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Кучеренко (108) тарифы (1807) Герус (183) Тарасюк Валерий (16)

Вся вина за развал энергорынка и тарифный кризис лежит на Тарасюке и Герусе, - Кучеренко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Вся вина за развал энергорынка и тарифный кризис лежит на Тарасюке и Герусе, - Кучеренко

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк и его соратник народный депутат Андрей Герус ответственны за завышенные тарифы для населения на распределение газа, дефицит угля на ТЭС, импорт российского тока и миллиардные злоупотребления на энергорынке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в своей колонке для издания "Главком".

"Полтора года катастрофических экспериментов сосуществуют с отсутствием расследований и кадровых наказаний. У большинства проблем есть фамилия, имя и отчество", - отметил нардеп.

По его словам, вся полнота ответственности лежит на дуэте руководителя НКРЭКУ Тарасюка и главы парламентского комитета Геруса.

"Именно Тарасюк с Герус ответственны за убытки "Энергоатома" и за провал ремонтной кампании госпредприятия. Их ставленник - Петр Котин - демонстрирует преступный непрофессионализм, накопление долгов и неспособность подготовить энергоблоки своевременно к работе. Именно покрытие схем торговли воздухом и другие манипуляции на рынке привели к долговому кризису всей отрасли и обогатили ранее неизвестные фирмы-прокладки, за которыми стоят либо бывшие коллеги, либо партнеры сегодняшних руководителей отрасли", - отметил Кучеренко.

Тарифный кризис был спровоцирован утверждением НКРЭКУ новых тарифов на распределение природного газа по примитивной методологии, из-за чего в Лубнах тариф достиг рекордных 3 грн/м3.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Шмыгаль хотят отдать деньги "зеленых" инвесторов на коррупцию, - нардеп


Теперь оба руководителя отрасли, по словам Кучеренко, пытаются переложить вину за свои провалы на Министерство энергетики.

"Как же странно слышать от двух главных лиц на энергетической сцене страны, что они ни в чем не виноваты. Обратите внимание, эти двое системно отстаивают импорт электроэнергии из России и Беларуси, системно защищают НАК "Нафтогаз" и премиальное финансовое положение его менеджмента, и именно они отвечают за энергетическую политику государства. И именно Герус 2 месяца не собирал комитет по ТЭК под разными предлогами", - отметил Кучеренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Импорт электроэнергии из России и Беларуси приведет к остановке украинских электростанций, - Кучеренко

Напомним, в середине января системный оператор НЭК "Укрэнерго" предупредил о риске отключения потребителей от электроэнергии. Причина - отсутствие угля на складах государственных ТЭС.

С января 2021 Украина начала импорт тока с Белорусской АЭС, что позволило режиму Лукашенко вывести станцию ​​на полную мощность. В январе импорт составил около 200 млн кВт ч, что привело к остановке украинских блоков АЭС.

