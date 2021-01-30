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Просим, чтобы страны, преуспевшие в доступе к вакцинам от коронавируса, поделились с другими, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Просим, чтобы страны, преуспевшие в доступе к вакцинам от коронавируса, поделились с другими, - ВОЗ

Странам, получившим доступ к стабильным поставкам вакцины от COVID-19, нужно помочь менее преуспевающим государствам, прежде чем думать о полной иммунизации собственного населения.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В эфире BBC она пояснила, что с точки зрения ВОЗ, правильный пусть - сначала провести вакцинацию медперсонала и групп риска, а затем - помогать другим странам.

"Мы просим страны: как только вы вакцинировали эти группы населения, сделайте так, чтобы предоставить другим странам доступ к вашим вакцинам".

Харрис пояснила, что такой пусть - правильный как с моральной, так и с экономической точки зрения.

"Есть несколько интересных исследований, которые показывают, что если вы просто вакцинируете собственное население, а затем - спокойно ждете, считая, что все хорошо, что с экономической точки зрения это не сработает", - добавила она.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
В честь чего? Ближнему Востоку уже помогали с медициной, плодятся сейчас так, что места мало.
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30.01.2021 13:08
+3
Новичком могут поделится, а тем кому не помогло спутником долечат
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30.01.2021 13:24
+2
Преуспевшие страны меж собой тарятся за вакцину, а вы хотите, чтобы они бесплатно помогли бедным?...
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30.01.2021 13:10
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В честь чего? Ближнему Востоку уже помогали с медициной, плодятся сейчас так, что места мало.
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30.01.2021 13:08 Ответить
Преуспевшие страны меж собой тарятся за вакцину, а вы хотите, чтобы они бесплатно помогли бедным?...
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30.01.2021 13:10 Ответить
Просим требуем от "президента" страны, не преуспевшего, в том числе, с обеспечением страны вакциной, подать в отставку, добровольно, пока такая возможность еще имеется.
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30.01.2021 13:11 Ответить
мыслить по коммунистически - мыслить себе о вред и во вред всей цивилизации...., буржуазное общество имеет возможности во сто крат больше, примет 2 Мировой показал, как Штаты и Англия могли мобилизоваться и забросать коалицию своим оружием в количестве превосходящим потребности для победы над Рейхом и Японией... так и сейчас. через год будет перепроизводство вакцины, цены обвалятся и проблема с вакцинацией испарится, как таковая. теперишний ажиотаж и разный скулеж смешен. - уже больше года прожили с ковидом. еще год прожить не проблема.
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30.01.2021 13:15 Ответить
А сколько не прожило и умерло? А у кого денег нет на лечение?
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30.01.2021 13:34 Ответить
ну умерли и что теперь? воскресить предлагаешь? естественный процес смертности еще никто не отменял...
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30.01.2021 13:38 Ответить
нафіга це "прєуспєваючим" країнам? вони достатньо розуму обирати нормальну владу, достатньо розуму створювати еффективні інституції і навчальні заклади, достатньо розуму - будувати лабораторії і оплачувати роботу лікарів та вчених! тому ці країни виживуть!

а країни-дебіли - повинні зникнути
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30.01.2021 13:17 Ответить
Новичком могут поделится, а тем кому не помогло спутником долечат
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30.01.2021 13:24 Ответить
Уклінно просимо, чи Христом-Богом? До кого це вони звертаються - до Ізраїлю, адже це наразі єдина країна, якій вдалося добре організувати процес вакцинації та забезпечити його вакциною. Але ізраїльці на "непідконтрольних територіях" нікого вакцинувати не поспішають.
Нова американська адміністрація вважає, що темпи щеплень у США (а це на сьогодні по мільйону в день) потрібно подвоїти, аби досягти необхідного рівня імунізації населення хоча б до кінця літа. В європйців, натомість, виникли проблеми з отриманням вакцини від приватних виробників, хоч Євроспільнота вклала у її розробку мільярди та внесли переоплату. Дійшло до погроз повної заборони експорту вакцини за межі ЄС.
А ВООЗ і нині там... когось про щось просить та до чогось закликає.
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30.01.2021 13:28 Ответить
А кто ещё из стран Европы вместо того, что бы проплатить наперёд закупку хорошей вакцины, начали строить дороги в три дорога ?
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30.01.2021 13:31 Ответить
такая технология возможна для особо "одаренных" государственных деятелей и их команд...
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30.01.2021 13:41 Ответить
_Сам ВОЗ кроме болтовни (и замалчивания эпидемии на начальном этапе для покрывания Китая) что сделал?
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30.01.2021 13:52 Ответить
Европейское жлобье купило вакцин больше чем населения и не хочет делиться.
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30.01.2021 13:57 Ответить
миша, шо ты мелешь? европейцы, как впрочем и америкнцы, деньги считать умеют... покупать больше, чем нужно, нито не будет... другое дело. что многие "слишком умные" откажутся от вакцины, тогда будет излишек... который просто раздадут тем государствам, которые нуждаются... через год ковид-вакцины будет переизбиток и бдет демпинг цен... бери - не хочу...
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30.01.2021 14:55 Ответить
В ОЧЕРЕДЬ СУКИ, В ОЧЕРЕДЬ!!!!
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30.01.2021 14:10 Ответить
Псс
Появились первые статданные за 2020 год ))))
https://antiscientism.livejournal.com/63293.html
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30.01.2021 14:59 Ответить
це суперечить Вченню Дарвіна=виживають найсильніші і найрозумніші..

найрозумніші не обирають популістів-злодюг,котрі відмовляються закуповувати вакцини за 84 грн.,бо можна за 500 ..з "відкатом"
Ніхто не зобов"язаний допомагати самогубцям-довбо..бам..
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30.01.2021 16:49 Ответить
 
 