Просим, чтобы страны, преуспевшие в доступе к вакцинам от коронавируса, поделились с другими, - ВОЗ

Странам, получившим доступ к стабильным поставкам вакцины от COVID-19, нужно помочь менее преуспевающим государствам, прежде чем думать о полной иммунизации собственного населения.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В эфире BBC она пояснила, что с точки зрения ВОЗ, правильный пусть - сначала провести вакцинацию медперсонала и групп риска, а затем - помогать другим странам.

"Мы просим страны: как только вы вакцинировали эти группы населения, сделайте так, чтобы предоставить другим странам доступ к вашим вакцинам".

Харрис пояснила, что такой пусть - правильный как с моральной, так и с экономической точки зрения.

"Есть несколько интересных исследований, которые показывают, что если вы просто вакцинируете собственное население, а затем - спокойно ждете, считая, что все хорошо, что с экономической точки зрения это не сработает", - добавила она.

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