Во время выступления в Верховной Раде председатель НКРЭКУ Тарасюк заявил о "пользе" от импорта российской электроэнергии.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+30
Вся вина на Зеленском. Герус только исполнитель.
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30.01.2021 13:42
+26
это же прекрасный повод для того чтобы сделать Геруса министром энергетики? разве не так, слуги?))
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30.01.2021 13:41
+18
а тамагоча и ее 73% избирателей нивиноваты? Нивчем?
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30.01.2021 13:43
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Правила форума Совет форумчан
Почему нет механизмов противовесов, чтобы 2 человека не нагибали всю страну? За 30 лет не придумали или не хотели?
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30.01.2021 13:41 Ответить
"За 30 лет не придумали или не хотели?" - Именно такой возможности они и добивались! Да это ж Клондайк!
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30.01.2021 13:48 Ответить
Придумали! І назвали це -"енергоринок".
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30.01.2021 13:48 Ответить
теперь я ПОНЯЛ почему КМУ Шмыгло "шестерка Наперстка" и друган Коломойского срочно в нарушение законов и прочей лабуды подняли тариф на свет с1 января 2021 года чтобы прикрыть задницу Тарасюка и Геруса...и замутить все так чтобы когда дело роттердам + а там привет новому делу Дюссельдорф + по газу и иным пойдут уголовные дела байден то с Барисмой не простит и за сына призовет к ответу всю эту еврескую погань и придурковатых клоунов с Кварталу.. заметают сучченные в бумагах бардак если не нам то никому хай все летит к Бездну...
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30.01.2021 13:51 Ответить
Ні, пане Кучеренко... Ваш спіч - то спроба відвести удар від маріонетки ЗЕ та його ляльководів...
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30.01.2021 19:39 Ответить
Кого ты имеешь ввиду? Коломойского и Ахметова, дающих указания Верхоглавкому нагибать страну? Или верить Кучеренке, шо не они, а какие то два безродных чувака могут командовать экономикой Украины?
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30.01.2021 20:32 Ответить
хорошо. через двух человек нагибают страну....
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30.01.2021 21:21 Ответить
это же прекрасный повод для того чтобы сделать Геруса министром энергетики? разве не так, слуги?))
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30.01.2021 13:41 Ответить
если цель разнести страну а остатки слить на паРашу, то делают они все верно
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30.01.2021 13:47 Ответить
ну пока что это просто придурки у власти... остальное посмотрим, увидим проверим
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30.01.2021 13:55 Ответить
Аби не прокинутусь одного ранку -росєянами ,громадянами Малоросійського округа РФіі !!!))))
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30.01.2021 13:58 Ответить
нііі)... це ж не як кіно - монтаж, а в реальності це тривалі процессі у часі
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30.01.2021 14:02 Ответить
Цей процес триває понад 360 років і поки що ставити крапку зарано !!!))))
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30.01.2021 15:30 Ответить
Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 4404
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30.01.2021 16:01 Ответить
а если что ни так - то смитём их!
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30.01.2021 20:50 Ответить
Саме для цього і йдут до влади зажопінці ,а лохторат під гаслом "Лишьби не Порошенко" їм в цьому допомогає !!!))))
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30.01.2021 13:56 Ответить
У Фірташа, основного вигодонабувача від підняття тарифів на газ і його транспортування, до якого їздив за благословінням і підтримкою Порошенко, був другий девіз - "Тільки не Юля!". А Порошенко, як олігарх, і для Фірташа і для Ахметова був дуже зручним президентом. Та й з Коломойським, доки не "розбили глека".
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30.01.2021 16:15 Ответить
Розвиток України за кремлівським сценарієм триває !!! Зелена пліснява впевненно торує шлях до влади зажопінцям !!!))))
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30.01.2021 13:42 Ответить
Вся вина на Зеленском. Герус только исполнитель.
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30.01.2021 13:42 Ответить
Це лялькі з однієї скрині !!!)))
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30.01.2021 13:46 Ответить
а тамагоча и ее 73% избирателей нивиноваты? Нивчем?
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30.01.2021 13:43 Ответить
Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 1093
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30.01.2021 14:11 Ответить
Пора этим двум рядом с Дмытрыком Вовком житло в Лондоне подискать
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30.01.2021 13:45 Ответить
А не жирно ли это будет для них??? Какой нахрен Лондон, на нары их тварей и на пожизненно!!!
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30.01.2021 17:41 Ответить
Зелена пліснява нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
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30.01.2021 13:45 Ответить
ТАРИФЫ СНИЗИТЬ В ДЕСЯТЬ РАЗ ,ВСЕХ ВИНОВНЫХ В ТЮРЬМУ НА ПОЖИЗНЕННОЕ !!!! Вся вина за развал энергорынка и тарифный кризис лежит на Тарасюке и Герусе, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 8847
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30.01.2021 13:46 Ответить
ну да..."до основанья,а затем"...добить энергетику,шоб не на что было уголь с газом покупать.
мечты ***** ртом серого вовка.
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30.01.2021 14:13 Ответить
Ну ты и дурак , Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 9571на хера покупать у самого себя ,и угля и газа в Украине навалом а по Конституции все недра принадлежат народу ,это Барыга насрал на Конституцию и начал воевать ни со своим корешем ****** с украинцами . Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 6688
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30.01.2021 17:04 Ответить
ты как покупал у самого себя ,начиная с совка(бо недоплачивали за труд процентов 90),так до сих пор и покупаешь...бо все хочешь на халяву.
а умные норвежцы сделали по другому.они не используют газ собственной добычи,и не продают его в стране.отапливаются электричеством.зато им платят роялти за экспортируемый газ,который на рынке стоит очень дорого,дороже даже кацапского. Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 2681
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30.01.2021 17:12 Ответить
Ну этот бред ты будешь санитарам в психушке рассказывать . Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 9558
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30.01.2021 20:00 Ответить
я не буду тебя там навещать (с) Дж.Байден Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 3529
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30.01.2021 20:26 Ответить
Само-собой ,после твоего рассказа санитары зафиксируют тебя к койке крепко и надолго Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 254какие уж тут посещения .
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30.01.2021 23:19 Ответить
В сортах навоза не разбираюсь.
Если только эти двое под покровом ночи не творили свои грязные дела.
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30.01.2021 13:48 Ответить
За куб газа, 6, 99 , розподил за куб 1, 79, 6, 99 + 1, 79 =8. 78. Вот и все понижение, как было, так и осталось - 8, 78.
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30.01.2021 13:49 Ответить
ну 2 года назад не дешевле было
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30.01.2021 14:56 Ответить
Потому они на свалке и эти будут.
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30.01.2021 17:01 Ответить
а хто ж їх призначив, кто жє ето здєлал?
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30.01.2021 13:49 Ответить
Ага. СН и ЗЕ конечно же не причем.

