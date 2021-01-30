Просим, чтобы страны, преуспевшие в доступе к вакцинам от коронавируса, поделились с другими, - ВОЗ
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Странам, получившим доступ к стабильным поставкам вакцины от COVID-19, нужно помочь менее преуспевающим государствам, прежде чем думать о полной иммунизации собственного населения.
Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В эфире BBC она пояснила, что с точки зрения ВОЗ, правильный пусть - сначала провести вакцинацию медперсонала и групп риска, а затем - помогать другим странам.
"Мы просим страны: как только вы вакцинировали эти группы населения, сделайте так, чтобы предоставить другим странам доступ к вашим вакцинам".
Харрис пояснила, что такой пусть - правильный как с моральной, так и с экономической точки зрения.
"Есть несколько интересных исследований, которые показывают, что если вы просто вакцинируете собственное население, а затем - спокойно ждете, считая, что все хорошо, что с экономической точки зрения это не сработает", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Просимтребуем от "президента" страны, не преуспевшего, в том числе, с обеспечением страны вакциной, подать в отставку, добровольно, пока такая возможность еще имеется.
а країни-дебіли - повинні зникнути
Нова американська адміністрація вважає, що темпи щеплень у США (а це на сьогодні по мільйону в день) потрібно подвоїти, аби досягти необхідного рівня імунізації населення хоча б до кінця літа. В європйців, натомість, виникли проблеми з отриманням вакцини від приватних виробників, хоч Євроспільнота вклала у її розробку мільярди та внесли переоплату. Дійшло до погроз повної заборони експорту вакцини за межі ЄС.
А ВООЗ і нині там... когось про щось просить та до чогось закликає.
Появились первые статданные за 2020 год ))))
https://antiscientism.livejournal.com/63293.html
найрозумніші не обирають популістів-злодюг,котрі відмовляються закуповувати вакцини за 84 грн.,бо можна за 500 ..з "відкатом"
Ніхто не зобов"язаний допомагати самогубцям-довбо..бам..