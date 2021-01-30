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За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 14 человек, выздоровели - 2 129, выявлен 341 новый случай, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 14 человек, выздоровели - 2 129, выявлен 341 новый случай, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки, 29 января, в Киеве COVID-19 диагностировали у 341 человека, среди них 15 медработников.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"50 пациентов были госпитализированы в медучреждения, остальные - на самоизоляции под контролем врачей", - уточнил он.

По данным Кличко, 14 жителей Киева умерли из-за коронавируса за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в столице умерли 2 349 человек, у которых был диагностирован COVID-19.

В настоящее время подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице уже 128 174.

При этом отмечается, что за 29 января выздоровели 2 129 жителей Киева.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшие сутки выявлены в Днепровском районе - 85, в Дарницком - 64 и в Подольском районе - 42 случая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выздоровели - 2 201, выявили 327 новых случаев, - Кличко. КАРТА

Автор: Ірина Дашківська
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Последний месяц болеют по 300-400 чел, а выздоравливает по 2.000.
єто с областей приезжают выздоравливать или как?
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30.01.2021 13:28 Ответить
Це така боксерська арифметика відбитих мозгів...Це коли "із двух замєстітєлєй только шестєро могут виполнять своі обязаності"...
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30.01.2021 13:37 Ответить
Ковид ослабевает... еще пол-года - год и даже вакцинация не будет нужна... как не верить статистике? было по 15000-16000 тысяч хворых в день, сейчас в 3-4 раза меньше... кто не видит в этом позитивной тенденции?
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30.01.2021 13:36 Ответить
А ковидоистерички кричат про зраду!
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30.01.2021 18:27 Ответить
Да ослабевает? Весь ВУЗ неважно какое на дистанционка и стационарники и заочники...много заболевших..
Звизданул фокусник мы победили да ковид и войну..и перемирие у нас..и зарплату повысили...)))
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31.01.2021 01:40 Ответить
 
 