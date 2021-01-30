За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 14 человек, выздоровели - 2 129, выявлен 341 новый случай, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки, 29 января, в Киеве COVID-19 диагностировали у 341 человека, среди них 15 медработников.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"50 пациентов были госпитализированы в медучреждения, остальные - на самоизоляции под контролем врачей", - уточнил он.

По данным Кличко, 14 жителей Киева умерли из-за коронавируса за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в столице умерли 2 349 человек, у которых был диагностирован COVID-19.

В настоящее время подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице уже 128 174.

При этом отмечается, что за 29 января выздоровели 2 129 жителей Киева.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшие сутки выявлены в Днепровском районе - 85, в Дарницком - 64 и в Подольском районе - 42 случая.

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