Герус сам себя назначал. Герус самолично решил работать на Коломойского.
Это ж Герус, а не Коломойский финансово и информационно поддерживал ЗЕ и СН на выборах.
Это ж Герус, а не Зеленский и СН закрывал глаза на захват Коломойским Центрэнерго.
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30.01.2021 13:53 Ответить
ХТО ЗНИЩУЄ ЕНЕРГОАТОМ
https://www.youtube.com/watch?v=6BFDg3UfD4Q&ab_channel=4%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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30.01.2021 13:56 Ответить
"А Голоборотько то виявився під...ром ! ". Дивіться на екранах телевізора продовження серіалу.
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30.01.2021 13:59 Ответить
А кого-то расстреляют за этот геноцид украинцев? Ответ - нет.
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30.01.2021 14:01 Ответить
А крворагуль Оманский, имея монобольшинство в Раде, свой Кабмин и 100 процентного своего генпрокурора, назначившего весь состав НКРЭКУ типа погулять вышел? ОРН не знал! ему не доложили! Плять, вешать зеленожопу. плесень!
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30.01.2021 14:05 Ответить
Шмігаль татарообдрочний "нє увіноватий"... Хіба що "трішечки". Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 3323
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30.01.2021 14:08 Ответить
Угу.
Не сподівався я таку херню від Кучеренка почути. Справляв наче враження адекватного. Видно вирішив, що життя проходить, у Ахметова платять краще ніж у Тимошенко і пішла брехня в три поверхи. Звісно, Котін то не Недашківський і може навіть не Павлишин (попередні керівники Енергоатому), яких зжерла ця кодла. Але він останній кого можно звинувачувати в нинішньому дерібані Енергоатому.
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30.01.2021 17:47 Ответить
бред
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30.01.2021 14:11 Ответить
Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 7361
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30.01.2021 14:13 Ответить
Карлик Нос.
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30.01.2021 15:47 Ответить
о , ещё одни " великие топ--*************" с зарплатами выше илона маска.. Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 3705
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30.01.2021 14:18 Ответить
Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 3723 не может быть ! Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 5122

"В ходе торгов на «Украинской энергетической бирже» по продаже электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) зафиксирован ценовой рекорд - 1608 грн/МВт-ч.

В ходе торгов были реализованы почти 94 тыс. МВт-ч электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) с периодом поставки в феврале 2021 года. Максимальная цена отдельного продукта, которой удалось достичь благодаря конкурентной борьбе, превысила 1608 грн/МВт-ч.
Это самая большая сумма, которую покупатели электроэнергии предложили за электроэнергию из ВИЭ», - отмечается в сообщении...."

