, кроме В.В. Хутина. Выезд рабсиян за пределы Рабсии разрешен только с личного разрешения В.В. Хутина и только с целью войны, убийств, отравлений и диверсий."
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30.01.2021 12:50 Ответить
Не бутерброди, хай сидять
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30.01.2021 12:55 Ответить
Как здорово ***** наказывает тех, кто не считает Крым украинским! Судя по некоторым комментам наши типа патриоты за это скоро начнут ему заглядывать не только в глаза, а прямо в жопу.
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30.01.2021 13:12 Ответить
"росийский суд" надо в скобки брать
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30.01.2021 13:13 Ответить
Та пофиг, вот я еще за небутерброды переживать буду.
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30.01.2021 13:18 Ответить
А дышать запретить забыли! Думать! Мрази!
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30.01.2021 13:21 Ответить
В России нет судов!!!! Там все цирк!!! Путинский цирк - и навальный простой актер , как и судьи!!!!
ПОЭТОМУ НА,,,ТЬ что у них там!!!
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30.01.2021 13:41 Ответить
как-то фиолетово. даже если бы их расстреляли прямо в здании роSSийского "суда", было бы точно так же фиолетово.
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30.01.2021 15:51 Ответить
ПУТИН ЧЕРТ !!! ПОСТАВИЛ ПРЕСТУПНИКОВ У ВЛАСТИ, А ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ ПОСАДИЛ В ТЮРЬМУ !!! ЕГО РОД ДОЛЖЕН ПОЛНОСТЬЮ ВЫРОДИТЬСЯ !!!
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31.01.2021 13:08 Ответить
 
 