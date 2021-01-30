Вся вина за развал энергорынка и тарифный кризис лежит на Тарасюке и Герусе, - Кучеренко
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк и его соратник народный депутат Андрей Герус ответственны за завышенные тарифы для населения на распределение газа, дефицит угля на ТЭС, импорт российского тока и миллиардные злоупотребления на энергорынке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в своей колонке для издания "Главком".
"Полтора года катастрофических экспериментов сосуществуют с отсутствием расследований и кадровых наказаний. У большинства проблем есть фамилия, имя и отчество", - отметил нардеп.
По его словам, вся полнота ответственности лежит на дуэте руководителя НКРЭКУ Тарасюка и главы парламентского комитета Геруса.
"Именно Тарасюк с Герус ответственны за убытки "Энергоатома" и за провал ремонтной кампании госпредприятия. Их ставленник - Петр Котин - демонстрирует преступный непрофессионализм, накопление долгов и неспособность подготовить энергоблоки своевременно к работе. Именно покрытие схем торговли воздухом и другие манипуляции на рынке привели к долговому кризису всей отрасли и обогатили ранее неизвестные фирмы-прокладки, за которыми стоят либо бывшие коллеги, либо партнеры сегодняшних руководителей отрасли", - отметил Кучеренко.
Тарифный кризис был спровоцирован утверждением НКРЭКУ новых тарифов на распределение природного газа по примитивной методологии, из-за чего в Лубнах тариф достиг рекордных 3 грн/м3.
Теперь оба руководителя отрасли, по словам Кучеренко, пытаются переложить вину за свои провалы на Министерство энергетики.
"Как же странно слышать от двух главных лиц на энергетической сцене страны, что они ни в чем не виноваты. Обратите внимание, эти двое системно отстаивают импорт электроэнергии из России и Беларуси, системно защищают НАК "Нафтогаз" и премиальное финансовое положение его менеджмента, и именно они отвечают за энергетическую политику государства. И именно Герус 2 месяца не собирал комитет по ТЭК под разными предлогами", - отметил Кучеренко.
Напомним, в середине января системный оператор НЭК "Укрэнерго" предупредил о риске отключения потребителей от электроэнергии. Причина - отсутствие угля на складах государственных ТЭС.
С января 2021 Украина начала импорт тока с Белорусской АЭС, что позволило режиму Лукашенко вывести станцию на полную мощность. В январе импорт составил около 200 млн кВт ч, что привело к остановке украинских блоков АЭС.
Во время выступления в Верховной Раде председатель НКРЭКУ Тарасюк заявил о "пользе" от импорта российской электроэнергии.
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мечты ***** ртом серого вовка.
а умные норвежцы сделали по другому.они не используют газ собственной добычи,и не продают его в стране.отапливаются электричеством.зато им платят роялти за экспортируемый газ,который на рынке стоит очень дорого,дороже даже кацапского.
Если только эти двое под покровом ночи не творили свои грязные дела.
Герус сам себя назначал. Герус самолично решил работать на Коломойского.
Это ж Герус, а не Коломойский финансово и информационно поддерживал ЗЕ и СН на выборах.
Это ж Герус, а не Зеленский и СН закрывал глаза на захват Коломойским Центрэнерго.
https://www.youtube.com/watch?v=6BFDg3UfD4Q&ab_channel=4%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
Не сподівався я таку херню від Кучеренка почути. Справляв наче враження адекватного. Видно вирішив, що життя проходить, у Ахметова платять краще ніж у Тимошенко і пішла брехня в три поверхи. Звісно, Котін то не Недашківський і може навіть не Павлишин (попередні керівники Енергоатому), яких зжерла ця кодла. Але він останній кого можно звинувачувати в нинішньому дерібані Енергоатому.
"В ходе торгов на «Украинской энергетической бирже» по продаже электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) зафиксирован ценовой рекорд - 1608 грн/МВт-ч.
В ходе торгов были реализованы почти 94 тыс. МВт-ч электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) с периодом поставки в феврале 2021 года. Максимальная цена отдельного продукта, которой удалось достичь благодаря конкурентной борьбе, превысила 1608 грн/МВт-ч.
Это самая большая сумма, которую покупатели электроэнергии предложили за электроэнергию из ВИЭ», - отмечается в сообщении...."
---Закупили по зеленому тарифу 7300 грн/МВт-час, продали по 1608 грн/МВт-час.
Убыток по 5692 грн за каждый МВт-час оплачивают обычные граждане.
По 570 грн/МВт-час у АЭС закупать не хотят, цена видите ли не рыночная. А по 7300 грн/МВт-час закупают - якобы "рыночная"...
И это при том, что в США зеленый тариф на закупку солнечной электороэнергии - 620 грн/МВт-час.
рыжий и компания цинично обогащается за счёт пересичных - а вы дятлы компенсируйте разницу..
https://epbets.ueex.com.ua/public/PositionList.aspx?id_auc=3849610&view_type=results&lan=ua
за зеленый тариф скажи шоколадным за их Закон о самой дорогой той электроэнергии в Мире
за диспетчеризацию 39,41 грн за МВт-год,
за передачу по линиям Укрэнерго 293,93 грн за МВт-год,
за распределении Запорожоблэнерго по 2 классу 843,90 грн за
Итого: 2580,24 +516,05 НДС = 3096,29 грн за МВт-год
конечная цена 3096,29 грн за МВт-года не 1683,6 !!!
мы можем все и от этого холуям олигархата становится страшно что мы их сделаем еще раз.
Чому СБУ мовчить? Чи вони в долі?