---Закупили по зеленому тарифу 7300 грн/МВт-час, продали по 1608 грн/МВт-час.
Убыток по 5692 грн за каждый МВт-час оплачивают обычные граждане.
По 570 грн/МВт-час у АЭС закупать не хотят, цена видите ли не рыночная. А по 7300 грн/МВт-час закупают - якобы "рыночная"...
И это при том, что в США зеленый тариф на закупку солнечной электороэнергии - 620 грн/МВт-час.
рыжий и компания цинично обогащается за счёт пересичных - а вы дятлы компенсируйте разницу..
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30.01.2021 14:23 Ответить
22 января Энергоатом продал 19800 МВт*час по 1403 грн.за МВт*час
https://epbets.ueex.com.ua/public/PositionList.aspx?id_auc=3849610&view_type=results&lan=ua

за зеленый тариф скажи шоколадным за их Закон о самой дорогой той электроэнергии в Мире
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30.01.2021 15:08 Ответить
1 403 бэз НДС, конечная =1 683,6 грн ! А кто мешает зе-большинству поменять или отменить закон ??
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30.01.2021 19:08 Ответить
1403 грн за МВт-год это только эл.энергия еще нужно заплатить:
за диспетчеризацию 39,41 грн за МВт-год,
за передачу по линиям Укрэнерго 293,93 грн за МВт-год,
за распределении Запорожоблэнерго по 2 классу 843,90 грн за
Итого: 2580,24 +516,05 НДС = 3096,29 грн за МВт-год
конечная цена 3096,29 грн за МВт-года не 1683,6 !!!
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30.01.2021 19:28 Ответить
ДА , при "шоколадных" я за электроэнергию платил 90 копеек за киловатт ..
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30.01.2021 19:10 Ответить
а при "пчеловоде" па 22 Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 4895
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30.01.2021 19:12 Ответить
Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 6216Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 6216Экс-председатель правления крупнейшей в Китае государственной компании по управлению активами China Huarong Asset Management Лай Сяомин был расстрелян.
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30.01.2021 14:25 Ответить
Алекс, вы же еще не всё написали. Как и принято в КНР, после приведения приговора в исполнении семья осужденного платит за его содержание в тюрьме и за боеприпасы (патроны) истраченные на терпилу при расстреле!
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30.01.2021 14:33 Ответить
а ахметка с изей каломыйским и зельц тут вообще типа не при делах??? это герпес виноват! ну а чего вы сразу пороха с госдепомтв виновные не записали??? внимайте пересичные лошары вам зе-команда еще не то расскажет!!!
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30.01.2021 14:30 Ответить
Я крайне не согласен с Кучеренко. Вся вина за текущий развал страны лежит даже не на зеленском, а на тех долбоепах, которые сходили на выборы по-приколу. Ведь их же многократно предупреждали, что будет писдец стране, если выбирут клоуна каломойши управлять государством.
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30.01.2021 14:31 Ответить
" вся вина на Тарасюку і Герусу", а чому не на Зеленському? Це його специ, це він їх призначив, це його вся влада в країні. Це і його найвища, необмежена влада, виходить і вина за мародерство самих бідних громадян. Як там поживає **********, яка бруднила ту владу? Де крики, гавкіт і тупіт?
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30.01.2021 14:55 Ответить
Зеленский даже за феодальные разборки в СБУ не отвечает, хотя там все его люди. Просто 2 графа хотели убить одного маркиза, но убийство удалось предупредить. Одному графу удалось сбежать, а другого схватили (скоро отпустят, он во всём признался под пытками). Теперь все говорят, что тот который сбежал, хотел предать короля.
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30.01.2021 15:20 Ответить
Виновата зелёная энергетика.Все знают. Шмыгаль и Буславец растолковали.То что её 8% а АЭС 50% ничего не значит. Зелёная энергетика повышенной вредности. Ей не нужен ни российский газ. Ни российский уголь. Ни российское атомное топливо. Поэтому АЭС пришлось отключить. А тариф на электроэнергию увеличить.
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30.01.2021 15:01 Ответить
а де ж був гундосий гравець хером по роялю?
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30.01.2021 15:14 Ответить
73% *********** радуетесь?
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30.01.2021 15:25 Ответить
73% голосовали не за а, против мородера пети , но олигархат подсунул клоуна зелю. Теперь 73% проголосуют против олигахата и челяди. Потом прогласуют за конституции за свои надра, землю и частку каждого. Главное ввязатся в драку а там посмотрим. Нас 73%
