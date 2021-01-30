Вся вина за развал энергорынка и тарифный кризис лежит на Тарасюке и Герусе, - Кучеренко

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк и его соратник народный депутат Андрей Герус ответственны за завышенные тарифы для населения на распределение газа, дефицит угля на ТЭС, импорт российского тока и миллиардные злоупотребления на энергорынке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в своей колонке для издания "Главком".

"Полтора года катастрофических экспериментов сосуществуют с отсутствием расследований и кадровых наказаний. У большинства проблем есть фамилия, имя и отчество", - отметил нардеп.

По его словам, вся полнота ответственности лежит на дуэте руководителя НКРЭКУ Тарасюка и главы парламентского комитета Геруса.

"Именно Тарасюк с Герус ответственны за убытки "Энергоатома" и за провал ремонтной кампании госпредприятия. Их ставленник - Петр Котин - демонстрирует преступный непрофессионализм, накопление долгов и неспособность подготовить энергоблоки своевременно к работе. Именно покрытие схем торговли воздухом и другие манипуляции на рынке привели к долговому кризису всей отрасли и обогатили ранее неизвестные фирмы-прокладки, за которыми стоят либо бывшие коллеги, либо партнеры сегодняшних руководителей отрасли", - отметил Кучеренко.

Тарифный кризис был спровоцирован утверждением НКРЭКУ новых тарифов на распределение природного газа по примитивной методологии, из-за чего в Лубнах тариф достиг рекордных 3 грн/м3.

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Теперь оба руководителя отрасли, по словам Кучеренко, пытаются переложить вину за свои провалы на Министерство энергетики.

"Как же странно слышать от двух главных лиц на энергетической сцене страны, что они ни в чем не виноваты. Обратите внимание, эти двое системно отстаивают импорт электроэнергии из России и Беларуси, системно защищают НАК "Нафтогаз" и премиальное финансовое положение его менеджмента, и именно они отвечают за энергетическую политику государства. И именно Герус 2 месяца не собирал комитет по ТЭК под разными предлогами", - отметил Кучеренко.

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Напомним, в середине января системный оператор НЭК "Укрэнерго" предупредил о риске отключения потребителей от электроэнергии. Причина - отсутствие угля на складах государственных ТЭС.

С января 2021 Украина начала импорт тока с Белорусской АЭС, что позволило режиму Лукашенко вывести станцию ​​на полную мощность. В январе импорт составил около 200 млн кВт ч, что привело к остановке украинских блоков АЭС.

Во время выступления в Верховной Раде председатель НКРЭКУ Тарасюк заявил о "пользе" от импорта российской электроэнергии.