мы можем все и от этого холуям олигархата становится страшно что мы их сделаем еще раз.
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30.01.2021 15:53 Ответить
ктоо такие Тарасюк и Герус? Даже Шмыгаль тут не фигура. Главная проблема - Зеленский. А главная фигура - Коломойский
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30.01.2021 15:42 Ответить
А не Фірташ, у володінні якого облгази? Він тут ні при чому? Його просто так вирішили проспонсорувати по газу, як і Ахметова - по електроенергії? Не буває хороших олігархів.
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30.01.2021 16:18 Ответить
Каким боком Фирташ к Энергоатому и Центрэнерго ?
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30.01.2021 16:23 Ответить
...Андрей Михайлович Герус (укр. Андрій Михайлович Герус; род. 18 марта 1982 года, Нововолынск, Волынская область, УССР, СССР) - украинский государственный и политический деятель. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете Министров Украины (22 мая - 11 ноября 2019 года)[1][2].Народный депутат Украины IX созыва от партии «Слуга народа»[3].Родился в шахтёрской семье. Окончил экономический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко (специальность «Экономическая кибернетика»), получил диплом МВА в Гренобльской школе бизнеса ......Тарасюк Валерій Володимирович (нар. 31 серпня 1976, Казанка) - голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 4 листопада 2019 року[1].У 1998 році закінчив із відзнакою відділення міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
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30.01.2021 15:59 Ответить
У Кучеренкові мене дивувала лишень одна річ - разюча невідповідність інтонаціі,запалу,темпераментності його голосу з власне тим що він говорить...Коли слухаєш його промови в до-мажорі з переходом на високі октави то думаєш - який справедливий,чесний чоловік,як йому болить душа за народ...А вникнеш в суть - хитрий гівнюк і більше нічого...Втім,Юля інших майже і не бере...
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30.01.2021 16:45 Ответить
Герус 5 лет рассказывал фейки про коррупционный "Роттердам+", которыми вместе с Липецкой фабрикой и "торговлей на крови" задурили "мудрый нарид". И любому спецу от энергетики было ясно, что это бред. Теперь уже ясно и 100% своим прокурорам. Хорошо бы ещё им разобраться, почему энергокомпаний при Порохе-Кононенко генерировали прибыли и кормили бюджет, а при Зелогерусе стали глубоко убыточными, выживающими на кредитах госбанков. Хотя бы на примере Центрэнерго
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30.01.2021 17:04 Ответить
У нас не только энергорынок развален .У нас всё как в той басне Крылова - Лебедь, рак да щука .Принимают законы с фонаря Не интересно им как отразится новый закон на тех что уже работают А потом, все кому не лень, отменяют их через карманные суды КС не исключение. Надо бы провести аудит всей законодательной базы , а не шлёпать новые законы..
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30.01.2021 17:22 Ответить
Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк и его соратник народный депутат Андрей Герус -это молодые новоиспечённые миллионеры?
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30.01.2021 17:30 Ответить
вся віна лежить на зеленськом і тих ідіотів що за нього голосували..і не треба тут п... в лапоть обувати.
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30.01.2021 18:54 Ответить
Кажете Герус винен? Чи Зеленський? Та ніхрена! Винні ті 73% ідіотів, що ту всю мерзоту допустили до влади! Тільки вони, ті придурки, втомлені і зубожілі. І в тій державі доти нічого на добре не зміниться, доки то бидло буде мати голос і право щось вирішувати.
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30.01.2021 19:27 Ответить
Один- верный прислужник Коломойского, второй - Ахметова.Украина для них на последнем месте.Прибить их тапком,как тараканов надоедливых...
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30.01.2021 21:28 Ответить
Країну і народ з населенням....ведуть у поневолення до Росії. На усіх рівнях управління та безпеки країни....знаходятся особи до України ненавистники. Фактично і реально почався грабунок,а з ним і розвал країни. Що тут обговорювати ? Зараз шукаємо Знакові назви цієї "державознищувальної" епохи антидержавників!
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30.01.2021 23:12 Ответить
це державна зрада!
Чому СБУ мовчить? Чи вони в долі?
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31.01.2021 14:27 Ответить
 
 